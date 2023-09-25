Nederlandse overheid trekt 210 miljoen euro extra uit voor subsidie warmtepompen

Het demissionaire kabinet heeft nog eens 210 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf en installatie van warmtepompen, isolatiemaatregelen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet. Dit komt boven op de 350 miljoen euro die al beschikbaar was.

De overheid meldt dat er meer aanvragen voor deze subsidieregeling waren dan verwacht en dat daarom tussentijds een verhoging van het beschikbare bedrag is doorgevoerd. Dit jaar zijn er al bijna 180.000 aanvragen gedaan, terwijl dat er vorig jaar over het hele jaar slechts 100.000 waren. Er is al voor meer dan 333 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Tijdens Prinsjesdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat de subsidieregeling, die tot 2030 beschikbaar blijft, in budget verhoogd wordt met in totaal 1,38 miljard euro.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Het grootste gedeelte van de tot dusver aangevraagde subsidie gaat naar de aanschaf en installatie van isolatiemaatregelen en warmtepompen, zowel elektrische als hybride warmtepompen.

Vermoedelijk is de komende verplichting om een warmtepomp te installeren aanleiding voor veel burgers om nu alvast van de subsidieregeling gebruik te maken. Vanaf 2026 wordt het namelijk verplicht om een warmtepomp te installeren bij het vervangen van een cv-ketel. Dit kan een elektrische of hybride warmtepomp zijn. Een alternatief is om aangesloten te zijn op een warmtenet. Er gelden overigens ook enkele uitzonderingen voor deze wet, want appartementen en monumentale gebouwen vallen niet onder deze verplichting.