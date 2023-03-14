System Shock-remake is uitgesteld tot 30 mei

De remake van System Shock had deze maand moeten uitkomen, maar ontwikkelaar Nightdive Studios heeft de releasedatum verder opgeschoven. De nieuwe releasedatum is 30 mei. De release van de game is al meerdere keren uitgesteld.

Op Steam zeggen ontwikkelaars Nightdive Studios en Prime Matter dat ze de hoop hadden om de game eind maart te kunnen uitbrengen, maar dat dat toch net niet haalbaar was. De studio's geven geen specifieke redenen voor de nieuwste vertraging van grofweg twee maanden. Begin dit jaar zei Nightdive nog dat de remake in maart zou uitkomen en dat dat definitief zou zijn.

De makers herhalen dat de klassieke gameplay van het origineel de basis vormt en dat daar een nieuwe interface, verbeterde graphics en controls aan zijn toegevoegd. Ook zal de remake nieuwe vijanden bevatten en er is een vernieuwd systeem om te hacken. Het origineel is door een redacteur van Eurogamer beschreven als vooral een actiegame, terwijl de remake wat rustiger is en meer gebruikmaakt van een onheilspellende sfeer.

System Shock is een shooter waarbij de speler in de huid kruipt van een securityhacker en wakker wordt op een ruimteschip in het jaar 2072. Hier moet de speler zich een weg naar buiten schieten en hacken, en het opnemen tegen een kwaadaardige AI genaamd Shodan. De game komt oorspronkelijk uit 1994. De ontwikkelaars begonnen in 2016 een campagne op Kickstarter om een moderne remaster te maken. Vorig jaar toonde Nightdive al een gameplaytrailer van zeven minuten.