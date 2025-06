Aantal in EU geleverde elektrische auto's nam in januari toe met 28,9 procent

Afgelopen januari zijn er 28,9 procent meer elektrische auto's geleverd in de EU dan een jaar eerder. In België en Nederland nam het aantal geleverde EV's toe met respectievelijk 75,5 procent en 72,2 procent. Het aandeel EV's nam in de registraties toe tot 10,9 procent.

In de Europese Unie werden vorige maand 92.741 elektrische auto's nieuw geleverd. Dat blijkt uit cijfers van autofabrikantenvereniging ACEA. Naast in Nederland en België nam het aantal geleverde EV's ook in Frankrijk en Duitsland toe, met respectievelijk 36,8 procent en 23,9 procent. Deze vier landen zijn samen verantwoordelijk voor twee derde van de nieuwverkoop van elektrische auto's in de EU.

In Estland was de toename het grootst, met 134,5 procent. Absoluut gezien blijft het aantal nieuw geregistreerde EV's hier klein, met 136. Het aantal verkochte EV's nam in de meeste landen toe, maar nam in sommige landen ook af. Die daling was in Kroatië het grootst, met 57,3 procent. Ook hier gaat het absoluut gezien om een klein aantal, met 82 geleverde EV's.

Het aandeel van geleverde EV's in Europa nam in vergelijking met een jaar eerder met 1,4 procentpunt toe tot 10,9 procent. Hiermee blijven elektrische auto's de op twee na kleinste groep, na plug-inhybrides en de 'Others'-categorie, waar bijvoorbeeld lpg- en waterstofauto's onder vallen.