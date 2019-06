Half-Life-remake Black Mesa heeft deels speelbaar Xen-hoofdstuk

Black Mesa, de door fans gemaakte remake van Half-life is al een aantal jaar beschikbaar en inmiddels is ook een deel van het verwachte Xen-hoofdstuk te spelen. Daarmee kunnen spelers alvast een deel van deze alienwereld uit het originele Half-Life verkennen.

Volgens de makers gaat het om een technische bèta, waarin de eerste drie maps van het Xen-hoofdstuk speelbaar zijn. Daarmee kunnen spelers de draad oppikken na de cliffhanger van Lambda Core uit het originele Half-Life. Het gehele hoofdstuk over de alienwereld beslaat in totaal zes maps, al zeggen de makers dat de volledige Xen-campagne uit negentien maps zal bestaan. Wanneer die allemaal beschikbaar komen is nog niet duidelijk. De ontwikkelaars zeggen dat spelers die een gepolijste en complete Xen-ervaring wensen nog even geduld moeten hebben, maar dat het niet lang meer duurt.

Het doel van de bèta is het verzamelen feedback over het spelen van het spel op allerlei verschillende computers. Daarbij geven de makers aan dat ze significante verbeteringen en wijzigingen aan de Source-engine hebben doorgevoerd. Er zijn een aantal bekende problemen met de bètaversie, zoals een flinke lagere framerate als een 4k-resolutie en maximale grafische instellingen worden ingesteld.

Black Mesa kwam in 2012 uit als een gratis mod van Half-Life, waarna er in 2015 een commerciële Steam Early Access-release van Black Mesa volgde. Dit is in feite een grafisch flink opgepoetste versie van Half-Life, waarbij ontwikkelaar Crowbar Collective gebruikmaakt van een aangepaste versie van de Source-engine. De levels en ontwerpen voor Xen zijn grotendeels nieuw materiaal en dus niet enkel een simpele grafische remaster van de Half-Life-wereld.

Eerder uitgebrachte trailer van het Xen-hoofdstuk