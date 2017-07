Render toont Lenovo Moto X4 met metalen behuizing en dubbele camera

Smartphone-insider Evan Blass heeft een render van de Lenovo Moto X4 online gezet. Daarop is te zien dat het toestel een dubbele camera aan de achterkant heeft. Eerder publiceerde hij in een artikel meer details. Zo zou de behuizing van metaal zijn gemaakt en waterdicht zijn.

Op zijn Twitter-account @EVleaks wenst Blass zijn volgers een 'Happy X4th of July' en bij die boodschap staat een afbeelding van een nog niet aangekondigde Moto-telefoon. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de Lenovo Moto X4, waarover Evan Blass maandag al uitgebreid berichtte in een artikel op VentureBeat. Volgens zijn informatie is het een 5,2"-toestel met een full-hd-resolutie. De soc is een Qualcomm Snapdragon 630, die beschikt over acht cores op 2,2GHz. Verder is de Moto X4 voorzien van 4GB ram en 64GB flashopslag en is er een 3000mAh-accu ingebouwd. De telefoon zou op Android 7.1 draaien.

De dubbele camera aan de achterkant bestaat volgens de berichtgeving uit een 8-megapixelmodel en een 12-megapixelvariant. Of de camera's lenzen met een verschillend brandpunt gebruiken, is niet bekend. De frontcamera heeft een 16-megapixelresolutie. Verwacht wordt dat de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht volgens de ip68-certificatie. Aan de voorkant van de behuizing zit een vingerafdrukscanner. Die zou ook ingezet kunnen worden om met gebaren de functionaliteit van de on-screen-knoppen na te bootsen.

Volgens Blass komt het toestel pas in het vierde kwartaal van dit jaar uit. Wanneer de aankondiging precies zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Met de Moto X4 komt de X-serie weer terug na een jaar van afwezigheid. Vorig jaar bracht Lenovo enkel high-end Moto Z-toestellen uit en lager gepositioneerde modellen zoals de Moto G-varianten.