System Shock-remake is uitgesteld tot 30 mei

De remake van System Shock had deze maand moeten uitkomen, maar ontwikkelaar Nightdive Studios heeft de releasedatum verder opgeschoven. De nieuwe releasedatum is 30 mei. De release van de game is al meerdere keren uitgesteld.

Op Steam zeggen ontwikkelaars Nightdive Studios en Prime Matter dat ze de hoop hadden om de game eind maart te kunnen uitbrengen, maar dat dat toch net niet haalbaar was. De studio's geven geen specifieke redenen voor de nieuwste vertraging van grofweg twee maanden. Begin dit jaar zei Nightdive nog dat de remake in maart zou uitkomen en dat dat definitief zou zijn.

System Shock remake

De makers herhalen dat de klassieke gameplay van het origineel de basis vormt en dat daar een nieuwe interface, verbeterde graphics en controls aan zijn toegevoegd. Ook zal de remake nieuwe vijanden bevatten en er is een vernieuwd systeem om te hacken. Het origineel is door een redacteur van Eurogamer beschreven als vooral een actiegame, terwijl de remake wat rustiger is en meer gebruikmaakt van een onheilspellende sfeer.

System Shock is een shooter waarbij de speler in de huid kruipt van een securityhacker en wakker wordt op een ruimteschip in het jaar 2072. Hier moet de speler zich een weg naar buiten schieten en hacken, en het opnemen tegen een kwaadaardige AI genaamd Shodan. De game komt oorspronkelijk uit 1994. De ontwikkelaars begonnen in 2016 een campagne op Kickstarter om een moderne remaster te maken. Vorig jaar toonde Nightdive al een gameplaytrailer van zeven minuten.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 20:51 28

14-03-2023 • 20:51

28

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System Shock

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Reacties (28)

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Meiklokje 14 maart 2023 20:55
Instant buy. Geregeld speel ik nog eens deel 1 en 2 via Gog galaxy. O+
SG @Meiklokje15 maart 2023 07:12
Zoals ik begrijp zal de core gameplay verandert worden met nieuwe features en slower pace. Niet hetzelfde dus en dus kans dat deze incarnatie misschien afknapper kan zijn dan orgineel of andere die de keuzen kwa core gamemechanic bij orgineel minder vonden juist deze weg hun beter ligt. Dus meer bredere remake dan remasterd. Als te veel wijzigd is andere ding geworden. Binnen sub genres.
Dit hoeft geen verbetering te zijn maar verandering. En feature extentie kunnen verbetering zijn maar samen ook de core game mechanics veranderen.
En dat moet je maar liggen in gameplay voorkeur.
tw_gotcha @Meiklokje15 maart 2023 08:10
aha, ik had gemist dat het een kickstarter was. ik ben uit de tijd van het origineel ;)
tw_gotcha 14 maart 2023 23:00
het ziet er toch niet zo wauw uit op dit filmpje, beetje generiek halfdonkere gangen. wat puzzles... gaat dit filmpje de massas games trekken? of gokken ze op de nostalgie factor?
TheDeeGee @tw_gotcha14 maart 2023 23:04
Nostalgie waarschijnlijk.
xSNAKEX @tw_gotcha14 maart 2023 23:41
Het is een kickstarter funded project van een kleine studio die een gemoderniseerde versie van de originele game uit wou brengen. Geen AAA titel ofzo. Kijk maar eens hoe het origineel er uit zag. De graphics en speelbaarheid zijn wat mij betreft prima zo.
Burkle @tw_gotcha15 maart 2023 09:18
Ik heb het toentertijd gemist, zou het graag eens willen 'beleven'
macfreak1306 15 maart 2023 00:07
Ik heb liever vaker uitstellen dan een slechte/buggy game at launch. Maar als je keer op keer moet uitstellen, stop dan in godsnaam met beloven "deze keer is de datum echt definitief! Pinky promise!". Prik dan een datum die veel verder ligt en breng als verrassing eerder uit, of noem geen datum...
SG @macfreak130615 maart 2023 07:24
Als gamer moet rekening mee houden dat dev zich in planning kunnen vergissen en als budget over is dat er dan toch uitstel komt. Dat is nu eenmal hoe onvoorspelbaar game productie kan zijn. Om toch on time te kunnen zijn moet er op tijd gehakt worden in features en fallback core game mechanic hebben. In de technical game design document. Meeste dev doen dat niet. Voor heel belangrijk als er hard deadline is zoals budget op.
macfreak1306 @SG15 maart 2023 14:58
Dat snap ik op zich wel, maar ik begrijp ook de frustratie van fans wanneer een spel wéér uitgesteld wordt, nadat een dev specifiek heeft gezegd dat de vorige verlenging definitief de laatste was.
Slyceth 15 maart 2023 00:59
Ik vraag me af hoe hun budget situatie zit. Al hun geld komt van de doorverkoop op steam en nintendo van games die ze niet hebben gemaakt, op een open source emulator (Humongous spellen op de Scummvm)
BlackEyedAngel 14 maart 2023 21:54
Beter, niemand wil een herhaling van de Cyberpunk 2077 situatie.
Bulls @BlackEyedAngel14 maart 2023 22:19
Te vaak uitgesteld is niet zo’n probleem, te vroeg aankondigen of te snel een datum prikken is wel kwalijk.
rickboy333 @Bulls15 maart 2023 00:09
Punt is wel dat Cyberpunk 2077 tov de standaard Ubisoft meuk zoveel potentie had, maar dat grotendeels teniet is gedaan door de buggy launch + dingen die ze niet af konden maken. Nu na vele patches is het wel een leuke game (hoewel het beter had kunnen zijn).

En om je een voorbeeld te geven hoeveel potentie de Cyberpunk wereld heeft: Cyberpunk Edgerunners heeft beste anime van het jaar award gewonnen. Een ''zijprojectje om de game te promoten'' heeft even wel een paar van de grootste anime's van 2022 uit het water geblazen.
SG @rickboy33315 maart 2023 07:19
Probleem is dat de drive van die dev gewoon te veel willen binnen tijd en budget, ook features die niet gangbaar zijn en dus moeilijk te plannen zijn om volledig uit te werken.
Eenmaal te tijd en geld op ziet met onaf status en keuze om publisher extra tijd geld te krijgen zo niet cancel of rushed uit game.

Pasionate dev pakken hun game hun kindje meestal niet aan als producer focus on time en reduceer alle moeilijk planable features om on time en in budget op tijd te kunnen opleveren want dat is ook geen tech pushende meer eenheids worst game concepten die goed te plannen zijn. Sequels geven die routine en voorspel baar on spot planning . Innovatie is grotere risico en valt onder feasability en research. Daar heb je flexible planning maar ook budget marge voor nodig.
MartinPRO @BlackEyedAngel14 maart 2023 22:47
Alsof Cyberpunk de eerste was. Er zijn zat titels die een ergere launch meemaakten.
pieterdebie @BlackEyedAngel15 maart 2023 07:01
Maar we willen ook geen Duke Nukem Forever herhaling :)
nms2003 14 maart 2023 22:56
Ik kan niet wachten
darkempire 14 maart 2023 22:59
you've got to be kidding me..
Nuke Nike 15 maart 2023 02:12
Please, laat de developers hun tijd nemen om het echt goed te maken. Ben beu al deze zogezegde AAA games die amper halverwege af zijn. Meerdere "pre-release alphas" zijn vaker beter dan zogezegd "afgewerkte remasters"...
I LOVE System Shock, en ik wil enkel de remaster zien eenmaal die echt compleet "Af" is
Linksquest Moderator Spielerij
15 maart 2023 07:52
Ik heb het origineel nooit gespeeld, en om heel eerlijk te zijn trekt het filmpje me niet genoeg om de game nu meteen te gaan kopen, maar wil hem best ooit een keer een kans geven.
Damian @Linksquest15 maart 2023 09:12
Het filmpje doet me ook in geen enkele vorm aan de originele game denken. Erg jammer dat ze dat gevoel niet over hebben kunnen brengen.

Ik zou als ik jou was de originele game gaan spelen dan en deze lekker skippen!
CrazyJoe @Damian15 maart 2023 09:58
De controls van het origineel waren om het zacht uit te drukken "interessant". Ik heb ooit een poging gedaan om me ermee aan te vrienden, maar dat was geen succes. Een remake met betere controls en graphics is zeker welkom alleen al om die reden.
Damian @CrazyJoe15 maart 2023 10:10
Wel jammer dat de remake, uitgaande van de filmpjes, weinig meer met het origineel te maken heeft....
CrazyJoe @Damian15 maart 2023 15:58
Het is altijd lastig om op basis van marketing materiaal (zoals trailers/teasers) een oordeel te vellen over hoe dicht ze bij het origineel gebleven zijn.

Ik zou zeggen wacht even op de reviews of kijk anders eens naar de demo die op Steam staat:
https://t.co/mlbua8H38y
Verwijderd 15 maart 2023 09:24
Typisch weer iets

Wat gewoon weer wordt uitgesteld

Is de normale ding tegenwoordig

Jammer maja t kan gebeuren zeg ik maar zo 🤷

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