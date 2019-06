Chinese taalschool geeft les in Engels en Chinees door het spelen van Fortnite

Go East Language Center, een taalschool in China, maakt gebruik van battle royale-game Fortnite om Engels en Chinees te leren. Er wordt gebruikt gemaakt van ondertiteling om de betekenis van de woorden die de instructeur tijdens het spelen uitspreekt, uit te leggen.

In een YouTube-video is te zien hoe de instructeur de game Fortnite speelt en vertelt over de ervaringen in het spel. Dit doet hij zowel in het Chinees als in het Engels. Er verschijnen ondertitels in beeld, zowel in Hanzi Pinyin als in Engels. Op het einde van de video komt er ook een samenvatting met tien woorden die er in die aflevering geleerd zijn.

''Wij zijn nogal een informele taalschool, waar je bij een grote universiteit Chinees vaak op een strikte manier leert, passen wij de lessen aan op de studenten'', vertelt de Nederlander en leraar aan de Go East Language Center Jaap Grolleman. ''Volgens mij is dat de juiste manier, lesmateriaal relevant maken. Om eerlijk te zijn, boeken zijn ook een beetje suf.''

De keuze voor Fortnite was voor de docenten snel gemaakt. ''Michael en ik spelen en praten wel eens over games, zo kwamen we ook op het idee om daar lesmateriaal van te maken'', spreekt de docent. ''Fortnite is hiervoor perfect, je kan onder andere rondlopen, bomen omhakken en huizen betreden. Dankzij Michaels ervaring kan hij rondlopen en vertellen over de game in het Chinees en het Engels. Hopelijk werken we zo ook een beetje aan het stigma dat videogames hebben.''

Grolleman vertelt over de complicaties die het publiceren van deze video's met zich meebrengt. ''Eigenlijk wilden we het livestreamen via Twitch, maar dat werkt zelfs met een vpn niet. Ook kregen we feedback van de gebruikers dat zij de ondertiteling wilden volgen, omdat ze zowel de klanken, Pinyin, als de karakters, Hanzi, willen leren'', legt Grolleman uit. ''De reacties die we krijgen zijn eigenlijk alleen maar positief. De views op YouTube zijn niet hoger dan normaal omdat het platform in China geblokkeerd is. Zelfs met een vpn, die niet elke expat tot zijn beschikking heeft, is het langzaam en lastig te bereiken. Via WeChat, het systeem dat al onze studenten in Sjanghai gebruiken, zien we wel een verhoging in kijkcijfers.''

Over de toekomstplannen laat Grolleman zich ook uit. ''We zijn van plan om een offline Mario Kart-evenement op de Nintendo Switch te organiseren. Daarbij is een speler een navigator en de andere kan het scherm niet zien terwijl hij de wagen moet besturen'', aldus de docent. ''De navigator moet vervolgens in het Chinees communiceren met de bestuurder.''