Gerucht: Nvidia's topman technische marketing gaat bij Intel werken

Intel zou volgens geruchten Tom Petersen aan zijn Game Experience Team hebben toegevoegd. Petersen werkte vijftien jaar bij Nvidia en was daar voor zijn vertrek director of technical marketing.

Tom Petersen was een oudgediende bij Nvidia. De technicus werkte vijftien jaar bij het bedrijf en was er onder andere verantwoordelijk voor api's voor overklokken, gpu-boost en testsoftware. Als topman voor technische marketing was hij aanspreekpunt voor de media voor technische vragen.

Voordat hij bij Nvidia werkte, was Petersen cpu-ontwerper en werkte hij bij IBM en Motorola. Het gerucht dat hij naar Intel is vertrokken is afkomstig van GamersNexus. De site beroept zich op bronnen binnen Intel en Nvidia. Petersen zou aan de slag gaan bij het Game Experience Team en de titel Intel Fellow mogen dragen.

Als het bericht klopt, is het de zoveelste kracht die Intel bij een gpu-bedrijf vandaan haalt. Onder andere Raja Koduri van AMD’s Radeon Group en Chris Hook, van het marketingteam van AMD vertrokken eerder naar Intel. Het chipbedrijf werkt aan gpu's voor losse videokaarten, voor consumenten en datacenters. Het bedrijf liet enkele details los over zijn plannen, waar het aan de naam The Odyssey aan werkt. In 2020 moet de gpu gereed zijn.