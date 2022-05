Baldur's Gate 3 komt waarschijnlijk pas volgend jaar officieel uit

Baldur's Gate 3 is sinds oktober 2020 beschikbaar als Early Access-titel op Steam en Stadia en die status lijkt pas volgend jaar te gaan veranderen. Ontwikkelaar Larian Studios zegt te verwachten dat de game pas in 2023 officieel zal uitkomen.

In een bericht op Steam, dat vooral bedoeld is om nieuwe content als de introductie van de nieuwe Barbarian-klasse te bespreken, noemt Larian nog geen concrete releasedatum. De ontwikkelaar zegt dat het interne doel is om de lat hoog te leggen en dat een datum daarvan afhankelijk is. Volgens Larian is in het afgelopen jaar al veel werk verzet om de gewenste kwaliteit te bereiken. Zodra dit is gelukt, wordt een concrete releasedatum bekendgemaakt.

Onlangs zei Swen Vincke, de oprichter van Larian en creative director van Baldur's Gate 3, in een interview met Eurogamer al dat het onwaarschijnlijk was dat de game nog dit jaar zou verschijnen. Volgens Vincke ziet het team wel 'licht aan het einde van de tunnel' en is er waarschijnlijk nog een jaar ontwikkelingstijd nodig. Het gaat mede om het voltooien van het laatste deel van de game; andere delen zijn al grotendeels voltooid. Daarna zal nog een laatste fase volgen waarin bugs worden weggewerkt.

Dinsdag kwam patch 7 uit voor Baldur's Gate 3. Daarmee wordt de Barbarian-klasse toegevoegd. Verder is de gebruikersinterface vernieuwd, kunnen spelers wapens gooien en improviseren door objecten als stoelen in te zetten als wapen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de wijze waarop lichte en donkere omgevingen worden gedetecteerd. De voordelen van vechten in de schaduw zullen nu een preciezer effect hebben. Dit maakt volgens de makers rondsluipen en de gameplay rondom het zoveel mogelijk verborgen blijven veel leuker.