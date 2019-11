Twee kopstukken gpu-marketingafdeling gaan weg bij Intel

Chris Hook en Heather Lennon gaan weg bij Intel. Ze zouden bij een start-up aan de slag gaan. De twee hadden leidinggevende posities op de gpu-marketingafdeling van Intel. Zowel Hook als Lennon werkten jarenlang bij AMD en waren nog maar kort bij Intel in dienst.

Website SemiAccurate schrijft dat Hook en Lennon Intel verlaten en dat beiden naar een start-up gaan. Het is niet bekend om welke start-up het gaat. Na publicatie van het artikel bevestigde Hook op Twitter dat hij vertrekt. In die tweet bevestigt hij ook het vertrek van Lennon, want hij zegt dat hij in navolging van haar en Jon Carvill het bedrijf verlaat.

Chris Hook werd door Intel in april vorig jaar binnengehaald als marketing chief. In die functie zou hij de marketingstrategie voor visual technologies en de komende gpu van Intel uitstippelen. Hook werkte daarvoor sinds 2001 bij ATI en later bij AMD. Daar was hij jarenlang verantwoordelijk voor de marketing van Radeon-videokaarten. Heather Lennon werkte nog maar sinds april dit jaar bij Intel. Ze sloot zich daar aan als senior marketing manager bij het team van Chris Hook. Zij werkte sinds 2011 voor AMD.

Intel heeft nog niets bekendgemaakt over het vertrek van Hook en Lennon. Het is niet duidelijk wie hun opvolgers zijn. Intel werkt onder leiding van Raja Koduri, eveneens een oud-AMD-werknemer, aan videokaarten. Eind volgend jaar moet de eerste high-end videokaart van Intel uitkomen.

Jon Carvill, Intels voormalige vice president marketing, ging eerder dit jaar al weg. Hij ging aan de slag als marketingtopman bij Nuvia, het nieuwe chipbedrijf dat is opgezet door vooraanstaande cpu-ontwerpers die onder andere bij Apple naam maakten. Dat bedrijf heeft 53 miljoen dollar opgehaald bij investeerders en wil een efficiënte processor voor servers maken. Het is niet bekend of Hook en Lennon ook bij Nuvia gaan werken. Hook zegt binnenkort meer bekend te maken over waar hij gaat werken. Lennon heeft nog niet gereageerd op haar vertrek.