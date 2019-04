Epic Games gaat tweestapsverificatie via sms aanbieden

Epic Games, maker van games als Fortnite en Unreal Tournament, gaat tweestapsverificatie via sms aanbieden. De gamingdienst biedt zulke 2FA voor accounts al aan via externe applicaties en email. Ook gaat Epic e-mailverificatie gebruiken bij aanmelding.

Het bedrijf zegt dat het gebruikersaccounts beter wil beveiligen en geeft gebruikers tips hoe zij een extra stap kunnen toevoegen om dat zelf te doen. Gebruikers kunnen dat nu al doen via e-mail en applicaties zoals Authy of Google Authenticator. In de toekomst komt daar sms bij.

Experts zien sms als een minder veilige vorm van tweestapsverificatie, omdat het gevoelig is voor sim-hijacking. Van de andere kant is het een toegankelijke manier om accounts beter te beveiligen. Fortnite-spelers die tweetrapsauthenticatie instellen in hun account krijgen bovendien het Boogie Down-dansje cadeau.

Epic gaat nieuwe accounts ook beter beveiligen door e-mailverificatie in te stellen bij het aanmeldproces. Nieuwe wachtwoorden worden daarnaast automatisch gecontroleerd tegen openbare lijsten met veelgebruikte wachtwoorden, specifiek die van Have I Been Pwnd.

Epic kreeg in het verleden al vaker kritiek op de beveiliging van accounts. Gebruikers klagen op fora en sociale media vaak dat iemand probeert in te breken op hun accounts, en eerder dit jaar bleek dat gedeactiveerde e-mailadressen op grote schaal aan botnets werden toegevoegd.