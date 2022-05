Amerikaanse waakhond wijst protest Blue Origin tegen NASA-contract met SpaceX af

De Amerikaanse overheidswaakhond GAO heeft het protest van Blue Origin tegen de aanstelling van SpaceX door NASA voor de bouw van een nieuwe maanlander, nietig verklaard. Volgens de waakhond heeft NASA de applicaties billijk geëvalueerd en geen enkele wet overtreden.

Ruimtevaartbedrijf Blue Origin en Amerikaans defensiebedrijf Dynetics waren eind april ontevreden over het feit dat er slechts één aannemer was aangesteld voor het bouwen van een nieuwe maanlander voor het Artemis-ruimtevaartprogramma dat in 2024 opnieuw mensen op de maan moet zetten. Dat ondanks het feit dat de oorspronkelijke aanbesteding ruimte liet voor twee partijen.

Volgens de Amerikaanse waakhond Government Accountability Office is de keuze van NASA om voor één partij te kiezen echter niet onwettig. "NASA kon kiezen om slechts één partij aan te stellen, twee partijen of geen enkele", klinkt het. "De regels voor deze opdrachten zijn anders dan de standaard federale overheidsopdrachten die uitgeschreven worden". Volgens de GAO heeft NASA ook voor de voordeligste optie gekozen met SpaceX en kon het geen twee aanbestedingen doen. De ruimtevaartorganisatie zal ongeveer 3 miljard dollar betalen aan SpaceX.

Een woordvoerder van Blue Origin zei tegen TechCrunch dat het bedrijf er nog steeds van overtuigd is dat er 'fundamentele problemen' zijn met de aanstelling van SpaceX door NASA. "De GAO kon deze problemen niet aankaarten omdat ze geen bevoegdheid heeft over deze materie. We geloven dat de keuze voor twee partijen nog steeds de juiste oplossing is en zijn optimistisch over NASA's recente intentieverklaring om competitie opnieuw mogelijk te maken", klinkt het.