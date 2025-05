'Miljoenen patiëntendossiers NL worden opgeslagen bij commercieel bedrijf'

Het merendeel van alle patiëntendossiers van Nederlandse huisartsen wordt ook versleuteld opgeslagen op de systemen van een commercieel bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant NRC.

NRC schrijft dat de medische patiëntendossiers van miljoenen Nederlanders wekelijks worden gekopieerd naar de servers van een commercieel softwarebedrijf. De VIP Live-software van Leids bedrijf Calculus maakt iedere week een kopie van de gehele patiëntenadministratie van een huisartsenpraktijk. Dat maakt dat huisartsen dergelijke gegevens kunnen delen met andere lokale behandelaren. De software wordt veel door huisartsen gebruikt voor het beheren van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes.

De kopieën bevatten volgens NRC alle medische dossiers, inclusief zaken als labresultaten, medicatie en persoonlijke observaties. De dossiers worden op de servers van het Nederlandse bedrijf opgeslagen. De kopieën bevatten ook de gegevens van patiënten die geen chronische aandoening hebben en dus niet relevant zijn voor het softwaresysteem. De kopieën worden versleuteld opgeslagen: alleen de huisarts heeft toegang tot de gegevens. Calculus en andere partijen kunnen de gegevens niet inzien.

Huisartsen zouden VIP Live gebruiken omdat ze zich niet bewust zijn van de gegevensdeling of er geen problemen mee hebben. Enkele huisartsen maken zich zorgen over het systeem, schrijft NRC. "Ik had eigenlijk geen keuze", zegt een van de huisartsen tegen het dagblad. "Ik zou heel veel geld mislopen voor werk dat ik wel doe. Tot op de dag van vandaag verbaast het me dat ik gegevens uitwissel, waar een deel van mijn patiënten nooit de vraag over heeft gekregen of ze dat oké vinden."

De Landelijke Vereniging Huisartsen zegt dat huisartsen eindverantwoordelijk zijn voor welke data wel en niet wordt gedeeld. De vereniging zet zich naar eigen zeggen al jaren in voor 'een stevigere positie ten opzichte van de ict-leveranciers'. "Nu is er voor huisartsenpraktijken te weinig bewegingsvrijheid en transparantie: overstappen is complex, tijdrovend en soms ook duur en er is te weinig helderheid over kosten en wat je daarvoor krijgt", zegt de LVH tegen de krant.

Calculus is onderdeel van Topicus Groep, dat op zijn beurt onder de Canadese investeringsmaatschappij Constellation Software valt. De Autoriteit Persoonsgegevens deed in 2018 vooronderzoek naar Calculus, maar zag toen geen aanleiding voor een uitgebreider onderzoek. De AP zegt tegen NRC dat alle gegevens uit de software versleuteld worden opgeslagen en alleen ingezien kunnen worden door huisartsen.