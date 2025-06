Gerucht: Europese Commissie keurt Activision-overname door Microsoft goed

De Europese Commissie zou volgende week bekend willen maken dat het de overname van Activision-Blizzard door Microsoft goedkeurt. De Europese Commissie heeft zichzelf een deadline opgelegd om de beslissing bekend te maken, maar die is pas over twee weken.

De Europese Commissie is gerustgesteld door de concessies die Microsoft heeft gedaan, meldt Reuters. Zo zou Microsoft zijn gamestreamplatform gaan licenseren aan andere bedrijven om concurrentie op de markt voor gamestreaming te bevorderen. De Europese Commissie zou de beslissing komende maandag bekend willen maken. De Commissie geeft geen commentaar op het gerucht.

Daarmee zou de beslissing een week eerder komen dan de deadline van de Commissie zelf, die ligt op 22 mei. De Europese Commissie zou bovendien tot een andere conclusie komen dan de Britse Competition and Markets Authority, die aankondigde de overname te blokkeren. De gevolgen van die beslissing zijn nog niet duidelijk. De Amerikaanse FTC voert een rechtszaak tegen Microsoft om de overname.

Beide bedrijven maakten de overname anderhalf jaar geleden bekend. De Amerikaanse techgigant wil de uitgever van onder meer Call of Duty en World of Warcraft overnemen voor 68,7 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste overname ooit worden in de gamingmarkt.