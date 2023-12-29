Zweeds bedrijf activeert van hout gemaakte windturbine van 150 meter hoog

Sorry, hoeveel onzin kan je in 1 bericht schrijven? Er klopt geen letter van.
ier in Paraguay heb je 1 boomsoort welke harder is dan staal.
Please, er bestaat geen boomsoort harder dan staal. Mogelijk aluminium maar geen staal. Het zal wel een gezegde zijn.
En zoals je al aangaf, het maken en verlijmen van dunne houtschillen kost veel moeite en energie. Dat lijkt me wel (ecologisch) te verantwoorden in huizenbouw. Voor windmolenmasten heb ik mijn twijfels. Zou graag meer cijfers hierover hebben gezien.
Maakt het uit of het gaat over een windmolenmast een tuinhuis of huizenbouw? Plots als het over windmolens gaat heb je twijfels of het wel ecologisch te verantwoorden is. Wat raar niet? Een productieproces staat los van wat je ermee doet.
Op de koop toe moet je het niet vergelijken met een de bouw van een huis maar met een stalen windmolenmast. --> "Producing a wooden tower generates 90% less CO2 emissions than a traditional one in steel of the same height and load." https://modvion.com/the-future-of-wind-power/
Verwacht ook dat als en stalen mast was gebruikt, dan had de mast misschien wel een 4 MegaWatt generator kunnen dragen.
Meer generator per mast betekent minder masten die het uitzicht en levenskwaliteit van mensen negatief beinvloeden, welke dicht in de buurt van zo'n mast (of in het schaduwveld) wonen.
Kan je uw verwachtingen toelichten? Waarom zou er in de toekomst geen zwaardere mast gebruikt kunnen worden om hoger te gaan of een zwaarde last te dragen?
"There are plans for a 6 megawatt wind turbine, one of the largest platforms for land-based wine power, while scaling up Modvion's production capacity."
https://modvion.com/news/...er-kronor-i-nytt-kapital/
Ja, je kan van zulke dunne lagen hout een heel sterk geheel maken door elke laag 90 graden te draaien voordat je ze verlijmt. Maar de interne binding tussen houtvezels blijft een probleem. Maak je binnenshuis gebruik van dit verlijmde hout, buiten bereik van weer en wind, dan gaat dat verlijmde hout tientallen jaren mee.
Of dat ook zo is met een 105 meter hoge mast met een relatief zware generator en minstens 3 wieken van 45 meter lang, dat waag ik te betwijfelen.
Weer buikgevoel? Dit hout krijgt een coating waardoor het niet afziet van het weer buiten. Ze zeggen zelfs dat offsore mogelijk is mis minimale aanpassingen.
Conceptueel ben ik er niet op tegen dat hout word gebruikt voor windmolenmasten. Maar denk dat het qua onderhoud en ecologie bitter weinig uit zal maken met conventionele stalen masten.
bron? 'just trust me, i am ingeneer?'
Door die snelle groei/vervanging van sparrehout, denk ik niet dat het veel aan de zoden zet als het gaat om Co2 opslag.
"The life cycle emissions from a 110m tall wind turbine tower of steel is approximately 1 250 tonnes of carbon dioxide. The corresponding tower in wood emits 90% less emissions, which means around 125 tonnes of carbon dioxide. The wood is also storing carbon and therefore acts as a carbon sink. When you take that into account, the tower stores more CO2 than it emits."
Ik denk dat je veel denkt en verondersteld zonder te weten over wat het gaat. Een houten windmolen, dat moet wel slechter zijn niet? Gooi daar dan nog wat zelfverzekerd buikgevoel op en je hebt de ideale mix voor onzin.
[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:51]