Zweeds bedrijf activeert van hout gemaakte windturbine van 150 meter hoog

De Zweedse start-up Modvion heeft zijn houten windturbine donderdag in gebruik genomen. De constructie is 150 meter hoog en is daarmee de hoogste van hout gemaakte windturbine ter wereld, zegt het bedrijf. De windturbine voorziet 400 woningen van stroom.

De houten windturbine van 2 megawatt staat buiten de Zweedse plaats Skara, ten noordoosten van de stad Göteborg, schrijft de BBC. Deze is gebouwd voor het elektriciteitsbedrijf Varberg Energi en is donderdag begonnen met het leveren van stroom aan het Zweedse elektriciteitsnet.

De windturbine heeft een toren van 105 meter hoog en met de punt van de hoogste wiek is de constructie 150 meter hoog. De wieken zijn overigens niet van hout gemaakt, maar van gvk . De Deense windturbinefabrikant Vestas heeft de turbine op de houten toren gemonteerd.

Aan de buitenkant ziet de windturbine eruit als de windturbines die zijn gemaakt van staal, maar de muren van de toren bestaan uit 144 lagen fineerhout. Elke laag bestaat uit 3mm sparrenhout. Voor deze toren zijn er 200 sparren gebruikt, die afkomstig zijn van duurzame houtkap. Dat wil zeggen dat voor elke gekapte boom er meerdere bomen worden geplant.

Het hout zorgt ervoor dat de toren stevig, maar flexibel is, zegt Modvion-medeoprichter David Olivegren tegen de BBC. "Hout en lijm is de perfecte combinatie. Dat weten we al eeuwen. En omdat hout lichter is dan staal kun je met minder materiaal grotere turbines bouwen." Modvion wil in 2027 een fabriek openen die jaarlijks 100 houten windturbines moet produceren.