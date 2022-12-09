Patches-repository van onder andere YouTube Revanced is offline gehaald - update

Een van de belangrijkste Github-repository's van Revanced, die met de patches, is niet langer beschikbaar vanwege een DMCA-takedownverzoek. De patches zijn bedoeld voor diverse Android-apps en de makers achter twee kleinere apps hebben de verzoeken ingediend.

De verzoeken zijn ingediend door de partijen achter Pflotsch Ecmwf en AnyTracker. Hoewel YouTube en de andere partijen in kwestie schijnbaar niet zelf achter deze takedown-requests zitten, is alsnog de hele patches-repository offline gehaald. Daardoor kunnen via de officiële weg op dit moment in ieder geval geen apps gepatcht worden. Dat geldt voor wie dat wil doen via de Revanced Manager, maar ook via de command line. Wie de patches op zijn eigen opslag heeft, kan uiteraard nog wel zijn gang gaan. Bestaande installaties van bijvoorbeeld YouTube Revanced blijven gewoon functioneren zoals ze voor de takedown ook deden.

Op Reddit stelt het Revanced-team dat het 'voorlopig' stopt met patches distribueren en dat het de situatie 'goed evalueert'. Het team geeft geen tijdsindicatie van wanneer het verwacht dat de patches weer beschikbaar zijn. Ook doet het geen voorspelling over óf de patches terugkomen. Aan de hand van de takedownverzoeken lijkt het wel mogelijk dat de patchesrepo terugkomt nadat de patches voor de twee apps in kwestie ertussenuit zijn gehaald.

Revanced is een project dat het werk van YouTube Vanced doorzet. Dat is een gepatchte versie van YouTube waaruit reclame is weggehaald, maar waaraan ook extra functies worden toegevoegd, zoals Return YouTube Dislike, swipebediening, een volledig zwart thema voor oledschermen en veel meer.

YouTube Vanced kreeg een cease & desist van Google, vermoedelijk omdat het de auteursrechtelijk beschermde code van de YouTube-app zonder toestemming verspreidde. Het Revanced-project wil zich daartegen beschermen door patches te maken voor YouTube, die toegepast worden op een YouTube-apk-file die de gebruiker zelf moet opsnorren. Na verloop van tijd werden ook patches voor andere apps toegevoegd aan het project, zoals die voor Twitter en Reddit. De patches voor de twee apps uit de takedowns stellen betaalde functies gratis beschikbaar.

Tweakers heeft een interview gepubliceerd met een van de hoofdontwikkelaars achter het project. Daarin wordt gesproken over hoe het team in de voetsporen wil treden van Vanced zonder in de valkuilen te trappen.

Update: 10-12, 07.58: De patches van Revanced zijn weer beschikbaar, zeggen gebruikers van de Revanced-subreddit. Het lijkt erop dat Pflotsch Ecmwf en AnyTracker zijn verwijderd.

YouTube Revanced