Autoriteit Persoonsgegevens wil bewaartermijn van 15 jaar voor medische logdata

De Autoriteit Persoonsgegevens denkt eraan om zorgaanbieders verplicht te stellen vijftien jaar lang de gegevens te bewaren over wie in medische dossiers heeft gekeken. Een richtlijn voor hoe lang bijvoorbeeld ziekenhuizen loggegevens moeten bewaren, moet er snel komen.

Dat schrijft dagblad Trouw. Het lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens logisch als zorgaanbieders de loggegevens vijftien jaar lang bewaren, omdat het medische dossier ook zo lang opgeslagen moet blijven, meldt Trouw. Of de richtlijn er zo zal uitzien, is niet bekend, omdat de verantwoordelijke minister bang is voor een bulk aan data door die regel.

Ziekenhuizen bewaren loggegevens vaak nu al lang, blijkt uit een rondgang van het dagblad. Veel ziekenhuizen zitten rond vijftien of twintig jaar; een enkel ziekenhuis zit op twee jaar. Dankzij loggegevens kunnen patiŽnten opvragen wie wanneer toegang heeft gehad tot zijn of haar medische gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens, het ministerie en onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zijn in gesprek over een richtlijn waarin een termijn zal staan. Die richtlijn moet er binnen een half jaar komen. De kwestie kwam mede op de agenda toen bleek dat tientallen medewerkers van een Haags ziekenhuis het medische dossier van een bekende Nederlander hadden bekeken zonder betrokken te zijn bij de behandeling.