Vast en SpaceX willen eerste commerciële ruimtestation in 2025 lanceren

Vast en SpaceX willen het Haven-1-ruimtestation op zijn vroegst in augustus 2025 lanceren. Als dat lukt, wordt het waarschijnlijk het eerste commerciële ruimtestation. Dit station moet voornamelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke en filantropische doeleinden.

Het is de bedoeling dat het ruimtestation in 2025 met een Falcon-9-raket in een lage baan om de aarde gebracht wordt, laat Vast weten in een persbericht. Tijdens een latere Vast-1-missie is het de bedoeling dat vier astronauten er met een Crew Dragon-capsule naartoe worden gebracht, waarna ze er maximaal een maand lang onderzoek zullen verrichten. Welke astronauten dat zijn is nog niet bekend. Vast en SpaceX bieden die plekken momenteel namelijk te koop aan. Er komt mogelijk op zijn vroegst in 2026 een tweede bemenste SpaceX-missie naar Haven-1, zegt Vast.

Als Haven-1 inderdaad in 2025 de ruimte in gelanceerd wordt, dan zijn Vast en SpaceX waarschijnlijk sneller dan andere bedrijven die van plan zijn om een privaat ruimtestation te lanceren. Zo is Blue Origin pas in de tweede helft van het decennium van plan om zijn Orbital Reef de ruimte in te brengen. Axiom Space is momenteel van plan om zijn ruimtestation aan het eind van 2025 te lanceren, dus ook dat bedrijf lijkt mee te dingen naar het record.

Haven-1 is een relatief klein ruimtestation, ongeveer 10 meter lang en 4 meter breed. Het ruimtestation is daarmee niet veel groter dan een gewone SpaceX-capsule.