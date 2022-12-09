Patches-repository van onder andere YouTube Revanced is offline gehaald - update

Een van de belangrijkste Github-repository's van Revanced, die met de patches, is niet langer beschikbaar vanwege een DMCA-takedownverzoek. De patches zijn bedoeld voor diverse Android-apps en de makers achter twee kleinere apps hebben de verzoeken ingediend.

De verzoeken zijn ingediend door de partijen achter Pflotsch Ecmwf en AnyTracker. Hoewel YouTube en de andere partijen in kwestie schijnbaar niet zelf achter deze takedown-requests zitten, is alsnog de hele patches-repository offline gehaald. Daardoor kunnen via de officiële weg op dit moment in ieder geval geen apps gepatcht worden. Dat geldt voor wie dat wil doen via de Revanced Manager, maar ook via de command line. Wie de patches op zijn eigen opslag heeft, kan uiteraard nog wel zijn gang gaan. Bestaande installaties van bijvoorbeeld YouTube Revanced blijven gewoon functioneren zoals ze voor de takedown ook deden.

Op Reddit stelt het Revanced-team dat het 'voorlopig' stopt met patches distribueren en dat het de situatie 'goed evalueert'. Het team geeft geen tijdsindicatie van wanneer het verwacht dat de patches weer beschikbaar zijn. Ook doet het geen voorspelling over óf de patches terugkomen. Aan de hand van de takedownverzoeken lijkt het wel mogelijk dat de patchesrepo terugkomt nadat de patches voor de twee apps in kwestie ertussenuit zijn gehaald.

Revanced is een project dat het werk van YouTube Vanced doorzet. Dat is een gepatchte versie van YouTube waaruit reclame is weggehaald, maar waaraan ook extra functies worden toegevoegd, zoals Return YouTube Dislike, swipebediening, een volledig zwart thema voor oledschermen en veel meer.

YouTube Vanced kreeg een cease & desist van Google, vermoedelijk omdat het de auteursrechtelijk beschermde code van de YouTube-app zonder toestemming verspreidde. Het Revanced-project wil zich daartegen beschermen door patches te maken voor YouTube, die toegepast worden op een YouTube-apk-file die de gebruiker zelf moet opsnorren. Na verloop van tijd werden ook patches voor andere apps toegevoegd aan het project, zoals die voor Twitter en Reddit. De patches voor de twee apps uit de takedowns stellen betaalde functies gratis beschikbaar.

Tweakers heeft een interview gepubliceerd met een van de hoofdontwikkelaars achter het project. Daarin wordt gesproken over hoe het team in de voetsporen wil treden van Vanced zonder in de valkuilen te trappen.

Update: 10-12, 07.58: De patches van Revanced zijn weer beschikbaar, zeggen gebruikers van de Revanced-subreddit. Het lijkt erop dat Pflotsch Ecmwf en AnyTracker zijn verwijderd.

ReVanced-screenshotsReVanced-screenshotsReVanced-screenshots

YouTube Revanced

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 11:57 96

09-12-2022 • 11:57

96

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Interview met YouTube ReVanced-dev

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Reacties (96)

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Light21M 9 december 2022 12:05
Die applicaties van anytracker en Pflotsch werken met subscriptions en vanced kan ze omzeilen.
Byron010 @Light21M9 december 2022 12:16
Dat is met YouTube niet heel anders. Youtube premium bied reclame vrij kijken, PiP en mobile-locked playing, iets wat met vanced ook omzeild wordt.
kodak @Byron0109 december 2022 12:35
Patches kunnen verschillende bedoelingen hebben en DCMA-takedowns zijn niet altijd correct. Het is dus belangrijk te weten wat het doel van de patches voor die twee apps was. Helaas staat er geen verduidelijking over in het artikel.
Edsger @kodak9 december 2022 15:28
Staat in de takedown request. De betaalmuur werd omzeild.

[Reactie gewijzigd door Edsger op 22 juli 2024 18:53]

army @Edsger10 december 2022 21:49
Het is dit of dat straks server-side beperkingen opgelegd gaan worden zoals restricties op beschikbare resoluties, de code is er al hebben wel laatst gezien, of beperking qua aantal simultane stream mogelijk zijn zoals nu ook al bij oa YTM is. YT is ook al enige tijd geleden begonnen aan throttling van streams zodat je ze niet meer kan backuppen bijvoorbeeld of je moet er echt de tijd voor nemen.

Je merkt wel dat steeds meer tech-bedrijven op zoek zijn naar een fatsoenlijk verdien cq business model. Daar hoort ook bij dat partijen die piraterij gebruiken als verdienmodel worden aangepakt. Ik kan daar geen probleem mee hebben, want bijna niemand doet oa YT voor niets. Je ziet bij Twitch ook dat er problemen zijn om een fatsoenlijk verdienmodel te hebben.
Mushroomician @Byron01011 december 2022 15:06
Wanneer auteursrechtelijk bescherm materiaal (YTvideo’s) is afgeleverd heb je het recht om daar voor persoonlijk gebruik mee te doen wat je wilt. Dus ook afspelen in een video-speler naar keuze, met of zonder pip. Elke poging tot vendor lock-in is een overtreding van vrije marktwerking. Beetje zoals een restaurantenketen waar je alleen mag komen eten als je hun eigen taxi gebruikt of een mcdrive voor alleen McCar.
Youtube levert video’s en een video-speler en dat zijn in nature aparte producten. (Zij zien dat ongetwijfeld anders).

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 18:53]

thomas_n 9 december 2022 12:23
Wat zijn precies de voordelen van YouTube (re)vanced boven NewPipe? Is het dat ze ook reclame/sponsoring die er door de makers van de video in is verwerkt er ook uit filteren?
Quitzcused @thomas_n9 december 2022 12:37
Ja, en de originele GUI en niet die 2010 uiterlijk van newpipe. Oled dark mode, return YouTube dislike, sponsorblock, background play,, betere adblock, inloggen met je account

[Reactie gewijzigd door Quitzcused op 22 juli 2024 18:53]

GekkePrutser @Quitzcused9 december 2022 18:27
Dat je niet inlogt met je account vind ik op newpipe juist een van de grote voordelen.

Maargoed smaken verschillen.
Quitzcused @GekkePrutser9 december 2022 21:24
Je kan ook gewoon niet inloggen op revanced.
Cerberus_tm @Quitzcused9 december 2022 16:16
Ik heb ook gewoon Sponsorblock in Newpipe. Werkt echt perfect, al heel lang, nooit gezeur.
singingbird @thomas_n9 december 2022 12:36
Ik vind newpipe niet zo fijn werken. Er zit bijvoorbeeld een vertraging in voordat een filmpje start met afspelen. Je kan het niet koppelen aan je account. Hij onthoudt wel je zoektermen, maar gebruikt die weer niet voor suggesties.
Wat wel heel goed werkt in newpipe is het downloaden van filmpjes.
Het is mij in de afgelopen maanden nooit gelukt om YouTube te patchen (reddit ook niet trouwens). Ik weet niet waar het aan ligt, maar bij gebrek aan beter gebruik ik newpipe.
Mad-Monkey @singingbird9 december 2022 16:02
ben toch benieuwd wat je dan niet gelukt zou zijn, heb het op meerdere devices gedaan in oct/nov
Had je wel gelezen dat je een specifiek versie van de AMP moest downloaden om het te patchen op een niet gerootte toestel?

Wel weer balen overigens dat ze allerlei extra apps ook uit het zelfde project opeens gingen patchen, was te verwachten dat ze er vanzelf 1 boos gingen krijgen
singingbird @Mad-Monkey9 december 2022 23:48
Ik had de juiste versie van de YouTube app, maar soms lukte het patchen niet en als het wel lukte, dan startte de app niet op of liep meteen vast.
Wat AMP is, weet ik niet. Ik heb inderdaad wel een niet gerootte toestel, maar volgens mij niet dat ook daarmee werken.
thomas_n @singingbird9 december 2022 12:42
Oh ja, ik gebruik zelf nooit een account en krijg het liefst helemaal geen suggesties, dus die nadelen had ik zelf nooit gemerkt. ;)
Ik vind van NewPipe vooral het afspelen op de achtergrond erg handig.
dipje2 @singingbird9 december 2022 14:27
Niet dat je er nu iets aan hebt met een patches weg , maar het is mij een paar dagen geleden gelukt zonder teveel moeite .
Vuurvleugelhart @singingbird9 december 2022 16:10
Dan zou ik NewPipe maar eens updaten, vertraging is al een aantal maanden verdwenen.
Daarnaast zou je even mogen verdiepen in wat de doelstelling van NewPipe is.
Domol2 @singingbird9 december 2022 18:20
Ik heb idd het zelfde probleem tijdens het installeren kreeg ik altijd een fout melding dat hij het niet kon installeren. En waarom het bij mij nooit werkte echt geen idee. Heb gelukkig ergens op internet een kant en klare gepatchte versie gevonden en die kon ik gewoon installeren en die werkt ook gewoon prima.
Light21M 9 december 2022 12:03
Het grote probleem is dat de applicatie Vanced piraterij toelaat door features te unlocken van developers zoals anytracker en Pflotsch als ik het goed las op reddit. Daarom doen ze die DCMA's.
EnigmaNL @Light21M9 december 2022 12:04
Piraterij? Voor content die gratis online staat? Hoe werkt dat?
Iblies @EnigmaNL9 december 2022 12:16
Het is niet gratis?!?

Hoe kom je er bij dat het gratis is. Je draagt continu data af (gekoppeld aan je telefoonnr voor steeds meer mensen).

Ze weten wie je bent, waar je bent, wat je kijkt, hoe laat je wakker wordt, hoe laat je thuis bent, hoe laat je gaat slapen, etc, etc.


Je ruilt uit,
en de vraag die gesteld moet worden of het wel allemaal in proporties is. Het is niet zo dat je wat reclames krijgt voorgeschoteld en dat ze verder er mee ophouden.
Quitzcused @Iblies9 december 2022 12:35
Jij overschat heeeeeel erg wat de YouTube app via mijn telefoon kan weten.
Splorky @Quitzcused9 december 2022 13:02
Laat nou net de maker van Maps, YouTube, het Android OS van je telefoon, de email provider, browser, internet en telefoon zoek machine, de toetsenbord app (woord voorspellingen analyse) de wekker, contacten lijst en foto /video backup functie die standaard aan staat, een app voor home automation en een voice assistent die continu kan mee luisteren van de zelfde maker zijn.

YouTube is dus een onderdeel van het geheel voor user profiel opbouw.
Toe gegeven weinig mensen hebben alle genoemde functies en ook veel mensen hebben maar weinig onderdelen als je geen android telefoon heb, maar het is vrij lastig om helemaal geen data te geven aan de maker van YouTube.

Edit: bijna vergeten, ze hebben ook DNS servers beschikbaar en NTP servers, en zijn een IPS in het buitenland.

[Reactie gewijzigd door Splorky op 22 juli 2024 18:53]

NielsFL @Quitzcused9 december 2022 13:48
Sorry, maar dit is een beetje alsof je beweerd dat mensen kogelwerend zijn en dan 3 berichten later meedeelt dat je in een ondergrondse bunker woont. Leuk voor jou, maar niet van toepassing voor de gemiddelde gebruiker.
Quitzcused @NielsFL9 december 2022 15:22
Hetzelfde kan ik over de vorige commenters zeggen. Waar ik origineel over reageerde sprak alleen over de YouTube app, (en dan mijn situatie specifiek, lees maar) vervolgens wordt ik gebombardeerd met heel het mogelijke Google Ecosysteem wat je data kan gebruiken.

Ja daar ging het niet over he.
Oon @Quitzcused9 december 2022 14:10
Nee, óf jij onderschat wat ze kunnen zien, of jij maakt zelf gebruik van een aangepaste versie van de app die ook gewoon tegen de ToS van YouTube is.

Er zijn geen officiële apps van YouTube voor platformen waar ze geen informatie over je kunnen verzamelen, en clients van derde partijen zijn gewoon tegen de voorwaarden.
wild_dog @Oon9 december 2022 15:30
Niet perse hoor.

Ik heb een perfect stock YouTube app. Maar dat betekend niet dat als die data opvraagt van mijn OS, mijn OS reageert, laat staan met accurate data (xPrivacyLua) of dat de app contact kan maken met alle Google Analytics servers (NetGuard firewall).
Cerberus_tm @wild_dog9 december 2022 16:21
Xprivacy en Netguard zouden inderdaad standaard moeten zijn voor elke Tweaker. Controle over je eigen apparaat.
Byron010 @EnigmaNL9 december 2022 12:20
Het gaat niet over de youtube content. Het gaat over betaalde features in totaal andere apps die met revanced gratis beschikbaar worden.
kodak @EnigmaNL9 december 2022 13:02
Content en service die online staan zijn niet zomaar vrij voor gebruik omdat je een betaalfunctie niet ziet of weet te negeren. Het hangt ook van de voorwaarden af die de eigenaar van de content stelt en de wettelijke bescherming.
Daarbij is het aanpassen van werk van anderen niet zomaar toegestaan omdat het kan. In dit geval kennelijk opzettelijk betaalfuncties uitschakelen zodat de ontwikkelaar kosten maakt om diensten te leveren en de gebruiker niet voor die kosten wil opdraaien.
moonlander @EnigmaNL9 december 2022 13:32
Ik wil volgende week de tuin verbouwen, je mag komen helpen zonder vergoeding uiteraard!
ThanosReXXX @Light21M9 december 2022 12:08
Wat een nonsens. Het is juist andersom: YouTube Vanced houd de onophoudelijke en mega-irritante piraterij met advertentie campagnes tegen. Je kunt tegenwoordig verdomme niet eens meer een filmpje van 20 minuten kijken zonder op zijn minst twee keer met reclame geconfronteerd te worden.
Byron010 @ThanosReXXX9 december 2022 12:19
Nee het gaat hier niet over youtube. Revanced werkt dus ook op andere apps die niets met youtube te maken hebben waar betaalde features in zitten maar hierdoor gratis toegankelijk gemaakt worden.
ThanosReXXX @Byron0109 december 2022 12:22
Niet alleen, nee. Maar dat wordt ongetwijfeld nu ook een verboden app, als ik het zo lees.
kodak @ThanosReXXX9 december 2022 13:14
Je kan het niet eens zijn met de prijs, maar dan ga je zowel bij de lokale winkelier of een winkel van een internationale winkel nog niet eigenwijs zonder vragen met een product de winkel uit zonder bedrag overeen te komen. Ben je het niet eens met de prijs, dan ga je in onderhandeling of koopt het alsnog niet. Heeft de winkelier geen zin in jou afdingen of eisen, dan geeft dat niet jou het recht om dan eigenwijs maar zelf te bepalen dat je kan doen en laten wat je met de dienst of product wil.
ThanosReXXX @kodak9 december 2022 13:39
Waar heb ik het in hemelsnaam over een prijs? Ik denk dat je op de verkeerde persoon reageert...
kodak @ThanosReXXX9 december 2022 14:20
Die reclames waar je je kennelijk aan stoort zijn onderdeel van de prijs van het product als youtube of die weerapp. En dat lijk je ook te weten, want je gebruikt het als excuus op de stelling dat het om unlocken van features is waar je anders voor had moeten betalen.
ThanosReXXX @kodak9 december 2022 14:23
Nee, dus niet. Dat is jouw verkeerde interpretatie. Ik heb nog nooit een cent betaald voor YouTube, en er waren eerst nooit advertenties. Het is gewoon een cash grab, want als ze al die jaren al konden draaien zonder ads, en het ook goed deden en enkel maar groeiden, dan kan je wel nagaan hoe het in elkaar zit. Sinds Google het heeft overgenomen, wordt het van kwaad tot erger.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 18:53]

kodak @ThanosReXXX9 december 2022 14:34
Misschien is het nieuw voor je, maar dat jij eerst 'gratis' of zonder irritatie dienstverlening kreeg wil niet zeggen dat het gratis is. En dat jij meent dat een bedrijf te veel zou verdienen zorgt er niet voor dat je gelijk hebt of zelfs maar recht om dan zelf maar eenzijdig te beslissen wat jij neemt en geeft. Handel is samenwerken, geen kwestie van dit lijkt me onder eigen voorwaarden wel iets dus ik neem het onder die voorwaarden.
ThanosReXXX @kodak9 december 2022 14:46
Die agressiviteit en/of dat sarcasme is nergens voor nodig, hoor. We kunnen ook gewoon als normale volwassenen het eens zijn om het niet met elkaar eens te zijn... ;)

Maar even zonder dollen: ik ben zelf sales & marketing manager in de ICT, dus ik weet donders goed hoe het werkt, en natuurlijk is gratis stiekem niet gratis, maar als Google mijn gegevens wil mijnen en ik in ruil daarvoor zonder onderbrekingen YouTube kan kijken, dan mogen ze wat mij betreft mijn complete doopceel lichten, ik heb niets te verbergen, maar de als maar toenemende hoeveelheid reclame, ook bij relatief korte video's, is echt niet normaal meer.
kodak @ThanosReXXX9 december 2022 16:54
Je komt weer met een argument dat wat jij wil telt en de rest niet, zelfs al negeer je daar wettelijke regels en overeenkomsten mee. Dat maakt de patches en het gebruik daarvan alleen niet minder piraterij of wel legaal. Zelfs niet zomaar redelijk, aangezien redelijkheid in een handel zit in het ruilaanbod accepteren, onderhandelen en dan accepteren of met of zonder onderhandelen niet accepteren. Zonder onderhandelen alles wat je bevalt nemen en dan je eigen prijs opdringen is precies wat piraten doen.
ThanosReXXX @kodak12 december 2022 13:12
Ik kom "weer" met dit argument, omdat, in ieder geval wat mij betreft de impact alleen op YouTube is. Ik heb helemaal geen behoefte of interesse in illegale zaken die je ook met Vanced of welke app dan ook kan doen. Ik wil gewoon net als ik altijd heb kunnen doen, die advertenties kunnen overslaan.

Helaas wordt dat, sinds Google het roer heeft overgenomen, steeds erger en dat is jammer. Af en toe een advertentie in de langere video's vind ik nog wel acceptabel, maar zelfs in video's van een kwartier of twintig minuten zowel vooraf als tussendoor een reclame blok is natuurlijk absurd en helemaal niet nodig.

En wie heeft het over een prijs opdringen? Ik wil juist helemaal geen prijs. Gewoon terug naar het goede, oude YouTube, die nog hun verdiensten haalden uit de clicks, de likes en de kijktijden van mensen, maar blijkbaar is dat voor het altijd maar meer geld verdienen willende Google niet goed genoeg meer...
GekkePrutser @kodak9 december 2022 19:24
Jemig, ik snap niet dat mensen nog zo geloven in het 'vrije markt' model. Alsof je als individuele klant een onderhandeling doet met Google :')

Er is geen 'vrije markt'. De partijen als Google hebben zoveel macht en geld dat ze kunnen afdwingen wat ze willen. Als reactie daarop vind ik het meer van passend om gewoon te omzeilen wat je kan met dit soort technieken.

Juist dit is de enige manier om te 'onderhandelen'. Want je pakt Google in hun inkomsten, het enige waar ze om geven. Net zoals adblockers op internet een goed signaal zijn hiervoor. Google is pas gaan kijken naar alternatieven voor tracking toen het aandeel adblockers zo groot werd dat het ze echt in de portemonnee begon te raken (en zelfs dat waren maar halfslachtige dingetjes zoals FLoC)

Ik snap echt niet dat mensen Google lopen te verdedigen alsof het hun eigen zaak is ofzo :?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:53]

kodak @GekkePrutser10 december 2022 10:39
Dat je het er niet eens bent dat een winkelier of groot bedrijf niet met je wenst te onderhandelen is natuurlijk vervelend. Maar je hebt dan net zo goed nog steeds de vrijheid om hun dienst dan niet af te nemen om een signaal te geven, zonder dat je daarmee de wet aan het overtreden bent. Of een concurrent beginnen. En als je echt niet zonder die diensten kan dan verplichtingen laten stellen. Maar deze patches zijn duidelijk niet bedoelt om die vrijheid te nemen, het gaat duidelijk om vooral zelf iets opeisen en meteen ook onder eigen voorwaarden te nemen omdat je hoe dan ook die content zonder te betalen wil tegen de wet in. Dan kan er niet geklaagt worden dat een ander dat stopt.
GekkePrutser @kodak10 december 2022 10:42
Ik overtreed de wet nu ook niet. Adblockers zijn niet verboden en het gebruik van iets als newpipe en youtube (re)vanced, sponsorblock etc ook niet. Zelfs een paywall blocker voor nieuwssites (die ik ook gebruik) is dat niet. Die staat ook gewoon in de firefox addon repository.

Met het verspreiden van revanced hebben ze nu wat problemen al vraag ik me af of dit wel stand zou houden voor een echte rechtbank. De meeste DMCA takedowns worden namelijk nooit getoetst.

Echter het ondermijnen van het verdienmodel heeft wel degelijk effect. En niet gebruiken is helaas geen optie meer tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:53]

kodak @GekkePrutser10 december 2022 10:56
Dit patchen is niet alleen adblocken, het is juist ook de betaalportal opzettelijk negeren en de software aanpassen. Dat aanpassen van andermams werk is niet zomaar toegestaan en het opzettelijk niet betalen om wel de diensten op te eisen en nemen is duidelijk verboden. Daarbik, dat je ophalen of tonen van advertenties mag proberen te voorkomen wil niet zeggen dat je dat onder alle omstandigheden maar mag doen, zoals door andermams software maar aan te passen.
GekkePrutser @kodak10 december 2022 11:16
Je mag andermans software best aanpassen. Alleen je mag het niet verspreiden. Maar op je eigen computer of telefoon mag je gewoon doen wat je wil.

Ik zie het verschil met web niet zo, als je eens website bezoekt draai je ook software daarvan (JavaScript) en die kan je automatisch aanpassen met addons.

Ik heb overigens wel wat meer respect voor dit soort kleine partijen. En stuk minder voor Google/YouTube die de markt gewoon naar hun hand zetten.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 18:53]

kodak @GekkePrutser10 december 2022 15:25
Het aanpassen mag niet zomaar. Dat je het werk van anderen mag gebruiken is meestal onder voorwaarden. Wettelijk dat de maker recht op bepalen heeft wat je er wel of niet mee mag, via voorwaarde kan dat je mogelijkheid geven, zoals bij open source software en browsers. Aanpassingen in commerciele software, ook voor omzijlen van betalingen of meer of minder content zelf bepalen, mag dus ook niet zomaar. In dit geval is het probleem dat die patches dus niet alleen verspreiden zijn maar ook gebruikt worden om software zonder toestemming aan te passen. Software valt onder auteursrecht, reclame en betaalmuren als betaalmiddel in ruil voor dienstverlening onder voorwaarsen via de handelswetgeving. Maar als jij de wet kan aanwijzen waaruit blijkt dat je meent zelf te mogen bepalen wat je met andermans werk doet om een punt te maken dat je het niet eens bent met de voorwaarden en dan hoe dan ook maar meent te mogen nemen wat je wil dan kun je dat hier vast wel aanwijzen.
GekkePrutser @kodak10 december 2022 16:17
Auteursrecht gaat alleen over het verspreiden van kopieën. Er is geen wet die aangeeft dat aanpassen voor eigen gebruik wel mag omdat dat niet nodig is; er is geen wet die dat verbiedt.

Het enige dat juridisch enige beperking oplegt in dit geval zijn de algemene voorwaarden maar dat is maar een civielrechtelijk punt.
kodak @GekkePrutser11 december 2022 13:24
Aureursrecht stopt niet zomaar na verspreiden, het gaat vaak juist ook over rechten over de creatie als anderen het werk hebben. Daarbij zijn er vaak handeldvoorwaarden voor gebruik die niet zomaar ongeldig zijn omdat je als gebruiker geen verbod op aanpassen meent te hebben. Als de makers van deze patches menen dat jij rechten op aanpassen hebt dan kunnen ze dat onderbouwen naar Github om daarop niet te blijven blokkeren. En als jij meent dat het je om een punt maken te doen is, dan is dit dus je kans om dat te maken door ze te helpen. Maar tot nu toe lees ik vooral redenen genoemd worden dat het patchen vooral gaat om die content hoe dan ook maar naar eigen wil te kunnen krijgen zonder te betalen.
Zer0 @ThanosReXXX9 december 2022 12:44
Je kunt tegenwoordig verdomme niet eens meer een filmpje van 20 minuten kijken zonder op zijn minst twee keer met reclame geconfronteerd te worden.
Dat kan verdomme heel goed, en heet Youtube Premium.
Hatsjoe @Zer09 december 2022 13:04
En dan heb je verdomme alsnog die Raid Shadow Legends sponsored segments in je filmpjes, iets dat je met Youtube Vanced niet hebt door de SponsorBlock integratie. Content van creators die ik veel tot mij neem support ik door Patreon, merch kopen of via andere middelen. Ik voel mij dan niet genoodzaakt al die irritante sponsoren voorbij te zien komen. Youtube Vanced is voor mij een uitkomst op de telefoon.
Zer0 @Hatsjoe9 december 2022 13:47
En dan heb je verdomme alsnog die Raid Shadow Legends sponsored segments in je filmpjes,
Dan moet je de content-creators vertellen dat ze dat niet moeten doen, en anders niet kijken.
Hatsjoe @Zer09 december 2022 15:03
Dan moet je de content-creators vertellen dat ze dat niet moeten doen
Gebeurt vaak genoeg, wordt geen gehoor aan gegeven. Snap je zelf ook wel.
en anders niet kijken
Is een optie, maar in dat geval zal de content creator netto minder verdienen aangezien ik dan ook stop met het steunen via Patreon, met merch of andere dingen.

Als middenweg steun ik creators op mijn manieren, en skip ik de sponsored segments. Het is niet alsof ze door Sponsor Block minder geld van sponsoren krijgen. Dat is namelijk gebaseerd op views, bereik en publiek. Zoals ik het zie is dit een win-win situatie.
Zer0 @Hatsjoe9 december 2022 15:32
Zoals ik het zie is dit een win-win situatie.
Behalve voor de partij die het mogelijk maakt dat jij kijkt...... De enige manier waarop jouw model haalbaar is, is als Youtube geld gaat vragen aan de content-creators voor de dienst die ze leveren.
ThanosReXXX @Zer09 december 2022 14:21
Ik ga uiteraard niet betalen voor een service die altijd gratis was, om reclames waar ik nooit om gevraagd heb te kunnen vermijden...
Light21M @ThanosReXXX9 december 2022 15:13
Youtube commercials is een business model, nonsens is dat niet. Jij betaald niet voor hun diensten maar omzeilt wel hun business model.
ThanosReXXX @Light21M12 december 2022 12:49
Het is een veel later toegevoegd business model. Hun eigenlijke business model was clicks, likes en het op de site houden van kijkers. Ads en irritante onderbrekingen van inmiddels zelfs de kortste video's bereiken het tegenovergestelde, en die neerwaartse spiraal is ingezet sinds Google het heeft overgenomen.
iew @ThanosReXXX9 december 2022 12:44
Op PC met mijn 'Ad blockers' etc in de browser heb ik totaal geen last van reclames, ik kijk nooit op mijn telefoon of via de Youtube app, juist vanwege die bult aan reclame's.
ThanosReXXX @iew9 december 2022 12:51
Ik doelde meer op kijken op TV, via de TV apps zelf, of via de apps op mijn game consoles. Op de PC gebruik ik ook meerdere blockers zodat ik ad free kan kijken, maar achter een bureautje zitten bij mijn PC vind ik in mijn vrije tijd niet altijd even prettig, en al helemaal niet omdat ik voor mijn werk al de hele dag achter een PC zit.

Plus dat mijn TV een aanzienlijk stuk groter is dan mijn monitor, dus dat voordeel heb ik dan ook... ;)
iew @ThanosReXXX9 december 2022 13:01
Dat snap ik, daarom staat de PC ook in de woonkamer, aangesloten op mijn TV ;)
Totdat ik mijn game en entertainment room boven klaar heb maar dat gaat nog zeker tot aan de zomer duren, wel komt daar dan ook een 4K HDR 144hz TV te staan.

Ik zit niet graag meer achter een bureau, alles nu voortaan vanuit een heerlijk zittende luie stoel, ook straks in mijn game en entertainment room !
ThanosReXXX @iew9 december 2022 13:38
Klinkt goed, maar voor mij geen beste optie; mijn PC is een oud beestje, maar hij is nog goed genoeg waar ik hem voor nodig heb, dus ik voel geen enkele noodzaak erin te investeren, dus inmiddels hebben alle andere van YouTube voorziene apparaten in mijn huis de PC wat beeldkwaliteit en stabiele frame rate voor video streaming wel ingehaald... ;)
iew @ThanosReXXX10 december 2022 12:57
Ik game niet op pc, ik heb een Xbox series X, heb mijn dik 8 jaar oude pc voor reclame vrij youtube en een beetje internetten, streaming services via apps op de tv.
ThanosReXXX @iew12 december 2022 12:52
Wie had het over gamen op PC? Ik dacht eigenlijk jij zelf, omdat je opmerkte dat je je PC aan je TV had gekoppeld? In ieder geval ging het mij alleen om YouTube kijken, wat enkel op PC zonder al die advertentie ellende kan. Op mijn TV schijnt ook wel te kunnen, maar dan moet ik met de software daarvan gaan rommelen, en ik weet niet of ik dat wel wil doen.
iew @ThanosReXXX14 december 2022 12:25
Sjongejonge zeg, ik gaf alleen aan dat mijn PC beneden staat omdat ik er niet op game en zo youtube reclame vrij kan kijken, jij lijkt wel altijd op zoek te zijn naar een conflict discussie.

En de groeten...
ThanosReXXX @iew14 december 2022 13:41
Huh? Ik geef gewoon een normaal en beleefd antwoord en ik vraag even om verduidelijking, aangezien ik gamen op PC nergens genoemd had, meer niet. Ik denk eerder dat jij een probleem maakt van iets wat geen probleem is. Volgens mij waren we een gewoon gesprek aan het voeren. Maar wellicht heb ik een iets dikkere huid dan de gemiddelde persoon... ;)
iew @ThanosReXXX14 december 2022 13:44
Tonatie, 'Wie had het over gamen op PC? Ik dacht eigenlijk jij zelf, omdat je opmerkte dat je je PC aan je TV had gekoppeld?'

Ik zal de tonatie van die zin verkeerd begrepen hebben.
Volgens mij hadden we inderdaad een gewoon gesprek, en met die dikke huid zit het bij mij wel goed hoor hahaha
ThanosReXXX @iew14 december 2022 14:09
Ja, dat zal in veel gevallen altijd wel een ding blijven: je denkt dat je iets duidelijk neerzet, maar het blijft altijd bij andermans interpretatie van wat je getypt hebt, dus zoals het in mijn hoofd zat, was het vrij onschuldig. Sterker nog: ik wilde in eerste instantie al typen dat ik het helemaal niet over gamen op de PC had gehad, maar dat leek me juist iets te assertief/agressief, dus vandaar dat ik het uiteindelijk op die andere manier zei.

Nou ja, eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Blij dat de lucht geklaard is. :)
iew @ThanosReXXX14 december 2022 14:39
No problem ! ;)
watercoolertje
@ThanosReXXX9 december 2022 14:44
Je kunt tegenwoordig verdomme niet eens meer een filmpje van 20 minuten kijken zonder op zijn minst twee keer met reclame geconfronteerd te worden.
Jawel hoor, kost me welgeteld 1 hele euro per maand :*)
ThanosReXXX @watercoolertje9 december 2022 14:47
YouTube Premium account via Kuala Lumpur zeker... :P
kuurtjes @Light21M9 december 2022 15:35
Het doet ook dingen zoals background-play terugbrengen. Iets wat toch duidelijk door Youtube onderdrukt wordt om hun Premium abonnement te pushen omdat hier totaal geen technische reden voor is.
RoestVrijStaal 9 december 2022 12:07
Hadden ze dit echt niet zien aankomen?

Het is ook vandaag de dag niet zo slim om zo'n project op GitHub te hosten.
GitHub is erg toegeeflijk in als het gaat om takedown-verzoeken.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 18:53]

GertMenkel
@RoestVrijStaal9 december 2022 14:56
GitHub is erg toegeeflijk in als het gaat om takedown-verzoeken.
Github is een Amerikaanse partij en heeft weinig keuze in dit soort gevallen. Als ze een mogelijk geldig takedown-verzoek niet honoreren, zijn ze zelf aansprakelijk voor allerlei hele vervelende dingen die hun gebruikers uploaden.

Er zijn gevallen waar Github niet verifieert dat de claim die de indiener wel enige grond heeft en daar kunnen ze zich in verbeteren, maar in dit geval zijn ze 100% juist door het takedown-verzoek uit te voeren.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 18:53]

RoestVrijStaal @GertMenkel9 december 2022 15:47
[...]

Gitlab is een Amerikaanse partij en heeft weinig keuze in dit soort gevallen. Als ze een mogelijk geldig takedown-verzoek niet honoreren, zijn ze zelf aansprakelijk voor allerlei hele vervelende dingen die hun gebruikers uploaden.
Het gaat in eerste instantie over GitHub en niet over GitLab.com (de service, niet self-hosted instances).

Omdat ze beiden een kantoor hebben in de USA, klopt jouw zin wel.
Er zijn gevallen waar GitHub niet verifieert dat de claim die de indiener wel enige grond heeft en daar kunnen ze zich in verbeteren, maar in dit geval zijn ze 100% juist door het takedown-verzoek uit te voeren.
Het heeft er de schijn van dat GitHub sneller git repositories censureert wegjorist dan GitLab. Maar het is natuurlijk ook zo dat GitHub meer git repositories heeft gehost dan GitLab.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 18:53]

GertMenkel
@RoestVrijStaal9 december 2022 16:26
Je hebt gelijk, ik gebruik tegenwoordig bijna exclusief Gitlab dus mijn hoofd deed een verkeerde autocomplete :o
kodak @RoestVrijStaal9 december 2022 12:43
Wat heeft toegeeflijkheid te maken met dit verzoek? Het lijken patches te zijn om een verdienmodel te omzijlen, wat wettelijk niet zomaar toegestaan is. Dan lijkt het me juist dat een bedrijf niet zomaar door gaat met het hosten. Dat klanten vrijheid krijgen om gebruik te maken van het hosten komt met verantwoordelijkheid om dat niet verkeerd te gebruiken. Blijkt uit voorbeelden dat ze die verantwoordelijkheid niet nemen, dan is het niet vreemd dat de klant dat eerst maar eens mag gaan uitleggen voordat het weer een kans kan krijgen.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 18:53]

PixelPhobiac 9 december 2022 12:07
Stel dat ik de allerlaatste patch zou willen bestuderen, waar zou ik op moeten googlen?
Gladiator5 @PixelPhobiac9 december 2022 12:24
vaak wordt er wel een backup op archive.org geplaatst.

Naam van het github project moet je een eind mee komen.
singingbird @PixelPhobiac9 december 2022 12:29
Reddit is your friend. https://www.reddit.com/r/Vanced/
quizzical 9 december 2022 12:11
Ik gebruik nog steeds de originele Youtube Vanced. Die doet het nog best goed. Enige dat ik heb gemerkt is dat er nu wel reclame staat tussen de lijsten met videos.
Heeft Revanced feature parity met youtube Vanced? Zoja moet ik maar is overstappen (als de patches opnieuw beschikbaar komen tenmiste).
dipje2 @quizzical9 december 2022 12:25
Mijn (re)vanced die ik al tijden niet had bijgewerkt had hetzelfde... kwam opeens steeds meer reclame in de videolist te staan.

Toevallig een paar dagen geleden het hele proces weer doorlopen op een nieuwe 'Youtube Vanced' te maken met de patches, en m'n videolist is weer schoon van troep. Blijkbaar net op tijd ook :| .

(Revanced was gewoon hetzelfde als wat Youtube Vanced altijd al deed. Dus dezelfde features. Alleen werd het verspreid als een serie van patches die je op de originele Youtube app moest loslaten, ipv dat ze dat voor je deden en dan de kant-en-klare-gepatchde versie verspreidde. Het leek bij mij 1op1 op het oude Vanced, maar dan heet het Revanced en de installatie was dus moeilijker :).
Guise @quizzical9 december 2022 13:41
De laatste versie werkt op zich nog prima, maar er zit wel een irritante bug in waardoor de skips van Sponsorblock in de video die je nu aan het kijken bent op de een of andere manier ook toegepast worden op alle Shorts onder die video.
YangWenli 9 december 2022 12:08
Ik gebruik nog steeds YT Vanced en heb de APK goed opgeslagen voor mijn toekomstige telefoons.
Yoxt @YangWenli9 december 2022 12:17
Tot dat Google de APIs veranderd
Quitzcused @Yoxt9 december 2022 12:34
Dat gaat verekte lang duren. Oude versie van og Vanced werken nogsteeds.
damouze 9 december 2022 14:07
DMCA... De ondergang van het eerlijke civiele proces.
NeverSettle 9 december 2022 14:32
Paar dagen terug nog opnieuw gepatched, oude versie verdween steeds uit de Vanced manager. Ben benieuwd hoe het nu verder gaat, Newpipe vind ik niet zo tof. Elke keer nieuwe videos herladen.
TheDeeGee 9 december 2022 14:42
Heb nog Vanced op mijn tablets staan, en blokkeren nog steeds ads :)

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