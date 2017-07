Rebellion werkt aan rts-game Evil Genius 2

Uitgever en ontwikkelaar Rebellion heeft bekendgemaakt dat het een opvolger gaat maken voor Evil Genius, een rts-game uit 2004 die ontwikkeld werd door Elixir Studios. Het gaat niet om een remaster, maar een volledig nieuwe game.

In de oorspronkelijke game uit 2004 moeten spelers de wereld zien te overmeesteren. Daarbij is er keuze uit drie verschillende Evil Genius-personages. Om het doel te verwezenlijken moet onder andere het ultieme doomsday device gemaakt worden. Dat spel werd gemaakt door Elixir Studios en toen die studio moest sluiten in 2005, heeft Rebellion de rechten voor de Evil Genius-games overgenomen.

De game nieuwe wordt gemaakt voor de pc, maar een release op consoles of mobiele apparaten wordt nog niet uitgesloten. De ontwikkeling bevindt zich nog in een vroeg stadium, stelt GameSpot, dat zich baseert op een persbericht van de makers.

Al in 2013 werd er gehint op een nieuwe Evil Genius-game, maar een aankondiging bleef tot nu toe uit. Volgens Rebellion komt het uitstel door de andere grote projecten waar het in de tussentijd aan heeft gewerkt, zoals Sniper Elite 3 en 4, de Zombie Army Trilogy en Battlezone. Het succes van die games zou de ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Wanneer de nieuwe uitkomt is nog niet bekend.

Rebellion-ceo Jason Kingsley noemt rond 3:30 de aankondiging van Evil Genus 2 in een interview.