Baldur's Gate 3 komt in augustus 2023 officieel uit

De Belgische gameontwikkelaar Larian Studios brengt Baldur's Gate 3 in augustus volgend jaar officieel uit. Sinds 2020 is de game in Early Access te spelen. De rpg speelt zich af in de Forgotten Realms-wereld van Dungeons & Dragons.

Larian Studios maakt de verschijningsdatum bekend in een trailer, waarin ook nieuwe beelden van de game worden getoond. Het spel is beschikbaar op Windows en Mac, onder meer via Steam. Larian kondigt daarnaast aan dat het spel een Collector's Edition krijgt met onder meer een boek, een stoffen kaart en een diorama van 25 centimeter groot.

Dat de game in 2023 zou verschijnen, was al bekend. Bij de release van de Early Access in 2020 gaf de ontwikkelaar al aan dat het spel in ieder geval nog een jaar in vroegtijdige toegang zou blijven. In april zei Larian Studios dat het spel pas in 2023 officieel zou verschijnen. Nu zegt het bedrijf dus dat dit in augustus zal gebeuren, maar er wordt nog geen dag genoemd.

Het volledige spel zal meer classes, races, spells en skills bevatten dan de Early Access-versie. Daarnaast zullen het tweede en derde deel van het verhaal dan eveneens te spelen zijn. Baldur's Gate 3 is een game die in single- of multiplayer te spelen is en bevat turn-based gevechten.