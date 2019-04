Netflix gaat meer kijkcijfers met filmstudio's en publiek delen

Netflix gaat de komende maanden meer data laten zien over hoeveel van zijn klanten bepaalde films en series kijken. Die cijfers gaan eerst naar film- en serieproducenten en daarna mag het grote publiek ze ook zien.

Nu deelt Netflix af en toe een enkel cijfer over hoeveel mensen een bepaalde film hebben gezien, maar er komt meer data aan, zegt Netflix in een toelichting op de kwartaalcijfers. Dat gebeurt volgens het bedrijf in de komende maanden.

Die informatie gaat eerst naar producers, zegt topman Ted Sarandos. "Dan naar onze leden en natuurlijk naar de pers. Zo zijn we volledig transparant over wat mensen kijken op Netflix over de hele wereld." Die cijfers moeten klanten een beter beeld geven van wat veel mensen nu aan het kijken zijn, iets dat wellicht hun beslissing om het óók te kijken kan beïnvloeden. "Als we in staat zijn om dit soort cijfers te delen zorgt ervoor dat mensen een beter idee kunnen krijgen van wat ze interessant vinden." Netflix is afgelopen jaren voorzichtig geweest met het delen van data over hoeveel mensen iets kijken op de streamingdienst.

Netflix maakte de kwartaalcijfers deze week bekend. Netflix-ceo Reed Hastings gaat ook kort in op de steeds hevigere concurrentie. Hij omschrijft de recent aangekondigde videostreamingdiensten van Apple en Disney als 'consumentenmerken van wereldklasse' en zegt dat zijn bedrijf 'enthousiast is om te concurreren'. Volgens Hastings profiteren vooral contentmakers en consumenten van deze situatie waarin 'veel bedrijven proberen om een geweldige video-ervaring aan het publiek aan te bieden'. Hij verwacht niet dat deze nieuwe spelers invloed hebben op de groei van Netflix, mede omdat de content nogal zou verschillen.