Tweakers Podcast #301 - Apple-verboden, sexy knoppen en artikelstatistieken

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Hayte Hugo en Jelle Stuip over bluetoothknoppen in Tesla's, het snelle einde voor zombiegame The Day Before, het verkoopverbod voor Apple Watches in de VS, de zoektocht naar gamelaptops en de best gelezen artikelen van 2023.

0:00 Intro
0:21 Opening
0:57 .post
21:18 Een Tesla is beter met knoppen
26:20 The day after The Day Before
30:42 Overheid VS verbiedt verkoop Apple Watch
35:58 Gamelaptop vinden is zo makkelijk nog niet
42:35 De best gelezen artikelen en thema's van 2023
1:12:01 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-12-2023 06:00 34

28-12-2023 • 06:00

34

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Reacties (34)

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balblas 28 december 2023 09:35
Er worden een aantal onjuistheden verteld in het gedeelte over de Tesla S3XY buttons:

- Als je van baan wisselt met AP aan door aan het stuur te draaien gaat alleen AP uit (autosteer), maar je cruise control niet. CC gaat pas uit als je zelf remt.
- Niet alles gaat enkel via het scherm. Knipperlichten, dim- en grootlicht, ruitenwisser snelheid, volume, afstand tot voorganger, cruise control, AP kan allemaal via de hendels en knoppen op je stuur
Djerro123 @balblas28 december 2023 11:44
Dan voor de volledigheid (en correctheid :+ ):

AP = AutoPilot = Auto Steer + Traffic Aware Cruise Control.

Auto Steer = Lane assist van Tesla
Traffic Aware Cruise Control = TACC = Adaptive cruise control van Tesla.

Dus:
- Als je van baan wisselt met AP aan door aan het stuur te draaien gaat alleen AP Auto Steeruit (autosteer), maar je cruise control Traffic Aware Cruise Controlniet. CC TACC gaat pas uit als je zelf remt.
timidri @balblas22 januari 2024 21:50
@WoutF De belangrijkste omissie in het verhaal over van rijstrook wisselen met een Tesla lijkt mij dat hij het zelf kan. Je kunt namelijk je knipperlicht aanzetten en hij wisselt voor je van rijstrook. Je hoeft dus niet aan het stuur te draaien (en daarmee de autosteer uitschakelen)! Je moet wel je hand aan het stuur blijven houden tijdens de manoeuvre.

Zie bijvoorbeeld: https://youtu.be/WFBWgfUVZ24

[Reactie gewijzigd door timidri op 23 juli 2024 09:12]

WoutF Hoofdredacteur @timidri23 januari 2024 10:03
Dit werkt alleen als je de optionele (en dure) Autopilot-feature hebt aangeschaft.
timidri @WoutF24 januari 2024 22:10
Ja, dat is waar, maar voor de volledigheid denk ik dat je dat toch zou kunnen vermelden - we hebben het immers over Autopilot :-)
cariolive23 28 december 2023 06:04
Misschien hebben jullie het gemist, maar het verkoopverbod voor Apple Watches is on hold gezet. Voorlopig blijven ze gewoon verkrijgbaar in de winkels, evenals online

US lifts ban on imports of latest Apple watch https://www.bbc.co.uk/news/business-67825553

[Reactie gewijzigd door cariolive23 op 23 juli 2024 09:12]

Keypunchie @cariolive2328 december 2023 09:10
Opgenomen voordat dat bekend werd.

Het gaat soms snel in de tech-wereld.
TheVivaldi @Keypunchie28 december 2023 09:23
Maar het artikel van gisteren is ook niet voorzien van een update.
Blokker_1999
@TheVivaldi28 december 2023 09:44
Ze hebben dan ook geen 24/7 redactie.
TheVivaldi @Blokker_199928 december 2023 17:39
Het nieuws was gisteren in de loop van de dag al bekend, een paar uur nadat de Tweakers-redactie het artikel omtrent het verbod geschreven had (Tweakers schreef het in de ochtend; het nieuwe nieuws kwam begin van de middag). Een update in het artikel had toen al best wel gekund.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 09:12]

cariolive23 @Blokker_199928 december 2023 19:09
Dat hoeft ook niet, het was gisteren gewoon een werkdag en laat in de middag (CET) of begin van de avond (CET) al bekend. Toch kwam er geen update.

Wanneer je als Nieuws-website een 24 uur achter de feiten aan loopt, dan heb imho wel een probleem. Want waarom zou je naar Tweakers gaan wanneer je al weet dat het nieuws hopeloos achter loopt?

Mijn gevoel zegt me dat dit vroeger, die goeie ouwe tijd, beter was.
PCG2020 @cariolive2328 december 2023 21:56
Solliciteer naar een baan bij de redactie, zou ik zeggen. Ze kunnen vast een gretige, up-to-date journalist als jij gebruiken ;)
mailis @cariolive2328 december 2023 10:13
Je reactie heeft geholpen ;)

Amerikaanse rechter pauzeert importverbod van Apple Watch 9 en Ultra 2
Keypunchie @mailis28 december 2023 10:52
Die zat al in de queue, denk ik zo:

Submitter: Donstil
Linksquest Moderator Spielerij 28 december 2023 16:00
Arnoud nacht kastje blijft toch een leuk onderwerp in de podcast :P Maar weer een hele leuke aflevering mannen.
ThaStealth 29 december 2023 08:58
Over het idee van het (in essentie) inbouwen van een USB-C dock in de muur, ik denk dat we gelimiteerd worden door de techniek van onze tijd door:

- De transformator voor het leveren van max 240w is te groot voor het inbouwen in de muur (+ kan de warmte slecht afgeven)
- UTP + 2 'reguliere' stroomdraden in dezelfde pvc buis is fysiek niet altijd mogelijk, en mag alleen als de UTP kabel goed geisolleerd is (wat het trekken weer moeilijker maakt). Daarnaast moet je natuurlijk afvragen of je UTP en stroomdraden in dezelfde buis of punt wil hebben want de stroomdraden kunnen voor interferentie zorgen op het netwerksignaal
- USB-C kabels hebben een maximale lengte van 1 meter voor de 3.1 Gen2 spec, en 2 meter voor de USB 3.1 Gen1 spec. 1 meter is sowieso te kort voor een fatsoenlijk werkplek, 2 meter zou nog net kunnen, maar in veel gevallen is het niet praktisch.
Bas-w 28 december 2023 07:39
Wordt dit dan ook de best beluisterde podcast?
Meer serieus, zijn de meeste 'Ziggo' lezers Tweakers, of komen die via binnen via Google?
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Bas-w28 december 2023 10:20
Gek genoeg is de spreiding tussen podcastafleveringen heel laag. Het minst gelezen nieuwsartikel heeft grofweg 2,5 procent van de views van het meest gelezen artikel (dus meest gelezen artikel is 40x zoveel gelezen als minst gelezen artikel). De minst gelezen reguliere podcastaflevering van dit jaar (#263 - Laadpaalregels, Apple-sores en bedgeheimen) heeft 83 procent van de luistersessies van de best beluisterde podcast van het jaar (#281 - Smarthome 101, smartphones testen en Tesla's hacken). Dit is alleen audio, heb Youtube er niet bij opgeteld :)

[Reactie gewijzigd door arnoudwokke op 23 juli 2024 09:12]

Kwizz @arnoudwokke28 december 2023 12:15
Van elk artikel op Tweakers? Dan valt 40x me nog enorm mee
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Kwizz28 december 2023 13:21
Had het over nieuwsartikelen, heb het er even bijgezet :)
Bas-w @arnoudwokke28 december 2023 15:18
Trouwe fans dan. Maar opvallend (/jammer) dat 'populaire' onderwerpen dan niet meer luisteraars trekken.

Ga zo door iig, met af en toe ruimte voor een gokje van niks ;-)
Torched @Bas-w28 december 2023 21:24
Zou ook kunnen zijn omdat je bij een podcast niet snel er uit kan pikken wat je wel en niet wil horen.

Luister meestal podcasts tijdens werk en autorijden en dan is altijd met je telefoon in de hand zitten om te zien tot hoever je moet skippen vaak teveel moeite :)
AriiiGold 28 december 2023 21:06
Sinds een paar weken fan van jullie podcast heren!

Ga zo door
JelleDJs 28 december 2023 22:10
Wat betreft het Netflix-gedeelte, heb ik soort van hetzelfde als Hayte. En dit zou tegen de uitleg van Arnoud in gaan.

Ik deel ook nog Netflix met 3 andere familieleden op ieder een eigen locatie, die ieder een eigen profiel hebben.
Wij gebruiken Netflix gewoon als app op de televisie, niet via de Chromecast. Wij hebben één keer een melding in beeld gekregen over deze stap, hier kon ik gewoon doorklikken.

Sindsdien heb ik er nooit meer last van gehad en ik heb ook van de andere 3 familieleden geen bericht gekregen dat zij dit kregen.

Ook heb ik geen adres in mijn account staan. Bij registratie is dit nooit gevraagd en sindsdien heb ik het ook nooit hoeven in te vullen. Volgens mij kan ik het niet eens invullen al zou ik het willen.

Natuurlijk geniet ik hiervan zolang het nog zo is.
vinkjb 28 december 2023 23:47
UK is geen Europa meer tegenwoordig dus logisch dat je dingen moet aanvragen.
vinkjb 28 december 2023 23:57
smarthome is zowieso niet duurzaam, er staat van alles aan. Niks mis mee om handmatig de knop in te drukken.
Kapitein187 4 januari 2024 11:48
@PiweD @arnoudwokke Wat betreft het account delen op Netflix , specifiek de optie waarbij je voor een extra account een toeslag van 4 euro activeert; Als je die toeslag activeert, krijg je de mogelijkheid om je hele profiel mee te nemen, inclusief de kijkgeschiedenis. Misschien heb je dat over het hoofd gezien tijdens het activeren, of is er iets misgegaan. Bij mij werkte het zonder problemen.
PiweD Redacteur @Kapitein1874 januari 2024 11:57
Klopt, maar die functionaliteit was er nog niet toen ik m'n extra account probeerde aan te maken, netflix nam die maatregelen in mei en pas sinds half juli kan je je profiel meenemen. Ik zou het dus nog een keer kunnen proberen, maar ik vind het leven buiten de netflix-bubbel ook wel prima ;)

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