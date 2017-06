Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 16:00, 22 reacties • Feedback

Lenovo heeft twee nieuwe Motorola-toestellen in zijn budgetsegment aangekondigd. Het gaat om de Moto E4 en E4 Plus. De E4 beschikt over een accu met een capaciteit van 2800mAh, bij de E4 Plus is de capaciteit een stuk groter. Die komt neer op 5000mAh.

De E4 Plus heeft bovendien een 5,5"-ips-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels. Het toestel is voorzien van Android 7.1, dat draait op een quadcore-Mediatek MT6737-soc met een kloksnelheid van maximaal 1,3GHz. Het werkgeheugen bedraagt 3GB en de opslag is 16GB. Verder is het toestel uitgerust met een vingerafdrukscanner en een dertienmegapixelcamera met autofocus aan de achterkant. Aan de voorkant is een vijfmegapixelexemplaar te vinden. De accu is snel op te laden met een 10W-snellader, zo claimt Lenovo.

De E4 Plus

De kleinere en goedkopere E4 heeft een 5"-ips-scherm met dezelfde resolutie als het grotere exemplaar. Het toestel heeft dezelfde quadcore-MediaTek-soc aan boord en moet het doen met 2GB ram en 16GB opslag. In plaats van de backcamera van de E4 Plus heeft de E4 een achtmegapixelexemplaar in combinatie met dezelfde vijfmegapixelfrontcamera als de E4 Plus heeft. Ook bij dit toestel is een vingerafdrukscanner aanwezig en draait de telefoon op Android 7.1.

Beide toestellen ondersteunen 4g, hebben een 'metalen design' en komen in de zomer beschikbaar. Lenovo noemt geen exacte datum. De prijs van de E4 komt neer op 149 euro; de grotere E4 Plus heeft een prijs van 179 euro. De beschikbare foto's wijzen op drie beschikbare kleuren: grijs, goud en blauw.

Update, 16:34: De eerste versie van dit bericht vermeldde dat de E4 over 8GB aan opslag beschikt. Dat klopt niet, het gaat om 16GB. De tekst is aangepast.