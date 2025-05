EV's werden in juni voor het eerst meer verkocht dan dieselauto's in EU

Er zijn vorig kwartaal voor het eerst meer elektrische auto's dan dieselauto's verkocht. Dat meldt de European Automobile Manufacturers’ Association. De verkopen van EV's stegen in juni, terwijl de verkopen van dieselauto's juist daalden.

In juni werden er ruim een miljoen nieuwe personenauto's geregistreerd in de Europese Unie, zo blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers’ Association, oftewel de ACEA. 15,1 procent daarvan betrof volledig elektrische auto's. Dieselauto's waren goed voor 13,4 procent van de nieuwe registraties. Daarmee waren elektrische auto's vorige maand voor het eerst populairder dan dieselauto's, zegt de ACEA.

Volgens de vereniging werden er in juni 158.252 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, wat neerkomt op een toename van 66,2 procent ten opzichte van juni vorig jaar. De registraties van nieuwe dieselauto's daalden juist verder met 9,4 procent.

Nederland is een van de hardst groeiende markten voor EV's, blijkt uit cijfers van de ACEA. Er werden in juni 90,1 procent meer EV's geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee waren elektrische auto's de populairste categorieën in Nederland, met een aandeel van 33,6 procent van de nieuwe registraties. In België ligt dat percentage op 22,6 procent.

Benzineauto's bleven in heel de EU overigens het populairst met een aandeel van 36,3 procent, gevolgd door hybride-elektrische auto's met een aandeel van 23,4 procent van de nieuwe registraties in juni.