Starliner-missie naar ISS is tot nader order uitgesteld na issue bij aandrijving

De onbemande, zogeheten Orbital Flight Test 2 van Boeings Starliner-capsule is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De lancering van 30 juli werd al verschoven naar 3 augustus, maar ging uiteindelijk niet door wegens een melding over een mogelijk aandrijvingsissue met een klep of ventiel.

In een verklaring schrijft Boeing dat de lancering van de CST-100 Starliner is geannuleerd om te achterhalen wat de bron of oorzaak is van 'de onverwachte valve position indications in het aandrijvingssysteem'. Volgens het bedrijf werden deze issues gedetecteerd tijdens controles nadat op maandag onweer over het Kennedy Space Center trok.

Het bedrijf zegt dat technici de propulsion system valves van de Service Module van de Atlas V-raket en de Starliner-capsule hebben bekeken. Op basis daarvan zijn een aantal potentiële oorzaken uitgesloten, zoals software-issues. De daadwerkelijke oorzaak is nog niet gevonden en Boeing zegt meer tijd nodig te hebben om die te achterhalen. De raket en de capsule zullen woensdag worden teruggereden naar de Vertical Integration Facility om verdere inspecties mogelijk te maken. Boeing wil naar de beschikbare data kijken voordat een nieuwe lanceringspoging wordt ondernomen.

De lancering had eigenlijk al op 30 juli moeten plaatsvinden, maar dat werd toen naar 3 augustus verschoven na de problemen met de Russische Nauka-module en het ISS. De weg naar het ISS verliep al niet vlekkeloos en eenmaal aan het ISS gekoppeld werden onbedoeld de aandrijvingsmotoren van de module ontstoken. Daardoor werd het ISS tijdelijk met maar liefst 540 graden gedraaid, zei NASA's flight director Zebulon Scoville tegen de New York Times. Eerder berichtte de NASA nog dat het 45 graden betrof. Samen met deze module ging overigens ook de Europese robotarm mee naar het ISS.

De Starliner-capsule is net als de Crew Dragon van SpaceX onderdeel van NASA's Commercial Crew Program. Dat is een programma waarin Boeing en SpaceX elk met een eigen capsule astronauten naar het ISS kunnen vervoeren. Boeing wil dat doen met Atlas V-raketten en SpaceX gebruikt daarvoor zijn Falcon 9-raketten.

SpaceX ligt vrij ver voor op Boeing. Het bedrijf van Elon Musk heeft met de Crew Dragon al tien astronauten naar ISS gebracht. Boeing daarentegen moet nog de eerste succesvolle, onbemande testvlucht naar het ISS uitvoeren. Dat had eigenlijk al in december 2019 moeten gebeuren, maar toen kwam de Starliner-capsule in een verkeerde baan om de aarde terecht, waardoor het bereiken van het ISS niet meer mogelijk was. Volgens de NASA mislukte die missie door softwarefouten en een gebrek aan toezicht.