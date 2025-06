Natriumaccu als alternatief voor lithium

Wereldwijd, zelfs in Europa, zit er voldoende lithium in de grond om in de toekomstige behoefte van accu's te voorzien, en al helemaal als we die vervolgens gaan recyclen. Er zijn echter twee uitdagingen voor de korte termijn. Zo is er een kans dat de productie van lithium de exponentieel stijgende vraag niet kan bijbenen. De andere uitdaging betreft de mogelijkheid dat het lithium op veel plaatsen in de grond blijft zitten omdat ontginning maatschappelijk, politiek of milieutechnisch niet haalbaar wordt geacht. Hoewel lithiumionaccu's momenteel de standaard zijn, zijn er talloze alternatieven beschikbaar. Tot de meestbelovende daarvan behoren accu's op basis van natrium.

Twee aangekondigde EV's met natriumionaccu: de Chery iCAR en daaronder de ByD Seagull (Atto 1)

Het belangrijkste voordeel is dat natrium overvloedig aanwezig is in de aardkorst, in tegenstelling tot lithium. Natrium is het zesde meest voorkomende element in de aardkorst en maakt ongeveer 2,6 procent uit van de aardkorstmassa. Ter vergelijking: bij lithium is dat 0,006 procent. Ook zijn andere grondstoffen zoals kobalt en nikkel niet nodig om natriumaccu's te produceren, omdat er ander kathodemateriaal beschikbaar is, net zoals dat bij lithiumijzerfosfaataccu's het geval is.

Natrium (Na) komt voor als een verbinding met andere elementen, zoals natriumchloride (NaCl). Natriumchloride is in feite keukenzout, waarvan 1g bestaat uit een verbinding van 0,4g natrium en 0,6g chloor. Om natrium te winnen, moet het worden geïsoleerd van deze verbindingen (zie verderop in dit artikel). Deze processen zijn veel minder complex en duur dan de huidige productietechnieken, waardoor natrium beduidend goedkoper te produceren is dan lithium. Het kan bovendien relatief gemakkelijk worden gewonnen uit zoutmijnen, zeewater en andere natriumhoudende mineralen en is daardoor ook minder belastend voor het milieu.

In dit artikel zoomen we in op de potentie van natriumionaccu's, bespreken we de laatste ontwikkelingen en bekijken we voor welk type producten natrium vooral interessant is.