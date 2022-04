Honda wil tegen 2040 auto's met verbrandingsmotor hebben uitgefaseerd

Honda is van plan om in 2040 de productie van auto's met een verbrandingsmotor te hebben uitgefaseerd. Het plan is opgesteld door de nieuwe ceo van de Japanse autofabrikant, Toshihiro Mibe.

Honda zou de eerste Japanse autofabrikant zijn die aankondigt auto's met verbrandingsmotor volledig uit te faseren, aldus Bloomberg. Mibe trad op 1 april 2021 aan als nieuwe ceo van het bedrijf en gaf in die maand al zijn nieuwe visie voor het bedrijf. In Japan is op dit moment nog slechts 1 procent van de auto's elektrisch.

Mibe verwacht niet dat het makkelijk gaat worden om helemaal over te gaan op het maken van elektrische auto's. Wel vindt hij het belangrijk dat de doelen die zijn gesteld als het gaat om de uitstoot van CO₂ worden gehaald. De Japanse regering wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Vorig jaar maakte Honda ook bekend zich terug te trekken uit de Formule 1. Dit jaar wordt het laatste seizoen met Honda-auto's verreden in de raceklasse.

Honda is van plan om de komende paar jaar meerdere nieuwe elektrische voertuigen op de markt te brengen. Het gaat daarbij zowel om auto's als om motoren, wat ook nog steeds een belangrijke tak is van het bedrijf. Van de jaarlijkse omzet komt ongeveer 14 procent van de productie en verkoop van motoren.

Het plan van Honda verschilt sterk van de strategie van de andere grote Japanse autofabrikant Toyota. Deze fabrikant wil vooral inzetten op hybride auto's en ontwikkelt ook nog steeds waterstofauto's. Dat terwijl Honda eerder deze maand nog bekendmaakte te stoppen met het produceren van zijn waterstofauto, de Honda Clarity.