CBR zette medische gegevens van tientallen cliënten in verkeerde dossiers

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft medische data van tientallen mensen die hun rijbewijs willen verlengen aan digitale dossiers van de verkeerde personen toegevoegd. Het gaat in ieder geval om 71 gevallen van medische gegevens van cliënten.

Het CBR bevestigt aan het AD dat dit wellicht nog vaker is misgegaan. Het gaat om mensen die hun rijbewijs willen verlengen, waarbij onderzoeken van specialisten, formulieren van huisartsen, adresgegevens en burgerservicenummers in de verkeerde dossiers zijn beland. De verwisseling van de personen vond plaats tussen januari en juni. Dit kwam boven water door steekproeven, cliënten die aan de bel trokken en door CBR-medewerkers die de medische dossiers behandelen. In 50 gevallen kwam het CBR er zelf achter, maar in 21 gevallen waren het mensen die melding maakten van het feit dat ze in hun dossiers medische gegevens van anderen zagen staan.

Waarschijnlijk is het mis gegaan bij die gevallen waarbij de medische dossiers nog worden verwerkt via het invullen van papieren formulieren, die vervolgens worden opgestuurd en ingescand. Dit gebeurt nog bij een kwart van de medische dossiers; bij de rest gaat het via een digitale procedure. Daarbij zouden geen fouten zijn gemaakt. De papieren formulieren blijken door artsen te worden gekopieerd zodat ze ook voor anderen gebruikt kunnen worden, met als gevolg dat het identificatienummer op het formulier niet meer overeenstemt met een enkele patiënt. Daarnaast zou de scansoftware die burgerservicenummers en geboortedata moet herkennen foutgevoelig zijn.

In deze kwestie gaat het veelal om mensen met medische beperkingen en ouderen wiens rijbewijs verlengd moet worden. Deze groepen kunnen doorgaans niet naar het gemeentehuis voor een verlenging, maar moeten bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring invullen en gekeurd worden door een arts. Dat laatste is bijvoorbeeld aan de orde voor mensen die ouder zijn 75 jaar en hun rijbewijs willen verlengen. Het CBR wil daarmee beoordelen of deze groep veilig kan blijven rijden. Er zijn zo'n 7000 mensen die een verlopen rijbewijs hebben.

Onlangs berichtte de NOS nog over steeds verder oplopende wachttijden voor ouderen die hun rijbewijs willen verlengen. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil mensen die anders te lang zonder geldig rijbewijs komen te zitten tegemoetkomen door toestemming te verlenen om toch met een verlopen rijbewijs te mogen blijven rijden, maar dat geldt niet voor mensen met een ziekte of handicap. In 2018 werden 650.000 gezondheidsverklaringen ingediend bij het CBR; dat is een stijging van acht procent. Er zijn te weinig artsen om al die aanvragen binnen de gestelde tijd van vier maanden te beoordelen.