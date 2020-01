Half-Life-remake Black Mesa is bijna klaar voor officiële release

De ontwikkelaars van Crowbar Collective bouwen sinds 2012 stug door aan hun Half-Life-remake genaamd Black Mesa en inmiddels is duidelijk dat de officiële 1.0-releaseversie op korte termijn beschikbaar zal komen. Het spel is als Early Access-versie al een tijd beschikbaar op Steam.

Crowbar Collective zegt op Steam dat de datum voor de release van Black Mesa 1.0 naderbij komt. De ontwikkelaar geeft alleen nog geen exacte releasedatum. Zodra het spel af is, wordt die versie uitgebracht in de vorm van een publieke bèta, zoals Crowbar Collective dat naar eigen zeggen in het verleden ook heeft gedaan met eerdere versies. Na die bèta zullen er eventueel nog patches volgen, waarna het spel uit Early Access zal komen.

Volgens de makers is de grootste verandering in de 1.0-versie een volledige vernieuwing van artificiële intelligentie. Dat zou moeten leiden tot soldaten die je proberen vast te pinnen met dekkingsvuur, je proberen te omcirkelen en meer met elkaar communiceren. Ook zouden de ai-tegenstanders effectiever zijn met het gooien van granaten en het gebruik van granaatwerpers. Daarnaast heeft het ontwikkelteam het ontwerp van een aantal een secties van het Earthbound-gedeelte grafisch opgepoetst.

De ontwikkelaar zegt dat Black Mesa na de officiële release volledig ondersteund wordt en dat er updates zullen volgen. Na de release komt er ook een 1.5-versie, die de makers al grappend aanduiden als Black Mesa: Definitive Edition. Dit is echter geen versie waarvoor extra betaald hoeft te worden. Crowbar Collective schrijft dat het na de 1.0-release een paar maanden de tijd neemt om de game door te nemen en ruwe plekken zal identificeren, om vervolgens het visuele ontwerp van de aarde en Xen op te poetsen. Black Mesa kreeg in de zomer van vorig jaar al een deels speelbaar Xen-hoofdstuk; Xen is de alienwereld uit het originele Half-Life.

Black Mesa kwam al in 2012 uit als een gratis mod van Half-Life. Vervolgens verscheen in 2015 een commerciële Steam Early Access-release. Dit is een grafisch flink opgepoetste versie van het originele Half-Life, waarbij de ontwikkelaar een aangepaste versie van de Source-engine hanteert. De levels en ontwerpen voor Xen zijn grotendeels nieuw materiaal en zijn dus niet enkel een grafische remaster van de Half-Life-wereld.