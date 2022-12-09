Baldur's Gate 3 komt in augustus 2023 officieel uit

De Belgische gameontwikkelaar Larian Studios brengt Baldur's Gate 3 in augustus volgend jaar officieel uit. Sinds 2020 is de game in Early Access te spelen. De rpg speelt zich af in de Forgotten Realms-wereld van Dungeons & Dragons.

Larian Studios maakt de verschijningsdatum bekend in een trailer, waarin ook nieuwe beelden van de game worden getoond. Het spel is beschikbaar op Windows en Mac, onder meer via Steam. Larian kondigt daarnaast aan dat het spel een Collector's Edition krijgt met onder meer een boek, een stoffen kaart en een diorama van 25 centimeter groot.

Dat de game in 2023 zou verschijnen, was al bekend. Bij de release van de Early Access in 2020 gaf de ontwikkelaar al aan dat het spel in ieder geval nog een jaar in vroegtijdige toegang zou blijven. In april zei Larian Studios dat het spel pas in 2023 officieel zou verschijnen. Nu zegt het bedrijf dus dat dit in augustus zal gebeuren, maar er wordt nog geen dag genoemd.

Het volledige spel zal meer classes, races, spells en skills bevatten dan de Early Access-versie. Daarnaast zullen het tweede en derde deel van het verhaal dan eveneens te spelen zijn. Baldur's Gate 3 is een game die in single- of multiplayer te spelen is en bevat turn-based gevechten.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 11:46
64 • submitter: MeanGreen

09-12-2022 • 11:46

64

Submitter: MeanGreen

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Baldur's Gate III

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Baldur's Gate III Preview

29 okt 2020

Baldur's Gate III Preview

Early access, maar nu al heerlijk uitgebreid

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Reacties (64)

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Klauwhamer
9 december 2022 12:08
Ik kijk al heel lang uit naar deze game maar ben tegelijkertijd huiverig voor een paar afknappers die Divinity: Original Sin had; bijvoorbeeld dat je min of meer gestraft werd als je physical/magical damage combineerde in je party. Ook qua vibe en story vrees ik een beetje voor Baldur's Gate III: een ordinaire rebrand ligt op de loer. Overigens heb ik nog maar weinig informatie over deze game gezien en dat wil ik bewust zo houden: als de game er is, ga ik 'm zeker kopen (maar geen moment eerder).
Asitis @Klauwhamer9 december 2022 12:13
Ik heb me niet in kunnen houden en wat uurtjes in de early access gestoken, en ik heb nog weinig gemerkt van die quirks waar Divinity zeker tegenaan liep (zoals dat de hele battlefield continu in de fik staat e.d.). Het lijkt wel degelijk een "andere" game te zijn in plaats van enkel een reskin van de Divinity game met een Baldurs Gate logo
cnieuweboer @Asitis9 december 2022 12:28
Ik heb de EA een tijdje geleden geprobeerd, misschien is het nu anders. Maar destijds zaten er wel heel veel overeenkomsten in BG3 en DOS2.

Start van het spel:
DOS2 start op een schip, BG3 start op een luchtschip.
Dat DOS2 schip crashed na een korte intro, zelfde in BG3.
Na die crash ga je in DOS2 naar een omgeving met een tropisch strand thema, zelfde in BG3.
In DOS2 ben je "vervloekt" door "sourcery", in BG3 ben je vervloekt door een soort van parasiet in je hersenen.

Algemene overeenkomsten die opvielen:
In DOS2 zijn alle volgers edgy jerks, zelfde in BG3.
In DOS2 is een van je volgers bezeten door een demon, zelfde in BG3.
In DOS2 zaten bijna alle quests and gesprekken vol met slechte grappen, zelfde in BG3.

Ik hoop dat ze dat niet doortrekken naar "in DOS2 ging de kwaliteit van het spel enorm achteruit na de EA content, zelfde in....".
Verwijderd @cnieuweboer9 december 2022 14:02
Ik kan de patchnotes niet zo gauw terugvinden maar het stukje "In DOS2 zijn alle volgers edgy jerks, zelfde in BG3." dat is inmiddels aangepast althans zover ik heb begrepen, verder heb ik niet zo heel goed in de gaten gehouden dus kan er niet een oordeel over vellen, het is ook nog geen finished product.

Baldur's Gate 1/2 zat vol met slechte/donkere humor en absurde characters die een hoop kabaal maakte dat het als komisch ervaren wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=HSmgaVn-BBw
https://www.youtube.com/watch?v=-OYmsX0Pzg4
https://www.youtube.com/watch?v=GirtxplCufU

In BG3 zitten er voldoende serieuze quests in waarin je eigenlijk geen humor in tegenkomt:
SPOILERS:
https://www.youtube.com/watch?v=08Dc-vX_aPk
https://www.youtube.com/watch?v=c96IGI3Twr8

De enige treffende vergelijking is het start van het spel, maar ik zou dat niet perse als goed/slecht bestempelen, voor mij persoonlijk maakt het niet heel veel uit waar je begint, het gaat uiteindelijk om het avontuur.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:50]

Baardhaas @Verwijderd9 december 2022 16:41
De drie voorbeelden die je noemt komen toevallig allemaal uit de Enhanced Edition en zaten niet in het oorspronkelijke spel. BG:EE heeft de nodige kritiek te verduren gehad, naar mijn mening ook niet geheel onverdiend.
Verwijderd @Baardhaas9 december 2022 17:17
De drie voorbeelden die je noemt komen toevallig allemaal uit de Enhanced Edition en zaten niet in het oorspronkelijke spel. BG:EE heeft de nodige kritiek te verduren gehad, naar mijn mening ook niet geheel onverdiend.
Hier staan een aantal quotes van Baldur's Gate 2:
https://www.reddit.com/r/...t_humorous_moments_while/

Topic is geplaatst op 10 november 2011
Enhanced Edition van BG2 kwam op 15 november 2013 uit

De party banter zit ook vol met droge humor:
https://www.youtube.com/watch?v=RxiikT8iAFY

Dus de haast sarcastische en droge humor zat er in BG2 in ieder geval al in, dus wat dat betreft is het niet heel anders met hoe het ze het voortzetten in BG3.

Zover ik heb gezien is het gewoon een gezonde mix,
Cerberus_tm @cnieuweboer9 december 2022 16:32
Tja, dat klinkt wel als veel overeenkomsten inderdaad. Maar zou je ook niet kunnen zeggen dat dit soort producties voor de massa gewoonweg heel vaak allemaal dezelfde clichés hergebruiken? Echte originaliteit vind je eerder in kunst.
Inverted_World @Klauwhamer9 december 2022 12:36
Divinity Original Sin 1 en 2 zijn toch wel de beste in zijn genre, en overstijgen in de huidige tijdgeest zelfs de oude BG1 en 2. Dat Larian dat zou verpesten is echt mijn laatste zorg. Ik snap echt niet waar je dergelijke info vandaan haalt zeker als je aangeeft juist weinig informatie te hebben gezien.

De early acces is al fantastisch, kan niet wachten op de full release.
Klauwhamer
@Inverted_World9 december 2022 12:40
Daar ben ik het domweg niet mee eens. D:OS is een aardige game met flink wat problemen, zeker niet "de beste". Zo vind ik de Pillars of Eternity-reeks boven Divinity Original Sin-reeks staan -- en met een behoorlijke marge ook. Daar komt bij dat ik een vermoeden uitspreek, iets waar ik huiverig voor ben. Dat is wat anders dan informatie als een stelling neerzetten.

[Reactie gewijzigd door Klauwhamer op 22 juli 2024 16:50]

Krimglas @Klauwhamer9 december 2022 13:30
Wat vind je juist beter aan PoE? De combat is hopeloos onhandig en de hele interface lijkt zo weggelopen uit de jaren 90, van voor de tijd dat de term "UI design" bestond.
Omdat het de interface van baldur's gate van toen 100% overgenomen heeft? Dat lijkt me op zich wel een heel zwakke reden.
Klauwhamer
@Krimglas9 december 2022 13:36
Het verhaal. De karakters. De muziek en voice acting. Dialogen. Overigens heb ik de combat nimmer als 'onhandig' ervaren. En ik vind hoe je de vraag neerzet tamelijk flauw en vervelend: dat maakt het niet uitnodigend om uit te wijden.
Verwijderd @Klauwhamer9 december 2022 13:24
Pillars of Eternity zal vast een goed verhaal hebben, maar na meerdere pogingen kan ik echt niet genieten van die spellen reeks vanwege de vele loading screens:
https://www.youtube.com/watch?v=yw8A2kHImWY

Had bijvoorbeeld een quest dat ik met iemand moest spreken op de tweede verdieping van een gebouw, heb iets van 4 loading screens moeten aanschouwen om in- en uit het gebouw te gaan, dat neemt toch echt een hoop spelplezier bij mij weg. Iets wat in Divinity Original Sin minder dan een minuut kost om te bewerkstelligen ben je bij PoE al bijna 5 minuten verder zonder überhaupt het spreken met de NPC mee te rekenen.

Als je dan denkt "Is dit een spel uit de jaren 90?" -- Dan is het antwoord nee want het spel is in 2015 uitgebracht, dan kan je toch niet gameplay hebben dat geplaagd is door een gigantische hoeveelheid loading screens?

Divinity Original Sin (1/2) zijn goede spellen in mijn optiek omdat, ten eerste je niet zoveel loading screens hebt waardoor het toch meer immersie biedt (Open wereld gevoel vs gesloten) en ten tweede het voor jong- en oud niet ingewikkeld is om erin te stappen.

Vooral dat laatste is belangrijk en dat zal voor Baldur's Gate 3 idem zijn in vergelijking met de eerste twee delen, dit zorgt immers voor het 'trickle-down effect' waardoor vergelijkbare spellen ook meer aandacht/kopers krijgt en developers meer vergelijkbare spellen maken, mits dit spel succesvol wordt uiteraard.Ik wil hier niet mee zeggen "Het is allemaal te danken aan Larian Studios" maar het speelt uiteraard wel mee in de besluitvorming van developers bij het maken van nieuwe spellen.

Ook het Dungeons & Dragons bordspel ziet meer populariteit, na het weer in worden van dit soort spellen en uiteraard dat dit in het eerste seizoen van Stranger Things in beeld kwam. Baldur's Gate 3 baseert de combat op de 5th edition van D&D, wat toegankelijker is voor nieuwe mensen en daardoor een goede instap is voor de oudere meer ingewikkeldere varianten.

Ter aanvulling op het stukje trickle-down effect van mij persoonlijk: Obsidian Entertainment had mijn circa 80 euro niet gehad voor Pillars of Eternity-reeks als ik niet ooit Divinity Original Sin 1/2 had gespeeld. Ik had zelfs nog nooit van de reeks gehoord voordat ik Divinity Original Sin had gespeeld. Ik zal vast niet de enige zijn die op deze manier bij andere spellen terecht is gekomen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:50]

Inverted_World @Klauwhamer9 december 2022 12:41
Ik baseer het op Metacritic ratings. Verder is het huiverige neem ik aan ergens op gebaseerd?

[Reactie gewijzigd door Inverted_World op 22 juli 2024 16:50]

Klauwhamer
@Inverted_World9 december 2022 12:48
Ja, dat is gebaseerd op eerdere games van/door Larian en het succes daar van. Zie daar een incentive dezelfde keuzes te maken die mij waarschijnlijk niet zo bevallen gebaseerd op die games die ik gespeeld heb van Larian. Ik begrijp niet zo goed dat je hier zo moeilijk over doet.
Inverted_World @Klauwhamer9 december 2022 12:53
Omdat je huiverig doet over een game van een studio die praktisch de beste trackrecord heeft qua studio in het algemeen. Ik vind het wat vreemd als je de early acces niet eens hebt gespeeld of je hebt ingelezen.

Verder wil ik niet iets, en doe ik niet moeilijk ;) Ik vroeg alleen waarop die huiverigheid is gebaseerd, en die lijkt dus gebaseerd zijn op een mening dat Pillars etc een betere game is. Terwijl de algemene consensus dat niet lijkt te zijn :).
Klauwhamer
@Inverted_World9 december 2022 13:01
1) Nee, dat is gebaseerd op eerdere games die ik van Larian heb gespeeld. Niet op de vergelijking PoE versus DOS. Larian heeft met DOS een paar mechanics die mij storen en vind ik de vibe en setting van BG bepaald anders dan die van DOS.

2) Jij zegt dat -volgens Metacritic scores- D:OS de beste game in zijn genre is. Daar ben ik het niet mee eens, omdat mijn redelijk uitgebreide ervaring met beide franchises de basis vormt voor mijn mening dat PoE een betere franchise is dan DOS. Daar heb ik geen Metacritic voor nodig.
cnieuweboer @Inverted_World9 december 2022 13:01
Larian kan inderdaad prima DOS spellen maken. De vraag is alleen of ze een Baldurs Gate spel kunnen maken.

DOS2
https://www.metacritic.com/game/pc/divinity-original-sin-ii
Critics 9.3
User: 8.8

BG2
https://www.metacritic.co...rs-gate-ii-shadows-of-amn
Critics 9.5
User: 9.1
Klauwhamer
@cnieuweboer9 december 2022 13:06
Nou ja ook nu weer: who cares wat Metacritic zegt? Als je een liefhebber bent van D&D RPGs en de afgelopen 30 jaar de Grote Titels hebt gespeeld, dan weet je toch zo zoetjes aan wel wat de essentie is van D&D in het algemeen en jouw persoonlijke voorkeuren in het bijzonder? Of de score nou een 8.8 of 9.5 is op Metacritic, who cares?
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 13:16
Ok, wat is de essentie van D&D?
Klauwhamer
@DMZ9 december 2022 13:23
Er is geen universele one size fits all antwoord op die vraag. En dat weten we allebei, dus ik begrijp niet zo goed dat je 'm toch stelt. Het punt was vooral te illustreren dat Metacritic niet heel relevant is in deze totaal waardeloze 'discussie' waar ik nu met alle soorten van genoegen ook uit stap.
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 14:25
Dat is exact mijn punt, als je dingen als dit
Als je een liefhebber bent van D&D RPGs en de afgelopen 30 jaar de Grote Titels hebt gespeeld, dan weet je toch zo zoetjes aan wel wat de essentie is van D&D in het algemeen
uitkraamt suggereer je zwaar dat iedereen HET antwoord weet, wat er niet is.

DOS en BG zijn beiden erg goede D&D voorbeelden, alleen speel je verschillende stijlen en verschillende type spellen in beiden. Ik kan zo een DOS type spel opzetten met humor en dungeoncrawling zonder verhaal, of BG opzetten waar we juist erg zwaar op het verhaal leunen en af en toe humor er in dumpen.

Ik ben het verder met je eens dat Metacritic een slecht voorbeeld is, dat heb ik in mijn comment ook beantwoord, maar jouw argumenten bestaan eigenlijk niet. Je kunt niets hard maken, alleen maar meningen. En dan wordt het moeilijk om iemand te overtuigen.
Klauwhamer
@DMZ9 december 2022 14:38
Toch nog even dit: 1) ik suggereer helemaal niet dat iedereen HET antwoord weet, alsof er één kant en klare definitie is die voor iedereen van toepassing is. Wat ik zeg had betrekking op het individu. Dat blijkt ook uit het stukje dat je handig weglaat uit je quote. Dat je desondanks voor deze aanvliegroute kiest, vind ik tamelijk droevig.

2) Ik heb geen argumenten anders dan wat ik reeds heb gezegd. Het zou prettig zijn als je de knullige liefde voor SMART eventjes achterwege laat en durft te varen op een gesprek-met-meningen als het gaat om subjectieve beleving van games. Ik heb niets hard te maken als ik vertel dat ik X een toffere game vind dan Y. Ik hoef niemand te overtuigen. Er zijn meerdere redenen om te converseren anders dan 'overtuigen'.
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 14:45
Als je niet goed kunt uitleggen waar je mening op gebaseerd is, en daar heb je volgens mij wel moeite mee, dan wordt het onmogelijk om met je 'mening' een discussie te voeren. En als je hier aan het commenten bent, doe je dat ter discussie, zeker omdat je op iemand reageert.

Ik was benieuwd wat je problemen waren, en ik snap nog steeds niet de punten die in je originele comment zijn gemaakt, omdat ze compleet niet uitgewerkt zijn.
Cergorach
@DMZ9 december 2022 13:40
If you have to ask, you wouldn't understand! ;-)

De essentie van D&D zal heel verschillend zijn voor heel verschillende mensen. Wanneer speelde je wat en hoe, met wie, etc. Ik verwacht dat D&D fans die recent in 5e zijn gerold een heel andere blik daarop hebben dan gasten die in 1E zijn begonnen (en daar mogelijk in zijn blijven steken)...
DMZ @Cergorach9 december 2022 14:28
Precies, dus dan vind ik de uitspraak
Als je een liefhebber bent van D&D RPGs en de afgelopen 30 jaar de Grote Titels hebt gespeeld, dan weet je toch zo zoetjes aan wel wat de essentie is van D&D in het algemeen
Absurd. Niemand weet wat D&D in het algemeen is, en zowel Baldur's Gate als DOS2 zijn beiden best goede voorbeelden van D&D achtige spellen, alleen is DOS toevallig een happy fun dungeoncrawler en is Baldur's Gate toch veel zwaarder verhaalgedreven.

Larian zal best een D&D spel maken, daar geen twijfel over. Maar wordt het een Baldur's Gate, of een DOS2: D20 Edition, is een ander verhaal. De ruleset van D&D is niet helemaal wat Baldur's Gate, Baldur's Gate maakt.
cnieuweboer @Klauwhamer9 december 2022 19:59
De eerste stelling was
Divinity Original Sin 1 en 2 zijn toch wel de beste in zijn genre, en overstijgen in de huidige tijdgeest zelfs de oude BG1 en 2
En de tweede
Ik baseer het op Metacritic ratings
Ik zie niet hoe dat beide waar kan zijn, aangezien BG2 een hogere meta critics score heeft. Verder boeit die score mij niet.

[Reactie gewijzigd door cnieuweboer op 22 juli 2024 16:50]

Cergorach
@cnieuweboer9 december 2022 13:38
De beste game aller tijden is The Legend of Zelda: Ocarina of Time op de N64, IGN vind dan weer The Legend of Zelda: Breath of the Wild de beste game aller tijden en zet Ocarina slechts op plek #34... Het zijn allemaal inaccurate bronnen en Metacritic is extra suspect...

Ze kunnen daadwerkelijk een Baldurs Gate spel maken, ze hebben er immers de licentie voor en ze zitten al jaren in early access (alpha)... De vraag is wie het wel een waardige opvolger vind en wie niet. Gegarandeerd dat er meerdere partijen zijn die het niet met elkaar eens zijn.

Hell, het kan zelfs zo zijn dat mensen de kritiek hebben dat BG3 zich afspeelt in een 'verkeerde' periode op Faerûn. Veel nostalgie fanaten zijn niet happy met veel de WotC aanpassingen over de jaren heen. Andere zullen vallen over het gebruik van 5e regels, weer anderen dat ze teveel afwijken van de 5e regels...
DMZ @Cergorach9 december 2022 14:35
Er is toch wel een verschil tussen mensen die regels mierenneuken en mensen die gewoon een minder humorvol spel willen dat zwaarder leunt op verhaal en background lore dan DOS2 dat deed. Ik denk dat dit vooral de kern van de 'tegenstanders' van BG3's directie is, dat ze gewoon DOS3 aan het maken zijn onder een D&D licentie. I.e. complete focus op mechanieken en de rest is bijzaak.

Mensen die klagen over periodes en niet aan alle regels voldoen zijn ook raar bezig, al was Baldur's Gate praktisch onkritiseerbaar op het gebied van zo goed mogelijk D&D volgen: het spel was 1 op 1 D&D.
Klauwhamer
@Inverted_World9 december 2022 12:44
Ik baseer het op beide games die ik heb uitgespeeld als completionist en met ervaring in RPG/D&D. Wat is nu je punt precies?
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 13:02
Dit is geen argument, als je iemand zo aanvalt is het handig dat je eigen argumenten ook op meer gebaseerd zijn dan eigen ervaring die moeilijk te checken is.
Klauwhamer
@DMZ9 december 2022 13:09
Het is net zo'n sterk argument als metacritic scores hanteren. En wat moet precies gecheckt worden? Geloof je niet dat ik de franchises als completionist heb uitgespeeld? Want dat zou ik verzinnen, omdat..? Wat zijn sommige mensen hier toch bizar in de omgang.
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 13:15
Zowel jouw argument als dat van Inverted is behoorlijk nutteloos omdat voor een derde persoon niet duidelijk is waarom die argumenten nou echt impact hebben. Inverted's Metacritic scores zijn leuk en meestal een goede indicatie van de kwaliteit van spellen, maar niet van hoe goed een studio een andere franchise kan voortzetten.

Jouw argumenten dat jij huiverig bent voor BG3 door jouw ervaring, zonder verdere uitleg, hebben geen enkel nut. Wij kunnen immers niet lezen wat je argumentatie is.

Ik heb ook een comment achtergelated op Inverted, hopelijk kun je zien dat ik daar ook een mening heb, maar ook specifieke punten aanhaal die objectief te verifieren zijn.
Klauwhamer
@DMZ9 december 2022 13:20
Ik heb twee concrete voorbeelden genoemd; 1) het min of meer bestraffen van combineren van physical/magical damage in party en 2) de algehele vibe en setting van DOS die gevoelsmatig bij BG uit de buurt is. Ga jij dit objectief verifiëren om te checken of mijn uitgesproken huiver een gedegen grondslag heeft?
DMZ @Klauwhamer9 december 2022 14:40
1) Ik kan me zo even niet vinden in deze statement, kun je het verder toelichten?
2) Wat is deze vibe en setting?

En ja, exact dat. Waar is die huiver exact op gebaseerd en waarom zou het, als je helemaal gelijk hebt en al die onderdelen in BG3 terugkomen, BG3 minder BG maken?

Ik kan best hard maken wat (voor mij) BG, BG maakt en wat DOS opmaakt.
DMZ @Inverted_World9 december 2022 13:00
Kijk, dat DOS 1 en 2 goede games zijn, betwist niemand, maar alleen Metacritic ratings zeggen echt geen zak.

DICE kan een hele goede Battlefield maken en het spel daarna kan helemaal kut zijn (zie 2042) en totaal niet passen bij de formule, en dat is de originele ontwikkelaar.

Baldur's Gate heeft een hele legacy achter zich als _het_ RPG spel met een super verhaallijn en memorabele personages, en dat is iets waar Divinity echt zwaar in faalt. Alles in Divinity is een grap en een meme, terwijl BG altijd een serieuze toon aanhoudt, met hier en daar humor.

Mijn punt is, het feit dat Larian goede DOS games maakt, wil niet zeggen dat ze een goede sequel kunnen maken voor een bestaande franchise. En voor zover early access blijkt, vallen ze helemaal terug in hun comfortabele hoekje en geven ze minder een zak om wat Baldur's Gate is, maar om wat supergrappig en trailerwaardig is.

En dat is jammer.
Krimglas @DMZ9 december 2022 13:31
En voor zover early access blijkt, vallen ze helemaal terug in hun comfortabele hoekje en geven ze minder een zak om wat Baldur's Gate is,
Van wat we zien in early access is BG3 juist MEER trouw aan DnD dan de originele games.
terwijl BG altijd een serieuze toon aanhoudt, met hier en daar humor.
Misschien eerst eens BG spelen alorens je zulke claims maakt 8)7. Je hoeft niet ver te spelen. Ga door de gesprekken in de openingsdungeon in BG2 en tel hoeveel grappige dialoogopties er zijn. Baldur's Gate is nooit een "serieuze" game geweest.

[Reactie gewijzigd door Krimglas op 22 juli 2024 16:50]

DMZ @Krimglas9 december 2022 14:22
Ik ken alle 2.5 games uit mijn hoofd, en 1 openingsdungeon met grappen is nou niet bepaald in de buurt van DOS2 die continu memed.

Je hebt ook Portalbendawinder in BG1, maar daarvan gaan we toch ook niet zeggen dat de game nooit serieus is?

Baldur's Gate is best serieus, tuurlijk zit er humor in. Dit in tegenstelling tot 'maak vijand dood met eigen portret' DOS2, wat op elke stap voorkomt (en ja, je kunt ophouden met die idiote persoonlijke aanvallen, ik heb ook DOS1 en DOS2 gespeeld).
Van wat we zien in early access is BG3 juist MEER trouw aan DnD dan de originele games.
Bewijs dit maar even, ik kan dozijnen voorbeelden opnoemen waar dit niet zo is.
Krimglas @DMZ9 december 2022 14:39
Dit in tegenstelling tot 'maak vijand dood met eigen portret' DOS2
Euh

Blij dat je daarover gehoord hebt (samen met "BG is een serieuze game"), maar dat is een challenge van een youtuber, niet iets dat wat je hoort te doen in de game.
Bewijs dit maar even, ik kan dozijnen voorbeelden opnoemen waar dit niet zo is.
Op welk vlak? De combat, characters of verhaalelementen? Wat wil je dat ik hier doe? DnD spelregels posten of character sheets? En wat ging jij als voorbeeld noemen?

[Reactie gewijzigd door Krimglas op 22 juli 2024 16:50]

DMZ @Krimglas9 december 2022 14:42
Krim, je argumentatie is....niet bestaand?

Je bent alleen maar stront aan het gooien en verder niks. Ik geef concrete voorbeelden, jij bent alleen maar aan het memen. Hoe wil je ooit iemand van iets overtuigen?
Ik ben er nog altijd van overtuigd dat je geen flauw idee hebt waarover je spreekt eigenlijk.
Gelukkig typ ik dit niet voor jou, maar de andere lezers zodat ze zelf een mening kunnen opstellen aan de hand van ons gesprek. Gezien je tendentie om alleen maar dingen te roepen om te beledigen, is dat een prima plan vind ik.
Krimglas @DMZ9 december 2022 14:43
Wat is "memen"?? Jouw "concreet voorbeeld" is iets wat niet eens een spelmechanisme is.
DMZ @Krimglas9 december 2022 14:48
Mijn concrete voorbeeld van bijvoorbeeld een NPC in Baldur's Gate is geen goed voorbeeld?

Ik denk dat je trouwens per ongeluk mijn punt net gemaakt hebt, want Baldur's Gate wordt niet gemaakt door het implementeren van D&D spelmechanismen. Niemand herinnert BG als een spel dat 'zo goed die dicerolls deed', maar mensen herinneren het verhaal, de stijl, de voor die tijd enorm leuke NPCs, en de beleving die maar in weinige mate afhankelijk was van de mechanieken.

Net als mensen bijvoorbeeld STALKER herinneren als een heel gaaf spel door de sfeer, terwijl er letterlijk duizenden shooters zijn die individuele onderdelen van STALKER beter doen.
RoamingZombie @Inverted_World9 december 2022 16:07
Fuck no. Ik vind het hele 'de vloer is lava' zo irritant aanwezig dat het voor mij die twee spellen compleet heeft verpest. Godzijdank hebben ze dat in BG3 zo goed als weg gelaten.
1234567y @Inverted_World9 december 2022 18:33
Ieder zn ding.

Power Ranger animaties, kleine party, belachelijk veel envoirement Effects. Het feit dat elk gevecht lang duurt, al vecht je tegen een kip, waardoor je nooit het gevoel krijgt dat je echt een sterk team hebt.

Nee doe mij maar de Bioware Baldurs gate, of Dragon Age.

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 22 juli 2024 16:50]

Kerfuffle 9 december 2022 12:30
Ik heb dit al vroeg in early access gekocht en heb daar best wel spijt van. Om de paar maanden heb ik het opnieuw geïnstalleerd en een poging gewaagd het te spelen, maar ondervond telkens gamebreaking bugs: Een partymember die de party niet meer kan volgen, ook niet restart; de hele game die na een scene switch crasht en de savegame molt; encounters die niet beginnen waardoor je gewoon niet meer verder kun in het spel. Op den duur had ik de character creation en start tussen de mindflayers wel gezien en heb ik het opgegeven.

Ik ben een groot D&D en Pathfinder fan, en ik hoop van harte dat dit spel bij release wel stabiel is, maar ik ga voorzichtig de reacties afwachten voordat ik het nog een kans geef. Tot die tijd zijn Divinity en Pathfinder prima zoethouders.
Krimglas @Kerfuffle9 december 2022 13:37
Spel in vroege early access, vol met bugs. Goh.
RavensAngel @Kerfuffle9 december 2022 13:58
Dat is toch vrij normaal in een early access versie?

Buiten mijn normale doen heb ik deze van dag 1 aangeschaft en uitgeprobeerd.
Ik ben enorme BG1 en BG2 fan, speel ze tot op de dag van vandaag nog altijd.

BG3 is anders, absoluut, maar naar mijn inziens niet slecht of slechter.
Ik mis eigenlijk vooral de eenvoudige top-down views van de voorgangers, maar aan de andere kant zou dat vandaag gewoon niet meer afdoende zijn.
Er zijn echt veel intressante mogelijkheden die de vorige versies niet aanbieden of kunnen aanbieden.

Het enige nadeel dat ik nu heb, door het aanschaffen van de early access, is dat ik nu al tot het punt ben gekomen, dat ik een "heb ik al gezien of ken ik al" gevoel heb. Dat maakt niet dat ik het niet herspeel, maar toch ... sommige verrassende momenten zijn verdwenen en ik denk dat dit iets is dat ik nu echt ga missen bij een 1ste run.

Het maken van fouten en keuzes, die je de rest van het spel achtervolgen. Ik ben een one-save lover, dus ik kan nooit terugkeren op gemaakte fouten of beslissingen. Maar nu ben ik dus al gebiast.

Voor de rest ... geen spijt
Gemmeke 9 december 2022 12:10
Wordt de collector's edition verstuurd vanuit Belgie?
Asitis @Gemmeke9 december 2022 12:11
Ik heb m besteld en betaal 30 euro aan verzendkosten. Ik vermoed idd dat ie wel uit (of via) Belgie verstuurd wordt
Gemmeke @Asitis9 december 2022 12:14
Oei.. en woont u in België?

30 euro is iets wat je besteld dat je laat brengen over zee.
Asitis @Gemmeke9 december 2022 12:15
Nederland wel, net boven de grens!
30 euro is inderdaad wel een aardig bedrag aan verzendkosten, maar het is ook een flink pakket dat verzonden wordt door een bedrijf dat geen langlopende relaties heeft met een verzender en dus strakke prijzen kan bieden (werk zelf in de ecommerce, weet een beetje hoe dat kan lopen).
Gemmeke @Asitis9 december 2022 12:17
Heb het ook besteld, ik moest ook 30 euro verzendkosten betalen en ik ben van België.
Fuzzy-logics @Asitis9 december 2022 13:22
Ik zie niet zo snel waar het spel vandaan komt op de website. Waarom denk je dat het uit België komt? Ben namelijk benieuwd of er nog importbelasting bij komt.
artificial_sun @Fuzzy-logics9 december 2022 15:09
De developer is Belgisch. Maar het kan net zo goed vanuit Wizards of the coast verzonden worden.

Ik verwacht dat ze een EU en USA warehouse zullen hebben.

Ik heb geen CE besteld. Heb genoeg spullen.
Fuzzy-logics @artificial_sun9 december 2022 16:15
Merci! Ik dacht dat ze Amerikaans waren :9
Alex-83 @Gemmeke12 december 2022 13:22
Ik heb vorig jaar de comics van ghen gekocht en denk dat ze uit Ierland kwamen - zal iets te maken hebben met fiscaliteit ;)
KonradV 9 december 2022 12:11
De 'Early Access' versie is prima te spelen, de graphics zijn goed tot uitstekend. Zelf heb ik, samen met drie vrienden, van de multiplayer faciliteit gebruik gemaakt. De rollen waarin je kunt spelen vallen prima binnen het D&D genre, als je die van de bordspelen en boeken van 'Wizards of the Coast' kent.
De Early Access versie bevat nog wel af en toe bugs, maar dat was te verwachten. Wel jammer, dat wij al vrij snel tegen de grenzen van deze versie aan liepen. Let op dat de save-games van een grote update niet meer bruikbaar zijn, dat betekent gewoon "Van voor af aan" opnieuw de game spelen. Maar dat geeft dan wel weer de mogelijkheid, om nieuwe 'Classes', die daarbij geïntroduceerd worden, eens uit te proberen.
Zo hebben wij de game al meerdere keren helemaal kunnen uitspelen,wel met steeds minder bugs, tot aanhet einde van deze versie...

En wat betreft de "schamele prijs" (kuch kuch) van de 'Collectors Edition'.... Tsskk Tssk Die zullen ze ongetwijfeld allemaal wel verkopen
bjonker 9 december 2022 12:12
Ik heb het spel gepre-orderd in 2020 en na 3 jaar gaat het eindelijk gebeuren! Ik heb het destijds de early acces gespeeld met wat vrienden en het was inderdaad erg buggy maar fundamenteel was die geweldig. Ik kijk in ieder geval erg uit naar de release volgend jaar!!
DennisH82 @bjonker9 december 2022 14:35
Ik ook :)
Heb geen last gehad van echt grote bugs in EA, wel veel kleine, na iedere update een ander karakter geprobeerd en andere dialoog keuzes etc
Ben een BG fan sinds BG1, en kan niet wachten om eindelijk Baldurs Gate in 3D te ontdekken _/-\o_
doobieters 9 december 2022 12:15
Het is naar mijn idee iets teveel comic relief.. had van mij best wat grittier gemogen voor een Baldur's Gate game..
Cid Highwind 9 december 2022 14:21
Ik geloof niet dat er nog nieuwe races bijkomen, gezien recente berichtgeving dat de term compleet wordt geschrapt uit DnD, ten faveure voor "species".

Je verzint het niet.
jellybrah 9 december 2022 15:10
Ik heb BG3 direct geprobeerd bij de EA release. Het gaf mij gelijk een DOS2 gevoel qua beweging, graphics en de interactie met de wereld.

Wat mij erg tegenstond (of nog staat) is de combat. Ik heb blijkbaar helemaal niks met het D&D kansspel. Heb nooit eerder met deze ruleset gespeeld. Ik was er klaar mee toen ik de zoveelste fireball spell van een halve meter afstand zag "missen". Ik zou dan ook het liefste de DOS combat terugzien. Het gaat ook ontieglijk traag.

Het verhaal heeft daarentegen heel veel potentie (al heeft het niet het BG gevoel want ja, het is ook een andere maker) dus ik ga de game omwille van het verhaal en de gameplay naast de teleurstellende combat wel proberen uit te spelen.
B00st3r 9 december 2022 15:30
Hoe weet ik of ik bij de eerste 15K zit?
Fuzzy-logics @B00st3r9 december 2022 22:20
De studio gaf aan in een reactie dat ze het melden in de email als je niet meer in aanmerking komt voor de magic card packs. Tot nu toe kom je dus in aanmerking als je besteld.
Karel_Appel 9 december 2022 15:30
Ik kan niet wachten. Heb zoveel plezier gehad met BG1, BG2, en in iets mindere mate Ice Wind Dale. Er kwam toen volgens mij nog een BG uit, maar die was alleen voor de PlayStation, dat was een enorme teleurstelling.

Trailer ziet er mooi uit, en volgens mij was dat Minsk op het einde. Hopelijk komen wat andere karakters ook terug, Drizzt zat volgens mij ook in beide, alleen niet als speelbaar karakter. Je kon dacht ik wel een poosje met zijn wapen spelen en die kwam hij dan later terug claimen dacht ik... is alweer ff geleden.
Gelijk weer zin om de boel te installeren! :D

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