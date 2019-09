Half-Life-fan voegt gamegeluiden toe aan fragmenten The Terminator en Chernobyl

Bij gebrek aan een derde titel in de Half-Life-reeks moet je iets verzinnen om Half-Life levend te houden. Een YouTube-gebruiker heeft in dat kader het geluiden uit fragmenten van onder meer The Terminator en tv-serie Chernobyl ingeruild voor geluidseffecten van het originele Half-Life.

Op zijn YouTube-kanaal heeft gebruiker TheMostUpset meerdere fragmenten geplaatst waarbij de originele geluiden geheel zijn vervangen door het enigszins beperkte geluidsaanbod uit Half-Life. Naast fragmenten uit Chernobyl en The Terminator zijn er ook Half-Life geluiden ingevoegd bij video's van Final Destination, The Shining, Scarface en Back To The Future. Soms zijn de Half-Life-geluiden vrij goed getroffen, maar in andere gevallen zijn het afwijkende, doch interessante invullingen.

Wat de stemmen betreft zijn is in ieder geval het stemgeluid van de Half-Life-bewakers te horen, net als de stem van een Black Mesa-wetenschapper en het Black Mesa Announcement System is ingezet voor de tekst van de Terminator. Verder zijn de herkenbare voetstapgeluiden veelvuldig te horen, evenals de geluidseffecten van de shotgun en de MP-5.