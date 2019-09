Elektrische kinderwagen van Bosch helpt bij het voortduwen en voorkomt wegrollen

De leeftijdsgrens voor een elektrisch aangedreven voertuig is deze week bijgesteld naar nul. Bosch kondigde namelijk het eStroller System aan, een platform voor een kinderwagen met elektrische rijondersteuning en slimme veiligheidsfuncties, waaronder een noodrem.

Het eStroller System van Bosch omvat dual-elektromotoren plus een aantal sensoren die de ouder helpen bij het voortduwen of afremmen van de kinderwagen. Het systeem treedt niet alleen in werking bij het nemen van een heuvel of afrijden van een schuine helling, maar bijvoorbeeld ook als er veel tegenwind wordt geregistreerd. Een automatische rem voorkomt volgens Bosch bovendien dat de buggy, bijvoorbeeld door een kuil, van zijn lijn afwijkt of erger; vanuit stilstand plots in beweging komt.

Het eStoller System wordt gevoed door de verwisselbare lithium-ionaccu’s van 18V die fabrikant Bosch ook voor zijn elektrische gereedschappen gebruikt. Er is een usb-poort aanwezig om onderweg elektronische gadgets op te laden en via bluetooth staat het systeem draadloos in verbinding met de eStroller smartphoneapp. Via die toepassing kan de gebruiker de accustatus controleren, en het niveau van ondersteuning en andere persoonlijke voorkeuren instellen. Ook kan de alarmfunctie ermee worden geactiveerd; zodra een onverlaat er met de kinderwagen vandoor zou willen gaan, ontvangt de ouder een melding op zijn of haar telefoon.

Bosch bouwt de kinderwagens met het eStroller System niet zelf, maar stelt de technologie beschikbaar aan partners. Een ervan is de Zweedse fabrikant Emmaljunga. Van dit bedrijf verschijnt begin 2020 de eerste eStroller-buggy op de markt: de NXT90e. Later zullen er volgens Bosch ook kinderwagens van andere merken uitkomen. Prijzen zijn nog niet bekend.