EA Motive laat meer gameplaybeelden zien van Dead Space-remake

EA Motive heeft vrijdag meer gamplaybeelden van de Dead Space-remake gepubliceerd. De video duurt acht minuten en laat onder meer de nieuwe versie van de USG Ishimura, het ruimteschip waar het spel zich afspeelt, zien.

In de gameplayvideo geeft producent Philippe Ducharme een rondleiding door het ruimteschip. Zo laat hij zien dat de hangar in de remake groter is dan in de originele versie van het spel. In de nieuwe versie van de hangar kan de speler deze verkennen door rond te vliegen. Ducharme toont ook een feature genaamd Intensity Director. Hiermee is de plaatsing van vijanden en bepaalde effecten, zoals rook en licht, in elke speelsessie anders.

Verder bevat de video beelden van features die al eerder zijn getoond, waaronder het zogeheten 'Peeling'-systeem. De modellen van de vijanden zijn opgebouwd uit verschillende lagen met bot, pezen en spieren. Deze kunnen op verschillende manieren worden afgeschoten of afgezaagd. Hoe het verwijderen van lichaamsdelen eruit komt te zien, hangt af van de hoek waaruit de monsters worden aangevallen door de speler en welke wapen de speler gebruikt.

De Dead Space-remake is eerder dit jaar aangekondigd. Begin oktober toonde EA Motive de eerste gameplaybeelden van de game. Met de remake wil de ontwikkelaar de horrorervaring van de game uit 2008 naar een nieuw niveau tillen. Niet alleen moet de game er grafisch beter uit komen te zien, maar moet het ook een intensere game worden door beter geluid en camerawerk. Eerder meldde de ontwikkelaar al dat de game uit één doorlopende scène zal bestaan. Op 27 januari 2023 moet Dead Space verschijnen. De game is aangekondigd voor pc, PlayStation 5 en Xbox Serie X/S.