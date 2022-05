Roskosmos lanceert European Robotic Arm en Nauka-module naar ISS

Woensdagmiddag om 16.58 uur Nederlandse tijd lanceert ruimtevaartorganisatie Roskosmos een nieuw onderzoekslaboratorium naar het internationale ruimtestation ISS. Onderdeel daarvan is de in Nederland gemaakte European Robotic Arm.

De Nauka-module en de ERA worden met een Russische Proton-M-raket gelanceerd vanaf het Kosmodroom van Bajkonoer in Kazachstan. De lancering wordt via een livestream van Roskosmos uitgezonden en is ook te volgen via NASA TV.

Als alles volgens planning verloopt, wordt een kleine zes minuten na de lancering de fairing met daarin de Nauka-module losgekoppeld van de draagraket. Na 9 minuten en 44 seconden wordt de Nauka losgekoppeld en komt die in een baan om de aarde op een hoogte van 196km. Het duurt vervolgens zo'n acht dagen voordat de module het internationale ruimtestation ISS bereikt, op een hoogte van zo'n 400km.

Als de Nauka-module aan het ISS is gekoppeld, zal de ERA gebruikt worden om het nieuwe Russische laboratorium af te monteren. Daarna zal de arm ingezet worden om verschillende taken uit te voeren die nu door astronauten worden gedaan. Uniek aan de arm is dat astronauten hem ook van buiten het ISS kunnen bedienen, met een extern controlepaneel.

Tweakers schreef een achtergrondartikel over de Europese robotarm, die grotendeels door Nederland is ontwikkeld en betaald. Het idee voor de ERA ontstond al in 1985, maar de plannen voor de robotarm werden meerdere malen gewijzigd en uitgesteld.

Update, 17.09 uur: De Nauka-module en ERA zijn succesvol gelanceerd en volgens planning in een baan om de aarde gebracht.