Directeur Epic Games: Fortnite wordt 'metaverse'

Fortnite moet dit jaar uitgroeien tot een 'metaverse', een digitale wereld om samen rond te hangen, zo zegt Epic Games-directeur Tim Sweeney in een interview. Hij wil dat Fortnite en de achterliggende Unreal Engine uitgroeien tot meer dan een game en game-engine.

Het laten uitgroeien van Fortnite tot een 'metaverse' is mogelijk door de grote community van mensen die de game spelen, claimt Sweeney in het interview met Business Insider. Zo zijn er 250 miljoen spelers van de game, terwijl 100 miljoen mensen de Creative Mode hebben geprobeerd om samen dingen in de spelwereld te bouwen.

Het is onbekend hoe Epic gestalte gaat geven aan de gedachte van een 'metaverse', zoals dat bestaat in sciencefictionboeken en -films als Ready Player One. "Er bestaat momenteel niets dat daarop lijkt, maar we zien het dit jaar verschijnen. Het is spannend."

Onlangs hield dj Marshmello een concert in Fortnite, een evenement dat tien miljoen bezoekers trok binnen de game. Sweeney zegt dat in de komende periode meer en meer dingen zullen gebeuren in Fortnite die het 'meer dan een game' zouden moeten maken.