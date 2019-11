Adobe maakt melding van datalek bij Magento Marketplace-accounts

Adobe heeft gebruikers van Magento Marketplace ingelicht over een datalek. Volgens het bedrijf waren sommige gegevens van Marketplace-accounts zichtbaar voor een derde partij. Het gaat niet om wachtwoorden of betaalgegevens.

In een bericht dat Adobe aan Magento Marketplace-gebruikers heeft gestuurd staat dat er op 21 november is ontdekt dat een derde partij ongeautoriseerde toegang had tot gegevens. Adobe geeft geen technische details, maar zegt de dienst die dat mogelijk maakte gesloten te hebben.

Het lek gaf toegang tot informatie over gebruikersaccount van Magento Marketplace. Onder andere namen, e-mailadressen en het MageID waren inzichtelijk. Ook adresinformatie van de accounthouders, die is opgegeven voor de factuur- en verzendadresgegevens, was inzichtelijk. Het gaat daarbij om adressen en telefoonnummers. Verder was 'beperkte commerciële informatie' zichtbaar, het zou gaan om informatie over percentages voor betalingen aan ontwikkelaars.

Adobe benadrukt dat er geen toegang was tot wachtwoorden of betaalinformatie. Ook zegt het bedrijf dat 'de belangrijkste onderdelen' van Magento niet getroffen waren door het lek. Hoeven klanten er getroffen zijn door het datalek is niet bekend. Vorig jaar werd webwinkelbedrijf Magenta door Adobe overgenomen voor 1,7 miljard dollar.

Het Magenta-datalek volgt een maand na een lek bij Creative Cloud. Adobe had een database met gegevens van 7,5 miljoen klanten onbeveiligd online staan. In 2013 kwamen criminelen in handen van de gegevens van 38 miljoen Adobe-gebruikers. Dat was destijds een van de grootste hacks ooit.