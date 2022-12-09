Studio van BioShock-bedenker kondigt eerste game Judas aan

Ghost Story Games heeft zijn eerste spel Judas aangekondigd. De fps verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De studio is opgericht door Ken Levine, bedenker van de BioShock-games. Ghost Story werkt naar verluidt al sinds 2014 aan Judas.

Judas is een singleplayer-fps waarin spelers moeten zien te ontsnappen uit een ruimteschip dat uit elkaar valt. De spelers nemen daarbij de rol aan van Judas, een 'mysterieus en gestoord persoon'. Om uit het ruimteschip te ontsnappen, moet Judas samenwerken met haar ergste vijanden of bestaande partnerschappen verbreken.

In de trailer komen meerdere personages en vijanden voorbij. Judas kan wapens als een kruisboog, pistool of hamer gebruiken om vijanden te verslaan, maar heeft in haar linkerhand ook een soort energiebol waarmee ze onder meer vuur kan opwekken om zo vijanden om te leggen.

Wanneer het spel moet verschijnen, is niet duidelijk. De game komt op Windows naar zowel de Epic Games Store als naar Steam. Ken Levine is oprichter van de verantwoordelijke studio en ook de bedenker van het spel. Levine was tevens bedenker van de BioShock-games en was als creative director betrokken bij de ontwikkeling van BioShock, BioShock Infinite en System Shock 2.

In 2014 stopte Levine met de studio achter die games en startte hij wat nu Ghost Story Games heet, onder de vlag van uitgever Take-Two. Met dit kleinere team wilde hij aan een nieuwe game werken. In januari zeiden voormalige en huidige werknemers dat de ontwikkeling van die game in development hell zat en dat het project al meermaals volledig geschrapt en opnieuw begonnen was. Vermoedelijk ging het om Judas.