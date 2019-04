Medewerkers Menzis hadden onterecht toegang tot medische dossiers

Medewerkers van de Nederlandse verzekeraar Menzis hadden tot vorig jaar toegang tot medische dossiers terwijl dat niet mocht. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vastgesteld. De AP stelde geen misbruik vast van die toegang.

Wel heeft de AP de last onder dwangsom van 50.000 euro geïnd, omdat bij een eerste controle bleek dat Menzis maatregelen om de ongeoorloofde toegang te stoppen 'onvolledig en onzorgvuldig' had doorgevoerd, zegt woordvoerder Sandra Loois van AP tegen Tweakers.

AP publiceerde nog niet over de boete, omdat de toezichthouder nog in een rechtszaak verwikkeld zit met verzekeraars. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we hebben een handhavingsverzoek ontvangen vanwege ongeoorloofde toegang tot data bij meerdere verzekeraars, waaronder Menzis." Die zaak loopt nog en AP publiceert pas over het onderzoek als dat klaar is.

Menzis heeft de inning van de last onder dwangsom genoemd in het jaarverslag dat de regionale krant Tubantia doorspitte. Daarbij duidt de verzekeraar het aan als boete, hoewel dat dus niet juist is. "Het is voor ons een belangrijk signaal dat wij nog alerter moeten zijn rondom privacy. We zullen ons hier de komende jaren op blijven richten in nauwe samenwerking met toezichthouders."

De verzekeraar zegt dat AP de 'boete' oplegde wegens 'onvoldoende snel' doorvoeren van de maatregelen, maar volgens Loois is dat onjuist. "Het is dus geen boete en Menzis was niet te laat met het doorvoeren van de maatregelen", aldus de woordvoerder.