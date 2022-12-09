Studio van BioShock-bedenker kondigt eerste game Judas aan

Ghost Story Games heeft zijn eerste spel Judas aangekondigd. De fps verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De studio is opgericht door Ken Levine, bedenker van de BioShock-games. Ghost Story werkt naar verluidt al sinds 2014 aan Judas.

Judas is een singleplayer-fps waarin spelers moeten zien te ontsnappen uit een ruimteschip dat uit elkaar valt. De spelers nemen daarbij de rol aan van Judas, een 'mysterieus en gestoord persoon'. Om uit het ruimteschip te ontsnappen, moet Judas samenwerken met haar ergste vijanden of bestaande partnerschappen verbreken.

In de trailer komen meerdere personages en vijanden voorbij. Judas kan wapens als een kruisboog, pistool of hamer gebruiken om vijanden te verslaan, maar heeft in haar linkerhand ook een soort energiebol waarmee ze onder meer vuur kan opwekken om zo vijanden om te leggen.

Wanneer het spel moet verschijnen, is niet duidelijk. De game komt op Windows naar zowel de Epic Games Store als naar Steam. Ken Levine is oprichter van de verantwoordelijke studio en ook de bedenker van het spel. Levine was tevens bedenker van de BioShock-games en was als creative director betrokken bij de ontwikkeling van BioShock, BioShock Infinite en System Shock 2.

In 2014 stopte Levine met de studio achter die games en startte hij wat nu Ghost Story Games heet, onder de vlag van uitgever Take-Two. Met dit kleinere team wilde hij aan een nieuwe game werken. In januari zeiden voormalige en huidige werknemers dat de ontwikkeling van die game in development hell zat en dat het project al meermaals volledig geschrapt en opnieuw begonnen was. Vermoedelijk ging het om Judas.

Judas van Ghost Story Games
Judas van Ghost Story GamesJudas van Ghost Story GamesJudas van Ghost Story GamesJudas van Ghost Story GamesJudas van Ghost Story GamesJudas van Ghost Story Games

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 11:08 34

09-12-2022 • 11:08

34

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Judas

geen prijs bekend

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Reacties (34)

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1973booterror 9 december 2022 11:39
https://youtu.be/pmefiirV0JM

officiële trailer
Kubrix @1973booterror9 december 2022 13:59
Verschrikkelijke muziek; hopelijk gaat het niet op Bioshock Infinite lijken.
Z100 @Kubrix10 december 2022 19:42
Wat is er verschrikkelijk aan. Ik vind het een goed opzwepend nummer, dat mij Bioshock vibes geeft. En ik hoop dat de game juist weer het Bioshock gevoel geeft.
InfiniteSpaze @Kubrix9 december 2022 15:04
Muziek in trailers zijn er vaak meer om een thema aan te geven. "Leave her Johnny" werd ook gebruikt in AC Black Flag als sea shanty. In het echt werd dit nummer vaak bewaard voor de laatste taak die volbracht moest worden op een schip. Het nummer gaat over de problemen die ze vroeger hadden met grote reizen en over de hoop die ze hadden wanneer het schip aankwam. Met dit in mijn gedachten klinkt het wel passend en ben ik heel benieuwd naar het verhaal van Judas.
Zoop @1973booterror9 december 2022 13:25
Ziet er echt uit als een bioshock, en dat is een goed iets.
Ik was niet op de hoogte van deze, maar ben er nu wel benieuwd naar!
Tapijtmepper @Zoop9 december 2022 16:51
System Shock, Bioshock,... Levine is een one-trick pony.

Bioshock was een erbarmelijke fps en verhaal. Schieten voelde nep aan.
Het verhaal was nog erger. Lineaire game met nihil aan actiekeuzes die invloed hadden op het grote verhaal om vervolgens de speler met het belerende vingertje te wijzen.

"Wij vroegen je alle grote acties uit te voeren en je deed het."
"Would you kindly" :? 8)7
"En oh nee de schijnbare good guy is een slechterik" Had ik noooit zien aankomen.

Ik kon geen andere keuze maken in die lineaire game. Dus waarom dat vingertje dan.

System Shock is knal hetzelfde.
Oh neej, Palito is al die tijd Shodan.

Echt, ik heb nooit begrepen wat de Shock games te bieden hadden qua verhaal, graphics of gameplay...
Zoop @Tapijtmepper9 december 2022 19:42
Tsja, ik heb exact tegenovergestelde mening van jou.

Ik heb de 3 bioshock games elk minstens 10x gespeeld over de jaren, en nu ik deze trailer zie, heb ik eigenlijk wel weer zin om de 3 games weer back to back te gaan spelen. En dat omdat ik ze prachtig vind, mooi gemaakt, vette sfeer. En omdat ik het verhaal cool vind, worldbuilding, hoeveelheid detail in alles zit (sure, de plottwists stellen niet veel voor, dat ben ik met je eens). Gave balans tussen gunplay en abilities die de moeite waard zijn te ontdekken en beste combinaties in te vinden. Een vleugje rpg voor progressie, zodat het de moeite waard is bepaalde secrets af te struinen en een leuke OP build voor elkaar te krijgen tegen het eind. Heerlijk simpele vloeiende single player fps met precies genoeg variatie om niet eentoning te worden.

Het haast alsof verschillende mensen verschillende meningen en smaken kunnen hebben, gek he?
Tapijtmepper @Zoop10 december 2022 12:24
Ik kwam ook wel van een lange speelperiode Battlefield naar Bioshock. Dat was wat oneerlijk tegenover Bioshock. Gelukkig heb je je plezier er in gevonden.

Maar als je alle Shock games naast elkaar legt kan ik niet anders dan dezelfde game te zien met wat kleine wijzigingen.

En helaas was 't mijn ding niet.

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 22 juli 2024 23:00]

Zoop @Tapijtmepper10 december 2022 16:16
Grappig, beschrijf je daar nou ook niet precies de Batllefield reeks?

Maar ik snap goed als je van dat soort shooters vandaan komt, dat bioshock gunplay dan raar aanvoelt, is veel meer arcade.
Silence 9 december 2022 11:14
Bioshock waren vermakelijke games, dus ben benieuwd
teacup @Silence9 december 2022 13:21
Zeker, en aan die afbeeldingen te zien kan het goed zijn dat het typische Bioshock sfeertje ook weer geraakt wordt. Alleen al voor dat sfeertje is deze game voor mij het proberen waard
Oberon.Sedai @Silence9 december 2022 15:23
Persoonlijk heb ik de Systemshocks toch altijd beter gevonden.
TigerXtrm 9 december 2022 11:29
Het heeft wel direct BioShock achtige vibes in de artwork. Ben benieuwd welke thema's Ken Levine hiervoor bedacht heeft.
StGermain @TigerXtrm10 december 2022 02:50
Als je met artwork bedoelt dat de graphics er uit zien als plastic, ja dan lijkt het op bioshock. Hopelijk niet nog steeds dezelfde engine.
Zoop @StGermain10 december 2022 16:17
Engine is altijd Unreal geweest, dat zal nu niet anders zijn.
NLxAROSA 9 december 2022 11:36
Fijn om nieuwe en originele titels te zien, met vermoedelijk ook vernieuwende gameplay (ik denk dat de naam Judas niet toevallig is gekozen, gezien de focus op samenwerking).

En al zou dit 'Bioshock in space' zijn, dan nog is het prima wat mij betreft.
B0KIT0 9 december 2022 12:10
Wooooww wat ziet dit er vet uit zeg!

We krijgen nou natuurlijk ook Atomic Heart binnenkort (die qua stijl erg Bioshocky aanvoelt) dus hoop dat die game niet het gras wegmaait voor deze Judas.

Maar dit ziet er echt super bruut en prachtig orgineel uit. Duidelijk de stijl van Bioshock, maar toch fris. Hoop echt dat Levine weer gaat leveren, maar verwacht dat het helemaal goed komt.

We kunnen dit wel gebruiken. Lekker eigenwijs in plaats van die veilige sequel- en remake mentaliteit van de grote jongens.

Heerlijk!
HermaHemie 9 december 2022 11:24
Bioshock was geweldig, alleen zijn de games zo brak gemaakt dat je ze tegenwoordig niet meer kan spelen. De opgepoetste versies zijn wellicht erger.

Ik vraag mij dan ook ten zeerste af hoe ze dit probleem kunnen voorkomen met deze game, zodat je niet over 4 jaar een replay wilt doen en vervolgens niets kan.
TigerXtrm @HermaHemie9 december 2022 11:28
De remasters werken nog prima? :?
HermaHemie @TigerXtrm9 december 2022 13:08
Ik en heel veel mensen in de fora van steam en online hebben er toch echt zeer veel problemen mee. Dat u dat niet heeft is heel fijn voor u maar u lijkt een uitzondering te zijn.

Reddit staat er vol mee. En BS 2 werkte tot een bepaald stuk in het verhaal en crashde daarna elke x minuten. De remaster van 1 werkt helemaal niet.
Zoop @HermaHemie9 december 2022 13:32
Ok vreemd, ik heb deze games tig helemaal grijs gespeeld, vroeger gewoon de originelen, maar in afgelopen paar jaar op PC (windows 7, core2duo, oud ding), op een Mac en redelijk recent nog op windows 11, letterlijk 0 problemen. In elk van die situaties de graphics op zn hoogst en draait als een tiet met 60+ fps, wisselend gebruik van controller en kbm.

Ik heb het idee dat je nu een persoonlijke ervaring verkondigt als een algemeen feit, alsof deze problemen een defacto ding zijn. Laat het duidelijk zijn dat dit dus absoluut niet het geval is.

En nu ik deze trailer heb gezien heb ik wel weer zin om er nog een keer doorheen te gaan. Een keertje gekocht op GOG toen dat een actie was, inmiddels al op tig verschillende machines geïnstalleerd gehad (maar heb de originelen ook nog), nooit problemen, glitches, performance problemen whatsoever (en ik ben erg gevoelig voor dat soort dingen, had mij echt wel opgevallen als er ergens een probleem was).

En vergeet niet dat "reddit staat er vol mee" niet synoniem staat aan "heel vele mensen" want dat is altijd een vrij vocale minderheid. Uit nieuwsgierigheid ff gegoogled, kom inderdaad wel wat geklaag tegen, maar in al de jaren dat ik deze games meerdere keren heb uitgespeeld letterlijk nog nooit een bug tegen gekomen.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 23:00]

HermaHemie @Zoop9 december 2022 14:33
Ik heb het idee dat je nu een persoonlijke ervaring verkondigt als een algemeen feit, alsof deze problemen een defacto ding zijn. Laat het duidelijk zijn dat dit dus absoluut niet het geval is.
Dat had je heel makkelijk in 2 seconde kunnen opzoeken (ik had meer van een tweaker verwacht):

https://www.google.com/se...AF&biw=1920&bih=966&dpr=1

https://www.google.com/se...BQ&biw=1920&bih=966&dpr=1

https://www.google.com/se...bioshock+remaster+problem

of nog belangrijker:

https://steamcommunity.co...ns/0/3361398331716747557/
https://steamcommunity.co...ns/0/3361398165644924744/
https://steamcommunity.co...ns/0/5595184948709813640/
https://steamcommunity.co...ns/0/3368152931579339181/
https://steamcommunity.co...ns/0/3203652426718809619/
https://steamcommunity.co...ns/0/4811561152906598043/
https://steamcommunity.co...ns/0/3368152931587663029/
https://steamcommunity.co...ns/0/3591086730694102245/
https://steamcommunity.co...ns/0/3386168507500239289/
https://steamcommunity.co...ns/0/3591086730692354529/
https://steamcommunity.co...ons/0/350542683195537650/
https://steamcommunity.co...ns/0/3717188244459827152/
https://steamcommunity.co...ns/0/3276942355999282609/
https://steamcommunity.co...ons/0/350542145700342688/
https://steamcommunity.co...ns/0/2575445991817510557/
https://steamcommunity.co...ns/0/3386168507484991399/

forumtopic: Bioshock crashed op hetzelfde punt
forumtopic: [Bioshock] installshield error
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forumtopic: geen menu muziek Bioshock 2
forumtopic: [PC] BioShock geluid probleem
forumtopic: [Bioshock] Geen geluid
forumtopic: Bioshock 2 herstart pc na een tijdje spelen
forumtopic: setup van bioshock wil niet draaien
forumtopic: [Bioshock] Zwart beeld na laden eerste level
https://gathering.tweaker...message/28625363#28625363


Ik weet dat het heel veel voorkomt, want ik heb zo'n beetje heel het internet afgezocht om het werkende te krijgen. Het is niet een dingejte waar maar 1 persoon last van heeft.
Zoop @HermaHemie9 december 2022 19:27
Precies wat @JakkoFourEyes ook zegt, leuk lijstje, maar dat kan je van praktisch ieder product wel vinden als je specifiek naar problemen gaat zoeken.

Als je kijkt naar games zoals Cyberpunk waar de problemen zo groot waren dat het overal uitgemeten was in het nieuws en dat zelf sony het uit hun winkel flikkert, dan weet je wel zeker dat er iets gaande is.

Maar bioshock? iemand daar ooit wat over gehoord (behalve als je dus specifiek gaat zoeken)?

In any case, het gaat mij meer om je eerste reactie, je plempt dat zo neer alsof jouw ervaringen common knowledge zijn, en je logischerwijs als eerst een reactie krijgt van iemand die geen idee heeft waar je het over hebt. En dat vervolgens op mij afschuift "had meer van een tweaker verwacht" wat nergens voor nodig is.

Ik heb met fallout4 op de ps4 een probleem dat gekomen is na updates die betaalde mods introduceerde (bweh), na een paar uur gameplay kan game geen savegames meer maken, denkt hij dat schijf vol is, wat absoluut niet waar is. Het maakt de game onspeelbaar, want je kan gewoon nooit meer saven. Als je er op zoekt, vindt je talloze cases, meer dan over bioshock iig.

Maar daar hoor je eigenlijk verder ook niemand over mekkeren, nog hebben ze dat ooit gefixed (tjsa, bethesda eh). Dus ik snap je frustratie maar al te goed. Doet er niet aan af dat je nog steeds een minderheid bent en de meeste mensen die je zult spreken niet je ervaring zal delen.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 23:00]

JakkoFourEyes @HermaHemie9 december 2022 15:29
De Bioshock 2 verbaast me niets,daar had ik bij de originele ook constant last van (er was een oplossing, maar die weet ik niet meer). De rest kan ik me eigenlijk niet in vinden (de originelen in elk geval).

Maar als je zoekt op bioshock problem, ja dan ga je al die dingen vinden ja... Dat zal bij bijna elke game wel het geval zijn. Als je gewoon bioshock googled of op zoekt op reddit, valt het allemaal wel mee hoeveel je dit krijgt (ik krijg niet veel in elk geval).

Ik wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, maar zo widespread lijkt het me ook niet

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 23:00]

poktor @TigerXtrm9 december 2022 11:32
Eens. Ben onlangs weer begonnen met Bioshock2. Draait prima onder windows 11.
Arxonis @TigerXtrm9 december 2022 14:58
Geloof dat de nieuwe client van 2K voor de meeste problemen hebben gezorgd de laatste tijd.
Notlupus @HermaHemie9 december 2022 11:47
Pas nog 1 en 2 achter elkaar gespeeld, de remaster, op W10. Geen enkel probleem gehad…
Bad Brains 9 december 2022 11:24
Pas een kleine 9 jaar bezig, wat komt eerder uit Half Life 3 of dit?
L0g0ff 9 december 2022 11:47
Een van de weinige trailers die ik 3x achter elkaar heb zitten kijken. Het beloofd veel goeds :)
Jovialus 9 december 2022 11:48
Ziet er wel echt tof uit. Wel heel erg Bioshock, maar dat is opzich niet erg.
MISTERAMD 9 december 2022 13:07
Ik zie gelijkenissen tussen deze game en Bioshock 1 / 2. Het heeft wel iets nieuws, nieuwe style, al hoop ik wel dat ze nieuwe elementen ook hebben ingestoken of deze zou wel eens een Bioshock kloon kunnen zijn, ook al komt het van de studio van Ken Levine. Vernieuwing is altijd beter.

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