Nederlandse overheid trekt 210 miljoen euro extra uit voor subsidie warmtepompen

Het demissionaire kabinet heeft nog eens 210 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf en installatie van warmtepompen, isolatiemaatregelen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet. Dit komt boven op de 350 miljoen euro die al beschikbaar was.

De overheid meldt dat er meer aanvragen voor deze subsidieregeling waren dan verwacht en dat daarom tussentijds een verhoging van het beschikbare bedrag is doorgevoerd. Dit jaar zijn er al bijna 180.000 aanvragen gedaan, terwijl dat er vorig jaar over het hele jaar slechts 100.000 waren. Er is al voor meer dan 333 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Tijdens Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat de subsidieregeling, die tot 2030 beschikbaar blijft, in budget verhoogd wordt met in totaal 1,38 miljard euro.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Het grootste gedeelte van de tot dusver aangevraagde subsidie gaat naar de aanschaf en installatie van isolatiemaatregelen en warmtepompen, zowel elektrische als hybride warmtepompen.

Vermoedelijk is de komende verplichting om een warmtepomp te installeren aanleiding voor veel burgers om nu alvast van de subsidieregeling gebruik te maken. Vanaf 2026 wordt het namelijk verplicht om een warmtepomp te installeren bij het vervangen van een cv-ketel. Dit kan een elektrische of hybride warmtepomp zijn. Een alternatief is om aangesloten te zijn op een warmtenet. Er gelden overigens ook enkele uitzonderingen voor deze wet, want appartementen en monumentale gebouwen vallen niet onder deze verplichting.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-09-2023 16:48 481

25-09-2023 • 16:48

481

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Reacties (481)

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HansvDr 25 september 2023 16:50
Ik heb net een nieuwe CV besteld. Warmtepomp is me te duur. Ook met subsidie.
RemiB @HansvDr25 september 2023 17:03
De energiebelasting op gas stijgt al jaren, en zal de komende jaren ook stijgen om mensen te stimuleren te elektrificeren. Dit terwijl elektriciteit minder belast wordt. Dus een CV is bij aankoop goedkoper, maar op de lange termijn zal een warmtepomp goedkoper zijn. Zeker gezien de lage onderhoudskosten en al helemaal in combinatie met zonnepanelen.

In euro's per m3 gas, inclusief opslag duurzame energie- en klimaattransitie:
2024: 0.71
2023: 0.59
2022: 0.52
2020: 0.50
2019: 0.42
2017: 0.32

Bron: Volkskrant
Blasterxp @RemiB25 september 2023 17:40
"Zeker gezien de lage onderhoudskosten"
één keer in de twee jaar komt er iemand langs om de CV ketelbrander schoon te blazen.
Je zegt dat warmtepomp met alle draaiende en gasgevulde systemen met drukken/kleppen minder onderhoud nodig hebben. Wat dacht je van het gasverlies per jaar?
Lijkt mij niet de werkelijke situatie.
OverSoft @Blasterxp25 september 2023 19:33
Gas verlies? Als het systeem goed is geïnstalleerd is dat nul.
En bij een warmtepomp moet alleen af en toe de condensor schoongemaakt worden. Dat kun je zelf, met een plantenspuit en wat schoonmaak middel.

Voor de rest is er geen noemenswaardig onderhoud. De compressoren en ventilatoren gaan letterlijk decennia mee, voor de rest zijn er weinig bewegende onderdelen. De techniek is al zo'n 20 jaar uitontwikkeld.
n4m3l355 @OverSoft26 september 2023 06:54
Gas verlies nul is enkel in een theoretische opstelling. In de praktijk zeker na een paar jaar dien je jaarlijks te meten en kom je na een jaartje of 5 gewoon overal jaarlijks aan het bijvullen. Ik heb hier een installatie van Mitsubishi en daar kan ieder jaar gewoon "een beetje" in. Waar het lekt weet ik niet, maar dat gebeurd gewoon. En na een jaar of 10-12 kun je er gif op innemen dat de transport buizen zelf, voor zowel condens maar ook het gas zelf broos beginnen te worden en hebben die ook uitgebreid onderhoud nodig.
OverSoft @n4m3l35526 september 2023 11:02
5 jaar?! Wat voor bagger installateur hebben jullie gehad dan? En als er iets lekt, dan is er iets mis. Een degelijk geïnstalleerd systeem lekt niet, ook niet een beetje. En al helemaal niet "ieder jaar er iets bij".

Ik heb hier thuis een airco hangen die al 15+ jaar prima werkt, zonder bij te vullen.
Op kantoor hebben we ook al 20+ jaar airco's hangen (grotere units, met lucht ducts) waarvan het gas systeem nooit open is geweest.

Dit is gewoon echt onzin.
n4m3l355 @OverSoft26 september 2023 11:30
Ik ben toevallig zelf een ingenieur, zij het niet een installatie technische maar ik heb bijna wekelijks met hun van doen. Ik vermoed dat zij het gewoon bijvullen zonder dat je dit weet. Installaties zijn namelijk nooit lekdicht zeker niet op de lange termijn.

Neem het de volgende keer op met je installateur en vraag het gewoon even na. 100% dat zij jou installatie even bijvullen, of na 15 jaar is bij jou de installatie gewoon deels leeggelopen, is je rendement in elkaar gezakt maar merk je het gewoon niet.

Zeker bij instalaties die 24x365 draaien zoals bij ons is bijvullen doodnormaal ieder jaar. Zo heb ik thuis alles van Mitsubishi maar op het werk is het merendeels Emerson, Daikin en Panasonic.
Fidesnl @OverSoft26 september 2023 10:55
Een airco systeem is in een auto ook goed geïnstalleerd in de ideale omgeving (assemblagelijn) toch moet je vaak na 10 jaar je airco bijvullen.
OverSoft @Fidesnl26 september 2023 10:59
Een auto is een bewegend object welke veel schokken, en g-krachten krijgt te verwerken.

Een airco of warmtepomp thuis hangt stil en verplaatst niet, schuurt niet, gebruikt koperen buizen, geen bewegende slangen.

Dat is echt totaal niet te vergelijken...
-=bas=- @OverSoft26 september 2023 04:02
Gasverlies is zeker niet nul maar je merkt er alleen weinig van.
Het is niet dat van de een op de andere dag je warmtepomp het niet meer doet.
Na een jaar of 10 is het handig om je systeem eens een keer te laten controleren.
KanedaNLD @OverSoft29 september 2023 10:11
Dat is niet "nul"

Je krijgt zoon goedkoop gas systeem nooit 100% dicht.
Er zijn weldegelijk verliezen.

Komt nog bij dat veel van de systemen die nu geïnstalleerd worden op r32 koudemiddel draaien.
Dit gaat in de ban vanaf 2027.

Dat betekend dat het niet meer nieuw geïnstalleerd mag worden. Echter gaat dit ook effect hebben op de kilo prijs van dat middel. Als je dan je systeem moet laten (bij)vullen gaat dit een prijzige aangelegenheid worden.

Dit zelfde is in het verleden gebeurt met het Freon koudemiddel.

[Reactie gewijzigd door KanedaNLD op 22 juli 2024 17:15]

RemiB @Blasterxp25 september 2023 17:57
Ik heb altijd begrepen dat een warmtepomp minder onderhoud dat een CV nodig heeft. Aangezien de hele wereld vol hangt met airco's (zelfde systeem als warmtepompen) die volgensmij niet jaarlijks onderhouden worden lijkt het dat er weinig onderhoud nodig is. Zo heb ik het ook vaak op websites gelezen, al moet ik zeggen dat ik daar geen goede bronnen voor heb. Als ik zoek naar onderhoud van warmtepomp staat er toch vaak bij dat er weinig onderhoud nodig is.

Wel interessant dat je 'gasverlies' noemt, aangezien een CV continu gas verbrandt om zijn werk te doen en dus voor een enorm veel grotere bijdrage aan het broeikaseffect zorgen.
Maar ik weet waar je op doelt, de koudemiddelen in een warmtepomp zijn ook (sterke) broeikasgassen. Gelukkig worden de regelgeving voor gebruikte middelen in rap tempo strenger, zijn er al warmtepompen met CO2 als koudemiddel en zijn de verliezen van de middelen nihil. Zeker bij monoblokken waar sowieso minder koudemiddel in zit en er nog minder lekkage is. Verwijdering of recycling van de apparaten moet natuurlijk wel goed gebeuren. In totaal is de bijdrage van CO2 equivalenten van een warmtepomp gedurende de hele levensduur 50 tot 350 kg CO2. En bespaar je met een warmtepomp t.o.v. een CV 1.000 kg per jaar.
Bron

[Reactie gewijzigd door RemiB op 22 juli 2024 17:15]

n4m3l355 @RemiB26 september 2023 04:12
Ik woon in een land waar aircos normaal zijn, er is wel degelijk veel onderhoud nodig. Binnen dien je de cassette filters maar ook radiators schoon te maken. De toevoer buizen dien je door te spoelen. Gas dien je bij te vullen. Idealiter maar dat laten mensen vaak achterwege wil je ook buiten de unit filters schoon maken.

In een 4 kamer woning heb ik een schoonmaak team een halve dag. Hier is beduidend meer werk aan dan een CV.
A Lurker @n4m3l35526 september 2023 09:08
Ik heb een Daikin airco en een monteur hiervoor. Ik maak de filters elk half jaar schoon en thats it. Werkje van 10 minuten per airco.

Hij is langsgeweest na anderhalf jaar voor de eerste onderhoudsbeurt en heeft twee dingen gedaan:
- controle zonder het systeem van koeling open te maken
- schimmeldodende spray op de koelvinnen

Ik vroeg em: "maar moet er niks bijgevuld worden? Is dit alles?"

Zijn antwoord: "Het is een gesloten systeem, en bijvullen moet alleen als er een (miniem) lek is. Dat geeft de airco zelf aan mocht er drukverlies zijn. Een auto zou eigenlijk ook geen vloeistof moeten lekken in de airco, maar helaas."

En dat lekken scheen weinig voor te komen.

Maw, is het niet appels met peren vergelijken? Een CV ketel van hier en buitenlandse aircos, die nu niet altijd van de beste kwaliteit zijn. Er is een reden waarom de monteurs hier allemaal een certificaat moeten hebben om met het koelmiddel te mogen werken.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 17:15]

n4m3l355 @A Lurker26 september 2023 09:17
Nogmaals... er is veel.. meer werk aan zeker als je ze langdurig laat draaien.

Binnen de casette (ik ga ervan uit dat je die hebt) heb je normaal een plastic voor filter, die kun je doorspuiten met de douche kop. Daarachter zitten de radiators die kun je zelf hooguit doorblazen maar die krijg je dus niet schoon. Stof koekt aan en die viezigheid zit dus daar binnen. Dat geeft een lagere effecientie en dat is dus viezigheid die je rond circuleert. Vervolgens de condens afvoer is een buis wederom daar gaat op termijn (je praat over jaren) viezigheid in aankoeken, dus die wil je jaarlijks door laten blazen. Het "gesloten" systeem waar Daikin het over heeft dat klopt maar geloof me na een jaartje of 3 a 5 dien je die toch jaarlijks bij te laten vullen. Wat veel mensen achterwege laten is de buiten unit goed schoon maken, en juist daar verlies je wederom veel effecientie wanneer de warmte wisseling niet goed werkt. Ook dat is een behoorlijke klus.

Natuurlijk kan he tallemaal in 10 minuutjes, dat doen de goedkope schoonmakers hier ook. Maar bij mij thuis heb ik 8 cassettes en daar heb ik van Mitsubishi dus gewoon 2 man voor nodig die een halve dag goed schoonmaken. En geloof me, daar komt echt heel veel viezigheid uit die je zelf absoluut niet schoon krijgt gemaakt.

En dat hoef je niet te doen, en zeker met een nieuwe installatie zal je dat niet zo merken maar bijvoorbeeld die condens afvoer als je dat niet doet op een gegeven moment heb je binnen gewoon een regenval en dat gebeurd altijd 's avonds in het weekend. Idem voor het bijvullen dat hoef je niet te doen maar je zult merken na een aantal jaar dat het gewoon niet meer zoveel koelt. Ik heb geen idee hoeveel gas ze nou precies bijvullen maar ieder jaar weer zie / ruik ik dat ze bijvullen.
JustFogMaxi @n4m3l35526 september 2023 11:44
Weet niet wat voor airco jij hebt maar klinkt niet als een huis tuin en keuken airco. Bij mij is het ook simpel filtertje, onder kraan en klaar.
A Lurker @JustFogMaxi26 september 2023 13:31
Ik snap t ook niet. Tuurlijk gaat t ding naarmate hij ouder wordt steeds meer onderhoud vragen. Maar mn airco is nu 3 jaar oud en ik zie bij open halen van de kap niks van aangekoekte stof zoals nameless zegt. En dat is toch ook wat je verwacht? Stof met condenswater op je koelgedeelte koekt niet aan. En na 5 jaar elk jaar bijvullen. Tsja, dat zal echt aan het merk ook liggen.

Verder, mijn afvoerpijp voor condenswater naar buiten loopt verticaal naar beneden dus daar blijft geen water in staan.

Mijn monteur zei wel dat hij enkel met Daikin werkte omdat die gewoon de enige zijn waarbij hij het vertrouwen heeft dat hij minder tijd hoeft te besteden aan garantie/reparaties dan aan plaatsen van die units.

Ik weet dat Mitsubishi een heel slechte lijn heeft, kun je gewoon dikke pech mee hebben. Dus ja. Vast dat m'n Daikin ooit wat viezer wordt, maar lijkt me ook dat als je zoveel onderhoud nodig hebt je misschien beter een nieuwe kunt kopen... Lijkt me ook niet gezond om de lucht in te ademen die steeds door de smeerboel gaat.

Het zal ook nog wel wat met het klimaat zijn. Extra vocht is gewoon sneller schimmel. De binnenunit heeft er wel baat bij om niet altijd drijfnat te zijn ja, maar dat is in Nederland echt minder een issue. Wat ik ook doe is af en toe gewoon enkel de fan aan op standje hoog, zodat het ff lekker doorblaast. Zeker tijdens een heel warme week sowieso de ventilator niet op standje minimaal, dan is de verhouding vocht versus totale luchtverplaatsing gewoon op het randje. De slaapkamerstand heet dat bij mij; die vermijd ik zo veel mogelijk.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 17:15]

tweakuwe @n4m3l35526 september 2023 06:28
En als je pech hebt, ook nog het reinigen van schimmel (en een huisbaas die dat ook jaarlijks wil controleren of het er is). Condens blijft een ding op de binnen unit.

Dat filters en radiatoren schoonmaken (binnen en buiten) is wel prima zelf te doen, kost maar een paar minuten. Het is onderhoud, maar valt meer in de categorie stofzuiger zak vervangen of de filters in je afzuigkap schoonmaken dan dat je een monteur moet laten komen voor je CV ketel of de andere airco onderhoudszaken die je niet zelf kan doen.

Het grote onderhoud van airco's is trouwens meer iets voor eens in de 5 jaar dan jaarlijks/om het jaar zoals voor je CV ketel. Ja, het is wat meer werk, maar op een levensduur van 20 jaar hoeft het maar 3x (2x als je een lagere efficiëntie voor lief neemt) als je er verder goed voor zorgt dat er geen schimmel komt. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij hybride warmtepompen zit, hebben die nou het slechtste van beiden?
n4m3l355 @tweakuwe26 september 2023 06:52
Dat is toch echt wel "on the bright side". Nu woon ik in een sub tropisch klimaat dus draait de Airco (decentraal) 24 uur per dag de helft van het jaar. Maar nogmaals daar zit toch echt wel meer onderhoud aan dan wat velen doen overkomen.

En ja je kunt dit natuurlijk zelf doen, maar zeker de radiatoren dien je schoon te maken onder druk met water, de vuiligheid koekt op de vinnen zelf. En dat is best wel een zooitje. Zoals ik al aangaf bij ons thuis hebben we 8 casette's door de woning en daar heb ik jaarlijks 2 man die dus een ochtend bezig zijn. En het is echt een viezigheid wat daarvan af komt. En dat met een nette installatie van Mitsubishi.

Het enigste wat we dan zelf doen is de voor filters even doorspuiten van tijd tot tijd.

Het goed schoonmaken van je airco's en in het algemeen van lucht installaties wil je gewoon goed doen. Er komt echt veel viezigheid uit die installaties.
tweakuwe @n4m3l35526 september 2023 07:29
Ik woon ook subtropisch, op het randje van tropisch, maar de airco staat hier maximaal ~12 uur per dag aan op de warmste dagen. En dan ook niet lager dan op 28-29 graden. Hoe je het apparaat gebruikt maakt natuurlijk ook een enorm verschil. Dat is met een erg slecht geïsoleerd huis.

Vergelijk je dat met Nederland waar warmtepompen meestal in de goed geïsoleerde huizen staan, dan valt het denk ik wel mee. Ik ken echt niemand die thuis jaarlijks dat onderhoud laat doen hier in Taiwan.
A Lurker @n4m3l35526 september 2023 15:21
Maar nogmaals daar zit toch echt wel meer onderhoud aan dan wat velen doen overkomen.
Bedenk wel dat wij allemaal ervaringsdeskundige zijn in onze eigen ervaring met onze airco. Mijn airco hangt al 3 jaar zonder ook maar enig vuiligheid behalve de roosters schoonmaken, en ik verwarm en verkoel ermee. En 3 jaar is niet 10 jaar, maar gezien de onberispelijke staat van het ding lijkt het me sterk dat het de komende 7 jaar zo bergafwaarts gaat als je schetst ;)

Want; het punt wat ik probeer te maken is dat je niet zo snel kunt generaliseren, jouw situatie met jouw Mitsubishi units in een (sub)tropisch klimaat is gewoon totaal anders dan wat je gemiddeld hier tegen komt, want:
- Elk merk is anders, niet elk merk gaat na 3 a 5 jaar lekken en moet dan bijgevuld worden.
- Klimaat is heel belangrijk; enkel overdag aanstaan betekent dat de airco goed kan opdrogen bv 's nachts, 24 uur per dag aan betekent dat dat niet lukt. Mijn stof droogt gewoon op zonder aan te koeken gelukkig.
- Gebruik ook; soms gewoon de ventilator aan zonder airco kan de boel lekker droog laten blazen. Kan zeer belangrijk zijn in vochtig klimaat, ook al betekent dat dat je de kamer dus een dagdeel niet kunt koelen. Hoe je ermee omgaat is je eigen keuze maar dat betekent niet dat aircos inherent veel onderhoud nodig hebben omdat de airco op zijn allerzwaarst belast inderdaad permanent nogal een bijzonder vochtig milieu bevat met alle nadelen vandien.
- De complexiteit van de installatie is ook relevant, loopt je afvoerbuis meteen naar buiten en naar beneden of meer horizontaal, al dan niet met pompje om het water horizontaal alsnog goed af te laten voeren; het zal gewoon meer kalk etc achterlaten hoe langer het duurt.
- Eenmaal schimmel kom je er maar moeilijk vanaf, dan wordt het wat meer dweilen met de kraan open qua onderhoud. Dus preventief sprayen met antischimmelspray is essentieel.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 17:15]

tweaker2010 @RemiB25 september 2023 21:23
Ik heb altijd begrepen dat een warmtepomp minder onderhoud dat een CV nodig heeft. Aangezien de hele wereld vol hangt met airco's (zelfde systeem als warmtepompen) die volgensmij niet jaarlijks onderhouden worden lijkt het dat er weinig onderhoud nodig is. Zo heb ik het ook vaak op websites gelezen, al moet ik zeggen dat ik daar geen goede bronnen voor heb. Als ik zoek naar onderhoud van warmtepomp staat er toch vaak bij dat er weinig onderhoud nodig is.
Yeah right. Een warmtepomp heeft minimaal 1x per 2 jaar een onderhoudsbeurt nodig. En een ouderwetse CV-ketel elk jaar. Alleen is een onderhoudsbeurt van een warmtepomp een stuk duurder. Tel uit je winst. :+
Richh @tweaker201025 september 2023 22:55
Waar baseer je dat precies op, wat is dan het onderhoud wat de warmtepompmonteur uitvoert?
andreetje @tweaker201025 september 2023 22:35
Punt is alleen dat niemand meer een ouderwetse cv-ketel nodig heeft en een keer in de twee jaar onderhoud ruim voldoende is.

Plus als er iets stuk gaat, kun je bij de warmtepomp zomaar de prijs van een complete cv-ketel aan onderhoudskosten hebben.
Accretion @tweaker201026 september 2023 04:29
Een warmtepomp heeft minimaal 1x per 2 jaar een onderhoudsbeurt nodig.
Onzin.
FiberSam @RemiB25 september 2023 22:11
Ja, die zijn er. Maar een CO2 warmtepomp heeft een veel lagere COP en daarmee niet geschikt voor thuisgebruik. Deze worden ontwikkeld voor specifieke situaties waar er een hoge (~130 graden) afgiftetemperatuur nodig is.
Fidesnl @RemiB26 september 2023 10:53
Het verlies van gas is niet relevant voor emissie naar de buitenlucht. Verlies van gas leidt tot een slecht of zelfs niet functionerend apparaat. Je kunt ervoor kiezen om niet te laten bijvullen of controleren, maar dan ben je een dief van je eigen portemonnee.

Ziet het als de bandenspanning van je auto controleren. Kost je €1 per 3 maanden, maar je bespaart wel 5-10% brandstof en je banden gaan langer mee.
RemiB @Fidesnl26 september 2023 16:47
Goed om te weten, bedankt!
TrekVogel @Blasterxp25 september 2023 19:16
Als het goed is, is er geen verlies van gas/koudemiddel. Onderhoud is niet heel spannend, vooral schoonmaken, het ding hoeft niet uit elkaar. Je zou het zelf kunnen maar vaak mag dat niet voor de (verlengde) garantie.
Olaf van der Spek @Blasterxp25 september 2023 19:05
Wat dacht je van het gasverlies per jaar?
Hoeveel gas verliest een koelkast per jaar? Hoe vaak laat je een koelkast onderhouden? ;)
Raymond Deen @Olaf van der Spek25 september 2023 22:26
Nog een voorbeeld: de auto van mijn eerste auto die er eentje had, had in 10 jaar nog geen gasverlies van belang en functioneerde nog prima.
-=bas=- @Raymond Deen26 september 2023 04:13
Heb je dat laten meten of voelde de airco nog 'koud' aan?
De airco in mijn auto leek het na 10 jaar ook nog best te doen maar de hoeveelheid gas was toch redelijk afgenomen volgende de externe meter.
Na het bijvullen werkte m'n airco toch merkbaar beter.
Meten is weten.
Zeker met warmtepompen kan het lijken alsof ze normaal werken terwijl de efficientie aanzienlijk kan afnemen.
Raymond Deen @-=bas=-27 september 2023 23:40
Gratis laten afpersen en toen kwam dat resultaat eruit.
Maar wist het zo eigenlijk ook al; met buiten 34 graden kreeg ik het in de auto binnen de kortste tijd ijzig koud.
Patriot @Olaf van der Spek25 september 2023 21:07
Ja zeg hebben we het nou over koelkasten of warmtepompen, dat zijn twee heel verschillende dingen!

/s
MacD007
@Patriot25 september 2023 22:37
Laat dat nu just het zelfde zijn, alleen dan omgedraaid.
Olaf van der Spek @MacD00725 september 2023 22:53
Laat dat nu just het zelfde zijn, alleen dan omgedraaid.
Vandaar de "/s" ;)

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 22 juli 2024 17:15]

Fidesnl @Olaf van der Spek26 september 2023 11:16
Waarom denk je dat een koelkast steeds meer stroom verbruikt ;)

Voordeel van een koelkast is dat deze slechts weinig stroom verbruikt, toch wordt dat ieder jaar meer. Alleen kijkt niemand ernaar omdat het economisch niet interessant is.
estej @Blasterxp25 september 2023 20:42
Net een warmtepomp laten installeren. Aangeraden onderhoudsplan is 1 keer per twee jaar.
Richh @estej25 september 2023 22:57
Wat staat er in het onderhoudsplan? Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om bij spulletjes een 'onderhoudscontract' te leveren waar uiteindelijk vooral de verkoper wat aan overhoud natuurlijk ;)
-=bas=- @Richh26 september 2023 04:16
Onderhoudscontracten zijn typisch iets Nederlands.
'Zo'n lekker veilig gevoel'.
In de meeste landen plaatsen ze airco's of warmtepompen om er verder niet meer na om te kijken.
Schoonmaken doe je ook gewoon zelfs met een tuinslang of hogedrukspuit.
Als ie daarvan kapot gaat dan is er toch echt iets mis met het ontwerp.
tweakerpip @-=bas=-26 september 2023 07:53
Met de tekorten in de installatiesector is een onderhoudscontract voor velen de enige manier om zeker te zijn dat ze een monteur kunnen krijgen als ze in de kou komen te zitten:
- “Ik heb geen warm water en geen verwarming”
- “Ik heb over 4 maanden tijd voor u.”
- “Nee, u begrijpt het niet goed. ik zit *nu* in de kou!”
- “Ja, ik heb u gehoord. Ik heb pas over 4 maanden tijd voor u.”

Ik heb een panasonic monobloc warmtepomp, zonder onderhoudscontract. Ik vermoed dat als het ding ooit kapot gaat ik de boel sneller weer aan het werk heb door gewoon een nieuwe te bestsellen en te plaatsen dan om te hopen dat een monteur tijd heeft. Maar dat gaan we ooit wel zien.
warzaw @-=bas=-26 september 2023 19:09
Vind ik wat overdreven. Had zelf een VR ketel die na 9 jaar verrot was (branderbed) terwijl die gerust 15 jaar mee had gekund met preventief onderhoud. Nu bij m’n nieuwe HR ketel toch maar onderhoudscontract afgesloten. Overigens, dat er in andere landen slordiger omgesprongen wordt met veiligheid betekent niet dat we dat hier ook moeten doen.
miknic @RemiB25 september 2023 17:46
Nee hoor, ziektekosten wegens een zoemend geluid is ook duur.
david-v
@miknic25 september 2023 18:20
Zoemend geluid? Mijn cv ketel maakt meer geluid dan mijn warmtepomp (airco). De warmtepomp staat ook buiten, de cv ketel binnen, dus ik weet niet waar je het over hebt. Tenzij je een ultra cheapo hisense ding bedoeld.
controvi @david-v25 september 2023 19:45
mijn CV ketel maakt absoluut minder lawaai dan mijn airco. Daar is geen enkele twijf over kan ik je zeggen.
en de airco is al still.

Ik heb pas nog een verhaal gehoord van iemand uit een nieuwbouwwijk die gebouwd is met allemaal warmtepompen aan het huis. (buitenzeide tegen het huis aan)
De hele buurt klaagt over een bromment geluid en na een paar maanden bleken ze uit eindelijk hogere energy rekeningen te hebben dan zonder.

Nou is het 1 verhaal van 1 iemand uit 1 buurt.
Maar het is niet de eerste keer dat ik dat soort verhalen lees.

En met de push van al warmtepompen kan het nog wel eens flink meer gezeik op gaan leveren.

Ik heb een relatief niew HR Keteltje.
Gebruik mijn airco voor de verwarming en af en toe warmt de ketel het huis even bij.
Daar blijft het bij.
dus ik heb mijn gas verbuik met bijna 90% laten zakken.
Geen probleem om een airco te hebben die verwarmt en gewoon je cv keteltje houden.
MacD007
@controvi25 september 2023 22:54
Grappig, je hebt dus al een warmtepomp, zonder dat je weet. ( een airco is een lucht/lucht warmtepomp)
controvi @MacD00726 september 2023 12:36
En warmte pomp en airco zijn 2 verschillende apparaten die bij delen dezelfde techniek gebruiken.
Dit kost voor de airco al bakken met stroom laat staan voor een waterpomp die meer moet doen dan een airco.

Jij hebt een koelkast in huis neem ik aan? dus jij hebt ook al een waterpomp in huis..... Ik heb een EV voor het huis staan met een warmtepomp.
Doet allemaal niets onder aan dat het gewoonweg niet interessant is om nu je hele CV installatie op te doeken
MacD007
@controvi26 september 2023 20:54
Ik ben bang dat helaas niet waar is.
Een airco is gewoon een lucht/lucht (l/l) warmtepomp.
Wat jij als een warmtepomp ziet is veelal een lucht/water warmtepomp die aangesloten wordt aan je verwarmingssysteem (radiatoren, vv of een combinatie van beide)
Beide halen hun energie (=warmte) uit de buitenlucht.

Daarnaast bestaan er ook nog grond/water warmtepompen die hun warmte uit de grond gaat halen.

Met je laatste vraag te beantwoorden, naast een volledige warmtepomp die veelal full electric FE wordt aangeduid heb je ook een hybride die samen met een CV.
Deze zijn een stuk goedkoper omdat bij zeer lage buitentemperaturen de cv kan bijspringen cq het kan overnemen, en deze veelal geen voorziening heft voor SSW, dat wordt namelijk door de CV gedaan.
Een hybride kan circa 70-80% van je gasverbruik vervangen, daarvoor stijgt wel je stroomverbruik. Mede door het prijsverschil tussen gas en stroom betaal je onder de streep wel een stuk minder.
Er is al een hybride warmtepomp, bv de Quatt voor onder de 3.000 euro te koop, een ROI < 5 a 6 jaar is hierbij mogelijk. Een CV heeft geen ROI, die kost gewoon geld, in aanschaf en in gebruik.
ApexAlpha @controvi26 september 2023 15:10
En warmte pomp en airco zijn 2 verschillende apparaten die bij delen dezelfde techniek gebruiken.
Nee hoor een Airco is gewoon een lucht/lucht warmtepomp. Wellicht heb je een super goedkope die alleen één richting op werkt, bijvoorbeeld alleen koelen binnen.
controvi @ApexAlpha26 september 2023 15:20
Dus klopt het dat het 2 apparaten zijn die techniek delen.
Betekend niet dat een fiets en een motor hetzelfde zijn omdat ze allebij wielen hebben.

Een stroom generator met een dieselmotor is ook niet plots een auto omdat het een verbrandingsmotor gebruikt.
ApexAlpha @controvi26 september 2023 15:34
Betekend niet dat een fiets en een motor hetzelfde zijn omdat ze allebij wielen hebben.
Jawel, een fiets en een motor zijn allebei voertuigen.

Een airco is gewoon een warmtepomp die alleen kan koelen.
miknic @david-v25 september 2023 19:56
Zal je zeggen als je Hypersensitive bent voor geluid kan zo'n constante zoemend geluid erg irritant zijn. Een CV ketel slaat alleen aan bij als de verwarming verwarmd moet worden of gedoucht moet worden. S nachts dus geen last van. Als iedereen zo'n warmtepomp in de tuin heeft staan, is een behoorlijk lawaai zal ik je zeggen.
Anomnomnomymous @david-v25 september 2023 21:22
Ultra cheap ding?
Wat een onzin; kijk alleen maar naar deze van Panasonic. Of beter gezegd; luister er naar:
https://myprivacy.dpgmedi...n-aan-staan~a8e15e49%252F

En wat denk je dat de gemiddelde huurder geïnstalleerd zal krijgen? Een goedkope (luidruchtige), of een dure warmtepomp?

Echt, soms sta ik versteld over mensen die niet verder kunnen/willen kijken dan hun neus lang is…
Codeandreams @RemiB25 september 2023 17:44
Mijn installateur raade mij een warmtepomp af voor de komende 10 jaar, nieuwe hybride cv was 2k en ook super zuinig. Het hangt vooral af van hoeveel je stookt en isolatie waarde van het huis.

Onderhoudskosten zijn op lange termijn niet bekend en ook een warmtepomp dient elk jaar na gekeken te worden.

Kortom, rustig aan bekijken wat er de komende jaren ontwikkeld word en hoe de salderings regeling gaat uitpakken
Verwijderd @Codeandreams25 september 2023 18:44
Wij van CV ketels installateurs Nederland raden nog geen volledige warmtepomp systemen aan. Koop daarom dit hybride systeem zodat we je nog steeds een onderhoudscontract kunnen slijten zonder daadwerkelijk met de klant hoeven te kijken hoe we een warmtepomp werkend kunnen krijgen in hun situatie. :+

Hoe veel mensen ik al niet heb horen zeggen "mijn CV installateur raadt een warmtepomp af". Ongelooflijk. Volgende keer bij het tankstation eens vragen wat ze van EVs vinden.
ZatarraNL @Verwijderd25 september 2023 20:21
Dit is natuurlijk wat genuanceerder. Elke warmtepomp kan elk huis wel warm krijgen. Deze meesten kunnen zonder problemen 60+ graden water maken. Maar de vraag is of je dat moet willen. Het rendement zakt onderuit boven de 50graden watertemperatuur.

Of je met een warmtepomp uit de voeten kan heeft dus niet zoveel te maken met hoe groot je huis is, maar vooral of jouw warmteafgiftesysteem geschikt is. En dit vraagt vaak om een zekere mate van isolatie al dan niet in combinatie met vloerverwarming en/of laagtemperatuurradiatoren. En daarvoor is gewoon een een gesprek met de bewoners en een opname van de woning nodig.

Ik ben zelf duurzaamheidsadviseur en heb al talloze particuliere woningeigenaren geadviseerd wat er nodig is om over te stappen op een warmtepomp, of wat de woningeigenaar ook maar wil. Maar juist deze vraag voor vermogen is iets waar geen geschikte software voor is/was. Labelsoftware is ongeschikt. Een label A maakt waarschijnlijker dat je een warmtepomp kan gebruiken en een label G maakt dit onwaarschijnlijker, maar ook de meeste installateurs weten hier gewoon geen antwoord op te geven. Vanuit RVO hebben zie hiervoor de standaard voor woningisolatie in het leven geroepen, maar dat kent nog steeds kanttekeningen.

Wij hebben daarom besloten deze software zelf maar de schrijven. En we zien dat hier veel vraag naar is. Onze software voor adviseurs heeft al honderden woningeigenaren geholpen.
Floor @ZatarraNL25 september 2023 21:39
Dit is gewoon een transmissie berekening, daar is al decennia lang software voor.

Daarnaast moet het vloerverwarming systeem goed worden uitgelegd: niet te lange groepen (Max 90 meter voor alleen verwarmen en een 16/2 vloerverwarmingsbuis en max 80mtr voor systeem met koeling). De doorstroming moet goed zijn zodat het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour dicht bij elkaar ligt, een 35-30 systeem is dan heel aantrekkelijk voor je rendement van opwekker (CV/Warmtepomp). Vloerverwarming moet goed ingeregeld worden.

Het tapwater moet eens per 24 uur boven de 60 graden komen voor legionella. Daarnaast moet tegen legionella en de leidingen dienen zeer regelmatig gebruikt worden, liefst dagelijks. Legionella hoopt zich overigens het meest op bij de uitloop van de kraan (onderzoek CSTB/BBRI).

Ik ben zelf nog helemaal niet overtuigd van een warmtepomp, ze zijn duur in aanschaf en moeten goed ingeregeld worden. Dat laatste gebeurd heel vaak niet. Warmtepomp is pas interessant wanneer je al de andere zaken goed in orde hebt, isolatie en afgifte systeem.
Ook zou ik kijken naar zonneboiler en heatpipes.
ZatarraNL @Floor25 september 2023 22:13
Mee eens. Een transmissieberkening is gewoon software voor. Misschien had ik iets genuanceerder moeten zijn. Niemand maakt een transmissieberkening en een labelberekening voor bestaande woningen. Dat is meestal gewoon te duur.
Darksteel83 @ZatarraNL26 september 2023 06:32
Wat doet jullie software dan eigenlijk anders als andere software?
ZatarraNL @Darksteel8326 september 2023 07:03
Het is vooral pragmatischer. Het is zo opgebouwd dat het bezoek en de opname van een woning zo efficiënt mogelijk is. Zo kunnen we de kosten voor een advies flink drukken. Daarnaast zijn we een aantal extra checks, zoals een transmissieberekening die belangrijk zijn, maar niet door labelsoftware wordt gedaan. En er worden gebruikersvariabelen meegenomen.
Oftewel: meer maatwerk tegen lagere kosten.

[Reactie gewijzigd door ZatarraNL op 22 juli 2024 17:15]

Robbaman @ZatarraNL26 september 2023 09:57
Volgens mij is de opmerking niet zozeer dat het altijd kan, maar meer dat degene die in het genoemde voorbeeld zei dat het niet kon wellicht niet de meest betrouwbare bron is.
Skit3000 @Verwijderd25 september 2023 19:23
Tankstations met winkel verdienen per saldo meer aan een EV dan aan een ICE, omdat ze maar een paar cent winst hebben per liter brandstof maar de marge op twee broodjes en een kop koffie een paar euro (per stuk) is.
tweakuwe @Skit300026 september 2023 07:34
Als de EV rijder gemiddeld bijna net zo vaak naar een snellaad-tankstation zou komen als de ICE rijder gemiddeld. Maar met laadpalen aan huis, op het werk, en bij steeds meer openbare parkeerplekken, komt niet iedere EV rijder regelmatig bij de pomp.
Skit3000 @tweakuwe26 september 2023 11:44
Dan is toch geen probleem, zo sterven (onbemande) tankstations vanzelf uit. Zeker in dorpen en steden is dit geen ramp, want daar wonen en leven mensen vaak dicht bij zulke locaties en worden ze blootgesteld aan verschillende schadelijke dampen. Komt er ook nog eens ruimte voor extra woningbouw.
tweakuwe @Skit300026 september 2023 13:50
Oh, het is zeker geen ramp, en het zou mooi zijn als de tankstations de woongebieden verlaten (en met enige planning uitgefaseerd worden). Tankstations buiten de bebouwde kom die ook ruimte hebben voor een goed aantal snellaadpalen zullen wel overgaan op een soort van Starbucks/McCafe concept met koffie, snacks en wat werkplek.
icecreamfarmer @Codeandreams25 september 2023 18:34
Weer iemand opgelicht door een onwetende installateur.

Wat echt van belang is is het afgifte systeem.
blorf @icecreamfarmer25 september 2023 19:21
De hele handel wordt beschermd met regels en tegengewerkt door het systematisch opvoeren van kosten. Probleem: het is constante energie met minimale kosten. De opbrengst wordt volledig bepaald door de capaciteit van de buizen, pomp en wisselaar. Er is geen sprake van verbruik, alleen het verouderen van de installatie. Als het de vrije loop zou krijgen zou de energiemarkt instorten door overaanbod. De enige oorzaak van de onaantrekkelijkheid van warmtepompen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 17:15]

icecreamfarmer @blorf25 september 2023 20:48
Zekers. Dezelfde warmtepompen zijn hier 2x zo duur dan in Spanje.
w3news @icecreamfarmer25 september 2023 20:18
Verschilt wel enorm per situatie, hoe je huis is gebouwd/verbouwd, hoeveel ruimte je over hebt, hoeveel tijd je in het huis bent, wat je aangenaam vind, en wat je financiële situatie is.
Ik geloof best dat er genoeg situaties zijn dat een volledig elektrische warmtepomp niet de oplossing is.
Het kan best mogelijk zijn, dat je huis zo moet ombouwen omdat het huis en het afgifte systeem niet geschikt is, en het financieel zo duur wordt, dat dit gewoon geen optie is.

Stel je voor je investeert 50.000 euro, waardoor je 1.000 euro per jaar minder kosten hebt.
Of je investeert 2000 euro en je hebt 250 euro per jaar minder aan kosten.
Optie 1 zorgt voor meeste kosten besparing, maar de investering is zo enorm duur, dat de terugverdientijd onrealistisch is.

Het blijft altijd een gok, je weet niet hoe dingen lopen (zie bijvoorbeeld prijs stijgingen door de oorlog, covid, ...), maar rustig aanpakken vind ik voor veel situaties wel realistischer dan iedereen aan de volledig elektrische warmtepomp.
RemiB @Codeandreams25 september 2023 18:00
Ik vind het altijd grappig als een CV installateur een warmtepomp afraadt. Ze hebben vaak geen kennis van de benodigde isolatie die een huis nodig heeft. Een huis verwarmd op een CV heeft namelijk geen isolatie-eisen, aangezien je met gas verbranden alles kunt verwarmen. Ze hebben die kennis dus niet nodig.
Maar nog belangrijker: ze zullen dan een klant verliezen. Want een onderhoudscontract van warmtepompen sluit je af bij de installateurs van de warmtepomp.

Dus dat afraden van CV installateurs zie ik altijd als een omgekeerde variant van 'Wij van WC eend raden WC eend aan'.
mjl @RemiB25 september 2023 20:45
Meer wij van wc eend raden glorix af :€
andreetje @RemiB25 september 2023 22:42
Er zijn hele goede redenen om geen warmtepomp te nemen. Zelfs zo goed dat het voor 90% (!!!) van de huishoudens niet verplicht is om vanaf 2026 een warmtepomp of hybride warmtepomp aan te schaffen als hun cv-ketel het begeeft.

https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/

Als je namelijk een goed geïsoleerd huis hebt en je verbruikt rond de 1000 kuub gas per jaar, dan verdien je een warmtepomp nooit meer terug. Je huis isoleren verlengt de t.v.t.

Warmtepompen zijn domweg veel te duur.
MacD007
@andreetje26 september 2023 21:12
Dan wordt het toch wel even tijd om je echt daarin te verdiepen.
Zeker bij een gasverbruik van circa 1000 m3 gas kun je met een warmtepomp je investering (ROI) binnen 5-6 jaar, mogelijk zelfs nog eerder terugverdienen, daarna ben je spekkoper.
Kijk maar eens bij een hybride warmtepomp van Quatt of DeWarmte, de Quatt kost minder dan 2900 euro incl installatie. Daarmee kun je circa 70-80% van je gasverbruik verminderen.
Ethirty @Codeandreams25 september 2023 18:56
Die installateur weet waarschijnlijk nauwelijks iets over warmtepompen. Volgens mij is elk huis vanaf de jaren 90 van een of ander type te voorzien.

Of hij verkoopt je nu graag een hybride en dan over een paar jaar nog een keer een volwaardige.

Is ook een lastige business aangezien het terugkerende onderhoud waar ze gewend aan zijn zo goed als wegvalt. Zelfde zie je in de autobranche. Minder onderhoud, dus verzinnen ze onzin als een abonnement op stoelverwarming 8)7

Dat het een boel geld in 1 keer is om te investeren zal ik niet ontkennen.
jellybrah @Ethirty25 september 2023 19:34
Wij hebben een huis uit 1903 helemaal geisoleerd, 3 verdiepingen voorzien van vloerverwarming, warmtepomp erin op een stooklijn van 0.2. Jaartal zegt niets, isolatie maatregelen en afgiftesysteem wel.
mjl @jellybrah25 september 2023 20:44
En flink cash hebben (of lenen) om je huis geïsoleerd te krijgen. Ik heb een iets jonger huis (ca. 1914). Wij hebben ook al flink geïnvesteerd in isolatie (rond de 80k, verwarming stookt met 50 graden) en zit te wachten op een eerste strenge winter om te zien of we zonder gas zouden kunnen. Voorlopig is de ketel nog niet afgeschreven, douchen is instant en indien nodig oneindig warm water en ik zou niet weten waar ik 2 buffervaten met 300l water kwijt zou moeten.

Overigens is een van de escapes dat als je het niet in 7 jaar kunt terugverdienen dat je dan onder de verplichting van een hybride pomp uit kunt… of je dat met de gas prijs t.z.t. ook echt wilt is een andere vraag, zien we dan wel weer.
jellybrah @mjl26 september 2023 06:32
Vandaag de dag wel (isolatiekosten) wij hebben het gedaan nét voor en gedurende het begin van Corona, vóór de belachelijke prijsverhogingen. We hebben alles kunnen isoleren + een uitbouw en dakkapel gerealiseerd voor nog geen 50K.

Een mooie test inderdaad om te zien of je een lagetemperatuurswoning hebt. Je hebt wel vloerverwarming?
Een warmtepomp geeft ook instant warm (heet) water uit de boiler. Je merkt werkelijk geen verschil. Wij hebben een vat van 200 liter voor 2 personen, daar zou je zelfs met 4 personen lang mee kunnen douchen. Het is binnen een uur ook weer opgewarmd.

Terugverdienen is ook één van mijn criteria, evenals geen gasgebruiker meer zijn tbv de natuur. Dat terugverdienen lijkt wel te gaan lukken binnen 7 of 10 jaar echter weet je nooit wat de politiek gaat veranderen. Salderen eraf weten we, misschien een veel hogere elektra prijs? We zien wel inderdaad, we kunnen op de koudste dagen ook nog de pelletkachel aanzetten, ook met subsidie gekocht :+
mjl @jellybrah26 september 2023 07:20
Vloerverwarming inderdaad op de beneden verdieping, de slaapkamers hebben ondertussen een radiator minder maar daar hoeft het niet heel warm te zijn (en na de dak isolatie verliezen we daar ik nog maar weinig aan warmte).

Als ik een boiler zou moeten plaatsen moet dat echt buiten gebeuren en de warmte pomp zelf een eindje verderop, me nog niet verdiept in de mogelijkheden en meerkosten voor een vat buiten (isolatie..?) en als de pomp 20-25 meter van het vat vandaan komt te staan.

De 80k zijn alle verbouwingen van de afgelopen 10 jaar en is inclusief ook zaken als afwerking, alle ramen vervangen, 15m dakkapel en vloerbedekking :) mischien ook wat ruim genomen maar zal er niet ver vanaf zitten.

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 17:15]

Ethirty @jellybrah25 september 2023 20:42
Uiteraard, ik doelde juist op het feit dat heel veel huizen geeneens extra isolatie nodig hebben om een warmtepomp te kunnen laten werken. Natuurlijk is (meer) isoleren altijd beter :)
david-v
@Codeandreams25 september 2023 18:16
Een warmtepomp jaarlijks nakijken? Ik heb mijn "warmtepomp" aka airco al 7 jaar niet laten nakijken. Aangezien er niks "verbrandt" wordt in een warmtepomp is er ook weinig risico. Bij een CV zou ik niet zo snel de (twee) jaarlijkse controle overslaan.
kaaas @david-v25 september 2023 18:36
Als bedrijf ben je verplicht jaarlijks je warmte pomp te laten controleren op lekkage van gassen. Ik heb al best vaak mee gemaakt dat er dan ook daadwerkelijk gas gelekt was. Nu sluit ik niet uit dat de installateurs prutsers waren (sterker nog dat hebben ze meermaals laten zien) maar warmte pompen hebben meerdere manieren van falen. Je gaat er alleen niet dood van.
Darksteel83 @kaaas26 september 2023 06:41
Bij een hele grote industriële warmtepomp zou ik niet te hard zeggen dat je er niet dood aan gaat.
Ammoniak bijvoorbeeld is best gevaarlijk in grote hoeveelheden. Een klein lek heb je trouwens wel goed door omdat je dit echt goed ruikt.
Normaal is het veel veiliger dan CV of helemaal als een boiler die CO kan maken zonder dat je het door hebt.
japie06 @Codeandreams25 september 2023 17:55
Voor die monteur zijn de onderhoudskosten niet bekend. Maar hij mag nu wel jouw hybride warmtepomp én CV ketel onderhouden :/

Warmtepomp is geen splinternieuwe technieken hoor. In koelkasten bestaan ze al jaren. :+

Ken jouw situatie uiteraard niet, dus wellicht kan het in jouw geval echt nog niet.
MacD007
@Codeandreams26 september 2023 00:16
Wat een onzin, ik zou als eerste een andere installateur zoeken, deze heeft er in ieder geval geen enkele verstand van.
Welk onderhoud laat jou aan je koelkast doen, komt daar ook jaarlijks voor iemand langs?
Er zit nauwelijks onderhoud aan een warmtepomp, zeker niet als het een monoblok betreft.
johnbetonschaar @RemiB25 september 2023 17:45
Niemand die kan voorspellen wat de energiebelasing op electriciteit in de toekomst gaat doen, zeker niet nu het steeds duidelijker wordt dat er de komende decennia miljarden geinvesteerd zullen moeten worden om het electriciteitsnet aan te passen nu er steeds meer decentraal wordt opgewekt. De netbeheerders gaan dit nooit zelf (kunnen) betalen dus ik verwacht dat er op termijn vanzelf extreme vormen van piek/dal beprijzing gaan komen, waardoor je in de winter als iedereen zijn warmtepomp tegelijk aanzet en er praktisch geen zon is, veel meer gaat betalen om je huis warm te stoken.

Tel hierbij op dat salderen vroeger of later toch echt afgeschaft gaat worden, en er nu al energiemaatschappijen zijn die je laten betalen als je teruglevert op momenten dat er geen vraag is, en dan vraag ik me serieus af of je over zeg 10 jaar nog wel zo blij bent als je vandaag beslist zonnepanelen en warmtepomp (financieel dan, bedoel ik) te installeren. In de zomer bijbetalen vanwege te veel terugleveren, en in de winter hoge tarieven omdat er zoveel mensen met een wamtepomp aan het stoken zijn, lose-lose dus.

Als ik nu een berekening doe dan zou mijn electriciteitsverbruik letterlijk verdubbelen met een niet-hybride warmtepomp. Momenteel compenseer ik al mijn electriciteits verbruik vanwege de salderingsregeling, dus per saldo is mijn electricteits rekening netto 0 of krijg ik zelfs nog iets terug. Zou ik morgen een warmtepomp plaatsen dan zou mijn energie rekening minus gas maar plus electriciteit voor de warmtepomp, ongeveer een euro of 20 in de maand lager uitkomen. En dat terwijl de gasprijzen nu hoger zijn dan historisch het geval was. De prijs & belasting op gas zullen echt nog extreem moeten stijgen om het installeren van een warmtepomp (toch al snel meer dan 5000 euro) nu al rendabel te maken, de terugverdien tijd is meer dan 25 jaar voor mijn situatie. En als salderen uiteindelijk afgeschaft wordt, dan wordt de berekening nog veel negatiever.

Niet dat ik wil zeggen dat je alleen maar aan je portemonnee moet denken natuurlijk, maar op dit moment is het in ieder geval een relevante overweging... Over een jaar of 10 zal de technologie ook weer een stuk beter zijn, dus als je geen nood ziet om van het gas af te gaan zou ik het voorlopig gewoon even lekker aankijken...

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Grrrrrene @johnbetonschaar25 september 2023 19:04
Gas zal duurder en duurder worden. De overheid zorgt er wel voor dat er een financiële prikkel is om op een warmtepomp over te gaan door de belasting op gas steeds verder te verhogen.

Het is naïef om te denken dat de kosten van het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk alleen uit de elektriciteitstarieven zullen komen. Ook de gasverbruikers zullen hieraan meebetalen.

Ik verwacht niet dat de techniek over 10 jaar zoveel beter is, dat je daar op moet gaan wachten. Het is niet alsof de warmtepomp pas net bestaat. De techniek bestaat al decennia in koelkasten en airconditioners.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 17:15]

johnbetonschaar @Grrrrrene25 september 2023 19:17
Gas zal duurder en duurder worden. De overheid zorgt er wel voor dat er een financiële prikkel is om op een warmtepomp over te gaan door de belasting op gas steeds verder te verhogen.
Zo zeker is dat helemaal niet, de politieke wil om huishoudens op kosten te jagen voor een groene agenda is bij lang niet alle partijen aanwezig. Dat zie je nu wel weer met het uitstellen van het afschaffen van de accijnsverlaging op benzine. Natuurlijk allemaal vanwege verkiezingstijd, maar het is prima denkbaar dat we straks 2 of 3 kabinetten zonder D66 of GL krijgen en dan wil ik nog wel eens zien of er veel interesse is om de belastingen op gas te gaan verhogen alleen maar om mensen naar warmtepompen te jagen. Vooral mensen in huurhuizen en appartementen hebben de luxe helemaal niet om een warmtepomp te installeren en dat zijn juist de mensen die het meeste last van hogere gasprijzen zullen hebben…

Begrotings technisch is het ook weinig interessant om de gasprijs via belasting extreem op te drijven, dit zal namelijk ten eerste betekenen dat er elders geld bij moet voor lage inkomens die anders de energierekening niet meer kunnen betalen, en ten tweede zouden de extra belasting inkomsten vanzelf teruglopen als steeds meer mensen die het wél kunnen betalen op warmtepompen overstappen. Je kunt wel voorspellen wat er daarna gebeurt…
De techniek bestaat al decennia in koelkasten en airconditioners
Een airco is hetzelfde idee als een lucht-lucht warmtepomp, en daar kleven toch echt wel wat nadelen aan kwa efficiëntie, geluid, installatie opties, etc. Het is het type warmtepomp dat ik in ieder geval niet zou willen hebben… Er wordt nog aan allerlei andere technieken ontwikkeld, denk aan ultrasone warmtepompen, hybride warmte pompen etc. Ik vind het een beetje een simpele vorm van redeneren om te zeggen dat een heel huis verwarmen hetzelfde is als een enkele kamer verwarmen of een paar pakken melk in de koelkast koelen, en dat de technologie daarom nu wel uit ontwikkeld is…

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

MacD007
@johnbetonschaar25 september 2023 22:47
Een airco is een lucht/lucht warmtepomp, of je daarmee nu koelt of verwarmd maakt niets uit.
Veruit de meeste airco’s kunnen naast koelen ook prima verwarmen.
Wat jij waarschijnlijk bedoeld is een lucht/water warmtepomp, die dus aangesloten wordt op je bestaand verwarmingssysteem. Met een hybride werkt deze dus met je cv of de all electric versie werkt alleen, alleen is deze veelal een heel stuk duurder omdat dan de warmtepomp ook voor je SWW (warm tapwater) moet zorgen.
Er zijn ondertussen in Nederland ook prima betaalbare hybride warmtepompen zoals bv de Quatt (circa 2.800 euro incl installatie). Dus duur hoeft het helemaal niet meer te zijn.

En van ultrasone warmtepompen zou ik maar voorlopig een hele grote boog maken, daar kleven nog heel veel vraagtekens aan vast.
Als je echter nu naar lucht/water warmtepompen kijkt, zit de huidige vooruitgang mn in het verkleinen van de units, mn meer richting monobloks en mn stillere warmtepompen.

[Reactie gewijzigd door MacD007 op 22 juli 2024 17:15]

johnbetonschaar @MacD00725 september 2023 22:49
Ik denk dat je op de verkeerde persoon reageert want dat is precies wat ik al de hele tijd probeer duidelijk te maken :+
Glashelder @johnbetonschaar25 september 2023 23:57
Dat was degene waar jij de hele tijd op reageert ook al heel lang duidelijk hoor.

Overigens zijn er hier op het forum legio mensen die al jaren succesvol verwarmen met airco’s. Werkt prima en als je ze zelf ophangt lekker cheap. Ik heb er een L/W installatie mee verdiend de afgelopen 3 winters ;)
controvi @johnbetonschaar25 september 2023 19:32
Dat ik iemand vind hier waar ik het helemaal mee eens ben XD

Ik sta volledig achter wat je aangeeft.
Wat mij vooral opvalt is dat de regering zichzelf voorbij loopt en daardoor dingen doet waar ze schijnbaar niet of moetwillig niet nadenken over de toekomst.

Het zonnepanelen verhaal is daar 1 deel van. Ik zei, toen de subsidies op gang kwamen voor die panelen en de saldering heftig werd gepromote, al dat dit een keer op het bord van diezelfde mensen gaat komen.
Het rekensommetje is niet moeilijk te maken wanneer je weet dat, wanneer je geld terug krijg voor terugleveren, iedereen maximaal wilt terug leveren en er rijk van wilt worden.
Oftewel, wanneer iedereen zijn daken en tuinen vollecht en daardoor de energie maatschappijen meer moeten gaan betalen dan ze binnen krijgen..... dan zou iedereen jaren geleden al gezien hebben dat dit een keer fout zou gaan. Of goed. Light eraan van welke kant je het bekijkt.

Uit eindelijk wil de regering stimuleren maar doordat ze nu langzaam op het limiet lopen van de groep mensen in nederland die het zou kunnen en kan betalen, stagneerd alles. Kijk ook naar de EV's waarin er eigenlijk weinig nog wordt verkocht.

Die waterpompen zijn gewoonweg te duur en betalen zich ook niet binnen afzienbare tijd terug.
En gezien onze regering onze regering is, betekend dit dat lange termijn plannen niet gemaakt kunnen worden. Ze gooien zo plots de boel om als het hun zo uit komt.

En ik vind het grappig om te lezen "de techniek zit ook in je koelkast, het is niet nieuw"......
Hoe leg je uit dat je niet weet hoe al die machines werken zonder het letterlijk te zeggen.
De basis mag dan niet nieuw zijn maar dat was de brandstof auto ook niet toen de 2 generatie autos op de markt kwam, maar kijk waar we nu zijn.
johnbetonschaar @controvi25 september 2023 19:45
Dat ik iemand vind hier waar ik het helemaal mee eens ben XD
Voor mij is het gewoon logisch nadenken en kijken hoe dit soort dingen in het verleden zijn gelopen. Als de overheid iets wil stimuleren en het wordt daardoor te populair dan is het gewoon een kwestie van tijd tot ze de knopjes de andere kant op draaien en je gewoon alsnog ook meer mag betalen.

Ik heb er verder ook helemaal geen ideologische overtuigingen bij, wat mij betreft zijn warmtepompen in principe helemaal niet verkeerd, maar dat wil niet zeggen dat je ze nu moet plaatsen omdat het zeker weten financieel verstandig is. Ik zie dat gewoon niet…
controvi @johnbetonschaar25 september 2023 19:50
Mee eens.
Ik heb zonnepanelen en een EV.
Maar dat doe ik puur voor de financiele winst.
Leuk dat het in het straatje van de regering valt maar heb er nu voordeel bij omdat ik vroeg genoeg was.

Maar momenteel is het moeilijk om mensen te adviseren om ook daar in mee te gaan nu bijna alles op losse schroeven staat
Spykie @controvi25 september 2023 20:02
Te duur? Je hebt al een hybride pomp voor 2500,- na subsidie. Wordt zo op je huidige CV systeem aangesloten.
andreetje @Spykie25 september 2023 22:45
Waar denk je dat die subsidie vandaan komt? Die betalen wij gewoon zelf.
Spykie @andreetje25 september 2023 23:12
Uiteraard. Top toch dat je op deze manier wat terug krijgt _/-\o_
andreetje @Spykie25 september 2023 23:20
Daar worden op een ander vlak de belastingen voor verhoogd. :+
MacD007
@andreetje26 september 2023 21:23
Juist, mn als je er zelf geen gebruik van maakt. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.
andreetje @MacD00726 september 2023 21:44
Je hebt het blijkbaar harder nodig dan ik.
MacD007
@andreetje26 september 2023 22:07
Geen idee, uit je reactie verwacht ik het juist anders om, maar dat dan weer een vraag voor jou en een weet voor mijzelf.
andreetje @MacD00727 september 2023 08:43
Hoe je uit mijn reactie kunt verwachten dat ik het harder nodig heb dan jij is mij een raadsel.
...een weet voor mijzelf.
Dat jij mijn situatie kent vind ik ook bijzonder.

In je vorige reactie was je juist nog zo dankbaar. Wat is er in tussentijd gebeurd?
MacD007
@andreetje27 september 2023 11:05
Zou dat door je eigen reactie komen? Wie een steen gooit kan verwachten dat deze terugkomt.
Ik zou in de toekomst met meer echte argumenten gaan komen dan op de man proberen te spelen, daar hebben andere lezers ook meer aan.
andreetje @MacD00727 september 2023 12:02
Jij begon...
Juist, mn als je er zelf geen gebruik van maakt. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.
Ik hield het algemeen.
Daar worden op een ander vlak de belastingen voor verhoogd. :+
Grrrrrene @andreetje26 september 2023 23:54
Het komt op mij nogal raar over dat je geen gebruik lijkt te willen maken van subsidies, omdat je die als belastingbetaler zelf betaalt. En als iemand je erop wijst dat het echt niet goedkoper is om er dan maar geen gebruik van te maken, heeft die het harder nodig dan jij?

Subsidies zijn er nu eenmaal. Als je toevallig een nieuwe cv nodig hebt, is een hybride warmtepomp nu prima te doen dankzij die subsidie.
controvi @Grrrrrene27 september 2023 14:29
Maar dat is te kortzichtig gedacht.
De subsidies zijn allemaal leuk maar met hoe de regering nu is weet niemand wat morgen gaat gebeuren.

Kan zomaar zijn dat morgen plots alle energiemaatschappijen zeggen "Fuck it, we gaan alle terugleveraars belasten voor het terugleveren".
Daar zit je dan met je warmtepomp. Kosten je plots klauwen vol moet geld en de plannen voor besparing op je energy zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.

De regering maakt het de bevolking gewoon te moeilijk om plannen te maken voor de toekomst.
Je kunt momenteel niet eens meer een huis fatsoenlijk kopen zonder te twijfelen wat er binnen 3 jaar gaat gebeuren. Laat staan als je een hypotheek hebt van 30 jaar.

Uit eindelijk is er niet zoveel mis met een warmtepomp maar het wordt als een hype nu opgebouwd als het beste wat we ooit gaan krijgen in onze energie transitie.
Dat fabeltje moeten we gewoon eens uit het hoofd zetten want financieel kan half nederland dat niet betalen of krijgt het niet voor elkaar bij de verhuurders.

laat de regering daar eerst maar eens wat aan doen voor ze iedereen dwingen bakken met geld uit te geven zonder dat ze dat geld kunnen steken in een beter geisolleerd huis. (wat je overigens nodig hebt als je een warmtepomp wilt aansluiten. anders heb je er nog geen ruk aan)
Grrrrrene @controvi27 september 2023 17:19
Maar dat is te kortzichtig gedacht.
De subsidies zijn allemaal leuk maar met hoe de regering nu is weet niemand wat morgen gaat gebeuren.

Kan zomaar zijn dat morgen plots alle energiemaatschappijen zeggen "Fuck it, we gaan alle terugleveraars belasten voor het terugleveren".
Daar zit je dan met je warmtepomp. Kosten je plots klauwen vol moet geld en de plannen voor besparing op je energy zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.
Behalve dat je warmtepomp natuurlijk niks te maken heeft met je teruglevering, sterker nog: hij zal op zonnige winterdagen (deels?) voorkomen dat je energie teruglevert, heb je gelijk dat het milieubeleid van de overheid echt alle kanten op gaat. Ze creëren niet bepaald een solide basis om investeringen met lange terugverdientijd op te baseren. Met zonnepanelen vind ik dat niet zo boeiend: ook als de salderingsregeling vandaag zou worden, verdien ik die uiteindelijk wel terug. En de warmtepomp verdien ik in de long run ook wel terug, maar zonder subsidie gewoon later. Het draait in het leven ook niet allemaal om terugverdientijd.

Wat is de terugverdientijd van een auto? Een TV? Een nieuwe vloer? Een keuken? Een loungeset op je terras? Een paar nieuwe hortensia's in de tuin?
De regering maakt het de bevolking gewoon te moeilijk om plannen te maken voor de toekomst.
Je kunt momenteel niet eens meer een huis fatsoenlijk kopen zonder te twijfelen wat er binnen 3 jaar gaat gebeuren. Laat staan als je een hypotheek hebt van 30 jaar.
Voor mij is het heel simpel: ik probeer minder energie te verbruiken. En dat doe ik door eerst goed te isoleren (bijna helemaal afgecheckt) en daarna wil ik een warmtepomp en volledig van het gas af. Het interesseert me nog niet eens zo erg of ik dat binnen X jaar kan terugverdienen, maar als er subsidie voor is, reken maar dat ik daar gebruik van maak. Uiteindelijk zal iemand met een kleiner besteedbaar inkomen ook gebruik maken van de subsidies en toeslagen door voor hen relevant zijn. Via subsidies pusht de regering bepaald (aankoop)gedrag en als ik kan aanvoelen dat ik er hoe dan ook voordeel van heb, maak ik daar graag gebruik van. Spouwmuurisolatie + HR+++ beglazing + kunststof kozijnen heeft me een leuke korting opgeleverd dankzij de ISDE-subsidie. Gevolg: ik verbruik minder gas om mijn huis warm te stoken en mijn huis is nu geschikt voor een warmtepomp, mocht mijn huidige (oude) CV-ketel het begeven.
Uit eindelijk is er niet zoveel mis met een warmtepomp maar het wordt als een hype nu opgebouwd als het beste wat we ooit gaan krijgen in onze energie transitie.
Dat fabeltje moeten we gewoon eens uit het hoofd zetten want financieel kan half nederland dat niet betalen of krijgt het niet voor elkaar bij de verhuurders.
Dat is inderdaad het grote probleem. Ik vind de warmtepomp echt een mooie techniek en geloof niet dat we binnen 10-15 jaar een techniek zullen hebben die veel efficiënter zal zijn. Maar ik ben het ook met je eens dat een warmtepomp niet voor iedereen is. Mijns inziens is dat ook niet nodig en het lijkt erop dat de regering dat eindelijk ook door heeft. Als een warmtepomp een te lange terugverdientijd heeft, hoef je volgens mij niet meer verplicht over op de warmtepomp. Wellicht dat daar wél betere technieken komen in de komende 10-15 jaar, dus voor huizen die met een aanvoertemperatuur van max zo'n 50-55°C niet warm te stoken zijn.
laat de regering daar eerst maar eens wat aan doen voor ze iedereen dwingen bakken met geld uit te geven zonder dat ze dat geld kunnen steken in een beter geisolleerd huis. (wat je overigens nodig hebt als je een warmtepomp wilt aansluiten. anders heb je er nog geen ruk aan)
Maar ook op die broodnodige isolatie zit dus subsidie en nog best veel ook. Ik geloof dat ik op zo'n 2500 euro bijna 900 euro terug kreeg, maar weet niet exact meer hoe dat zat.
Grrrrrene @controvi27 september 2023 00:02
En ik vind het grappig om te lezen "de techniek zit ook in je koelkast, het is niet nieuw"......
Hoe leg je uit dat je niet weet hoe al die machines werken zonder het letterlijk te zeggen.
Op het forum is genoeg terug te vinden over hoe een warmtepomp werkt, dus je hoeft niet uit te leggen dat je niet weet hoe het werkt, je kunt het gewoon opzoeken :) Vooral het lucht-lucht type bestaat al heel lang en kennen we als airconditioning.

De in Nederland gangbaardere lucht-water variant is daar gewoon een afgeleide op, maar het blijft een kwestie van een gas comprimeren om het warmer te maken en expanderen om af te koelen om weer warmte uit de buitenlucht te kunnen halen.
controvi @Grrrrrene27 september 2023 14:25
Ik weet hoe een warmte werkt, in basis.
Ik weet dat een warmtepomp in mijn auto zit, ik weet dat het ook in een airco zit, ik weet dat het ook in een koelkast zit.
Ik heb ook nooit gesteld dat de techniek nieuw is of dat het iets revolutionairs moet hebben om te kunnen gebruiken.

Ik zeg alleen dat een Airco niet hetzelfde is als een warmtepomp ipv je CV.

En motor en een fiets zijn ook niet hetzelfde maar ze hebben wel allebij overeenkomstige eigenschappen.
Dat maakt ze nog steeds niet hetzelfde.
Grrrrrene @controvi27 september 2023 17:30
Je leek te suggereren dat er nog grote ontwikkelingen te verwachten zijn. Ik waag dat te betwijfelen. Het rendement gaat niet heel significant meer stijgen, daarvoor is de techniek te ver uitontwikkeld.

Er zouden andere vormen kunnen komen, je ziet ze al geïntegreerd in het dak of met een soort lucht-lucht units die als een radiator laag aan de muur hangen en hun verwarmde lucht over de vloer uitblazen, etc. Maar als je nu een warmtepomp koopt, heb je gewoon keuze uit stille lucht-water warmtepompen met redelijk milieuvriendelijke koudemiddelen als CO2 of propaan die niet zo milieubelastend zijn als traditionele koudemiddelen en een prima rendement halen. Er zal vast nog wel wat ontwikkeling in zitten, maar niet dusdanig dat je over 2 jaar spijt zou hebben als je nu een warmtepomp zou hebben gekocht.

Een airco is ook niet exact hetzelfde (dat beweert ook niemand), maar het werkingsprincipe van de warmteopwek is toch echt exact hetzelfde. Je geeft alleen bij een airco warmte af door warme lucht de ruimte in te blazen en bij een lucht-water warmtepomp geef je die warmte af aan water. Dat is geen rocket science qua verschil, dus in zoverre is het gewoon dezelfde techniek.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 17:15]

Verwijderd @johnbetonschaar25 september 2023 21:07
Een airco is hetzelfde idee als een lucht-lucht warmtepomp, en daar kleven toch echt wel wat nadelen aan kwa efficiëntie, ...

Ik weet niet hoor, maar een airco is gemiddeld zuiniger dan een warmtepomp (al is het zelf ook een warmtepomp) en tevens verwarm je ook nog eens veel directer de ruimte waar je de warmte wilt hebben, dus EN efficiënter EN veel plaatselijker en dus nog veel zuiniger.
johnbetonschaar @Verwijderd25 september 2023 21:29
Een lucht-lucht warmtepomp *is* gewoon een airco, dus de efficiëntie zal gewoon vergelijkbaar zijn. Echter gebruiken mensen die een airco installeren die meestal voornamelijk om te koelen en gebruiken ze de verwarmings functie er misschien alleen nog bij als extra. Bijvoorbeeld voor een kleine ruimte die niet voortdurend verwarmd hoeft te worden zoals een werkkamer of een slaapkamer. Dan kom je met een enkele kleine binnenunit best een eind.

Om een woonkamer/beneden verdieping van zeg 60m2 te verwarmen heb je veel meer vermogen nodig dan een standaard airco met enkele binnenunit en/of hij zal staan te blazen als een dolle. Vergeleken met CV of vloerverwarming echt absoluut geen vooruitgang.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Verwijderd @johnbetonschaar25 september 2023 21:42
Een airco is wel degelijk zuiniger, alle offertes, van vele verschillende merken, gaven een SCOP van eind 3 tot begin 4 terwijl de betere airco dus al eind 5, begin 6 zitten. Dat is gewoon tot 20% zuiniger.

De meeste mensen die een airco hangen hebben er van te voren over nagedacht wat ze er mee gaan doen. Er zijn meer dan genoeg mensen die een airco alleen ophangen om te verwarmen, net als ik ook zal gaan doen. Op de meest warmte dagen zal hij eens gaan koelen, maar de efficiëntie voor verwarmen vind ik dus veel belangrijker dan koelen, want het zal zo'n 90% verwarmen zijn en 10% koelen.

Ook is het onzin om te denken dat ze er alleen mee bijverwarmen, steeds meer mensen gooien gas er uit omdat een airco veel goedkoper verwarmt, dus waarom nog een CV als het met een airco kan? Waarom zou je geen geld willen besparen?

Ik heb veel meer dan 60m2 en ga ook gewoon op airco verwarmen, dat is goed te doen, geen idee waarom je denkt dat dat niet kan, je hebt alleen een zwaardere airco nodig, binnen gewoon even groot of ongeveer even groot.
johnbetonschaar @Verwijderd25 september 2023 22:05
Een airco is wel degelijk zuiniger, alle offertes, van vele verschillende merken, gaven een SCOP van eind 3 tot begin 4 terwijl de betere airco dus al eind 5, begin 6 zitten.
Dan denk ik dat je in de war bent met een lucht-water warmtepomp, of je hebt een lucht-lucht warmtepomp bekeken waar ook een warm water tank op aangesloten is. Want een lucht-lucht warmtepomp die alleen voor verwarming van de lucht wordt gebruikt is gewoon hetzelfde als een airco... Misschien dat de COP van een zwaardere airco installatie die geschikt is voor veel grotere ruimtes wel lager dan een kleine installatie voor 1 kleine ruimte, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
Ook is het onzin om te denken dat ze er alleen mee bijverwarmen, steeds meer mensen gooien gas er uit omdat een airco veel goedkoper verwarmt, dus waarom nog een CV als het met een airco kan?
Het gaat hier over het converteren van de verwarmings installatie van huizen die nu op gas stoken, met een CV. Dat gaat meestal om het hele huis, meerdere verdiepingen en kamers, en dan ook nog warm water om te douchen. Niet om iemand die 1 binnen unit in de slaapkamer heeft opgehangen omdat het in de zomer zo warm is. Ik zie eigenlijk zelden tot nooit dat iemand een airco in zijn woonkamer heeft opgehangen die daar nu ook mooi mee kan gaan verwarmen.
Ik heb veel meer dan 60m2 en ga ook gewoon op airco verwarmen, dat is goed te doen, geen idee waarom je denkt dat dat niet kan, je hebt alleen een zwaardere airco nodig
Ik zeg ook nergens dat het niet kan, alleen maar dat het vergeleken met een CV/vloerverwaming naar mijn mening gewoon geen alternatief is. Jij mag daar natuurlijk anders over denken :)

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Verwijderd @johnbetonschaar25 september 2023 22:17
Joh, lees je gewoon eens in, ga gewoon vergelijken en geef dan pas antwoorden die niet kloppen.
https://www.aircon.panaso...-ske-cs-vz9ske-cu-vz9ske/
Zoek jij een warmtepomp die ook maar in de buurt komt van deze SCOP van 6.2, dan ga ik koffie zetten ;-)
Je hoeft mij echt niet uit te leggen dat L/L om te verwarmen een airco is, dat staat al zéér duidelijk in mijn teksten ;-)

Het gaat hier nergens over, er is geen enkel specifieke situatie geschetst, iedereen heeft een andere oplossing nodig, er zijn ook buitendelen waar meerdere airco's op aangesloten kunnen worden, dus gewoon een airco voor iedere kamer. En ja, misschien heb je wel meerdere airco's nodig, maar dan heb je alsnog je huis volledig zonder gas of toch een warmtepomp die hoge temperaturen kan produceren, altijd wel een oplossing met uitzonderingen daar gelaten.

Waarom blijf je nou hameren op een airco om in de zomer mee te koelen, ze kunnen allemaal koelen en verwarmen tegenwoordig en de meeste hebben voor beide A+++.

Als een airco geen alternatief is voor CV, dan neem je dus een warmtepomp die letterlijk de CV vervangt en hoge temperaturen kan maken zodat je gewoon jouw radiatoren en vloerverwarming kan blijven gebruiken.

Geloof mij, er zijn altijd uitzonderingen, maar voor de meeste mensen is airco of warmtepomp gewoon een prima oplossing daar waar het ook mag en je gaat er nog mee besparen op de kosten ook (op de aanschaf na natuurlijk, maar die ga je dus terugverdienen, want gas wordt duurder en stroom waarschijnlijk goedkoper).
johnbetonschaar @Verwijderd25 september 2023 22:27
Joh, lees je gewoon eens in, ga gewoon vergelijken en geef dan pas antwoorden die niet kloppen.
https://www.aircon.panaso...-ske-cs-vz9ske-cu-vz9ske/
Zoek jij een warmtepomp die ook maar in de buurt komt van deze SCOP van 6.2, dan ga ik koffie zetten ;-)
Dit is letterlijk de eerste zin op de product pagina van die Panasonic 'airco' die je linkt:
Energy class A+++ and offers maximum comfort and energy savings. This powerful air heat pump is designed for commercial and residential climate that places extremely high demands on the heating system.
Air heat pump... airco... of is er nog een of ander excuus waarom dit een heul speciale 'airco' is die toevallig ook 'air heat pump' heet maar toch zeker geen lucht-lucht warmtepomp is? 8)7

Verder beetje een aangebrande reactie, het topic gaat over het aanpassen van woningen om de CV eruit te kunnen doen, jij gaat je huis met een lucht-lucht warmte pomp airco verwarmen, ik vind dat geen alternatief want daar doe je maar 1 ruimte mee, de buiten unit is lawaaiig en je kunt er niet efficient je warm water installatie mee vervangen. Meer zeg ik niet en verder hoef je me nergens van te overtuigen. :+
Verwijderd @johnbetonschaar26 september 2023 20:50
Opnieuw zeg ik nog maar een keer dat ik werkelijk geen idee heb waarom je denkt dat ik niet snap dat een airco een warmtepomp is, want ik zeg het zelf al in mijn teksten. Ik doel daar op een warmtepomp die dus je hele huis kan verwarmen en voor warm water kan zorgen, maar dat wist je al, want daar reageerde ik nl. op ;-)

Maar goed, begrijpend lezen kan inderdaad extreem moeilijk zijn voor sommigen en zeker voor die die niet 1 of 2 reacties verder terug willen lezen...
johnbetonschaar @Verwijderd26 september 2023 23:09
Laten we het er maar op houden dat er nogal spraakverwarring is ontstaan omdat ik een lucht-lucht warmtepomp gewoon een warmtepomp noem en geen airco, en jij er daarom blijkbaar van uit ging dat ik claim dat een ander type warmtepomp efficiënter is dan een L/L warmtepomp voor het verwarmen van lucht. Die begrijpend lezen opmerking gaat twee kanten op want volgens mij was het ook vrij duidelijk dat ik dat niet bedoelde. Beetje loze discussie dus. Het enige wat ik oorspronkelijk heb willen zeggen is dat er nadelen aan een lucht-lucht warmtepomp kleven, en efficiëntie is er 1 van. Misschien niet de COP op papier voor het verwarmen van lucht onder ideale omstandigheden, maar wel als vervanging van een bestaande CV installatie die meerdere ruimtes verwarmt + warm water, onder alle omstandigheden (dus ook als het buiten -20 is bijvoorbeeld). Een geothermische warmtepomp of een CV kan dan goed efficiënter zijn, en voor warm water voorziening zal een lucht-water warmtepomp in zijn algemeenheid weer efficiënter zijn.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Verwijderd @johnbetonschaar27 september 2023 10:14
1 nadeel van lucht/water boiler is de aanschafprijs.
Ik heb mijn elektrische boiler met B-label zo ingesteld dat hij tussen 13 en 17 mag verwarmen als er overproductie is van mijn zonnepanelen, of te wel het kost mij niets.
Verwarmen gaat op de langzaamste stand met een paar 100 W en is meestal erg snel al klaar.
Mijn boiler kostte incl. ophangen nog geen 300 Euro, via WiFi in te stellen en zorgt er dus voor dat ik geen warmtepomp nodig heb om mijn hele huis op te warmen incl. tapwater.
Zodra je dat stukje los kan laten, dan is het ineens voor velen, maar dan ook echt heel veel meer mensen interessant om gewoon een airco te nemen. Veel vrienden en familie hebben het op deze manier bekeken en kwamen er zo achter dat ze per direct van het gas af konden en met meestal 1 en soms een 2e airco of split unit meer dan genoeg hadden, want ze verwarmden de boven verdieping al nooit en de ruimte(s) die de airco niet verwarmt waren ook niet nodig of je laat de deur openstaan, want de airco kon dat er ook nog wel bij hebben als het in extreme gevallen nodig zou zijn.
Dan zie je ook meteen dat extreme temperaturen zo goed als nooit voorkomen en dus vaak erg doemdenkerig gedacht wordt over van het gas af gaan.
Het is zo vaak gewoon erg simpel mogelijk en dan even niet gekeken naar mensen die (erg) groot wonen (al is mijn eigen ervaring dus dat dat ook gewoon zéér gemakkelijk kan).
Vergeet niet dat als het dan toch eens erg koud wordt dat je zo een kacheltje als nood hebt neergezet...
MacD007
@Verwijderd27 september 2023 11:19
Verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp of ook bekend onder de naam van airco voor een heel huis zal in de meeste gevallen een stuk duurder zijn, vooral omdat je dan minimaal voor elke kamer die verwarming nodig heeft een binnenunit nodig heeft, dat zou je met een multi-split buitenunit kunnen oplossen, echter de meeste kunnen niet meer dan 4 binnenunit aansluiten.
Ook moeten dan vanuit de buitenunit de leidingen naar de desbetreffende binnenunit gaan.
Daarom zie je vaker dat dit door meerdere buitenunits wordt gedaan, ook vanwege het leidingwerk.
Echter als je dan naar het prijsplaatje kijkt, lucht/lucht warmtepompen krijgen geen subsidie, tegen over een warmtepomp lucht/water die dat wel krijgt.
Warmtetechnisch heeft een verwarming via radiatoren en vv ook een aantal voordelen tegenover lucht verwarming, oa is de eerste binnen geluidloos, een binnenunit maakt daarin tegen best wat geluid, zeker in verwarmingsstand, dat is ook niet te voorkomen.
Ook zijn lucht/water warmtepompen (buitenunit cq monobloks ook vaak stiller dan een vergelijkbare airco.
Verwijderd @MacD00727 september 2023 16:40
Airco is kwa verwarmen goedkoper dan gas.
Aanschaf is al langsgekomen dat dat 1x duurder is.

En nu kijkend naar de meeste huizen die de bovenverdieping niet verwarmen, beneden een kamer en vaak met open keuken hebben en dus slechts en alleen 1 airco/binnenunit nodig hebben.

Ik herhaal, er zijn altijd grote huizen, huizen met meerdere ruimtes, of mensen die wel hun boven verdieping warm willen hebben, maar dat is dan weer een keuze... Er zijn altijd uitzonderingen en dat is al benoemd.
MacD007
@Verwijderd27 september 2023 14:18
Die scop wat jij bedoeld is de scop voor koelen, voor verwarmen heb je een andere scop die een stuk lager ligt, geen appels met peren vergelijken, is niet handig.
De scop of COP voor verwarmen is bij specs van Aircos vaak een beetje verstopt, overigens een veel gemaakte fout.
Verwijderd @MacD00727 september 2023 16:42
De (S)COP is voor verwarmen, de (S)EER is voor koelen, dus juist helemaal niet verstopt en staat er altijd erg duidelijk bij.
Dus nee, dat bedoel ik niet...

Ik vergelijk dus geen appels met peren, want er is geen (S)COP voor koelen.

Het is geen veelgemaakte fout, ergens lees je niet goed of heb je het niet begrepen helaas.
Patriot @johnbetonschaar25 september 2023 21:45
Begrotings technisch is het ook weinig interessant om de gasprijs via belasting extreem op te drijven, dit zal namelijk ten eerste betekenen dat er elders geld bij moet voor lage inkomens die anders de energierekening niet meer kunnen betalen, en ten tweede zouden de extra belasting inkomsten vanzelf teruglopen als steeds meer mensen die het wél kunnen betalen op warmtepompen overstappen. Je kunt wel voorspellen wat er daarna gebeurt…
Ik heb het idee dat je er naartoe wil werken dat verduurzamingssubsidies (in welke vorm dan ook) op den duur niet toekunnen (en daar ben ik het mee eens), maar dit is een beetje een vreemde kant om het van te benaderen. Als een extra belasting heffen op gas zo succesvol is dat er een gat in de begroting ontstaat dan is het antwoord eigenlijk nooit dat het belastingtarief op gas weer omlaag gaat. Op de eerste plaats omdat de verhoging nooit bedoeld is om een gat te dichten, maar niettemin omdat het ook gewoon niet zou werken om het gat weer kleiner te krijgen.

[Reactie gewijzigd door Patriot op 22 juli 2024 17:15]

johnbetonschaar @Patriot25 september 2023 21:47
Als een extra belasting heffen op gas zo succesvol is dat er een gat in de begroting ontstaat dan is het antwoord eigenlijk nooit dat het belastingtarief op gas weer omlaag gaat.
Nee, maar dan gaat de belasting op elektriciteit omhoog... :+

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Darksteel83 @johnbetonschaar26 september 2023 06:53
De belasting op elektriciteit kan eigenlijk niet meer omhoog. Omdat het al vrij groen is en nu het zwaarste belast is. Zelfs zwaarder dan benzine.
De enige reden waarom hij nog zo hoog is om zonnepanelen zichzelf snel te laten terug verdienen

Gas belasting gaat wel omhoog in de meeste plannen.
Patriot @johnbetonschaar26 september 2023 08:14
Ja, maar dat heeft weer geen weerslag op de belasting op gas en dat was wel de kant die je op aan het redeneren was ik je post. Dat was min of meer m'n punt. De strekking van wat je wilde zeggen was wel duidelijk, maar de manier waarop je dat deed klopte eigenlijk niet.
Calypso @Grrrrrene25 september 2023 20:33
De financiele prikkel hoeft nog niet eens vanuit de overheid geinitieerd te worden in de zin van belastingen.

Gas gaat duurder worden - dat is al wel ruim 5 jaar duidelijk. Immers: het Groningse veld gaat dichtgedraaid worden: bron van jarenlang betaalbaar aardgas voor veel bedrijven en Nederlanders. Pak daarbij dat de Russische kraan ook niet zomaar weer open zal gaan, en je weet dat de wet van vraag/aanbod de prijzen zal doen stijgen.
andreetje @Calypso25 september 2023 22:48
De overheid kan niet meer onbeperkt de prijs verhogen want daar gaan gezinnen aan kapot.

Verder kan de overheid niet zonder de gasaccijnzen.

Tot slot kan de overheid in 2026 slechts een piepklein deel van de bevolking verplichten tot de aanschaf van een dure warmtepomp.

https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/
Robbaman @johnbetonschaar26 september 2023 09:55
Ik snap niet zo goed waarom een warmtepomp nog ongunstiger wordt als salderen eruit gaat. Het lijkt me toch dat als je niet meer mag salderen, dat het dan nog gunstiger is om stroom te verbruiken in plaats van gas, aangezien je dan een grotere kans hebt dat je niet hoeft terug te leveren.

Of lees ik nu je uitleg gewoon niet goed?
johnbetonschaar @Robbaman26 september 2023 10:33
Omdat je in de winter vrijwel niks opwekt, betaal je zonder saldering de volle mep voor de stroom die je warmtepomp verbruikt. In de zomer heb je overproductie maar staat je warmtepomp stil. Nu streep je die twee nog tegen elkaar weg maar straks dus niet meer. Plus dat er wellicht een teruglever vergoeding gevraagd gaat worden in de zomer en/of een piek tarief in winter als iedereen zijn warmtepomp aan heeft staan.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

Robbaman @johnbetonschaar26 september 2023 17:05
Dat snap ik, maar hoe is dit anders als je een warmtepomp hebt? Een warmtepomp toevoegen maakt toch dat je meer stroom verbruikt waardoor de kans dat je salderen nodig hebt kleiner wordt?

Als je dus al zonnepanelen hebt is wisselen naar een warmtepomp dus juist gunstiger lijkt me. Zeker wanneer salderen minder wordt.
johnbetonschaar @Robbaman26 september 2023 18:46
Een rekensom:

- Ik kan salderen en heb 4 MWh overproductie in de zomer en een warmtepomp die 4 MWh per jaar verbruikt in de winter. Mijn electriciteits kosten voor vewarming zijn +4 MWh - 4 MWh = 0 euro
- Ik kan niet salderen en heb 4 MWh overproductie in de zomer en een warmtepomp die 4 MWh per jaar verbruikt in de winter. Mijn electriciteits kosten voor verwarming zijn... 4 MWh * de prijs per MWh (al gauw 1200 euro) - de teruglevering voor de 4MWh overproductie in de zomer (om en nabij de 400 euro) = 800 euro.

Zonder salderen ga je er in deze situatie ~800 per jaar op achteruit. Dit is er van uitgaande dat je nu al een warmte pomp hebt dus.

Als je nog geen warmtepomp hebt maar je overweegt het wel 'want je hebt zonnepanelen', dan is de vraag dus in hoe die 800 per jaar zich verhoudt tot stoken op gas. Ik verbruik zelf momenteel bij de huidige prijzen (die niet per se heel laag zijn) rond de ~80 per maand aan gas, dus tenzij gas echt extreem veel duurder gaat worden, gaat het zonder salderen heel lang duren om de aanschaf van een warmtepomp terug te verdienen.

Salderen gaat nu per jaar dus het overschot in de zomer kan volledig verrekend worden met het extra verbruik in de winter. Dat is waarom het nu zo interessant is om extra veel zonnepanelen neer te leggen in combinatie met een warmtepomp.

Momenteel mag je niet alleen salderen, maar als je daarna op een negatief verbruik uitkomt krijg je ook nog een keer een vergoeding voor de teruggeleverde electricteit. Dat is echter niet heel veel, dus financieel gezien heeft het weinig zin om zoveel panelen te hebben dat je veel meer produceert dan je kunt salderen. Het voorstel om in de toekomst het salderen af te bouwen is dat je dus niks meer mag wegstrepen maar alleen de teruglevering vergoed krijg, per maand verrekend. De reden dat dit voorstel elke keer vlak voor de eindstreep blijft liggen is dat er partijen zijn die te terugleververgoeding nu veel te laag vinden en willen dat er in de wet een minimum wordt vastgelegd (ik meen 80% van de kale stroomprijs). Zelfs dat is bij lange na nog niet genoeg om de netto stroomprijs (inclusief belasting dus) te compenseren die je warmtepomp in de winter verbruikt. Je overcapaciteit is dus ineens veel minder waard. En dan is er dus ook nog een grote kans dat de teruglever vergoeding afhankelijk zal worden van de huidige marktprijs, om te voorkomen dat er enorme pieken op het net onstaan omdat mensen veel meer panelen monteren dan nodig omdat ze op die manier meer kunnen terugleveren.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

MacD007
@johnbetonschaar26 september 2023 21:29
Er is nog helemaal niets beslist mbt de saldering, as 26-09 gaan we meer zien, in de eerste kamer is er eigenlijk geen meerderheid voor de wijziging van de saldering.

[Reactie gewijzigd door MacD007 op 22 juli 2024 17:15]

armageddon_2k1 @RemiB25 september 2023 17:27
Jammer dat het vooral de mensen in de huurhuisjes zijn die hier de dupe van worden.
Skit3000 @armageddon_2k125 september 2023 17:35
Behalve dat woningcorporaties als een malle bezig zijn hele huizenblokken nul op de meter te maken (zonder/met amper extra kosten voor de huurder). Als huiseigenaar heb je dat voordeel niet, dan ben je tienduizenden euro's kwijt om je huis opnieuw te laten isoleren, los nog van alle moeite die nodig is om vergunningen te krijgen om de buitenzijde van je woning te mogen veranderen.

En natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen maar over het algemeen zitten mensen met een vergelijkbaar (laag) inkomen er in een huurwoning beter bij dan mensen in een koopwoning. Ik zeg expres niks over mensen met een hoog inkomen, want als die in een goedkope niet duurzame huurwoning zitten, zouden ze sowieso door mogen schuiven naar iets dat beter bij hun inkomen past.
kodak
@Skit300025 september 2023 17:48
Voor beide stellingen lees ik geen duidelijke onderbouwing. Het probleem daarbij is dat er ook geen enkel inzicht in de verdeling is. En dat op zich lijkt me al reden tot zorg. Aangezien het doel van de subsidie duidelijk niet slechts is om warmtepompen te promoten of aan verplichting te voldoen, maar ook aan het bevoordelen van wie het geld uiteindelijk ontvangt om winst te maken op leveren van de apparatuur en installatie ervan.
Skit3000 @kodak25 september 2023 19:14
Jij brengt het nu alsof de subsidie is bedacht om (bepaalde) installateurs geld in de schoot te werpen. Ik denk dat consumenten zelf ook met subsidie alsnog naar de leverancier gaan die het beste voor het minste geld kan plaatsen.

Of installateurs en leveranciers opeens allemaal hun prijzen omhoog gooien als er subsidies worden uitgeschreven? Dat zou kunnen, maar als dat onderling is afgesproken is dat strafbaar.

Het enige alternatief voor lage prijzen is wanneer de overheid een aanbesteding uitschrijft voor een x-aantal warmtepompen plus installatie, maar dan heb je als woningeigenaar nul in te brengen en volgens mij willen de meeste mensen in dit land zelf bepalen wat ze van hun geld kopen.
controvi @Skit300025 september 2023 19:40
Of installateurs en leveranciers opeens allemaal hun prijzen omhoog gooien als er subsidies worden uitgeschreven? Dat zou kunnen, maar als dat onderling is afgesproken is dat strafbaar.
Deze is wel mooi.
die is namelijk moeilijk te bewijzen omdat al die instaltie bedrijven weten wat er gebeurd en logischerwijs gewoon allemaal de prijzen omhoog douwen omdat ze weten dat iedereen dat doet.
Daar is geen afspraak voor nodig.

Puur vraag en aanbod + hoeveel subsidie kan ik erbij trekken.
Beetje het "klant komt de winkel in en vraagt meteen om korting. Winkelier doet 20% bij de prijs op en geeft 20% korting. Klant tevreden " -_-
Skit3000 @controvi25 september 2023 22:34
Je hebt gelijk, behalve dat een installateur er ook voor kan kiezen de prijs niet met 20% te verhogen en zo de hele markt toe kan eigenen.
controvi @Skit300026 september 2023 12:34
ja dat kan.
Wanneer heb je dat voor het laatst gezien in praktijk?
Als 1 schaap ....
Het is capitalisme dat regeerd.
Geen enkel bedrijf gaat minder vraagen dan wat iedereen maximaal kan of wilt uitgeven.
Dus als iedereen omhoog gaat, blijven we toch wel betalen
Skit3000 @controvi26 september 2023 14:28
Dat is niet altijd waar. Je kunt bijvoorbeeld telefoons vinden van 100 tot 1.000 euro. Je kunt voor 50 euro in de week boodschappen doen of 100 en met min of meer dezelfde producten thuiskomen, alleen maar afhankelijk van welk merk en waar je koopt.
controvi @Skit300026 september 2023 15:18
De voorbeelden die je geeft kloppen niet in deze context.
binnen een productgroep zitten altijd verschillen.
Maar wanneer je een A merk koopt in de ene winkel en een B merk variant in een andere, kun dat niet vergelijken met 2 A merken bij 2 winkels.

Ook voor telefoons geld hetzelfde.

De top of the line phones van google, apple, oneplus, etc etc zijn allemaal met elkaar mee gegroeid.
Je kunt dan niet zeggen maar de Pixel 7A kost minder dan een Iphone14 super plus XL ultra.
Voor de midrange en lowend zijn de prijzen ook overal ongeveer gelijk.

Dus je vergelijk gaat niet op in deze.
Skit3000 @controvi26 september 2023 17:02
Tussen precies dezelfde 1,5 liter Coca Cola Light bij Dirk voor 2,35 1,5 liter Coca Cola Light bij Spar voor 2,65 zit al 30 cent (oftewel 13%) verschil en er zijn producten waar dit nog hoger ligt. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat zulke prijsverschillen niet kunnen bestaan bij installateurs van warmtepompen.
MacD007
@Skit300026 september 2023 21:32
Die zijn er dus wel, kijk maar eens bij Quatt of bij DeWarmte.
comecme @controvi25 september 2023 20:14
Heeft de klant tóch mooi 4% korting.
The Zep Man
@Skit300025 september 2023 17:37
Behalve dat woningcorporaties als een malle bezig zijn
Jammer dat niet iedereen een huis huurt van een coöperatie.
RemiB @The Zep Man25 september 2023 17:43
Gelukkig gelden de regels om huurhuizen te verduurzamen ook voor particuliere verhuurders:

Bron: NOS.nl
armageddon_2k1 @RemiB25 september 2023 18:12
En wie handhaaft dat? Er zijn wel meer regels rond particuliere huur.
AcidBanger @armageddon_2k125 september 2023 18:22
Kan je als huurder zelf doen :-) verhuurder aanschrijven, geen oplossing = huurcommissie dan gaat het vaak snel hoor :+
Segafreak83 @AcidBanger25 september 2023 22:56
Voor jou zo 10 anderen die niet klagen en wel blij zijn met überhaupt een huis.
Richh @AcidBanger25 september 2023 23:09
Als je particulier huurt mag je dus niet naar de huurcommissie. Dat is alleen voor sociale huurders (of binnen de eerste 6 maanden).

Wil je in de vrije sector je gelijk halen, dan mag je een rechtzaak starten. Wat veel geld kost.
En waarschijnlijk krijg je een slechte relatie met degene die jouw thuis bezit, terwijl er vrijwel geen alternatieven te huur zijn.

Dus hoewel het inderdaad mooi klinkt, in de 'vogel'vrije sector ben je wel een beetje aan het lot overgelaten.
Remc0_ @Skit300025 september 2023 18:01
Nou dat kan zo zijn maar ook corporaties hebben bij veel huizen pas plannen die al richting 2030 gaan. Dus ja daar heb je dan als huurder niet zoveel aan.
Skit3000 @Remc0_25 september 2023 19:16
Als je als woningeigenaar 20.000 euro neer moet leggen en elke maand 100 euro spaart dan ben je er pas in 2040, dus op die manier lijken huurders het er beter vanaf te brengen.
Raven @Skit300025 september 2023 18:10
"Behalve dat woningcorporaties als een malle bezig zijn"
..... we proberen die van deze woning al sinds halverwege de jaren 90 zover te krijgen iets aan het enkel glas in deze woning te doen, de huurcommissie weigert hen te stimuleren.
Skit3000 @Raven25 september 2023 19:19
Dat lijkt me frustrerend, maar de realiteit is dat ze niet allemaal overal tegelijk bezig kunnen.

Overigens mag je zelf gewoon aanpassingen aan je huurwoning maken, zo lang je ze bij vertrek maar terugdraait (en ze veilig en vakkundig worden uitgevoerd).Als je al bijna 20 jaar wacht op dubbel glas dan waren die kosten al dubbel en dik terugverdiend. Je kunt dus wel naar de verhuurder wijzen en er een principekwestie van maken, maar je kunt ook zelf initiatief nemen.
Anomnomnomymous @Skit300025 september 2023 21:17
Lol, dat slaat écht nergens op.
Dubbel glas aanbrengen, én dan er maar vanuit gaan dat je nog 20 jaar verder gaat huren, is de domste investering die ik ooit gehoord heb.

En wat als je dan verhuist? Dan sloop je de dubbele beglazing er weer uit?

Echt; dit gaat nergens over.

En je mist zijn punt; dat huurcommissies dus níet iets altijd kunnen versnellen…
Skit3000 @Anomnomnomymous25 september 2023 22:40
Je weet zelf toch hoe lang je ergens van plan bent te blijven wonen? Dubbelglas plaatsen kost 50 euro/m², afhankelijk van waar je woont en welke kamers je verwarmd (de meeste huizen alleen de woonkamer) kan je dus voor 500 tot 1.000 euro al klaar zijn waarmee je afhankelijk van de gasprijs voor 100 tot 200 euro per jaar mee bespaard.

Bovenstaande is expres ruim, dus je kunt rekenen met een terugverdientijd van 10 jaar of van 3 jaar ongeacht hoe optimistisch je bent, maar beide zijn in het geval van ergens 30 jaar wonen peanuts.

Overigens hoef je bij een koophuis ook niet te verwachten dat als je 1.000 euro investeert, je woning ook 1.000 euro meer waard wordt. Is dat een reden om in die gevallen dan ook maar geen dubbelglas te plaatsen?

Ik heb inderdaad niets gezegd over of huurcommissies iets wel of niet kunnen versnellen omdat ik wil wijzen op dat je ze in sommige gevallen niet nodig hebt. Als er door storm een gat in je raam zit en je verhuurder geeft niet thuis, dan laat je het toch ook zelf vervangen in plaats van dat je 20 jaar lang in de wind en de regen zit?

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 17:15]

Bruin Poeper @Skit300026 september 2023 08:27
Dubbelglas plaatsen kost 50 euro/m²,
Nee. Het glas kost €50/m2. Het plaatsen kost iets meer...
Anomnomnomymous @Skit300026 september 2023 14:58
Overigens hoef je bij een koophuis ook niet te verwachten dat als je 1.000 euro investeert, je woning ook 1.000 euro meer waard wordt. Is dat een reden om in die gevallen dan ook maar geen dubbelglas te plaatsen?
Bij een koophuis ga ik er van uit dat ik er in ieder geval 10+ jaar in zit. En je huis wordt wel dégelijk meer waard als je dubbel glas aanbrengt, omdat je daarmee het energie label naar beneden brengt.
Geef mij eens een voorbeeld waarin dit níet het geval zou zijn?

Als er door storm een gat in je raam zit en je verhuurder geeft niet thuis, dan laat je het toch ook zelf vervangen in plaats van dat je 20 jaar lang in de wind en de regen zit?

Ik denk dat je met je hele verhaal vanuit een luxe positie spreekt -
Er zijn genoeg mensen die dat extra geld niet kunnen missen.

En nee, als ik iets huur, dan ga ik er van uit dat dat soort vervangingen door de verhuurder geregeld wordt.

[Reactie gewijzigd door Anomnomnomymous op 22 juli 2024 17:15]

Skit3000 @Anomnomnomymous26 september 2023 15:07
Ja de verhuurder moet het ook regelen, maar wanneer deze dat niet doet ga je toch niet bij de pakken neer zitten? En zeker net als je er zelf kosten mee kunt besparen.
Ik denk dat je met je hele verhaal vanuit een luxe positie spreekt -
Totaal niet. Toen ik met minder dan een minimumloon op mezelf ging wonen was er een probleem met de radiator in mijn woning die niet meer dicht wilde (in de zomer). De verhuurder wilde hier niks aan doen en zei dat ik maar een raam open moest zetten. Ik heb toen heel snel het sommetje gemaakt dat er elke twee weken zo veel gas verloren ging dat ik van die kosten zelf een monteur in kon huren, dus zo gedaan. Hierna via Huurcommissie (anderhalf jaar later) gelijk gekregen en het geld voor de monteur terug gehad maar het in de tussentijd verbruikte gas niet. Ik ben dus heel blij dat ik gelijk in heb gegrepen en niet anderhalf jaar had gewacht. Los van het geld, is het namelijk gewoon zonde om energie verloren te laten gaan wanneer je het met een simpele ingreep kunt voorkomen.
SuperDre @Skit300025 september 2023 19:44
Grapjas, veel coorperaties doen geen zak.
Skit3000 @SuperDre25 september 2023 22:46
En zoals anderen in reacties al aangeven, moeten ze voor 2030 in actie zijn gekomen. In de plaats waar ik woon zijn de (voornamelijk vooroorlogse) huurwoningen ondertussen bijna allemaal energieneutraal gemaakt. Er zijn huurders in andere plaats van dezelfde coöperatie waar misschien nog niets is uitgevoerd en dan lijkt het voor hen misschien alsof er geen zak wordt gedaan, maar het is praktisch gezien natuurlijk onmogelijk om alle huizen in Nederland morgen tegelijkertijd aan te pakken.
Gert @armageddon_2k125 september 2023 20:52
En iemand die voor iemand anders een huis koopt ook, woon je er niet of ben je de eigenaar niet dan is het jammer.
Verwijderd @RemiB25 september 2023 18:03
Totdat iedereen een warmtepomp heeft. Dan vallen de voordeeltjes weg en wordt ren warmtepomp ook op lange termijn duurder. Kijk naar de geweldige salderingsregeling.
FreezeXJ @Verwijderd25 september 2023 18:47
Je moet er ook op tijd bij zijn natuurlijk, die regelingen zijn er om de eersten over de streep te trekken. Als je je panelen al een jaartje of 5 hebt liggen ben je inmiddels wel uit de kosten, en heb je nu pure winst. Ga je nu nog panelen leggen, tja... dan weet je wat eraan komt.
Weiger je te verduurzamen omdat het toch te duur is, dan maakt de overheid het vanzelf duur, en verplicht. Daar zijn ze nu hard mee bezig, want ze hebben er wel doelen te halen (of anders krijgen we een stikstofcrisis 2.0 maar dan voor klimaatdoelen, want ook die zijn EU-breed opgelegd, en kunnen vermoedelijk bij de rechter worden afgedwongen).
controvi @FreezeXJ25 september 2023 19:37
Het probleem is niet eens zozeer dat je weet dat voordeel regelingen komen te vervallen.
Het probleem zit hem in dat je niet weet wat de regering gaat doen.

Waar niemand ooit over gesproken heeft is dat ze de korting op stroom op je energy rekening eraf gehaald hebben.
Daar kwam ik alleen maar achter omdat na 2022 de nood regeling verliep en ik plots van 400+% meer voor mijn stroom betaalde met maar 33% meer verbuik.
En ja ik heb het echt uitgerekend.
ik heb Vattenval 6x gebeld om de vraag voor te leggen aan 6 verschillende mensen en er was er maar 1 die mij uiteindelijk kon vertellen wat er gebeurd was.

Als de regering dat doet, that's fine maar dan moeten ze er ook open over zijn.
En als dit soort sneaky dingen worden gedaan en daardoor de kosten op gedreven worden voor stroom..... Waar stopt het dan? Je kunt niet meer rekenen op wat de regering doet.
Die maken zulke gekke sprongen uit het niets dat je geen langetermijn plannen kunt maken.

Dus ja, waarom zou je nu nog zonnepanelen aanschaffen? waarom zou je nog een EV aanschaffen? waarom zou je nog een warmtepomp aanschaffen? misschien dat je dat doet en volgende maand schaffen ze saldering ineens af, en gaat de electra prijs omhoog.
Segafreak83 @controvi25 september 2023 23:02
Volledig mee eens, de overheid is totaal niet transparant en doet maar wat.

Je kan ze gewoon niet vertrouwen, want morgen kan het ineens anders zijn.

En reken maar dat de elektra prijzen gaan stijgen en niet zo'n beetje ook, zit je dan met je zonnepanelen (zonder accu), geen saldering, warmte pomp en elektrische auto.
controvi @Segafreak8326 september 2023 12:38
Geen saldering is minder belangrijk dan betalen voor terugleveren

Dat de saldering eraf zou gaan wist al. Tenminste iedereen zou dat moeten weten.
Dat je gaat betalen voor teruglevering iis nooit gezegd. Ook al kon iedereen zonder kennis ervan uitrekeken dat het zou gebeuren.
batteries4ever @controvi26 september 2023 12:36
Eh… er is ook een niet-financiële reden om het te doen. Tenzij je ook al een kaartje richting Mars geserveerd hebt.
controvi @batteries4ever26 september 2023 12:46
Ik snap waar je op doelt maar wat is de toekomst als iedereen geen huis meer kan betalen?
Wat is de toekomst als de armoede zo erg wordt dat er geen sociaal vangnet meer kan zijn?

Ik snap ook wel dat het gaat om de energie transitie. Maar het stoort mij wel eneorm dat we in nederland met onze geringen uitstoot vergeleken met andere landen, zoveel moeten doen.

De EU kijkt alleen maar naar uitstoot per m2 per persoon.
Gezien nederland zo klein is met veel mensen gaat dat getal HEEL snel omhoog.
Daarnaast hebben we een MEGA industrie gebied vlak bij de grens staan in duitsland waar niemand over praat. CO2 en methaan stoppen niet bij de grens.

Maar los daarvan, als ik nu ineens een waterpomp aanschaf en de regering zegt over 2 jaar, "weet je wat, we gaan de stroom vol belasten" dan ben ik plots de lul en raak ik per maand steeds meer geld kwijt.
Als dat inhoud dat ik mijn hypotheek niet meer kan betalen, waarom zou ik dan nu kiezen voor een waterpomp om de natuur te redden? Ik moet eerst zelf in leven kunnen blijven voor ik kan bijdragen.

Of je hem wel of niet mag laat ik in het midden, maar Jordan Peterson heeft wel gelijk dat je, "om mensen iets te laten geven om de natuur, moet je ze eerst uit de armoede trekken".

Kijk alleen al naar alle 'bio' producten waarvan de verkoop sterk gedaald is omdat mensen er geen geld meer voor hebben.
Kijk naar de stagnatie van de EV markt, omdat mensen er geen geld meer voor hebben.
Ik kan zo wel doorgaan.

Uit eindelijk zou ik veel liever hebben dat onze regering, zoals ze in Friesland bij een gemeente gaan doen, zich meer druk maken over het land beschermen tegen de gevolgen van extremer weer.
Limburg heeft niet eens geen last meer van overstromingen als er 5 windmolens en 3 woonwijken klimaat neutraal gebouwd worden.

Dus van de bevolking verwachten al ons spaargeld weg te schieten in een bodemlozen put zonder uitzicht, zie ik liever investeringen die daadwerkelijk helpen.
johnbetonschaar @FreezeXJ25 september 2023 19:59
maar dan voor klimaatdoelen, want ook die zijn EU-breed opgelegd, en kunnen vermoedelijk bij de rechter worden afgedwongen).
Huishoudens zijn maar ~15% van de volledige CO2 uitstoot, en bij de huidige mix van grijze en groene stroom geeft verwarmen met warmtepomp slechts 30% reductie in CO2 uitstoot [1]. Het valt niet te verwachten dat die stroom mix erg zal veranderen want verwarmen doe je meestal in de winter en dan doen zonnepanelen niet of nauwelijks iets, dus je warmtepomp draait dan op kolen of … gas …

30% reductie van een fractie van 15% verbruik (je gaat immers nooit op 100% warmtepompen komen, de helft zou al veel zijn) zet geen zoden aan de dijk, lijkt me dat er wel eenvoudigere en goedkopere manieren zijn om dat te bereiken…

[1] https://www.wattisduurzaa...stoot-met-een-warmtepomp/

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 22 juli 2024 17:15]

FreezeXJ @johnbetonschaar25 september 2023 20:13
Ik zeg niet dat de huidige manieren effectief zijn, of dat er niks beters is, wel dat de overheid gedwongen kan worden maatregelen te nemen (waarbij in principe Brussel niet gaat over welke, maar alleen effect wil zien).

Ik verwacht dat grote bedrijven hun subsidies met hand en tand verdedigen, en dat 'gewone burgers' ook liever goedkoop vliegen dan dat een deel subsidie krijgt op iets duurzaams, want niet eerlijk. Daarnaast blijven we gewoon extra mensen in dit landje proppen, dus alles wat we links winnen verliezen we rechts weer.
TheDudez @FreezeXJ25 september 2023 20:47
Het is gewoon gokken! Elke 4 jaar een andere richting of zelfs eerder. Je bent gewoon dom als je op de overheid blijft vertrouwen. Je moet alleen kijken op korte termijn en anders is het gokken. Daarom is het ook een dom idee om een warmtepomp te nemen aangezien de terug verdientijd lang is. Als je het doet vanuit milieu oogpunt dan is het een andere verhaal. Maar doe je het voor de centen dan ben je dom bezig want dan blijft het gokken. En het kan goed uitpakken dat ontken ik ook niet. Maar dan kan je beter je geld in iets anders stoppen.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 17:15]

Glashelder @TheDudez26 september 2023 09:22
Het ligt er heel erg aan hoe je het aanpakt. Ik heb hier een warmtepomp gekocht van een dozenschuiver waar zoveel subsidie op zat dat het apparaat maar 600 euro kostte.

Aan installatie heb ik zo'n 1000 euro uitgegeven (materialen + kosten voor een koelmonteur). Totaal ben ik minder geld kwijt dan als ik een nieuwe CV had opgehangen. En ik heb nu geen gasaansluiting meer, dus die 200 euro per jaar zijn gratis kilowattuurtjes.

Maar tegenwoordig kan de gemiddelde mens nog niet eens een gat boren, daar moet dan een 'vakman' voor komen, dus dan snap ik die tarieven wel die installateurs vragen..
phoenix2149 @Verwijderd26 september 2023 10:46
Zie je nu al met elektra en zonnepanelen. Overal proberen ze het eerdere voordeel weer te benadelen. BTW en energie belasting wordt al niet meer verrekend (netto terug levering)

Eerste leverancier vraagt al een vast bedrag per maand voor het hebben van panelen. Soort straf voor het bezit. onafhankelijk van hoeveel je er hebt.

Ik denk dat het zeker wel eerlijker kan om de voordelen van zonnepanelen niet bij de gebruikers te leggen die geen zonnepanelen hebben, maar dat blijkt niet wenselijk. Beter uitmelken dan eerlijk maken.
aaahaaap @RemiB25 september 2023 17:45
Electra zal ongetwijfeld ook meer belast worden als het relatief gezien meer gebruikt gaat worden en de inkomsten dus dalen over gas, kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen.
MadX46 @RemiB25 september 2023 18:32
Alleen een beetje jammer dat zonnepanelen in de winter bijna niets opleveren. Van november tm februari heb ik totaal 600kwh opgewekt terwijl ik in juni alleen al 1191 kwh heb opgewekt. (Totaal op jaar basis wek ik meer dan 7000 kwh op.) Nu liggen mijn panelen oost-west dus dat helpt niet, maar helaas heb ik geen andere keus.
Grrrrrene @MadX4625 september 2023 19:09
Oost-west is juist perfect. Mooier verdeeld over de dag zonder grote piek midden op de dag. Als ik nu mocht kiezen, zou ik liever oost-west hebben, zeker met het oog op de afbouw van de salderingsregeling.
MadX46 @Grrrrrene27 september 2023 16:47
Eens, m.i. het grootste deel van het jaar heb je er plezier van omdat je beter verdeeld over de dag je opwekking hebt. Alleen in de koude maanden (november tm februari ) als je de warmtepomp wilt laten draaien (waar ik op reageer) is het ongunstig. De zon komt zo'n beetje in ZO op en gaat in ZW onder.
RemiB @MadX4625 september 2023 19:28
Natuurlijk, heb je helemaal gelijk in. Dan nog kun je de warmtepomp overdag harder laten draaien en zo in de avond minder energie verbruiken. Het scheelt in ieder geval iets en kun je een deel het verwarmen dus gratis doen. Bij gas kun je op geen enkele manier gratis verwarmen.
MadX46 @RemiB27 september 2023 16:50
Eens, maar ondanks dat ik op jaar basis riant opwek heb ik er in de winter maanden niet zo veel moeite mee om het beetje dat ik opwek te gebruiken. Maar goed... alle beetjes helpen inderdaad.
RemiB @MadX4628 september 2023 11:51
ja klopt, in de winter is het niet genoeg, behalve als je een enorme hoeveelheid van ~25 panelen hebt. Dat is bij mij ook niet het geval, heb ongeveer evenveel opbrengst als jij.
Het voordeel van de combi PV+WP t.o.v. PV+CV is dat hoe meer stroom je bespaart, hoe meer je overhoudt voor je WP.
controvi @MadX4625 september 2023 19:48
Dat is inderdaad iets waar je maar weinig mensen over hoort.
Dan plak je zon warmtepomp in je tuin en kun je .... wat warm water pakken....
Zonnetje schijnt, mooi terug verdienen.
Dan wordt het winter en moet het ding plots vol de hut verwarmen,en warmwater leveren.

Stroomverbruik dik omhoog en geen teruglevering om blij van te worden.
Ik durf te wedden dat je dan aan het einde van het jaar duurder uitbent dan wanneer je gewoon je ketel temperatuur omlaag zet voor verwarmen en een paar boilertjes plaatst in huis waar je warm water gebruikt.

Geld natuurlijk wel alleen voor mensen met fatsoenlijke isolatie in huis.
RemiB @controvi28 september 2023 11:48
Natuurlijk kost het in de winter meer, precies zoals bij een CV.
Maar terugverdientijd is natuurlijk niet het enige argument:
- Je weet vast dat alle huizen van het gas af moeten om gevaarlijke klimaatverandering te beperken. De CV moet dus de deur uit.
- Ga je verhuizen, onderzoek wijst uit dat duurzame huizen steeds meer geld opleveren, zo verdien je het dus ook terug.
- ik vind het zelf een erg fijn idee dat ik onder de douche sta en ons huis verwarm zonder uitstoot van fossiele brandstoffen (als je een 100% groene energiemaatschappij hebt), maargoed dat is subjectief.
- Toename van comfort. Huizen worden gelijkmatiger verwarmd, waardoor het comfortabeler voelt.
- Daarnaast heb je een buffervat met warm water, dus je hebt altijd 200 of 300 liter warm water, ook als de stroom uitvalt. Bij een CV is dat niet het geval.
- Je kan met je warmtepomp ook koelen als je vloerverwarming of roestvrije radiatoren hebt.
- en dan nog een indirect voordeel: als je een WP plaatst doen mensen vaak een snelle verbetering van kieren afdichten, radiatoren verbeteren met ventilatoren en radiatorfolie, soms zelfs vloerverwarming aanleggen of extra isolatie aanbrengen.

[Reactie gewijzigd door RemiB op 22 juli 2024 17:15]

rob12424 @RemiB25 september 2023 18:55
Jep probleem zit hem erin als je geen zonnepanelen kan nemen en dat ding ineens ook nog stuk gaat. Als overheid zijnde zou ik warmtepompen laten leasen. Aan de lage inkomens.
0xygen500 @RemiB25 september 2023 19:02
Met zonnepanelen nu nog, maar zonder salderingsregeling nog steeds?
Amdwarrior @RemiB25 september 2023 20:18
Fijn voor mensen die krap bij het geld zitten is een warmtepomp natuurlijk 1 grote droom.

Net als Tesla subsidie nu elektrische auto's steeds betaalbaar worden mag de onderklasse weer hoofdprijs betalen.
moonlander @RemiB25 september 2023 20:28
Ja, en als we allemaal massaal elektrisch zijn , komen daar de heffingen weer te liggen. Geld moet ergens vandaan komen
Ast1on @RemiB25 september 2023 20:33
Raad eens wat meer belast gaat worden als de meerderheid overgestapt is? Ja. Elektriciteit. Met als excuus dat de netten moeten aangepast worden enz... .

Gezien de gas prijzen in 2022 zijn er veel lange termijn contracten/projecten afgesloten en opgestart.
Nog genoeg gas en olie in de wereld. En de vraag daarnaar is nog niet afgenomen, investeringen blijven dus.
TheDudez @RemiB25 september 2023 20:41
https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/

Voor het gros van de Nederlandse huishoudens wordt de hybride warmtepomp na 2026 toch niet verplicht, omdat de investering in het apparaat bij de huidige energieprijzen niet binnen zeven jaar is terug te verdienen.
andreetje @TheDudez25 september 2023 22:54
Zo is het. En als je isoleert wordt de t.v.t. nog langer (en de warmtepomp dus nog minder rendabel).
Verwijderd @RemiB26 september 2023 00:05
Best wazig voor iemand die in een appartementje woont.

Daar zal de CV toch nog de komende decennia noodzakelijk blijven.
phoenix2149 @RemiB26 september 2023 10:42
Zelfs met deze bedragen en mijn verbruik No change dat het goedkoper is.

Verbruik:850 kuub. Gezin van 4 (2 jonge kinderen) en douchen bijna dagelijks ivm sportief gezin.
130m2 hoekhuis.
VV beneden radiatoren boven met 50 graden aanvoer. Individueel geregeld met EVOhome.
Met 120L zonne collector

Warmtepompen zijn gewoon te sterk voor mij. De minste is 8kW en dat is te veel en gaat pendelen-->ergo meer energie dan voordeel. laag kW zijn bijna allemaal bedoeld voor hybride. In beide gevallen financieel met subsidie niet voordelig.

Ook een warmtepomp moet in max 15 jaar vervangen worden, dat is dan geen 15.000 euro, maar zeker 6000-7000.

Buiten dat moet het ook nog geplaatst kunnen worden. Ik heb een hoekhuis mij zij tuintje, wat voordelig is. Ik zou nimmer een unit op (plat) dak willen hebben of aan gevel. Dat geeft alleen maar resonantie en ellende.
dreamsharing @RemiB26 september 2023 09:03
Je hoort altijd alleen de plusjes nooit de minnetjes.
In Zutphen / De Hoven is een wijk die geheel afhankelijk is van warmte pompen alles is groen daar.
Maar de Gemeente heeft wel een extra oplossing moeten verzinnen om die mensen letterlijk niet in de kou te laten zitten als het echt kouder wordt.
En dan praten we nog niet eens over de extra energie kosten die de mensen hebben want het leek allemaal zo prachtig in de berekeningen alleen in de praktijk viel het vies tegen.
De warmte pompen gebruikten aanzienlijk meer energie als ze dachten een beetje zoals met een EV 400km op een volle accu maar dan wel onder alle ideale omstandigheden.
Het is trouwens ook aan de orde geweest dat die warmtepompen meer vervuilender zijn als een gewone gas installatie maar daar hoor je ineens ook niets meer over.
Juist in de winter heb je meer energie nodig en gaan je zonnepanelen minder opbrengen dus dan heb je uiteindelijk gewoon weer dure energie nodig van de leverancier.
Het lijkt allemaal zo mooi maar onderaan de streep wordt het gewoon een fiasco.
En dan hebben we het nog niet eens over het geluid wat er wordt geproduceerd gezellig iedereen een warmtepomp aan de muur of in de tuin.
RemiB @dreamsharing26 september 2023 16:46
ik heb zelf een warmtepomp aangeschaft dit jaar dus weet van veel minnetjes. Een behoorlijke investering, een verandering qua leidingen, geluid van de buitenunit, resonantie, uitbreiding naar 3-fase (was niet per se nodig, maar wel handig icm zonnepanelen), groot elektriciteitsverbruik, extra isolatie aangebracht.
Ik weet ook zelf van de plusjes: geen gas meer wat mij een fijn gevoel geeft, meer comfort want continue temperatuur, meer comfort want betere isolatie en niet meer afhankelijk van oa Russisch gas...

vervelend voor zo'n wijk in Zutphen. Echter, ik kan me voorstellen dat er wat kinderziektes en onverwachte problemen ontstaan bij grote nieuwe projecten. Zal bij het overschakelen naar gasverwarming ongetwijfeld ook zo gegaan zijn. Ik zie niet waarom het een groot fiasco wordt. In Scandinavie staan al jaren ontzettend veel warmtepompen de huizen te verwarmen. Als het daar kan met die kou, dan kan het hier ook.

En natuurlijk heb je meer verbruik in de winter, meer dan je kan opbrengen met zonnepanelen. Maar nu is de gasprijs ook duurder in de winter omdat de vraag hoger is. Ik zie niet wat er anders is.

en voor mij het meest relevante argument: ondanks alle problemen, kinderziektes, verandering (van gedrag) dat nodig is, het moet toch! We hebben andere keuze dan om te stoppen met fossiele brandstoffen. De wetenschappelijke consensus is overduidelijk: CO2 warmt de aarde op. Los van de enorme gevolgen voor het klimaat, de natuur en de mens, dát is pas duur!
RemiB @dreamsharing30 september 2023 15:01
je hebt helemaal gelijk dat er grondstoffen nodig zijn voor alle duurzame technieken. Zeldzame ook nog eens. Er is geen perfecte oplossing, anders hadden we die al lang en breed uitgevoerd.
Ik lees altijd wel dat de hoeveelheid mijnen etc er nodig is voor olie, kolen en gas ontzettend veel meer is dan dat er nodig is voor bijv accu's, metalen in chips en materialen voor zon/wind.

Aangezien je met je uitspraken komt die tegen de algemene wetenschappelijke consensus in gaan, nodig ik je uit om zelf met bronnen te komen die je uitspraken ondersteunen.
Bijv die 1700 wetenschappers.
Of dat de 'halve wereld gesloopt wordt'.
Laat maar zien.
CH4OS @HansvDr25 september 2023 16:54
Zover ik weet is ook pas per 2026 een warmtepomp verplicht. Is het ook te duur inclusief deze subsidie? Ik moet bekennen, dat ik geen idee heb hoe hoog/laag de subsidie is die je ervoor krijgen kunt. Zelf woon ik in een appartement en heb daardoor een dergelijke verplichting niet.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:15]

Johnn @CH4OS25 september 2023 18:17
nieuws niet gevolgd? Warmtepomp wordt niet meer verplicht in 2026.
CH4OS @Johnn25 september 2023 18:41
Heb je hier een bron voor? Zie ook nieuws: Hybride warmtepomp wordt per 2026 in Nederland verplicht bij vervangi... uitzondering is voor monumenten en woningen die niet op de grond zitten?
Johnn @CH4OS25 september 2023 20:31
https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/
litebyte @Johnn25 september 2023 23:40
Frappant dat meer en meer media in Nederland het langzaam aan gooien op het milieu, en het klimaatverhaal loslaten. Dat is is in ieder geval een realistischer verhaal.
litebyte @Verwijderd26 september 2023 11:29
Ik ontken toch helemaal niets? Het is juist laf om asl overheid niet kenbaar te willen maken dat de invloed van de mens in relatie tot de toenemende stijging van de temperatuur vrijwel nihil is. Dit wordt ook duidelijk uit berekeningen. Milieu is een ander verhaal, daar kun je echt slagen maken - maar dat is electoraal veel risicovoller, met name richting multinationals en industrie, hebben we recent ook in het nieuws gezien.

Waar we op in moeten zetten is om de effecten van opwarming goed en vooral op tijd op te kunnen vangen. Dus investeren in gewassen, infrastuctuur aanpassingen, waterhuishouding etc etc etc Dan vooral in die landen die de know-how en (financiele) middelen niet hebben.
Vossie94 @CH4OS25 september 2023 17:01
Zie onderstaande PDF van de RVO. Het is natuurlijk de vraag of deze lijst in 2026 nog hetzelfde is qua apparaten en bijbehorende subsidiebedragen. Mijn gok is van niet. De hybride warmtepomp die ik heb aangeschaft verdient zichzelf momenteel wel terug maar zonder subsidie was dat (met huidige energietarieven + belasting voor stroom/gas) wel anders geweest. Momenteel komt de berekening na aftrek subsidie op break-even uit als je een levensduur neemt van 10-15 jaar. Benieuwd wat de energieprijzen en bijbehorende belastingen voor stroom/gas de komende tijd gaan doen.

https://www.rvo.nl/sites/...dcodelijst-warmtepomp.pdf

[Reactie gewijzigd door Vossie94 op 22 juli 2024 17:15]

yonthe @CH4OS25 september 2023 17:01
Het plaatsen van een warmtepomp is duurder bij aanschaf, maar door het lagere verbruik zal je over gedurende de levensduur van het apparaat uiteindelijk minder kwijt zijn.

Als de terugverdientijd langer is dan 7 jaar, dan geldt er vanaf 2026 geen verplichting om een warmtepomp aan te schaffen.

De subsidie hangt af van het type pomp:
Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht krijg je tussen de € 1.950 tot 3.000 subsidie.
Voor een volledige lucht/water-warmtepomp is het subsidiebedrag € 1.950 tot 3.750.
Voor een bodem-warmtepomp start het subsidiebedrag bij € 3.750 en loopt op tot 5.100.

[Reactie gewijzigd door yonthe op 22 juli 2024 17:15]

Skit3000 @HansvDr25 september 2023 16:51
Op termijn is een CV juist duurder. Mocht ooit de stroomprijs zo ver stijgen dat gas toch goedkoper is, kan je "altijd nog" een (vrij goedkope) gasgenerator in je huis plaatsen om van twee walletjes te eten.
Powerblast @Skit300025 september 2023 17:01
Op termijn misschien wel maar uiteindelijk kijk ik toch een stuk naar hoe lang het duurt vooraleer ik de investering terug heb verdiend (in vergelijking met het alternatief) en die tijd is me te lang op dit moment.

Waar ik persoonlijk wat schrik voor heb is dat ik nu een dure investering doe, dat deze bijvoorbeeld binnen een jaar of 5-10 volledig achterhaald is, omdat er ondertussen weer iets is dat nog veel beter is. Ik ga er vanuit dat de technologie niet stil staat we binnen 5j-10j weeral iets veel beter hebben. Een gasketel vind ik van prijs dan nog te overzien, maar een geothermische warmtepomp is zo duur in mijn beeld, dat je dit niet na 5j al gaat vervangen (hopelijk :)). Zit je daar leuk met je put.

Snap volledig dat we naar deze energiebronnen over moeten hoor, daar niet van. Maar de terugverdientijd is me gewoon nog te hoog om het risico op achterhaalde tech teniet te doen. Maar dat is mijn persoonlijke mening :).

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 22 juli 2024 17:15]

buzzlightyear @Powerblast25 september 2023 18:02
Terugverdientijd? Laat die gedachte svp los. Als je een inductiekookplaat koopt van 1.000 euro denk je toch ook niet na over een terugverdientijd?
En ja, er komt zeker een alternatief voor of een een significant betere versie van een warmtepomp. En als die er is volgt wel weer iets nieuws. Ondertussen zit je met je CV ketel waar geen gas meer wordt aangeleverd want gasnet in je woonwijk is ontmanteld.
Onze benadering is 1) kunnen we het financieel behappen , 2) is de verhoogde prijs voor de warmte die we wensen acceptabel en 3) leveren we een bijdrage aan de verduurzaming (voor ons allen en voor onze kinderen).
Ja op iedere vraag gaf bij ons de doorslag om een warmtepomp te installeren.
arbraxas @buzzlightyear25 september 2023 18:26
Inderdaad, het is gewoon een kosten/baten analyse.
Zeker in een ouder huis zoals de mijne moet je eerst het huis geschikt maken voor warmtepomp. Alleen dat loopt al behoorlijk in de papieren.
dus bij mij word het een investering van 1500 euro voor een ketel, of 50.000 euro om de hele boel om te gooien naar warmtepomp. (voorzichtige schatting, als ik alles zelf doe).

Het zijn hele andere bedragen als een inductieplaat van 1000 euro vs 400 voor een 5 pits gasstel.
Die 600 euro is niet zo boeiend, 48.500 euro wel.
buzzlightyear @arbraxas25 september 2023 18:44
Die 50.000 ben je waarschijnlijk gedeeltelijk kwijt aan HR glas, isolatie? Qua warmtepomp en alles wat erbij komt ben je ergens tussen de 7-10K kwijt.
Powerblast @buzzlightyear25 september 2023 19:21
Hier sprak mijn sanitaire man in ieder geval over cijfers als minimum 12k (inclusief boring geloof ik). Wel in belgie, maar of dat veel verschil maakt weet ik niet. Zit in hetzelfde schuitje. 12j geleden gewoon gas aangesloten op CV en dus geen vloerverwarming. Heb een vrij laag verbruik dus het duurt erg lang voor je nog maar iets van voordeel van merkt. Bovenverdieping wordt sowieso al niet verwarmd, buiten midden winter een elektrische bijverwarming, dus dan zit je met een verbruik dat niet in verhouding staat tegenover de kosten.

Inductie tegenover keramische kookplaat was in de tijd een no brainer, veel sneller alles warm en laag verbruik. Plus zoals hierboven gezegd, 1000 euro kan je niet vergelijken met 12k. Daar denk je, in mijn geval toch, wel iets langer over na.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 22 juli 2024 17:15]

buzzlightyear @Powerblast25 september 2023 19:49
Dat je er langer over nadenkt begrijp ik zeker. Wij zijn ook niet over een nacht ijs gegaan. Ging me meer over de ‘terugverdientijd’ wat ik een vreemd concept vind.
arbraxas @buzzlightyear26 september 2023 07:23
Omdat het ook geen terugverdientijd is, maar een gevalletje nu direct aftikken.
Maar wat je vaak ziet is zoals buzzlightyear doet, puur naar de warmtepomp kijken en verder niet.
Wat gaat bijvoorbeeld mijn gasverbruik doen als ik wel isoleer, maar eerst even niet een warmtepomp?
Vaak word gewoon niet eerlijk gerekend, alle voordeel word bij de warmtepomp gezet.
andreetje @buzzlightyear25 september 2023 23:06
Wat een onzin. De t.v.t..is de enige reden om een warmtepomp te nemen. En wat blijkt? Bij een zuinig huis is er geen of te lange t.v.t., zodat 90% van de huishoudens niet eens verplicht kan worden om vanaf 2026 een warmtepomp te kopen.

https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/

Er wordt geen gasnet ontmanteld. Dat is regelrechte onzin en angstzaaierij. De overheid is gestopt met grootschalige van het gas projecten omdat ze allemaal min of meer mislukt zijn. De kosten rijzen de pan uit en doelen worden niet gehaald.

De bijdrage aan de CO2 uitstoot grenst aan nul. Ik ga geen €10K uitgeven zodat de wereld theoretisch een honderdmiljardste graad minder opwarmt. Ik geloof niet in sprookjes.
buzzlightyear @andreetje25 september 2023 23:27
Wellicht is het voor jou van belang een goede ‘terugverdientermijn’ te hebben. Voor ons is het niet van belang. Voor de rest klinkt je reactie meer als een ontkenning van feiten maar dat zal ongetwijfeld liggen aan de verschillende bronnen van informatie die we raadplegen.

[Reactie gewijzigd door buzzlightyear op 22 juli 2024 17:15]

andreetje @buzzlightyear26 september 2023 07:19
De verhouding tussen uitgaven en effect is compleet zoek. Neem die 28 miljard euro om 0,000036 graden opwarming te voorkomen. Ik vind dat een onverantwoorde uitgave, want hier moeten mensen flink voor bloeden, en dat getal is puur theoretisch en gebaseerd op doemscenario's.

Maar ook het PBL heeft aangegeven dat slechts 16% van deze uitgaven zeker (enig) effect heeft, de rest is onzeker of heeft geen effect.

Dan wordt het dus 28 miljard euro voor misschien 0,0000005 graden minder opwarming.

De van het gas projecten kostten soms €100K per woning. Wij zijn een rijk land, maar niet zó rijk.

Er is ons altijd voorgehouden dat wij flink gaan besparen door de vergroening. Ik zie alleen maar stijgende accijnzen en geen t.v.t., dus nóg verder stijgende lasten.

En dat niet alleen. In het "groene" Duitsland met veel windmolens en zonneparken, gaat de industrie kapot door de hoge energieprijzen. Dat land stort economisch in. Daar komt werkeloosheid en armoede. De immigranten verlaten zelfs Duitsland omdat het leven daar niet goed meer is.

De gekozen energietransitie (het had ook anders gekund...) wordt zwaar geromantiseerd, maar feitelijk is deze onhaalbaar en onbetaalbaar voor ons.
buzzlightyear @andreetje26 september 2023 07:40
Dank je wel voor je uiteenzetting. Uiteindelijk kijken we er anders naar. De balans maken we over dertig jaar op.
andreetje @buzzlightyear26 september 2023 09:08
Fijne dag! :)
Aikon @Powerblast25 september 2023 18:11
Een warmtepomp is niks nieuws, eigenlijk zelfs erg oude technologie. Je hoeft echt geen enorme sprongen in efficientie te verwachten waardoor je opeens zou willen vervangen. Vooruitgang zit ook in zaken die je toch niet nodig heb zoals hogere tempertuur of juist betere werking bij heel lage temperaturen die in nl niet voorkomen.

Daarnaast is een warmtepomp gewoon te vervangen zoals een cv ketel. Je hoeft niet opeens weer duizenden euro's uit te geven voor aanleg. En zo duur zijn ze uberhaupt niet, zeker niet met subdidie.
GHorsie @Aikon25 september 2023 22:52
Dus de thermo-akoestische warmtepomp is al door alle fabrikanten in gebruik?

Of zouden er toch nieuwe technieken zijn die minder geluidsoverlast veroorzaken :)

Ik zeg niet dat deze snel beschikbaar zijn maar er zijn dus wel nieuwe ontwikkelingen. Zie bijvoorbeeld het experiment van TNO: https://www.tno.nl/nl/new...rgietransitie-versnellen/
andreetje @Aikon25 september 2023 23:00
Je kunt beter zo lang mogelijk wachten met een warmtepomp. Het klopt dat ze er al lang zijn, maar ze zijn nu nog zeer milieuvriendelijk (waardoor het bouwbesluit aangepast moest worden zodat ze nog in nieuwbouw geïnstalleerd mogen worden).

Verder is de levensduur veel te kort en dus milieu-onvriendelijk.

Verder zijn het vaak zeer grote, lompe en zware apparaten.

Verder staat er nu een hele nieuwe generatie onervaren dombo's klaar die net de opleiding gehad heeft om een apparaat te installeren wat veel complexer en veel duurder is dan een cv-ketel.

Die subsidie betalen wij gewoon zelf.

Toekomstige warmtepompen zijn milieuvriendelijker, compacter, goedkoper, gaan langer mee, hebben een betere COP en de kans is groter dat je een ervaren monteur krijgt.
Aikon @andreetje26 september 2023 07:24
Beste kan je via je erfenis er 1 laten installeren met terugwerkende kracht. Man wat een onzin schrijf je zeg.
andreetje @Aikon26 september 2023 07:32
Kun je ook onder woorden brengen waarom je dat vindt?

Imho is de energietransitie onderhevig aan deflatie. Hoe langer je de uitgaven uitstelt, hoe beter het is.

Neem de EV. De eerste EV's waren zeer duur en slecht, en hadden nauwelijks actieradius. Dat wordt langzamerhand beter. Nu zijn ze nog steeds 50% duurder dan een ICE (als je de bpm niet meetelt) en is de actieradius nog steeds ondermaats. In de toekomst wordt Europa overspoeld met goedkope Chinese EV's en er wordt een actieradius van 1000 km verwacht.

Wachten loont.

Hetzelfde geldt voor zonnepanelen en warmtepompen.
Polydeukes @Powerblast25 september 2023 17:40
Waar ik persoonlijk wat schrik voor heb is dat ik nu een dure investering doe, dat deze bijvoorbeeld binnen een jaar of 5-10 volledig achterhaald is
Dat risico loop je toch altijd? Het leven zit vol onzekerheden. Koop je ook geen huis omdat je bang bent dat de huizenmarkt misschien instort of je relatie mogelijk stopt? Koop je geen nieuwe auto omdat je mogelijk een baan dichtbij huis gaat vinden? Investeer je niet in isolatie omdat door afnemende vraag naar gas de gasprijs misschien wel gaat dalen?
Powerblast @Polydeukes25 september 2023 17:52
Net omgekeerd, net huis gekocht om zeker te zijn dat de prijs niet meer omhoog kan gaan. Ik kies voor zekerheid. En als het dan over iets gaat waar ik misschien op 5-10j goed mee af ben maar voor het zelfde geld met oude brol zit terwijl het nog niet terugverdiend is, tja dan twijfel ik ja.
andreetje @Polydeukes25 september 2023 23:07
Die afweging moet iedereen zelf maken.
Dunky555 @Powerblast26 september 2023 14:37
Ik ga er vanuit dat de technologie niet stil staat we binnen 5j-10j weeral iets veel beter hebben.
Tja dit heb je over 5 á 10 jaar waarschijnlijk ook weer. Technologie staat nooit stil, dus wanneer doe je het dan wel?
ariekanari @Skit300025 september 2023 17:00
Het is een subsidie voor mensen die het in principe zelf zouden kunnen betalen en/of financieren door een lening af te sluiten (denk aan zonnepanelen). Op het moment dat een warmtepomp of zonnepaneel meer betaalbaar is geworden wordt de subsidie afgeschaft en moeten mensen met een kleinere beurs/inkomen deze alsnog geheel zelf betalen. Voor een groot deel van deze groep zullen de aanschafkosten alsnog een zeer grote uitgave zijn.
Polydeukes @ariekanari25 september 2023 17:36
Wat is volgens jou het alternatief? De enige manier om de prijzen omlaag te krijgen is de productie stimuleren. Dat lukt alleen door toenemende vraag door de eerste generaties kopers te motiveren om een relatief duur apparaat aan te schaffen. We zien nu al dat 't werkt: er is meer concurrentie, de productie neemt toe en de stuksprijs gaat naar beneden (net als bij zonnepanelen).
Enige probleem nu is een mega tekort aan installateurs, waardoor de totaalprijs alsnog heel hoog is.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 17:15]

The Zep Man
@Polydeukes25 september 2023 17:40
Wat is volgens jou het alternatief?
Rentevrije leningen met een gesubsidieerde korting als de geadverteerde terugverdientermijn niet wordt behaald, warmtenet, ...

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:15]

Polydeukes @The Zep Man25 september 2023 17:41
Iemand die geen €5000 kan sparen kan het ook niet terugbetalen als lening. Je verschuift alleen het probleem naar achteren, niet de oorzaak.
The Zep Man
@Polydeukes25 september 2023 17:43
Iemand die geen €5000 kan sparen kan het ook niet terugbetalen als lening.
Er zijn voldoende mensen die de lening wel kunnen dragen, maar simpelweg het geld initieel niet neer kunnen leggen conform de laarzentheorie.

Als je met een warmtepomp echt gaat besparen, dan is er geld om een lening af te betalen. Neem als verplichte afbetaling een deel van de besparing in de betreffende periode. Dan hebben zowel lener als leningverstrekker (overheid) er voordeel aan. Meer besparing? Meer verplichte afbetaling en een kortere afbetaalperiode. Minder besparing? Minder verplichte afbetaling en een doorschuivende afbetaalperiode.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:15]

FreezeXJ @The Zep Man25 september 2023 18:48
Als je geen 5k kunt opbrengen als huis-eigenaar doe je iets fout... Straks lekt je dak, en ben je 10k verder aan alleen het repararen ervan, hoe ga je dat dan betalen?
The Zep Man
@FreezeXJ25 september 2023 19:14
Als je geen 5k kunt opbrengen als huis-eigenaar doe je iets fout...
Ah, ja. "Geluk is een keuze", " trek jezelf op aan je laarsveters", etc., etc.
T_Spirit @FreezeXJ25 september 2023 21:06
Klopt, maar je kan je geld als huiseigenaar maar 1 keer uitgeven.
Je zal dus nog wel iets meer achter de hand moeten hebben...
Die 5 a 10k dat is er wel, naar als er dan iets gebeurd zit je met de gebakken peren.
Tortelli @The Zep Man25 september 2023 18:16
Warmtenetten zijn echt een lelijke oplossing in de praktijk. Hang er zakelijk aan vast, prijzen die we zelfs nu nog moeten betalen slaan echt nergens op. Partijen hebben een monopolie waar je als gebruiker de dupe van bent.
Segafreak83 @Tortelli25 september 2023 23:11
Echt wel, je betaald je helemaal scheel aan belachelijke prijzen, terwijl het grootste gedeelte restwarmte is.

Het idee was leuk, uitvoering een grote cashgrab.
ariekanari @Polydeukes25 september 2023 17:42
Ik weet geen andere oplossing of alternatief.

Ik constateer alleen dat een dergelijke subsidie c.q. andere vorm van stimulans niet terecht komt bij of benut kan worden door een doelgroep. Hier de lage inkomens.

Deze subsidievorm heeft alleen een aanjaageffect (misschien iets te kort door de bocht geformuleerd). Noodzakelijk en/of wenselijk maar verre van ideaal of optimaal.
Olaf van der Spek @ariekanari25 september 2023 19:10
Als je geen alternatief weet, hoe kun je dan zeggen dat het verre van optimaal is?
andreetje @Polydeukes25 september 2023 23:08
Dat dit bij zonnepanelen lukt, wil dat nog niet zeggen dat het ook bij warmtepompen lukt. Het zijn compleet andere apparaten. Warmtepompfabrikanten verwachten geen schokkende prijsdalingen.
3raser @Skit300025 september 2023 16:55
Op welke termijn dan? Tel je ook de afschrijving mee van een apparaat van 1.000 euro ten opzichte van een warmtepomp van 7.000 euro?
Clevergyno @3raser25 september 2023 16:58
Was een warmtepomp maar 7000 haha.
Richh @Clevergyno25 september 2023 17:12
Ik weet niet hoor, maar een LG monoblock kost zo'n 4500 euro (en dat is duur, elders in Europa betalen ze minder) en daar gaat nog 2800 euro subsidie vanaf*.
Zag laatst ook dit topic: forumtopic: Mis ik iets (monobloc bijna gratis incl. subsidie)

Als je woning geschikt is voor lage temperatuur verwarming en je kan de buitenunit kwijt, is die investering kleiner dan heel veel mensen denken.

Het ding met die subsidie is dat je het door een erkend installateur moet doen, en dat die gasten duizenden euro's vragen voor een dag werk.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 17:15]

Clevergyno @Richh25 september 2023 19:18
Sorry hoor, maar dit is echt een bagger model. Veel meer gezeik en onderhoud dan als bij een model van bijvoorbeeld CTC. En het verbruik en tot hoe lage temperatuur ze kunnen is hoger voor beide gevallen.

Dit is ook zonder installatie en alles eromheen. Onrealistische prijs.

[Reactie gewijzigd door Clevergyno op 22 juli 2024 17:15]

Richh @Clevergyno25 september 2023 19:29
Euhm... Die dingen zie je dus echt overal. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. LG is een prima middenklasser en dit is geen B product.

Daarentegen heb ik geen idee wat CTC is :P maken die wel hun eigen spul? Inmiddels is het web overspoeld met rebadged Chinees spul. Nibe is tegenwoordig ook MHI...

Dat het verbruik in specifieke gevallen hoger is, is letterlijk altijd zo. Een warmtepomp is gelukkig 3 tot 5 keer efficiënter dan een CV ketel (SCOP) dus die paar procentjes boeien eigenlijk niks.

Het is inderdaad zonder installatie, dat is het probleem een beetje. Want een installateur vinden die het ook nog eens tegen een normaal uurloon wil installeren... Dat is niet te vinden. In principe is het grofweg een dag werk en zou dat geen vermogen hoeven te kosten.

[Reactie gewijzigd door Richh op 22 juli 2024 17:15]

Steyn_E @Richh25 september 2023 18:00
Ja,
Aankoop monoblock
+ leidingwerk voor aanvoer/retour warmtepomp,
+ een boilervat voor tapwater, (en een regelaar met een driewegklep)
+ installatie.
(+ In veel gevallen ook nog aanpassingen aan het afgiftesysteem ivm lage temperatuur.)
En uiteraard nog sterk afhankelijk van hoeveel warmtevraag je woning in totaal heeft. Als je bij -10 ~8KW nodig hebt om de boel warm te houden heb je weinig aan eentje die bij +2 nog 4,4KW levert (kan zo snel niet vinden wat ie bij -10 of -7 doet).
Richh @Steyn_E25 september 2023 18:16
Bij een monoblock zit sanitair warm water in principe geïntegreerd. En anders, een boilervat van 2000 euro heef anders ook weer 1000 euro subsidie :P

Het afgifte systeem is uiteindelijk de grootste kostenpost. Tegelijkertijd woont een aanzienlijk deel van Nederland in een woning van na de jaren 90, met vloerverwarming en redelijke isolatie. Al met al kom je dan een heel eind voor minder dan 5k door de subsidies. Mits je aannemer niet extreem duur is...
Steyn_E @Richh25 september 2023 19:42
Ik weet niet hoe je erbij komt. Een monoblock wekt alleen warmte op; je zal een boilervat moeten hebben om warm water op te kunnen slaan (met 5KW kun je niet douchen namelijk).

Op boilervaten zit vziw ook geen subsidie (wel op warmtepompboilers maar da’s weer heel iets anders).

En veruit het grootste deel van de woningvoorraad is van voor 2000. Meestal matig geïsoleerd en zeker geen vloerverwarming.

De investering zal voor de meeste woningen ruim boven de 10K liggen inclusief installatie. Ook omdat je een veel zwaarder type WP dan dat ding nodig gaat hebben voor een jaren ‘60 of ‘70 woning. Ook met vloerverwarming. Bron: ervaring met het verbruik van een 50 jaar oude woning met HR++ glas, vloerverwarming, vloerisolatie, een gevulde spouwmuur en een beetje dakisolatie (gaat nog verbeterd worden).

[Reactie gewijzigd door Steyn_E op 22 juli 2024 17:15]

Richh @Steyn_E25 september 2023 19:50
Hoe ik erbij kom: het staat letterlijk op de productpagina die ik linkte, en op de website van dit product (en op alle andere monoblock warmtepompen die je kan kopen). Een monoblock warmtepomp is letterlijk de omschrijving dat het álles kan: CV én warm water. Maar wellicht heb ik dat dan verkeerd begrepen?
Ik moet toegeven dat ik ook niet geheel begrijp hoe het precies werkt met slechts 5kw inderdaad.

In plaats van een boilervat kan je natuurlijk ook een warmtepompboiler installeren, al met al hebben we het (na aftrek subsidie) niet om zeer exorbitanten bedragen.

Tenzij je inderdaad in een oudere woning woont, matig geïsoleerd en ook geen vloerverwarming hebt. Dan is het inderdaad wat lastiger en duurder, dat klopt.
Steyn_E @Richh25 september 2023 19:57
Ja, dat heb je dan toch verkeerd begrepen. Je hebt nog een boilervat nodig om warm water op voorraad te zetten. Die kosten al gauw 2000 euro incl btw.

Dus ja, met een monoblock kun je verwarmen en warm tapwater maken maar voor dat tapwater moet je nog wel een boilervat in het systeem opnemen (en een driewegklep).

En voor wat betreft de gemiddelde leeftijd van NL woningen: slechts 1/3 van de totale woningvoorraad is van 1985 tot nu. 2/3 is dus ouder dan dat. Het gros van de mensen staat dus voor een veel hogere investering dan alleen de ketel omwisselen voor een warmtepomp.

Ik ben het er helemaal mee eens dat het de toekomst heeft; maar niet voor die hele groep in de komende paar jaar.
Richh @Steyn_E25 september 2023 20:15
Dan neem je dus in plaats van dat boilervat een warmtepompboiler met subsidie. Scheelt weer wat :)

We kunnen in ieder geval bij de nieuwste woningen relatief vlot en goedkoop de overstap maken. Dat scheelt al een hoop op grote schaal! En voor deze categorie kom je met een paar duizend euro toch best wel ver.

Voor de oudere woningen is het wellicht verstandiger om te beginnen met isoleren, en de verwarming een keer te vervangen als de vloer sowieso al aan vervanging toe is, bijvoorbeeld.
BlueTooth76 @Steyn_E26 september 2023 09:32
Bij veel monoblocks zit de boiler al in de binnenunit. Vaak 200 tot 300 liter.
Steyn_E @BlueTooth7626 september 2023 16:37
Ah, op die fiets. Ja, dat kan ook (al is dat niet goedkoper dan een regelunit+driewegklep+boilervat), maar een opslagvat is hoe dan ook noodzakelijk.

WPB kan ook een optie zijn maar daarvoor moet je dan weer luchtkanalen zien weg te werken (immers je wil dat in de winter niet met je zojuist opgewarmde binnenlucht doen).
Miglow @Richh25 september 2023 20:53
Ik krijg eind van de zomer (Kemkens zei niet welk jaar) een hybride warmtepomp en de opnemer zei al: "Voor het geld moet je het niet doen, dat verdien je nooit terug." "Wees maar blij dat jij het niet hoeft te betalen, want het is vooral om het gemiddelde energielabel van de woningen te verbeteren". Mijn schoonmaakster die in een vergelijkbare woning woont krijgt dus geen kruipruimteisolatie die ik wel gekregen heb

[Reactie gewijzigd door Miglow op 22 juli 2024 17:15]

Richh @Miglow25 september 2023 21:12
Een hybride warmtepomp schiet financieel inderdaad weinig op. Een aanzienlijke besparing is je vast recht van gas, en als je hybride gaat behoud je die.

Wat dat betreft is het hele systeem met verhuren een groot probleem, want jouw verhuurder wil inderdaad alleen maar 'op papier' aan regeltjes voldoen, ookal verbruik je dan nog steeds energie en heb jij een hoge rekening.
Gigantisch zonde. Ook van het geld van je verhuurder.

Stap 1 is altijd isoleren. Onafhankelijk van wat voor energie je ook gebruikt, minder gebruiken is altijd winst...
Miglow @Richh25 september 2023 21:21
Ik klaag al niet, maar zoals gezegd, veel mensen met een houten vloer en kruipruimte zonder isolatie krijgen dus geen isolatie, waar mij dat €4,** per maand kost maar aan comfort veel meer oplevert. Dan ben ik vrij weinig thuis, dus gebruik omgeveer 600m³ per jaar.
Dunky555 @Richh25 september 2023 17:24
Het is even geleden dat ik het uitgeplozen heb en ik kan er naast zitten, maar ik meen dat je iets van drie verschillende warmtepompen hebt. Deze die je noemt zijn de goedkoopste en ondersteunen de CV-ketel en verbruik je er ~25% minder gas mee. Dan heb je er die de warmte uit de lucht nemen en al snel twee keer zo duur zijn én je hebt er vloerverwarming voor nodig om je huis te kunnen verwarmen.
Dan heb je nog de hele dure aardwarmtepompen die 20-30k kosten.

Edit
Wat links en er zijn zelf nog wat meerdere varianten.
https://www.engie.nl/prod...atie/soorten-warmtepompen
https://www.warmtepompbron.nl/warmtepomp-soorten/
https://warmtepompenadvies.nl/types-warmtepompen/

[Reactie gewijzigd door Dunky555 op 22 juli 2024 17:15]

Richh @Dunky55525 september 2023 18:09
Nope, dit is 3en volledig elektrische warmtepomp. Geen hybride.

Dat wil je het liefste niet, want dan blijf je vast zitten aan gas en betaal je ook vast recht daarvoor. Een hybride pomp ie net zo duur, dus zonde.

Het concept is het onttrekken van energie uit de buitenlucht. Daardoor heb je eigenlijk altijd een buitenunit nodig.

Grondwarmtepompem zijn bizar duur inderdaad. Het is een esthetisch mooie oplossing, maar financieel is een tientallen meters diep gat eigenlijk nooit rendabel.
Dunky555 @Richh25 september 2023 18:25
OK, dan zijn die wel in prijs gedaald zo te zien. Toch ook maar weer eens induiken dan.
ilaurensnl @Dunky55525 september 2023 17:48
Hybrid is per definie niet goedkoper, maar hoe meer vermogen een warmte pomp heeft == duurder.

Hybrid is ter support dus hebben vaak minder vermogen. Een hybrid kan je ook standalone draaien, zonder gas.
Blasterxp @Richh25 september 2023 17:41
Na de installatie kun je ook terugkomen bij de installateur bij problemen en onderhoud. Zelf montage is je eigen risico.
Richh @Blasterxp25 september 2023 18:10
Dat klopt, maar tegenwoordig vragen installateurs letterlijk 2x de waarde van een volledig nieuw apparaat :P
HakanX @Richh26 september 2023 01:16
Misschien dat het dan goedkoper is om zelf een erkend installateur te worden om daarna zelf te installeren 😂
Richh @HakanX26 september 2023 01:30
Dat is oprecht wat ik overweeg 😜
HakanX @Richh26 september 2023 01:38
Als je toch bezig bent, begin gelijk een STAP cursus erkend installateur warmtepomp kan je ook subsidie voor de cursus krijgen en volg daarna een cursus bij jezelf, vergeet niet jezelf certificaten te geven aan het einde 😝
Richh @HakanX26 september 2023 01:41
Voor zoveel klusjes (meterkast, zonnepanelen, airco) heb je een certificaat nodig, maar bij STAP kan je daar dan weer geen subsidie voor krijgen.

Blijkbaar hebben ze liever dat ik wat met marketing of ecommerce doe ofzo, want daar is heel veel aanbod van 😅
HakanX @Richh26 september 2023 02:02
Oke laatste idee dan, heb een beetje zelf zitten lezen wat je ervoor allemaal nodig hebt, hier staat het: https://www.studium.nl/ni...-warmtepomp-installateur/
Allemaal vrij simpele certificaten dat je nodig hebt. Beetje lezen en een toets afleggen. Wat je dus als STAP cursus wel kan aanbieden is geen certificaat afgeven, maar wel leren wat mensen moeten doen om gecertificeerd te kunnen worden en misschien een dagje online yoga om tot de juiste mindset te komen om eraan te beginnen 🤣
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Richh25 september 2023 19:19
en dat die gasten duizenden euro's vragen voor een dag werk.
Zou je dat met een objectieve bron kunnen onderbouwen? Dit lijkt onjuist.
Richh @Bor25 september 2023 19:33
Waarvan wil je een bron? De hoeveelheid werk, of dat ze er duizenden euro's voor vragen? :P
MacD007
@Richh25 september 2023 23:09
Denk eerder aan 4 a 5.000 euro voor de installatie.
Richh @MacD00725 september 2023 23:13
Yep, exclusief de warmtepomp zelf. Maar de vraag is, waarom eigenlijk? Waar zitten die kosten in?

Het is niet zo dat men er een week mee bezig is, of dat er duizenden euro's aan extra materiaal gebruikt wordt naast de warmtepomp zelf. Toch?
MacD007
@Richh26 september 2023 00:05
Eigenlijk niet, maar het is big business, hoewel er wel ondertussen bedrijven zijn die het anders aanpakken, bv Quatt, daar heb je al een warmtepomp 4,5 kW voor 2800 euro en dat inclusief de installatie. Dus het kan blijkbaar wel.
Doesnotcompute @Clevergyno26 september 2023 13:50
Voor flink minder heb je de all electric Xource 7 van Intergas. Beetje teveel laten gek maken? Overigens zijn er veel meer die onder dat bedrag zitten.
Clevergyno @Doesnotcompute26 september 2023 14:18
Dan weet je ook meteen dat het de halve levensduur heeft, veel minder efficient draait en in de winter een baggere COP heeft.
Doesnotcompute @Clevergyno26 september 2023 21:36
Laat ik deze nou zelf in bezit hebben en ze ook plaatsen. Leg maar uit waarom de Xource 7 kwalitatief minder is, en minder efficient. Ik haal overigens betere SCOP dan opgegeven vanuit de fabrikant, en m'n verbruik is ook lager dan berekend tijdens de bouw, terwijl ik boven de ontwerp temp zit.

Leg maar uit, ik wacht wel.
MSalters
@Skit300025 september 2023 16:57
De Nederlandse politiek heeft al de expliciete beslissing genomen dat het niet gaat gebeuren. De energiebelasting op gas en elektriciteit zijn en blijven in het voordeel van de warmtepomp. Je jaarlijkse kosten zijn lager - de vraag is dus wat de terugverdientijd wordt.
andreetje @MSalters25 september 2023 23:12
Met die terugverdientijd van de warmtepomp is het niet best gesteld:

https://www.ad.nl/economi...-niet-verplicht~abdba240/
BlueTooth76 @andreetje26 september 2023 09:36
Dat gaat dus om de "hybride warmtepomp".

De terugverdientijd moet je voor je eigen situatie uitrekenen. Voor mij was het een no-brainer en 5 jaar later heb ik nog steeds een energierekening van €5 per maand en krijg ik aan het eind van het jaar geld terug (uiteraard ook vanwege zonnepanelen). De rekening in 2018 was nog €185 per maand en dat was ruim voor de prijsverhogingen. De besparing is inmiddels ruim €3.100 per jaar, als ik met de tarieven van nu reken.
andreetje @BlueTooth7626 september 2023 10:08
Ik heb de adviseur op bezoek gehad. Ik was bereid om mijn spaarrekening leeg te gooien. Het advies (door ons lage gasvebruik) was: doe het niet. Het kost je alleen maar véél meer.

Daarnaast is de thuisaccu-lobby zo succesvol geweest dat de salderingsregeling eraan gaat. Dat gaat warmtepompbezitters in de toekomst veel kosten.
MacD007
@andreetje27 september 2023 09:02
Dat zijn goede argumenten, gezien de veel te lage prijs moet het wel bagger, slecht, eerder kapot en een slechte COP zijn.
Dat is een top conclusie, je zou zo bij de Consumentenbond kunnen werken.
Of mis ik nu juist details waarom het allemaal niets is, of werk jij voor die merken die hun warmtepompen voor 200%-300% in de Nederlandse markt zetten.
Wat blijkt dat internationale merken exact de zelfde producten voor heel veel minder, soms wel voor minder dan de helft in andere EU landen verkopen, ook die moeten aan exact de zelfde eisen als onze warmtepompen voldoen.
Ik ken een kennis daar hebben ze een hele week nodig gehad voor de installatie (met 3 man), bij mij waren ze binnen 1 dag met 2 man klaar.

Mbt de saldering is nog helemaal niets beslist, gisteren nog in de EK geweest, ze gaan in ieder geval de invoeringsdatum van 1-1-2025 al niet meer halen, de verwachting is zelfs dat het voorstel helemaal wordt afgeschoten.

Bij een extreem laag gasverbruik, denk daarbij aan < 450 m3 gas per jaar zal een (hybride) warmtepomp geen voordeel op leveren.
Bij een gem. Gasverbruik van echter 1200-1400 m3 gas kun je dit binnen 5-6 volledig hebben terugverdiend en daarna een stuk lagere energierekening hebben.

[Reactie gewijzigd door MacD007 op 22 juli 2024 17:15]

andreetje @MacD00727 september 2023 12:01
Ik vind er nog te veel onzekerheden aan zitten. Bij een kennis met een nieuwbouwhuis van een jaar oud is bijvoorbeeld een Nefit warmtepomp geïnstalleerd. Als ik zie hoeveel problemen daar waren, dan schrik ik daar van. De monteurs die kwamen na klachten, vertelden dat ze zelf het apparaat ook nog niet konden doorgronden. Toen een printplaat stuk ging, kreeg de kennis te horen dat levering misschien wel maanden kon duren. Dat viel achteraf mee, maar het gevolg was wel een zeer hoog stroomverbruik gedurende een week (niet de warmtepomp maar de bijverwarming met COP = 1 moest het huis verwarmen).
Het is ook een mega groot apparaat, zowel buiten als binnen. Ik hoop dat ze in de toekomst echt compacter worden.

En hoe gaat het straks buiten de garantie, als er een duur onderdeel kapot gaat?

Ik heb weinig vertrouwen in de kennis en kunde van adviseurs, installateurs en onderhoudsmonteurs, omdat het voor de meesten vrij nieuwe materie is. In Den Haag mogen ze denken dat je tekorten oplost door een blik techneuten open te trekken; zo werkt het in de praktijk niet. De kans bestaat dat je met cowboys te maken krijgt. Laat de markt eerst nog maar eens rijp worden.
The Zep Man
@Skit300025 september 2023 17:06
Op termijn is een CV juist duurder.
Wat dat (deels?) compenseert is dat winters steeds warmer worden en korter duren, en dat je daardoor per jaar op een 'natuurlijke' manier minder gas gaat gebruiken bij dezelfde thermostaatconfiguratie.

Iemand die voor 2026 nog zijn CV moet vervangen doet er goed aan om alle keuzes te overwegen, inclusief het simpelweg laten plaatsen van een nieuwe CV (die waarschijnlijk efficiënter zal zijn dan de CV die aan vervanging toe is).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:15]

Blasterxp @The Zep Man25 september 2023 17:42
ik denk dat het in december 2025 een goede maand wordt voor de cv ketel-verkooppunten. Ze zullen echt nog wel een tijdje op zolder liggen; nieuw in doos.
litebyte @Blasterxp25 september 2023 20:13
Dat ligt er helemaal aan hoe de politiek de komende jaren het energievraagstuk gaat aanpakken.

Los van de geopolitieke situatie is er voor de overheid gewoon een heel groot inkomsten vraagstuk. De schatkist moet voldoende of beter gwzegd steeds meer gevuld worden, en net als bij roken of rijden op fossiele brandstoffen zullen er maatregelen worden genomen (al dan niet onder valse excuses om ze te rechtvaardigen) die de inkomsten minimaal op peil zullen houden

Dus sigaretten worden fiks duurder als er minder gerookt wordt, en gas wordt flink duurder als er minder cv's gebruikt worden, benzine wordt fiks duurder als er minder getankt wordt. Naast dan nog het meer belasten van de 'nieuwe' doelgroepen - zoals electrische autorijders of middels nieuwe belastingen (km heffing)

Belasting op accu's (ook thuis) is een kwesie van tijd - afhankelijk van de populariteit.
litebyte @The Zep Man25 september 2023 20:05
De laatste periode dat er een relatief snelle opwarming was van de aarde was zo'n 150.000 jaar geleden, die periode duurde zo'n 5000-7000 jaar, met een temperatuurstijging tussen de 4-7 graden. Dus we hebben nog even om een wijs besluit te nemen ;)
kiang @HansvDr25 september 2023 16:55
Snap ik helemaal: de installatie is een stuk duurder, maar dat komt door een dieptriest tekort aan knowhow in Nederland. Nederland is een gasland, en zelfs nu is het nog verdomd moeilijk ene goede installateur te vinden voor een warmtepomp: de meeste beunhazen hebben zo weinig kennis en kunde (lees: zijn te lui iets nieuws te leren) dat ze je puur voor hun eigen gemak een hybride warmtepomp willen aansmeren. Laat je niets wijsmaken: dat is een idioot slechte oplossing want je zit dan alsnog aan gas vast.

Daarnaast is het gebruik ook niet heel veel goedkoper, wat absurd is: als je alle stroom die de warmtepomp verbruikt zou opwekken in een gascentrale, dan zou je alsnog ongeveer de helft minder gas verbruiken.

Dat een warmtepomp alsnog relatief duur is toont aan hoe verziekt scheef de prijsverhouding tussen gas en stroom is.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 17:15]

holoduke51 @kiang25 september 2023 17:07
Ik zit hier in een groot huurhuis (3 kids) met warmtepomp. Zonder zonnenpanelen.
Stroom verbruik is wel echt hoog vind ik. Rond de 200 euro in de zomer en 400 euro in de winter. Als je geen zonnenpanelen hebt is het ook in deze tijd prijzig en dan moet je ook nog veel geld in de installatie stoppen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die 10,15k hebben liggen om eventjes een warmpte pomp te instaleren.
Blasterxp @holoduke5125 september 2023 17:43
Voor wat voor energiecontract heb je gekozen?
holoduke51 @Blasterxp25 september 2023 18:11
Vandebron. Nu nog variabel contract.
MacD007
@holoduke5127 september 2023 09:14
Ligt het dan niet aan je energiecontract? Ik denk er zijn zat andere mogelijkheden die goedkoper zijn.
litebyte @kiang25 september 2023 17:36
Ik denk dat de know how er absoluut is, maar het vertrouwen mogelijk nog niet - van de industrie tot aan de eind gebruiker, los van de tekorten/enorme vraag naar pompen. Heel veel woningen in Nederland zijn er niet geschikt voor, waaronder die van ons (jaren 30 woning) We hebben drie 'energie&klimaat' adviseurs aan onze deur gehad, waarvan er slechts eentje een eerlijk advies gaf - u haalt het qua kosten er waarschijnlijk pas over de hele lange termijn uit ant de wonnig moet namelijk dan ook nog goed geisoleerd zijn. De andere 'adviseurs' kwamen met het bekende poep verhaal, "maar doe het dan voor het klimaat."

Het klimaat gaan we, hoe zeer we ook ons best doen, nooit 'positief' beinvloeden als mens, De kwaliteit van het milieu kunnen we gelukkig wel enorm beinvloeden.

Ik zal voor onze woning in Nederland dus nooit kiezen voor een warmtepomp, ook niet voor een hybride. Zo'n anderhalf jaar geleden hebben we de CV vervangen door een van de meest zuinige die er toen te koop was, en tevens waterstof (menging) voorbereid.

En om mijn steentje bij te dragen aan de verbetering van milieu hier in Nederland doen we deels verwarming door infaroodpanelen naast de uitermate zuinige CV. Als het heel koud wordt (onder de 0 overdag,) doen we lekker de houtkachel aan, kan de rest allemaal uit.
Als straks de thuisaccu's wel echt betaalbaar worden dan zou ik als dat nog de moeite loont voor ons complete electrificatie van de woning willen hebben,
andreetje @litebyte25 september 2023 23:17
Nederland staat nog vol met woningen als de jouwe. Om die van het gas te halen kun je zomaar €40-€100K kwijt zijn. Dat is niet te doen. Ik vind het bijzonder asociaal dat Nederland zo'n beetje de hoogste gasprijs ter wereld heeft. Dat heeft niets meer met stimuleren maar met repressie te maken.
litebyte @andreetje25 september 2023 23:34
Denk ook aan de talloze oudere appartementen (die kunnen ook niet allemaal op een zogenaamd warmtenet.)
Er is daarnaast totaal geen lange termijn visie vanuit de overheid, er wordt nu een techniek omarmt die en voor heel veel huishoudens geen optie is, en waarvan helemaal niet duidelijk is of het over 5-10 jaar ook nog als leidende warmte voorziening kan gelden - qua kosten dan voor de consument. Met je vooral eens bewoenrs vragen die een warmte pomp al langer dan 5 jaar hebben, hoe vaak ze er klachten mee hebben gehad. De techniek zal dan de laatste jaren wel betrouwbaarder zijn, maar het onderhoud is veel duurder.

Je tikt daarnaast als overheid honderden miljoenen af bij particulieren aan gasbelasting, maar laat de groot verbruikende industrie vrijwel ongemoeid, dit is niet eerlijk uit te leggen als je als politiek enige vorm van zelfreflectie hebt en aangeeft dat 'we' van het gas af moeten.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 17:15]

andreetje @litebyte26 september 2023 07:24
We kunnen de industrie en andere bedrijvigheid niet dezelfde accijnzen opleggen als particulieren. De ondernemingen hebben die vrijstelling (het is geen subsidie) niet zomaar. Als ze die kwijt raken, kunnen ze niet meer concurreren op de wereldmarkt en verdwijnen ze. Dat is al gebeurd met de aluminiumfabriek. In Duitsland gaat momenteel veel industrie kapot door de hoge energieprijzen.

Als we het meer gelijk willen trekken, dan moet de accijns voor huishoudens omlaag. We hebben geen andere keus.
Darksteel83 @HansvDr25 september 2023 16:58
Ik hoop voor je dat er rekening mee hebt gehouden dat aardgas bij het huidige beleid steeds zwaarder belast gaat worden en elektriciteit juist rustig aan steeds wat minder.

De elektriciteit belasting zorgt wel dat zonnepanelen erg goed renderen.
Richh @Darksteel8325 september 2023 17:07
Het ironische is juist dat elektriciteit eigenlijk het allerzwaarste belast wordt van alle energievormen.

Als je aardgas, benzine of diesel omrekent naar de hoeveelheid energie die erin zit in Watts, dan is elektriciteit aanzienlijk duurder dan fossiele energie. Mensen vinden de benzineaccijnzen hoog, maar de energiebelasting is procentueel gewoon hoger ;) en ja, ook daar gaat de BTW weer overheen.
Het valt nog niet zo op omdat een warmtepomp 3-5x efficiënter met energie omgaat dan een cv-ketel, waardoor er ondanks de hogere belasting, nog altijd sprake is van een terugverdientijd.

Als men in plaats van deze subsidies nou eens zou kiezen voor een lagere belasting op elektriciteit, dan zal de energietransitie aanzienlijk sneller gaan, denk ik.
Darksteel83 @Richh25 september 2023 17:11
Elektriciteit is inderdaad het zwaarste belast. Dit is een super maatregel voor zonnepanelen stimulans.

Maar het is slecht voor warmtepompen in huizen zonder zonnepanelen.

Voor (grote) bedrijven is elektriciteit trouwens niet zwaar belast.

Maar die belasting gaan dus wijzigen bij huidig beleid. Het was ook nog erger eerst.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 17:15]

Richh @Darksteel8325 september 2023 17:13
Exact, maar volgens mij willen we juist nu een beetje af van de stimulans van zonnepanelen wat verminderen :P

Tijd dus om elektriciteit aanzienlijk in prijs te verlagen. En om 'gewone' consumenten van dezelfde stroomprijzen als grote bedrijven te voorzien. Dat zal de energietransitie behoorlijk helpen :)
Darksteel83 @Richh25 september 2023 17:29
Consumenten gelijk aan grote bedrijven voor elektriciteit lijkt mij nu geen goed idee.

Consumenten belasting op elektriciteit omlaag wel.

Belasting op gas voor grote bedrijven verhogen dat lijkt me wel een goed idee. Liefs trouwens door gewoon de CO2 prijs omhoog te doen. Anders gaat een raffinaderij namelijk gewoon de olie gebruiken i.p.v. gas.

Verder moeten we ook opletten dat door gasbelasting elektriciteit dan niet te duur wordt. Want door merit systeem heeft de gasprijs veel effect ook al is op dat moment bijvoorbeeld 70% van de stroom groen.
andreetje @Richh25 september 2023 23:20
Dat kan domweg niet. Onze regering is zwaar verslaafd aan de accijnzen. Maak je electriciteit goedkoper, dan leidt dat tot minder belastinginkomsten.

De regering is zelf de grootste rem op verduurzaming. Dat gaan EV-bezitters over enkele jaren ook merken. En zonnepaneelbezitters.
Richh @andreetje25 september 2023 23:26
Onze regering is vooral verslaafd aan geld uitgeven. De inkomsten vereisen een verplaatsing naar andere taxen dan (gewone) inkomens en uitgaven. Dan is het allemaal helemaal niet zo lastig volgens mij.

Dat de Tesla bezitter straks meer mag betalen dan een Aygo, dat zal niemand verbazen. Er zullen echter altijd gradaties zijn, waar hopelijk een neutrale discussie over gevoerd kan worden in Den Haag.
andreetje @Richh26 september 2023 07:06
Mee eens.
DvanRaai89 @Darksteel8325 september 2023 17:12
De elektriciteit belasting zorgt wel dat zonnepanelen erg goed renderen.
Uhm, Nee? Volgensmij heft de overheid belasting over álle elektriciteit die je verbruikt, ook als je die zelf opwekt d.m.v. PV o.i.d.
Darksteel83 @DvanRaai8925 september 2023 17:22
De energie belasting betaal je niet als je voldoende zonnepanelen hebt en zolang je 100% mag salderen.
https://www.anwb.nl/huis/energie/salderen-zonnepanelen

Dit is een reden waarom de teruglever vergoeding zoveel lager is dan wat je betaald.

De overheid/netbeheerder meet sowieso niet hoeveel je opwekt in Nederland. Maar alleen wat je verbruikt en teruglevert. Je eigen verbruik is dus sowieso niet belast.

Met een slimme meter en een dynamisch contract wordt ook nog de wanneer gemeten. Met een dynamisch contract heb je ieder uur andere tarieven. Maar ook dan kun je nu nog je energie belasting salderen.

Salderen gaat wel afnemen in de toekomst waarschijnlijk vanaf 2025.
SuperDre @Darksteel8325 september 2023 19:43
Maar helaas is de prijs van electriciteit nog steeds achterlijk gekoppeld aan gas, en dat zie ik ook niet snel veranderen. Het is echt te gek voor woorden dat dat nog steeds zo is, terwijl het overgrote deel in Nederland niet opgewekt wordt met gas.
Darksteel83 @SuperDre26 september 2023 06:25
De prijs is niet werkelijk gekoppeld aan gas. Maar aan de hoogste aanbieder die nog net nodig is. Door het merit systeem.

Wanneer we 1-2 GW aan batterijen hebben en nog wat meer zon en wind zullen we minder gelinkt aan de gas prijs in de zomer en lente.

Wanneer we NPE volgen hebben we trouwens rond 2035 helemaal geen aardgas meer nodig in NL voor elektriciteit productie. We gebruiken dan wel groene waterstof in omgebouwde gas centrales. Deze waterstof wordt onder de grond opgeslagen.
geewizz25 @Darksteel8327 september 2023 16:34
Elektra wat minder ???? Slaap rustig verder. 8)7 8)7
In Nederland word je gestraft als je ergens op bezuinigt, want na verloop van tijd krijg je vanzelf de rekening gepresenteerd.

Voorbeeld?? ik bied bijna geen restafval meer aan, maar ben de afgelopen 5 jaar wel 3 maal zoveel gaan betalen, idem voor mijn kleine beetje gasverbruik, van 3000 m2 naar 1600 m2 en wat denk je? Ben nu veeel meer kwijt dan 4 jaar geleden.
Mijn motivatie voor dit soort zaken is nu ongeveer gelijk aan nul want het lijkt allemaal op ordinaire geld graaierij.
Blijkbaar geld in NL voor particulieren niet de regel dat als je wat investeert er ook wat voor terug krijgt of in ieder geval op nul uitkomt.
De overheid financiert liever bedrijven als die investeren krijgen ze het driedubbel terug in NL....

[Reactie gewijzigd door geewizz25 op 22 juli 2024 17:15]

Darksteel83 @geewizz2527 september 2023 17:34
1600 m3 een klein beetje?

Dat is bovengemiddeld.

Wij hebben 440 m3 gehaald in 2022. Wel door de verwarming ook lager te zetten. En dit is huis uit 2015.

Gas is nu inderdaad een stuk duurder dan het vroeger was dankzij Poetin zijn acties vanaf midden 2021 en de invasie in februari 2022. Gelukkig is het nu niet meer super duur.

Voor energie zijn particulieren inderdaad zwaar belast tenopzichte van bedrijven in Nederland.
Dit zorgt wel dat je zonnepanelen snel terug verdient. Maar is echt duur als je wel een warmtepomp hebt maar geen zonnepanelen.

Grote bedrijven betalen hier vaak minder voor hun energie dan in andere buurlanden.

De particulier lijkt inderdaad meer richting energie besparing gestuurd te worden dan bedrijven in Nederland.
geewizz25 @Darksteel8328 september 2023 14:50
1600 m³ gas voor een vrijstaand huis uit 1972 op het platteland met 3 verdiepingen (vloeroppervlak plm. 80 m² per etage) plus een bedrijfsruimte van 30 m² met plat dak is een score die niemand hier in de buurt met hetzelfde type huis zonder bedrijfsruimte haalt.
Ik vind dus dat wij het niet slecht doen :+
Darksteel83 @geewizz2528 september 2023 15:15
Aha, ja dan gebruik je wel een stuk meer energie voor verwarming inderdaad.

Dat ga je met alleen 440 m3 gas niet warm houden.

Wij gaan zelf trouwens op de bovenverdieping verwarmen en koelen met airconditioning. Ons huis uit 2015 is vaak eerder te warm dan te koud zeker als je naar boven gaat.

Verwarmen met een daarvoor geschikte airconditioning is ongeveer net zo efficiënt als een warmtepomp.

Met slimme timing kunnen we dan dit vooral op de stroom van de zonnepanelen doen.

Dit zal uiteraard midden in de winter niet helemaal lukken.

Later nog een keer een warmtepomp voor beneden. Waar we nu al vloerverwarming hebben.
Richh @HansvDr25 september 2023 17:02
Bijzonder; op sommige warmtepompen krijg je bijna geld toe. Zag laatst nog dit topic: forumtopic: Mis ik iets (monobloc bijna gratis incl. subsidie)

Volgens mij is het vooral te duur als je het door een erkende installateur wil laten doen die over 2 jaar met vervroegd pensioen wil gaan.
WillySis @HansvDr25 september 2023 17:15
Ik heb sinds drie weken een warmtepomp draaien. Het is wel een flinke investering, maar uiteindelijk betaald hij zich terug, zeker als de energieprijzen nog verder gaan stijgen.
Onze warmtepomp kan ook andersom draaien (twee airco units) en dat was de eerste week wel een verademing. Het vraagt wel veel stroom, maar in combinatie met zonnepanelen is dat niet zo'n punt. Als de saldering afgebouwd wordt kunnen we onze zonnestroom gewoon zelf gebruiken en zitten we er lekker koel bij.
Wel jammer dat op het moment dat de installatie zich heeft terugverdiend het einde van de levensduur ook al dichtbij komt. Volgens onze berekeningen duurt het nu negen jaar voordat de warmtepomp zich terug verdient, terwijl de levensduur zo'n tien jaar is. Aan de andere kant hebben we er wel een lekker koel huis voor terug.
Blasterxp @WillySis25 september 2023 17:46
zorgt het 'lekkere luxe' gekoelde huis nu niet dat je een nog langere terugverdientijd hebt? Immers je hebt meer energieverbruik dan toen je geen airco gebruikte.
3raser @Blasterxp25 september 2023 21:23
En de energierekening wordt er alleen maar hoger op, want alles wat je eerst terug leverde wordt nu direct verbruikt. Dat is geen gratis energie. De rekening zal in de winter alleen maar hoger worden als je zonnepanelen niets doen.
WillySis @3raser26 september 2023 10:25
Als de saldering verdwijnt heb je niets aan het terugleveren van de energie. Die kan je dus beter zelf gebruiken.
Het energieverbruik van een airco heb jezelf in de hand. Je moet het vooral slim gebruiken. Ik moet alles nog instellen, maar tot 25 C hoeft dat ding van ons niet aan. Uiteraard moet je wel gewoon blijven zorgen dat het binnen niet zo snel opwarmt. De zonnewering laten zakken kost bijvoorbeeld nauwelijks energie, maar zorgt er wel voor dat de airco uren later aan hoeft. Soms zal je iets verder moeten koelen dan op dat moment noodzakelijk is, zodat je niet meer hoeft te koelen als de zon onder is.

De elektra rekening zal best wel wat hoger uitvallen, maar het gasverbruik valt weg. Als het goed is zullen voor verwarmen alleen 30 tot 40% op de totale energiekosten besparen. Als we de airco "slim" gebruiken zal de besparing 20 tot 30% zijn. Daarmee is de geschatte terugverdientijd zo'n 10 tot 11 jaar, dat is gelijk of een jaar langer dan de levensduur. We hebben echter wel wat extra luxe. Als we voor een systeem zonder airco hadden gekozen, dan was de investering fors minder en zouden we de investering na ca 8 jaar terugverdiend hebben.
Helemaal eerlijk is die terugverdien tijd niet, want nu moest de hele installatie aangepast worden (incl. nieuwe radiatoren) bij vervangen hoeft alleen de warmtepomp vervangen te worden
WillySis @Blasterxp26 september 2023 10:37
Het ligt er natuurlijk sterk aan hoe je de airco gebruikt, maar ja extra luxe komt met extra kosten. Als ik uitga van de huidige plannen met de saldering van de zonnepanelen en de huidige energieprijzen, dan spelen we bij een levensduur van 10 jaar ongeveer quitte. Na 10 jaar hoeft alleen de warmtepomp vervangen te worden. Het installatiewerk (kosten € 5 000,-) hoeft niet opnieuw gedaan te worden.
Zonder airco hadden we een stuk goedkoper uit geweest en is de terugverdientijd in ons geval met de huidige prijzen en plannen 7 tot 8 jaar.
Het is voor ons een bewuste keuze geweest om nu gelijk airco aan te laten leggen. Dat is beter en goedkoper dan achteraf. Uiteindelijk zullen we toch nog zo'n 30% op energiekosten besparen.
Johnn @HansvDr25 september 2023 18:18
Ik heb ook een nieuwe CV besteld. Mijn huis is zo oud dat ik eerst 50.000 euro aan isolatie in mag stoppen voordat een warmtepomp zin heeft. Ga ik niet doen dus.
mr_evil08
@Johnn25 september 2023 20:36
Isoleren moet je sowieso, of dat een warmtepomp of gasketel is.
Bij slechte isolatie wordt je gasrekening ook torenhoog.
Johnn @mr_evil0826 september 2023 12:25
Tja moeten. Ik kan het niet betalen.
Mizgala28 @HansvDr25 september 2023 18:33
Deden mijn ouders vorig jaar ook.

Berekening voor hun was heel simpel, leuk en aardig dat de waterpomp goedkoper is op langere termijn, maar financieel is die hele investering voor hun niet haalbaar (ze hebben ook geen zonnepanelen)

Ook niet met subsidie, zeker niet aangezien in hun situatie alleen 1 van de 2 kan werken vanwege gezondheidsproblemen.
Frappuccino @HansvDr25 september 2023 18:55
Een straat verderop had er eentje een warmtepomp op z'n dak. Amper drie maanden verder en vele monteursbezoeken had ie er alweer afscheid van genomen.
mr_evil08
@Frappuccino25 september 2023 20:16
Dat kan als het geinstalleerd wordt door ondeskunig installateurs.
Een warmtepomp moet je ook niet op het dak zetten als de woning er niet voor gebouwd is, dat gaat resoneren als een gek in je huis.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:15]

Frappuccino @mr_evil0825 september 2023 20:22
Dat ding leek wel op deze:

https://grijsnaargroen.nl...WTW-functie-f99b3f6f.webp

De buitenunit bedoel ik dan. Wat er binnen zat weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door Frappuccino op 22 juli 2024 17:15]

mr_evil08
@HansvDr25 september 2023 20:15
Voor hybride warmtepompen maakt het niet uit hoe oud of nieuw je CV gasketel is, dit kan er geheel naast draaien, je kan later alsnog voor een warmtepomp kiezen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:15]

Fidelity @HansvDr26 september 2023 09:34
Warmtepomp is me te duur. Ook met subsidie.
€2.799 inclusief installatie is te duur? (ja, het kan echt zo goedkoop)
Erik15678 25 september 2023 16:57
Mooi dat dit gebeurd, maar moet er ook niet eens extra in het stroomnetwerk geïnvesteerd worden?
Mijn verhuurder heeft hier in januari een all electric warmtepomp geplaatst en de gehele gasleiding laten verwijderen.
Ik ben zelf al sinds de 1e week van januari dit jaar bezig om een 3 fase aansluiting te krijgen om weer te kunnen koken en om de verwarming tegelijk te kunnen gebruiken als mijn wasmachine aanstaat (4kW warmtepomp met een 2kW elec element als backup).
Als excuus steeds dat het netwerk al vol zit en dat ik volgend jaar ergens wel een keer aan de beurt kom.
Intussen hangt de gasmeter (welke niet meer gebruikt word er ook al bijna een jaar terwijl deze eigenlijk in februari verwijderd had moeten worden (gasmeter kost mij elke maand €22,50 terwijl ik hem niet gebruik).
Lijkt mij dat de netwerkbeheerders eerst eens geholpen moeten worden :|
DB LucF @Erik1567825 september 2023 17:16
I.v.m. je kosten voor je gasmeter. Zeg gewoon je gascontract op. Je krijgt daarna wel wat brieven van de netbeheerder over het niet hebben van een contract maar die kun je grotendeels negeren, zeker aangezien je al een aanvraag hebt lopen voor het verwijderen blijkbaar.
Ja, waarschijnlijk krijg je te horen dat dat niet kan omdat er nog een meter hangt. Help ze in dat geval even herinneren aan artikel 21.2 van hun eigen algemene voorwaarden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2052146
langestefan @Erik1567825 september 2023 18:02
Er worden al miljarden geïnvesteerd. De investeringen groeien jaar op jaar exponentieel. Misschien te laat, maar toch. Check bijvoorbeeld: https://www.tennet.eu/nl
overhyped @Erik1567825 september 2023 17:05
Een 4kw warmtepomp zal ongeveer 1 kw electrisch gebruiken, en het backup element bijna nooit. Ik denk dat je dus prima uit komt met 1 fase 35 ampere.

Kijk even in het "gas de deur uit doen: Gratis" topic over hoe je van je vaste lasten uit komt.
Erik15678 @overhyped25 september 2023 17:14
Mijn fout, hij trekt 4Kw, is een 12Kw warmtepomp, verkeerd getypt net.
COP is 2,9.
Ik weet het, laag, maar het is een Co2 hogetemp warmtepomp.
Ik heb nu 1x 25A
Warmtepomp trekt op zijn max dus 6Kw, kookplaat is 7,8Kw op zijn max.
Hoofdstop is hier al 2x eruit gevlogen tussen januari en april.

[Reactie gewijzigd door Erik15678 op 22 juli 2024 17:15]

overhyped @Erik1567825 september 2023 17:23
das een flinke unit! en dat op 1 fase.. Ik heb zelf ook een 12Kw unit, maar keurig op 3 fasen. Dan snap ik wel dat je klem zit. Heb je die enorme unit ook nodig?
Erik15678 @overhyped25 september 2023 17:24
Huis is uit 1960 met matige isolatie (3-4 graad afkoeling in 8-10 uur) en aangesloten op radiatoren.
Het is een experimenteel toestel van mijn werkgever als 1 op 1 vervanger voor de cv ketel.
overhyped @Erik1567825 september 2023 17:29
"interessant" zullen we maar zeggen :) Heb zelf ook geen standaard huis, (vrijstaand, 1910) maar wel veel afgifte door vloerverwarming. uiteindelijk is de afgifte een stuk belangrijker voor de vraag of een warmtepomp het goed gaat doen dan de isolatie.
Erik15678 @overhyped25 september 2023 17:32
https://www.feenstra.com/...ratuur-warmtepompsysteem/

Wat leesvoer :)

Aparaat werkt goed, alleen moet je aansluiting wel geschikt zijn.
Zoals ik hierboven al ergens beschreef, alle aansluitingen zouden op 16-3 dit jaar al in orde zijn.. zouden |:(
overhyped @Erik1567825 september 2023 17:38
Ik ben benieuwd naar de daadwerkelijke COP bij hogere tempraturen. Bereiken is leuk, efficient bereiken is een tweede.
Erik15678 @overhyped25 september 2023 17:45
Jaar cop van 2,9 zoals ik al aangaf.
Bereikt die met een 2 traps compressor.
Zijn werkdruk bij 65 graden is 140bar :X
Mijn gasverbruik was +/- 1400m3 per jaar, als ik alles goed heb uitgerekend verbuikt het aparaat ongeveer 6000kW aan stroom per jaar. Samen met koken zou ik uitkomen op ongeveer 8000kW als ik goed heb gerekend.
Heb nu 20 panelen op mijn dak (12x295w, liggen er al 3 jaar en dit jaar uitgebreid met 8x 410w erbij) samen goed voor 6000kW, blijft er 2000kW over, wat uitkomt op €35 per maand, voorheen zat ik per maand op €290 als voorschot en ong €200 terug krijgen aan het einde van het jaar.
Dus van €3280 per jaar naar €420 per jaar.
Lijkt mij een grote win.
En trouwens geen huursverhoging gehad omdat ik proef draai voor de verhuurder

[Reactie gewijzigd door Erik15678 op 22 juli 2024 17:15]

Superbeagle @Erik1567825 september 2023 19:51
Volgens mij was het goedkoper voor jouw verhuurder geweest als hij de afgifte van de radiatoren had vergroot. Bijvoorbeeld door grote T22 of T33’s op te hangen. Ik durf te wedden dat hij dan een normale warmtepomp had kunnen plaatsen die gewoon met <40 gr C aanvoertemperatuur de boel warm houdt.
overhyped @Erik1567825 september 2023 20:09
6000kw om 1400m3 gas te vervangen is pijnlijk… 2800-3000 is normaal. Geeft denk ik mooi de HT tax aan.
JustRob @Erik1567825 september 2023 17:04
Dat verschilt dan heel erg per regio. Ik ga binnenkort verhuizen naar de regio waar Enexis de netbeheerder is en daar kon ik binnen 5 weken een afspraak krijgen voor een verzwaring naar 3x25A ivm mij laadpaal.
Erik15678 @JustRob25 september 2023 17:15
En ik zit in het enexis gebied, eindhoven. Hier zou alles op 16 maart klaar zijn..
Darksteel83 @Erik1567825 september 2023 17:07
Waarom wil je tegelijk koken en warmtepomp aan hebben?
Als je de warmtepomp zelf aan of uit moet zetten snap ik het compleet.

Maar eigenlijk moeten we in de toekomst vooral die warmte pompen slim aansturen en dus terug regelen zodra jij en waarschijnlijk velen van je buren koken. Dat scheelt veel in de piekvraag zeker in de winter.

Dat de 3 fase aanvraag lang duurt irritant is snap ik compleet trouwens. Helemaal als je voor een gasmeter moet betalen die je niet gebruikt en wil.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 17:15]

Erik15678 @Darksteel8325 september 2023 17:20
Ding word volledig weersafhankelijk geregeld, enige manier om hem uit te zetten is fysiek de groep uitzetten.
Maar waar het mij om gaat is dat het gewoon te gek voor woorden is dat je in deze tijden op moet passen wat je kunt doen.
1 aparaat teveel aan en ik zit in het donker in de wintermaanden dankzij enexis/hurkmans
Darksteel83 @Erik1567825 september 2023 17:22
Ja dat is echt heel irritant.
TweakTom92 @Erik1567826 september 2023 07:39
Voor een paar tientjes kan je een module tussen de warmtepomp zetten die hem automatisch uit zet als je kookt. Stop je met koken gaat hij weer aan.

Mijn ouders hebben meerdere van dit soort modules om te voorkomen dat de groep eruit vliegt, werkt als een kogel.
ilaurensnl @Erik1567825 september 2023 17:20
Krijg al meer dan 3 maanden geen meterstanden meer, dus mijn dynamische leverancier; als het binnen 1 week niet werkt dan moet er iets vervangen worden je krijgt vanzelf bericht.. uhuh mooi dynamische tarieven als je geen meterstand krijgt.
TweakTom92 @ilaurensnl26 september 2023 07:36
Edit: verkeerde plek

[Reactie gewijzigd door TweakTom92 op 22 juli 2024 17:15]

ilaurensnl @TweakTom9226 september 2023 07:43
Ik denk dat je per ongeluk gereageerd hebt bij een verkeerde comment, maar wilde nog wel zeggen dat je daarmee moet uitkijken.

Je wilt niet dat een warmtepomp vaak aan/uit gaat omdat de piston stopt, starten zorgt voor wear, het is beter om dit 24/7 te draaien in het algemeen indien mogelijk.

Geen idee hoeveel dat is als je dat een paar keer per dag doet(misschien valt het mee)

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 17:15]

Xiranhi 25 september 2023 16:56
Volgens mij worden die apparaten gewoon net zoveel duurder als de subsidie en is het hele nut weg. In ieder geval verdwijnt er een hoop van deze overheidssponsoring in de portemonnee van handelaren en installateurs.

Ze kunnen dat geld beter gebruiken om een warmtepomp te ontwikkelen die 5k kost in plaats van 15-20k. Dan is het voor veel mensen nog steeds een rib uit hun lijf, maar kunnen ze het wellicht wel financieel voor elkaar boksen als het straks in 2026 verplicht is en de oude CV kapot gaat.
habbekrats @Xiranhi25 september 2023 17:17
Dat klopt gedeeltelijk, ik kan bv een vergelijkbare Panasonic kopen in Spanje, die is dan vanuit Spanje nog iets goedkoper met verzending dan hier in NL met subsidie,.
Installerend Nederland clubje heeft het een paar jaar terug voor elkaar gekregen dat je geen subsidie krijgt als je de WP zelf installeert.
Die subsidie verdwijnt gewoon in de zak van de installateurs!
Separator @habbekrats25 september 2023 21:26
In principe eens met je reactie, maar aanvulling is dat er partijen zijn die tegen betaling jouw zelf geïnstalleerde (monoblock) warmtepomp nalopen qua installatie en instellingen. Als alles in orde is krijg je van hen een factuur die je kunt indienen voor de subsidie. Kosten zijn gemiddeld zo'n 500 Euro, de subsidie al snel richting de 3K.
kodak
@Xiranhi25 september 2023 17:25
Het probleem is dat er met de subsidie geen enkele verplichting lijkt te zijn dat verkopers de prijs niet onredelijk hoger maken om er extra aan te verdienen. Als je subsidie gaat geven zonder duidelijke verplichtingen aan alle vier belanghebbenden (leveranciers, installateurs, kopers en subsidieverstrekker) dan lijkt het doel inderdaad meer op gunstig geld geven aan de belanghebbenden met de minste verplichtingen.
3raser @Xiranhi25 september 2023 21:46
Maar dat betekend dat onze overheid helemaal niets heeft geleerd van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Zo dom zijn ze toch niet? :z

Bovendien houdt het innovatie tegen. Want een slecht presterende warmtepomp die je goed kan verkopen omdat de klant een deel van zijn geld terug krijgt levert veel meer op dan een betere en goedkopere warmtepomp ontwikkelen.
MRTNbos 25 september 2023 18:00
Ik vind dit toch wel opmerkelijk. Steeds meer begint het elektriciteitsnet te kraken in zijn voegen. Salderen wordt afgebouwd, windmolens worden in de zomer stilgezet en toch nog meer subsidie voor warmtepompen!?

Het lijkt me veel logischer als er nu meer nadruk komt op het opslaan van energie. Dit is uiteraard niet met een subsidie voor de burger te verkrijgen maar ik denk dat seizoensopslag (geen 10kW batterij thuis) veel belangrijker is voor de energietransitie!
Jhonny44 @MRTNbos25 september 2023 19:29
Warmtepompen zijn juist een vorm van energieopslag. Jouw huis is de accu. Je kan die warmtepomp actief laten zijn bij een overschot van elektriciteit en uitzetten als er hoge belasting is op het net. Goed geïsoleerde huizen kunnen prima zonder constante warmte toever aangezien de vloerverwarming een grote buffer is. Warmtepompen worden juist hard ingezet om onze afhankelijkheid van gas te drukken. Daar wordt Groningen happy van en daar wordt het milieu ook happy van.

Jammer dat wij niet in aanmerking komen voor de subsidie aangezien we nieuwbouw hebben maar ik gun het de mensen die nog op gas moeten stoken van harte!
MRTNbos @Jhonny4426 september 2023 14:08
Dit zie ik totaal anders:
  • Belasting van het net:
    Hoe meer gasgestookte toestellen vervangen worden door warmtepompen, hoe meer het elektriciteitsnet belast gaat worden. Dit zal voornamelijk op de koude dagen gaan pieken. Is er op dergelijke dagen voldoende vermogen beschikbaar vanuit de centrales als dit massaal gaat gebeuren? Ik ben bang van niet aangezien er recent juist steeds meer meldingen zijn vanuit meerdere landen dat er een mogelijk te kort kan komen.
  • Energieopslag: ja, in de zomer kun je (indien mogelijk) je warmtepomp gebruiken om je huis te koelen. Dit kost nog steeds energie, maar je kunt mogelijk i.c.m. zonnepanelen "goedkoop" wat comfort kopen. Kijk je naar de energietransitie, dan is energie die ingezet wordt om te koelen niet iets wat wenselijk is.

    In de winter heeft je warmtepomp niets met energieopslag te maken. Het kost namelijk energie om je huis warm te stoken. Je kunt hooguit bij een variabel tarief bij duurdere prijzen de warmtepomp uit zetten en bij goedkopere tarieven de pomp aanzetten. Dit is een financieel voordeel en heeft verder niets te maken met de energietransitie en/of energieopslag.
Jhonny44 @MRTNbos26 september 2023 16:55
Je maakt een goed punt maar het gaat bij het elektriciteitsnet niet over pieken binnen het jaar maar pieken binnen de dag. Een gascentrale kan niet snel reageren op de vraag naar elektriciteit omdat deze tijd nodig heeft om de generatoren op en af te schroeven. We hebben het hier over minuten. Dus onze zonnepanelen zijn daarvoor een probleem aangezien die snel kunnen pieken (bv met wolken etc.). Warmtepompen kunnen prima meten wanneer het gunstig of ongunstig is om actief te worden (netspanning is hoog of laag). Dus deze bieden de centrales dan meer dan genoeg tijd om op of af te schroeven.
Capaciteit is op dit moment in die cijfers niet een groot probleem. Een warmtepomp trekt geen tientallen kilowatts aan vermogen, vaak maximaal 4 kW op vol vermogen. Een elektrische kookplaat trekt ook zoveel op vol vermogen en toen het gros elektrisch ging koken ging het ook goed. Ons elektrische net kan heel wat (hehe) hebben maar het kan niet goed omgaan met onverwachte pieken. Een leger aan verbruikers (warmtepompen) dat zich kan aanpassen naar de staat van het net is voor netbeheerders geen probleem. Sterker nog, het is juist handig voor ze aangezien ze beter kunnen anticiperen hoeveel stroom er in welke tijd (seizoen) getrokken gaat worden.

Kijkend naar koelen versus verwarmen dan kan diezelfde vraag ook gesteld worden over Airco (wat eigenlijk hetzelfde is alleen dan met lucht). Comfort en milieu zijn uiteraard twee kampen waarvoor gediscussieerd kan worden, maar het onderwerp was of het net dit aankon. En een warmtepomp kan zeker het net helpen om te bufferen in zowel winter (verwarmen) als zomer (koelen).
Verwijderd 25 september 2023 21:20
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat een warmtepomp wel subsidie krijgt en een airco niet.
Airco is veel goedkoper en eigenlijk ook gewoon een warmtepomp, zuiniger/efficiënter dan de meeste warmtepompen waarbij de beste airco ondertussen een SCOP van 6.2 heeft, dat vind je niet bij een warmtepomp, kleiner, vaak minder geluid, veel plaatselijker verwarmen en dus nogmaals extra zuinig daardoor, enz...
Plaats nou eens subsidie op airco's, dan had ik ze al lang hangen om mijn hele keet te verwarmen met mijn eigen stroom van de zonnepanelen. Nu blijf ik op hout hangen tot het op is, dus ik red mij nog wel even gelukkig, gas heb ik al laten verwijderen, elektrische boiler via WiFi in te stellen dat hij alleen overproductie van zonnepanelen gebruikt om te verwarmen met een B-label, dus erg zuinig en spot goedkoop in aanschaf vergeleken met een warmtepompboiler.
Al met al, ik ga hoe dan ook airco's aanschaffen om te verwarmen, maar hoopte toch echt op ogen die open zouden gaan bij de regering dat airco's een beter idee zijn dan warmtepompen...
laptopleon @Verwijderd25 september 2023 22:05
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat een warmtepomp wel subsidie krijgt en een airco niet.
Airco is veel goedkoper[…]
Je geeft zelf het antwoord al: Een airco is veel goedkoper. Nou ja, ik was toch nog bijna € 5.000 kwijt voor twee verdiepingen, met alles er op en er aan. Maar een hybride c.v. ketel offerte kwam op € 9.000 zonder subsidie en zonder meerwerk, dus in de praktijk al gauw het dubbele.
Verwijderd @laptopleon25 september 2023 22:18
Dus als ze een percentage geven, dan is dat voor een airco hetzelfde percentage en dus gewoon de helft, opgelost ;-)
laptopleon @Verwijderd26 september 2023 01:09
Dat zou nog niet zo gek zijn 🙂 Ik gebruik de airco's maar zelden om te koelen in ze zomer, maar volop in de winter om te verwarmen. Toch zal de politiek – vermoed ik – bang zijn voor het verwijt dat men airco's sponsort… Overigens heb ik ook zonnepanelen dus zelfs als ik ze als airco gebruik, doe ik dat zonder het net daarvoor (extra) te belasten. Dat zou ook een voorwaarde kunnen zijn: Alleen subsidie voor lucht/lucht-warmtepompen in de vorm van airco's als je zonnepanelen hebt. Maar dat wordt veel te ingewikkeld voor de overheid, vrees ik.
paulmes 25 september 2023 17:03
Hybride warmtepompen? Hybride = gasgebruiken.
Steden willen hele wijken van het gas halen, Sta je dan met je warmtepomp!
page404 @paulmes25 september 2023 18:00
Zeker in de transitiefase vind ik dit een slecht idee. Ik zou graag een hybride systeem installeren maar de gemeente Utrecht (GroenLinks bolwerk hè) is overtuigd dat overal de gasleidingen afgesloten worden in 2030. Niemand is er nog klaar voor, maar dat deert ze niet. Ik zie de komende jaren niet hoe we die overstap gaan maken met alleen maar een elektrisch systeem. Ze remmen in mijn ogen hier de transitie.
Harry21 @page40426 september 2023 19:39
Laat je niet gek maken, dat beurt echt niet in 2030. Tis een proefballon.
page404 @Harry2126 september 2023 20:29
Eens, maar ze veroorzaken veel onrust en onduidelijkheid. Slechte zaak. Ik heb een hekel aan groen-links door dit beleid en niet omdat ik vind dat verduurzaming niet belangrijk is. Integendeel. Maar doe het op een haalbare manier en verschaf duidelijkheid.
eborn 25 september 2023 17:11
Een alternatief is om aangesloten te zijn op een warmtenet.
De grap is dat dit eigenlijk niets zegt over je CO2 uitstoot. Kijk voor de grap even bij het warmte etiket van een partij als Eteck: https://www.eteck.nl/docu...rmteetiket_Eteck_2021.pdf
Ruim 40 van de warmteprojecten in hun portfolio leveren geen enkele besparing op t.o.v. een HR-ketel. In sommige gevallen is er zelfs sprake van bijna een verdubbeling van de CO2 uitstoot. Als we het allemaal doen om onze footprint te verkleinen, dan is het inzetten van dit soort inefficiënte warmtenetten wel het laatste wat we moeten willen.
Dick Ravestein @eborn25 september 2023 18:52
Dit komt hoofdzakelijk omdat er flink gelobbyd is door producenten van warmtepompen en daar in Den Haag verteld is dat de COP (coefficient of performance) wel tussen de 4 en 5 ligt. M.a.w. 1kW electrische energie levert 4 to 5 kW aan warmte. Wat ze er niet bij gezegd hebben is dat het dan gaat om de COP bij 15 tot 17°C en systemen lucht/lucht (goedkoopste systeem), water/lucht en water/water. Maar wanneer de buitentemperatuur rond de 0°C zakt bij een lucht/lucht systeem zal de COP met grote stappen verminderen (tussen de 1 en 2) en bij een buitentemperatuur van -5°C moet je blij zijn als je door de dag genomen nog een COP haalt van 1. Dat betekt dus ook dat je hier rekening mee moet houden bij aanschaf van een lucht/lucht warmtepomp anders krijg je het huis niet warm genoeg. Veel mensen die zo'n systeem hebben hebben hierover al geklaagd. Bij inverter airco's heb je hetzelfde probleem.
Soepstengel @Dick Ravestein25 september 2023 23:02
Wat bron vermelding bij die cijfers is welkom want volgens mij klopt het niet. Als ik kijk naar de MHI 25-ZS-WT (lucht/lucht warmtepomp) dan ligt de COP bij 2 graden op 4,92 en bij het limiet waarop het aparaat werkt (-15 graden) op 2,1, zie https://www.lumelco.pt/wp...nual_tecnico_srk-zs-w.pdf pagina 133.

Daarnaast kan je je nog afvragen hoe vaak het in Nederland nog echt onder de 2 graden is: 30 vorstdagen in 2022 volgens het KNMI: https://www.knmi.nl/neder...oensoverzichten/2022/jaar Kijk je vervolgens naar de laagste temperatuur dan komen we in het afgelopen jaar net onder de -2 uit op een paar dagen: https://cdn.knmi.nl/knmi/.../jaar/tg_anomalie_260.png
eborn @Soepstengel26 september 2023 08:02
Het punt is natuurlijk wel dat je bij 10 graden buiten meestal de verwarming niet aanzet als je een goed geïsoleerd huis hebt. Of je moet natuurlijk van 22 graden binnen houden. Maar vaak stook je vooral voor de echt koude dagen en nachten.
Isnowiz @Soepstengel26 september 2023 19:22
Die 30 vorstdagen zijn dagen dat het de gehele dag onder het nulpunt is. Dat is leuk voor de statistiek, maar als je in de winter om 17u uit je werk komt is het donker en al snel onder nul, terwijl het overdag misschien nog wel +5 was in het winterzonnetje.. Stoken doe je vooral in de avonduren (tenzij je thuiswerkt)
Dick Ravestein @Soepstengel27 september 2023 19:31
Je kan natuurlijk alle mooie verhaaltjes aanhalen van bedrijven die warmtepompen leveren of van instanties (ook overheid) die mensen graag een warmtepomp zien kopen maar....

Heb je ook praktijk ervaring met die installaties? Wat met de COP waarde bij lage temperaturen gezegd wordt is dat de units (lucht/lucht en inverter airco's) om de zoveel tijd zichzelf moeten ontdooien wat dus regelmatig gebeurd en op die momenten dus geen warmte geproduceerd wordt voor verwarming. Nu een COP van 2,1 bij -15°C is gewoon niet mogelijk. Bij -15°C zijn verdampingstemperaturen -20 tot -25°C. Bij die temperaturen zijn de verdampers binnen no time zo aangerijpt dat er geen lucht meer door kan en je krijgt dus ontdooiing op ontdooiing en daardoor geen warmte naar binnen.
xenn99 @eborn25 september 2023 21:15
Bijna al die projecten die in de min staan gebruiken gewoon gas.
Dus dan is het ook niet zo gek dat ze net zo vervuilend zijn als een cv ketel,
of zelfs meer omdat je te maken hebt met transport verlies.

Ik mag toch hopen dat ze voor dergelijke projecten geen subsidie ontvangen.
eborn @xenn9926 september 2023 08:05
Veel projecten gebruiken wel een centrale oplossing naast gas. Bijv. een warmte koude opslag en/of een warmtepomp om het water verder op te warmen.

Maar inderdaad, in onze situatie gaat tapwater met 60 graden continu door de wijk, ook als niemand dit gebruikt. Alleen daar verlies je al enorm veel warmte. Voor warmte is dan zo'n 40 graden aanlevertemperatuur, maar ook daar gaat natuurlijk veel verloren.

Of er subsidies voor gelden durf ik niet te zeggen. Maar over het algemeen subsidiëren de bewoners de installatie 😄
Ruuddie 25 september 2023 18:55
Leuk, zo'n warmtepomp. Ik heb er een uit 2015 die nu al kuren vertoont (in de winter hele nacht hard brommen, ik slaap met oordopjes. Soms krijg ik niet eens een bad gevuld, soms wel, zelfs in de zomer). Kosten om te vervangen: 10K incl subsidie. (warmtepomp 5k, boiler 3k, installatie 2k)

Ik ben helemaal voor verduurzaming, rijd ook elektrisch en heb zonnepanelen etc. Maar die warmtepompen moeten echt een stuk goedkoper. Als je elke 10-15 jaar 10K moet betalen om hem te vervangen, gaat dit echt een probleem op grote schaal zijn! Da's 100 euro per maand. Daar kan geen energiebesparing tegenop.
remcoVer @Ruuddie25 september 2023 23:00
Welk merk en model? Ben dan toch wel benieuwd of het koudemiddel er nog wel in zit.
Ruuddie @remcoVer26 september 2023 07:18
Mitsubishi Ecodan. Ik heb de installateur gevraagd of het koudemiddel niet gewoon leeg kan zijn inderdaad, maar zij gaven aan dat dit niet het geval zou zijn. Geen idee hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Zij geven als reden van de problemen aan dat de buitenunit op het schuine dak staat, in een soort schoorsteen-achtige overkapping. Daardoor krijgt hij veel koude wind in de winter, maar kan hij ook niet veel lucht aanzuigen in de zomer. Ze hebben in de straat al 2 andere vervangen.
eborn @Ruuddie26 september 2023 08:16
Ik herken dit wel. Bij ons zijn de nieuwste huizen ook allemaal voorzien van een zwarte metalen constructie op het dak met daarin de buitenunit. Los van de problemen met wind, waarbij de dunne metalen kap verbuigt of loskomt, heb ik in 5 jaar tijd al flink wat keren een hoogwerker gezien. Het is namelijk niet zo'n handige plek om te servicen.
Bruin Poeper @eborn26 september 2023 08:35
Ik herken dit wel. Bij ons zijn de nieuwste huizen ook allemaal voorzien van een zwarte metalen constructie op het dak met daarin de buitenunit. Los van de problemen met wind, waarbij de dunne metalen kap verbuigt of loskomt, heb ik in 5 jaar tijd al flink wat keren een hoogwerker gezien. Het is namelijk niet zo'n handige plek om te servicen.
Wat zou zo'n servicebeurt kosten?
laptopleon 25 september 2023 21:59
De soep wordt niet zo heet gegeten.
Milieu Centraal berekende dat de terugverdientijd nu boven de zeven jaar is als het gasverbruik lager is dan 1500 kubieke meter. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 2021 het gemiddelde gasverbruik van een rijtjeshuis 1200 kubieke meter gas, een hoekwoning 1420, een twee-onder-een-kap 1670 en een vrijstaande woning verstookt gemiddeld 2220 kubieke meter gas. Door de besparingsmaatregelen die de Nederlanders nu treffen is het gasverbruik vorig jaar met tien procent gedaald. Alleen woningen van meer dan 150 vierkante meter woonoppervlakte met een bouwjaar voor 1991 komen nog boven de 1500 kuub uit. Dat houdt in dat 90 procent van de Nederlandse woningen een warmtepomp niet binnen zeven jaar terugverdient.
En dan val je in de 'uitzondering' regel en is een warmtepomp niet verplicht.

https://www.warmte365.nl/...-warmtepomp-65a7b5b4.html
Rogers @laptopleon25 september 2023 22:39
Hey dat wist ik niet. Hopelijk pakken ze dat niet aan, met mijn 700m3 verbruik verdien ik zo'n ding nooit terug.

Met dit kleine verbruik vind ik de gasrekening al verschrikkelijk duur en zal alleen nog maar erger worden met onze overheid.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 17:15]

laptopleon @Rogers26 september 2023 01:12
Als dit klopt zit je met 700 kuub in de uitzondering-zone én het zou goed kunnen dat de eerste 800 kuub gas dus juist wat goedkoper wordt.

Niet zo gek gedacht want zelfs met een hybride ketel heb je toch nog gas nodig bij vorst. Plus dat douchen zonder gas meestal nog niet meevalt. Het kan wel 1:1 op elektrisch maar dat kost relatief veel stroom.
Rogers @laptopleon26 september 2023 11:44
Het laatste nieuws dat ik had gehoord bleef onder 800 kuub de belasting hetzelfde en werdt het daarboven duurder, ondanks dat Rob Jetten eerder zei dat onder 800 goedkoper zou worden.
Bruin Poeper @Rogers26 september 2023 08:45
Hey dat wist ik niet. Hopelijk pakken ze dat niet aan, met mijn 700m3 verbruik verdien ik zo'n ding nooit terug.

Met dit kleine verbruik vind ik de gasrekening al verschrikkelijk duur en zal alleen nog maar erger worden met onze overheid.
Je krijgt sowieso €600 waarvan je die 700m3 gas kan betalen. Als je nog wat minder gebruikt, bv 350m3 mag je de winst in je zak steken.
Laag verbruik wordt goed beloond!
Blijft gij allen isoleren.
Rogers @Bruin Poeper26 september 2023 11:48
Zie niet hoe ik nog minder zou kunnen verbruiken afgezien van de verwarming helemaal uit.
Ik stook alleen de woonkamer overdag naar 20 graden, rest van het huis niet. En dan heb ik een klein 70m2 A label woning.

Dat is ook waarom het energie beleid mij zo stoort. Ze blijven maar er van uit gaan dat mensen nog meer kunnen bezuinigen als ze gas duurder blijvben maken, terwijl er altijd een basis niveau verbruik is waar je bijna niet aan ontkomt.
Darksteel83 @Rogers26 september 2023 13:28
Uiteindelijk is er waarschijnlijk rond 2040 al geen gas meer voor verwarmen van woonhuizen. Daarvoor zal het steeds duurder worden. Maar ik kan me voorstellen dat je een warmte pomp nu nog niet terug verdient. Maar je kunt wanneer je vloerverwarming hebt wel in 1 keer naar een full electric warmtepomp volgens mij.

Stroom voor consumenten wordt trouwens steeds minder belast in de toekomst.
Harry21 @Darksteel8326 september 2023 19:11
Er is gas zat voor de komende 200 jaar, zit alleen in foute landen. Ja en de stroom zakt al met 2 cent per/kwh, echt stuk minder.
Darksteel83 @Harry2126 september 2023 19:37
Ik bedoelde trouwens wel door overheidskeuzes wegens klimaat verandering dat er waarschijnlijk geen gas meer is voor woningen in 2040 niet dat het letterlijk op zou zijn.

Stroom gaat 2 cent/kWh omlaag dit jaar inderdaad.
Gas gaat per m3 ongeveer 10 cent omhoog of ongeveer 1 cent/kWh

Het huidige idee is dat dit in stapjes door blijft gaan.
Harry21 @Darksteel8326 september 2023 19:44
Onze wijk heeft nu al 2 jaar wachttijd op nieuwe bekabeling want geen mensen. Praat je al over 2026 en dan de rest van NL nog.
Darksteel83 @Harry2126 september 2023 20:42
Heb je nu nog 1 fase dan? Veel huizen zitten allang op 3 fase. Maar ook best veel huizen hebben nog 1 fase. Ik kan even zo snel niet vinden hoeveel.
Bruin Poeper @Darksteel8327 september 2023 10:34
Ik bedoelde trouwens wel door overheidskeuzes wegens klimaat verandering dat er waarschijnlijk geen gas meer is voor woningen in 2040 niet dat het letterlijk op zou zijn.

Stroom gaat 2 cent/kWh omlaag dit jaar inderdaad.
Gas gaat per m3 ongeveer 10 cent omhoog of ongeveer 1 cent/kWh

Het huidige idee is dat dit in stapjes door blijft gaan.
Je kunt er redelijk zeker van zijn dat op de lange duur stroom en fossiel (gas) in een vaste verhouding tot elkaar blijven.
Stroom wordt voor het leeuwendeel gemaakt uit gas/olie. Eventueel uit zon en wind plus opslag, maar daarvan wordt de rentabiliteit bepaald door de olie/gasprijs. En die olie/gasprijs beweegt mee door de wet van vraag en aanbod. Gas en olie is er voorlopig (tot ver na 2050) meer dan genoeg: we spreken al jaren over dreigende 'stranded assets' voor de oliemaatschappijen.
Als de alternatieve energie te goedkoop wordt verlagen ze alsnog de olie/gasprijs.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 17:15]

Darksteel83 @Bruin Poeper27 september 2023 11:32
We hebben nu al ongeveer 50% niet fossiele stroom. Waarvan 44% zon en wind. Het gaat nu waarschijnlijk behoorlijk snel door totdat iets van 90-95% groen is.
Die laatste procenten groen krijgen dat is ook nog wel een uitdaging. Zou voor 2035 ook klaar moeten zijn met de huidige plannen. Dan zijn we mooi van de gas afhankelijkheid af voor elektriciteit productie in elk geval.

Ik ben er tenzij er opeens een FVD/PVV achtig kabinet komt wel redelijk zeker van dat het over is met fossiel voor 2050.

Gewoon omdat je het niet meer mag uitstoten op een industriële schaal door NL en EU regels en beleid. De fossiele industrie mag dan zelf niet meer uitstoten en ook geen opgepompte olie en aardgas verkopen.

Via ETS word CO2 uitstoot van fossiel snel duurder vanaf 2030 tot 2039. Na 2040 is het over met wat fossiel uit mag stoten bij huidig EU beleid.
Bruin Poeper @Darksteel8327 september 2023 19:40
Je ziet het veel te zonnig in.

In 2022 was het finale energie verbruik 1850PJ.
Waarvan hernieuwbare energie 277PJ.
Van die 277PJ werd kwam ca 40% uit biomassa, en ca 30% uit warmtepompen.
(Sinds wanneer produceren warmtepompen energie??? Volgens mij verbruiken zij stroom, die zeker 'swinters uit fossiel wordt opgewekt).
Blijft over 30% van 277PJ = 83PJ uit zon/wind, dat is 4,5% van het totaal 1850PJ..

https://www.cbs.nl/nl-nl/...oegenomen-naar-15-procent

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 17:15]

Darksteel83 @Bruin Poeper27 september 2023 20:47
Ik heb het zelf over elektriciteit. Dat zou rond 2035 100% groen moeten zijn.

Dan hebben we nog wat jaren voor de laatste brandstof auto's en laatste ketels.

Vlak voor 2050 moeten dan lastigste sectoren zoals lange afstands vluchten, zee schepen en bepaalde industrie gedaan worden.

Het gaat nog een hele uitdaging worden.

Ik zou zelf ook niet zeggen warmtepompen energie leveren. Maar juist vooral besparen.
Warmtepompen, EVs en isolatie zijn redenen waarom er verwacht wordt dat we veel meer elektriciteit maar wat minder energie gebruiken in 2050 in Nederland.
Bruin Poeper @Darksteel8328 september 2023 10:04
Vandaag op Teletekst:
De Britse regering heeft toestemming
gegeven om te boren in een nieuw olie-
en gasveld in de Noordzee.De Britten
slaan hiermee waarschuwingen van de VN
en wetenschappers in de wind.

Die zeggen dat landen moeten stoppen
met het ontginnen van nieuwe bronnen
van fossiele brandstoffen.Maar volgens
de Britse regering is het nieuwe
project nodig voor de energiezekerheid
van het Verenigd Koninkrijk.

In totaal wordt er zo'n 4,4 miljard
geïnvesteerd in het veld,ten noorden
van Schotland.Het boren moet vanaf 2026
beginnen.Naar verwachting levert het in
totaal 300 miljoen vaten olie op.

Het gaat mij even om die 4,4 miljard investering voor 300 miljoen vaten olie, stel ik op $100/vat.
Gaat dan 30 miljard opleveren. Levert dus bijna 7x de investering op.
Bij windmolens en zonnepanelen met subsidie erbij speel je net (niet) quitte...

Als iedereen 2x zijn investering mag verdienen moet er ongeveer 71% heffing op de olie komen én die je uitkeert als 100% subsidie op alternatief.
Je ziet het: zonder olie is er geen bestaansrecht voor alternatief :P
Darksteel83 @Bruin Poeper28 september 2023 11:25
Maar je kunt na 2038 gewoon alleen nog CO2 uitstoten door de CO2 uitstoot te compenseren in de EU. Dit compenseren is dan waarschijnlijk heel duur.
https://www.emissierechte...ro-emissions-before-2040/

Wanneer je €875 per ton CO2 zou moeten betalen zoals waar ze intern bij de provincie Utrecht mee rekenen dan kunnen windmolens en zonnepanelen heel goed concurreren met alles wat fossiel is.
De provincie Utrecht voert een interne rekenprijs van (minimaal) €875 per ton CO2-uitstoot in. Dit om de wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering adequaat mee te wegen in beleidsafwegingen in de provincie.
Volgens Lazard zijn zon en wind nu al het goedkoopste trouwens, ook zonder subsidies.
Maar die vergelijken wel zon en wind met een nieuwe gas, kolen of kern- centrales.
Niet met de bruto winst die je misschien kunt maken op het winnen van aardolie waarbij je niet betaald voor de milieu vervuiling.
https://www.lazard.com/me...s-lcoeplus-april-2023.pdf

Ik denk dat alle dingen die huidige Britse regering nu doet heel dom blijken over x jaar.

Een vat olie stoot bij verbranding en winning minimaal 400 kg CO2 uit volgens Energia.
De huidige CO2 prijs is € 82,45 per ton volgens deze website.
https://sandbag.be/carbon-price-viewer/

Dus een bedrijf heeft al € 32,98 aan CO2 rechten nodig per vat om een vat olie te kunnen verbranden in de EU.

Wanneer je rekent met die € 875 per ton zou het zelfs € 350 per ton CO2 zijn.

Met het ETS systeem en andere maatregelen is het gewoon snel klaar voor fossiel. Maar als we niet oppassen is energie daardoor ook onbetaalbaar rond 2038.

Nederland gaat trouwens waterstof onder de grond opslaan en dat gebruiken in de huidige maar omgebouwde gascentrales zodat we rond 2035 100% CO2 vrije stroom hebben. Ook als er even niet voldoende zon of wind is. Verder komen er waarschijnlijk rond 2035 1 kerncentrale. En in 2037 nog 1.

Nederland en/of de EU zullen ook zorgen dat fossiel centrales rond 2035 heel duur zijn om dit voor elkaar te krijgen als het niet op andere manieren lukt.
Bruin Poeper @Darksteel8328 september 2023 12:41
Wanneer je €875 per ton CO2 zou moeten betalen zoals waar ze intern bij de provincie Utrecht mee rekenen dan kunnen windmolens en zonnepanelen heel goed concurreren met alles wat fossiel is.


[...]
Een vat olie stoot bij verbranding en winning minimaal 400 kg CO2 uit volgens Energia.

Wanneer je rekent met die € 875 per ton zou het zelfs € 350 per ton CO2 zijn.
Een vat olie stoot bij verbranding en winning minimaal 400 kg CO2 uit volgens Energia.
Dat heb ik me eerlijk gezegd nooit gerealiseerd.
Was even moeilijk voorstelbaar dat CO2uitstoot 2,9x gewicht van de olie (bij s.m. ~0,85) is, maar 'tlijkt wel te kloppen.

Wanneer je rekent met die € 875 per ton zou het zelfs € 350 per ton CO2 vat zijn.
Wanneer je rekent met die € 875 emissierechten per ton CO2 zou 1 vat olie van $100 belast worden met €350 emissierechten.
Als dit de maatstaf wordt dan zijn windmolens en zonnepanelen dus eigenlijk zo'n factor 4 duurder dan waar we nu van uit gaan. :(

(Er moet natuurlijk wel voldoende olie(+emissierechten) verkocht worden om dat te betalen. Lastig hoor.)

(Het is een beetje zoals de tabacsaccijns. Die doen we omhoog "omdat roken slecht voor de mensen is", het is voor ons eigen bestwil. Maar als de staat het echt duur maakt stopt iedereen, en heeft ze er geen inkomsten van. Wat niet de bedoeling is.
Dus toch weer: olie is nodig voor de emissieaccijns om de windmolens en zonnepanelen van te betalen.)

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 17:15]

Darksteel83 @Bruin Poeper28 september 2023 13:12
Fossiel zorgt in gewicht echt voor heel veel vervuilng door die factor.
Het is de eerst keer best raar inderdaad dat je ongeveer 2 x zoveel afval krijgt in gewicht dat je er aan materiaal instopt.

Op klimaat verandering na is CO2 wel best onschuldig. Je ziet het ook niet. Het is niet echt giftig bijvoorbeeld. Maar het is wel een gigantisch gewicht aan afval wat we overhouden bij fossiel.


Waarom denk je alleen dat zon en wind subsidies nodig hebben als fossiel duur genoeg zou zijn?

SDE subsidies zijn meer een garantie systeem.
Wind op land kon lang zonder subsidie. Zon deels ook al wel.
Met goede uitleg hoe het werkt.
https://www.solar365.nl/n...ntrekkelijk-64a8afb1.html

Het eerste zonnepark zonder subsidie komt er ook al.
https://www.change.inc/en...pend-stroomcontract-40402

Vele zonnepanelen op bedrijfs daken zijn volgens mij ook zonder subsidie aangelegd.

Als fossiel elektriciteit veel duurder zou zijn als nu dan verdien je de zonnepanelen op je eigen dak ook zonder salderingsregeling snel terug.

Met een hele hoge CO2 prijs in de hele wereld zou de verduurzaming waarschijnlijk best wel snel gaan. Maar de armere mensen hier zouden dan echt niets kunnen doen omdat alles te duur is.

Er is nu nog wel best een aantal jaar olie en gas nodig. Ook om bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens te bouwen. Wel steeds minder.
Frappuccino 25 september 2023 17:20
De beterbedeelden moeten blijkbaar nog beter bedeeld worden.

Volgens mij kunnen ze beter een inkomensgrens instellen waarboven je geen/minder subsidie krijgt.
Zo hebben de lagere inkomens misschien ook een kans om te verduurzamen ipv dat de pot al door
de rijkeren is leeggetrokken.
Jittikmieger @Frappuccino25 september 2023 17:42
Ja, ja! Subsidies zijn altijd voor de rijken of voor bedrijven. Tegen de tijd dat de gesubsidieerde producten een lagere kostprijs hebben en het normale volk het aan zou kunnen schaffen, is de subsidie afgeschaft of de subsidiepot al lang leeg gegraaid. Ik ben er ook voor om er een inkomensgrens aan te koppelen. Het gaat erom dat iedereen een kans krijgt er gebruik van te maken.
darkpluisje @Jittikmieger25 september 2023 22:15
Het gaat erom dat iedereen een kans krijgt er gebruik van te maken.
"Iedereen" onder de door jouw bepaalde inkomenslijn bedoel je dan?

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 22 juli 2024 17:15]

Jittikmieger @darkpluisje26 september 2023 05:25
Ja, dat heb ik verkeerd verwoord.

Wat je probeert te stimuleren is dat iedereen mee kan en mee wil doen aan de energietransitie. Misschien is het nog beter idee om een percentage subsidie te geven afhankelijk van het jaarinkomen. Hoe lager het jaarinkomen, hoe hoger de subsidie.
Oon @Frappuccino25 september 2023 17:38
Precies dit.. Belasting op gas omhoog, kosten voor verwarmen op gas zijn dadelijk niet meer te dragen, op alle plekken uitzonderingen tenzij het je eigen huis is maar een huis kopen is op het moment voor bijna alle huurders niet haalbaar.

Dus mensen die al een eigen huis hebben en het geld hebben om een warmtepomp te laten plaatsen kunnen dat nu goedkoper doen, maar mensen die het allemaal al niet kunnen betalen gaan nóg meer betalen, en van dat extra belastinggeld gaan de rijke mensen nu een warmtepomp kopen :+

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