Amazon-topman Jeff Bezos neemt zelf plaats in eerste bemande Blue Origin-vlucht

Amazon-oprichter Jeff Bezos neemt zelf plaats in de eerste bemande vlucht van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Ook zijn broer gaat mee met de vlucht. Een derde zitplekje wordt nog geveild. Momenteel staat de prijs op 2,8 miljoen dollar.

Vorige maand maakte Blue Origin bekend dat de New Shepard-raket op 20 juli de eerste bemande vlucht naar de ruimte zal maken. Toen werd aangekondigd dat geïnteresseerde ruimtetoeristen konden bieden op een zitplekje aan boord van de vlucht.

Jeff Bezos en Mark Bezos

Nu maakt Amazon- en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos via zijn Instagram-account bekend dat hij zelf plaats zal nemen aan boord van de vlucht, samen met zijn broer Mark Bezos. De derde zitplek wordt nog altijd geveild en bieden kan tot 12 juni. Momenteel staat het hoogste bod op 2,8 miljoen dollar.

De New Shepard-raket zal gelanceerd worden tot de Kármán-lijn, een hoogte van 100km boven zeeniveau. Daar wordt de Crew Capsule boven op de raket losgekoppeld. In die capsule is plek voor zes personen en er zijn grote ramen om naar buiten te kijken. De inzittenden kunnen gewichtsloosheid ervaren en de kromming van de aarde zien. De raketbooster en de capsule moeten vervolgens zelfstandig van elkaar weer landen in de woestijn van Texas, met behulp van parachutes.

Enkele weken voordat Bezos de ruimtevlucht maakt, stopt hij als ceo van Amazon. Die functie legt hij per 5 juli neer. Eerder dit jaar maakte hij al bekend dat hij een stap terug zou doen. Bezos blijft betrokken bij Amazon als uitvoerend voorzitter.