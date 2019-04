Sniper Elite V2 Remastered komt uit op 14 mei

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid .

×

Help Tweakers verbeteren

Voor een onderzoek in Amsterdam zijn we op zoek naar mensen die zoeken naar een baan in de IT. Het duurt 45 minuten en als dank ontvang je een VVV bon van 40 Euro, reis-/parkeerkosten worden ook vergoed.

Aanmelden