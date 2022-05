Rechter lijkt te vonnissen dat eigenaren sjoemeldiesels 3000 euro terugkrijgen

Het lijkt erop dat de rechtbank Amsterdam woensdagmiddag zal vonnissen dat bezitters met een sjoemeldieselauto van het Volkswagen-concern recht hebben op een compensatie van 3000 euro. Daarover verscheen kort een inmiddels verwijderd bericht op de website van de rechtbank.

Meerdere media melden dat een persbericht over het vonnis in deze zaak woensdagochtend verscheen op de officiële site van de Nederlandse rechtbanken. Vrij snel daarna werd het weer verwijderd, schrijft NRC. Waarschijnlijk betreft het een persbericht dat per ongeluk te vroeg is gepubliceerd; de uitspraak had eigenlijk pas woensdagmiddag gepubliceerd moeten worden. Het lijkt erop dat de rechter compensatie zal toekennen.

Het gaat om een rechtszaak van Stichting Car Claim. Deze stichting heeft namens zo'n 150.000 dieselauto-eigenaren een zaak aangespannen tegen Volkswagen om compensatie te krijgen. Het gaat hier over het dieselsjoemelschandaal dat in 2015 bekend werd. Volkswagen erkende emissietesten te hebben gemanipuleerd via sjoemelsoftware, waardoor de uitstoot van de dieselauto's minder hoog uit de bus kwam dan in werkelijkheid het geval was.

Guido van Woerkom, bestuurslid bij de stichting, zegt tegen de NOS dat de waarschijnlijke uitspraak 'voorlopig goed nieuws' is. Volgens hem lijkt het erop dat de rechter heeft bepaald dat Volkswagen schadeplichtig is. Het zou gaan om 3000 euro voor nieuwe dieselauto's van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, en 1500 euro voor tweedehandsauto's. Van Woerkom zegt dat de rechter verdergaat dan hij verwachtte door ook bedragen vast te stellen. Uitgaande van die bedragen zal het schadebedrag in totaal op enkele honderden miljoen euro's uitkomen.