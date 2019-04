Kopstuk van AMD Radeon-marketingafdeling stapt over naar Intel

Heather Lennon, die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor digitale marketing bij de Radeon Technologies Group, maakt de overstap naar Intel. Ze sluit zich daar aan bij het team van Raja Koduri, dat aan videokaarten werkt.

Ook bij Intel zal Lennon werkzaamheden rondom digitale marketing verrichten. Dat blijkt uit een tweet waarin ze haar nieuwe functie bekendmaakt en waarin Intel haar welkom heet. Lennon werkte sinds 2011 bij AMD.

Het Intel Graphics-team is in de afgelopen jaren uitgebreid met tal van kopstukken die eerder bij concurrenten zoals AMD of Nvidia werkzaam waren. Vorig jaar haalde Intel Chris Hook binnen, de voormalige marketingdirecteur van AMD. Ook de directeur op het gebied van technische marketing bij Nvidia is ingelijfd door Intel. Begin april was het nog een gerucht dat Tom Petersen de overstap had gemaakt, maar Intel heeft dat kort daarna ook bevestigd.

De verschuivingen begonnen eind 2017 toen Intel Raja Koduri als architect aanstelde voor de videokaarten waar Intel aan werkt. Hij was daarvoor bij AMD architect van Radeon-gpu's. Intels komende high-end videokaart moet in 2020 uitkomen.