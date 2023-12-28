Tweakers Podcast #301 - Apple-verboden, sexy knoppen en artikelstatistieken

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke, Hayte Hugo en Jelle Stuip over bluetoothknoppen in Tesla's, het snelle einde voor zombiegame The Day Before, het verkoopverbod voor Apple Watches in de VS, de zoektocht naar gamelaptops en de best gelezen artikelen van 2023.

0:00 Intro

0:21 Opening

0:57 .post

21:18 Een Tesla is beter met knoppen

26:20 The day after The Day Before

30:42 Overheid VS verbiedt verkoop Apple Watch

35:58 Gamelaptop vinden is zo makkelijk nog niet

42:35 De best gelezen artikelen en thema's van 2023

1:12:01 Sneakpeek