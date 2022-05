Blue Origin deelt plannen voor commercieel ruimtestation Orbital Reef

Blue Origin heeft zijn plannen gedeeld voor een toekomstig commercieel ruimtestation, genaamd Orbital Reef. Dit ruimtestation wordt gebouwd door verschillende ruimtebedrijven en moet tussen 2025 en 2030 operationeel worden.

Het station moet onder meer functioneren als een soort 'bedrijvenpark voor gemengd gebruik', schrijft Blue Origin. Orbital Reef moet een verblijfruimte in lage aardbaan bieden aan onderzoekers en aan industriële en commerciële klanten. Qua volume zou het station bijna evenveel bewoonbare ruimte hebben als het ISS, meldt het bedrijf aan CNBC.

Volgens Blue Origin moet het Orbital Reef-station ruimte bieden voor maximaal tien mensen, met losse modules met woonruimte en plekken om wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren. Blue Origin vertelt aan Amerikaanse media dat het gebruik zal maken van zijn New Glenn-raket om modules van het ruimtestation te lanceren, schrijft The Verge. Het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos levert ook verschillende onderdelen voor het ruimtestation, waaronder 'utility-systemen' en de core-module, zo meldt het bedrijf in zijn blogpost.

Samenwerking met andere bedrijven

Naast Blue Origin werken ook Boeing, Sierra Space, Redwire Space, Genesis Engineering en Arizona State University aan het toekomstige ruimtestation, die verschillende onderdelen en technologieën leveren voor gebruik bij het Orbital Reef-project.

Sierra Space zou daarbij een large integrated flexible environment-module leveren. Dat is een soort opblaasbare ruimtestationmodule die woonruimte biedt. Volgens het bedrijf is de LIFE-module onder andere geschikt voor gebruik in een lage aardbaan, waar het ruimtestation zich zal bevinden, en voldoet de module aan NASA's eisen om bestendig te zijn tegen inslagen van micrometeoren.

Verder verzorgt Redwire Space de payloadoperaties van Orbital Reef en zal het bedrijf 'inzetbare structuren' bouwen. Datzelfde bedrijf is verder van plan om Orbital Reef te gebruiken voor onderzoek naar microzwaartekracht en R&D-werkzaamheden. Boeing bouwt de module voor wetenschappelijk onderzoek en gaat de activiteiten van het station leiden en onderhoud uitvoeren. De Starliner-capsule van het bedrijf zou daarnaast gebruikt worden om crewleden en goederen naar Orbital Reef te vervoeren.

Genesis Engineering biedt zijn ruimtepak-alternatief, dat het bedrijf een single person spacecraft noemt. Daarmee kunnen crewleden ruimtewandelingen maken en met externe robotische armen onderhoud uitvoeren aan het ruimtestation. Het ruimtepak zal dan ook gebruikt worden voor routine-onderhoud en wordt ook ingezet voor toeristenexcursies. Arizona State University leidt verder een wereldwijd consortium van universiteiten die onderzoeksadviezen bieden.

Commerciële ruimtestations

De aankondiging van Orbital Reef komt niet geheel als een verrassing. Blue Origin publiceerde vorig jaar al vacatures die wezen op de komst van een commercieel ruimtestation, merkte SpaceNews destijds op. Daarin meldde het bedrijf dat het werkt aan 'een visie van miljoenen mensen die in de ruimte wonen en werken'. Een bewoonbaar ruimtestation in lage aardbaan zou daarbij 'de eerste stap' zijn.

NASA kondigde in maart van dit jaar al een Commercial LEO Development-programma aan, waarmee de ruimtevaartorganisatie commerciële ruimtestations van bedrijven deels zou financieren. Blue Origin werd al vermeld in een downloadbaar pdf-bestand met geïnteresseerde partijen, naast grote concurrenten als SpaceX en Virgin Galactic. Die twee bedrijven hebben vooralsnog geen plannen voor een ruimtestation gedeeld.