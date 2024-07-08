Onderzoekers ontwikkelen anodevrije solidstateaccu op basis van natrium

Onderzoekers van het Amerikaanse Laboratory for Energy Storage and Conversion hebben een natriumsolidstateaccu zonder anode ontwikkeld. Deze is goedkoper te produceren dan bestaande natrium- en lithiumionaccu's, en heeft een hogere energiedichtheid.

Vrijwel alle oplaadbare accucellen van dit moment maken gebruik van een anode om ionen op te slaan tijdens het opladen. Bij gebruik stromen de ionen van de anode via een elektrolyt naar de kathode, waardoor apparaten van stroom worden voorzien. De nieuw ontwikkelde accucellen gebruiken geen traditionele anode, maar slaan de ionen direct op de stroomcollector op door middel van elektrochemische depositie van alkalimetaal. Dit resulteert in een hogere celspanning, lagere kosten en een verhoogde energiedichtheid.

Natrium, in het Engels sodium, vereist minder schaarse grondstoffen dan lithiumionaccu's. In plaats van lithium wordt natrium gebruikt, dat een factor duizend meer voorradig is. Ook kan dit type accu met een veelvoud aan kathodes overweg, zoals natriummetaaloxide. De voornaamste grondstof is natriumchloride (NaCl), oftewel keukenzout. Dat maakt natriumionaccu's een interessant alternatief voor de gangbare lithiumvarianten. Zoals beschreven in een eerder achtergrondartikel over natriumaccu's loopt de ontwikkeling nog achter, maar is het potentieel groot. Er is al een aantal thuisaccu's en EV's op basis van natrium aangekondigd. Het algemene nadeel van natriumionaccu's is dat de energiedichtheid lager is, dat de cellen minder snel kunnen laden en dat de levensduur korter is. Die eerste twee punten zijn met deze vinding overwonnen door de anode weg te laten en een solidstate-elektrolyt te gebruiken.

De ontwikkelde natriumsolidstateaccu maakt gebruik van een aluminium stroomcollector in poedervorm, die als een vloeistof kan vloeien. Tijdens de assemblage wordt dit poeder onder hoge druk samengeperst tot een solide stroomcollector die een vloeistofachtig contact met de elektrolyt behoudt. Dit ontwerp zorgt voor een goedkope en efficiënte cyclus. Anodevrije accucellen hebben een lager gewicht, een kleiner volume en lagere kosten.

De anodevrije accucel in vergelijking met bestaande samenstellingen

De nieuwe accuarchitectuur wordt beschreven in een artikel van Nature Energy. De exacte energiedichtheid en de celspanning worden niet concreet benoemd in het toegankelijke deel van het artikel, maar zouden beduidend hoger liggen dan de huidige natriumioncellen en in de buurt komen van NMC-lithiumioncellen, die bekendstaan om hun hoge energiedichtheid.

De cellen functioneerden stabiel in het lab en hebben tot nu toe enkele honderden laad- en ontlaadcycli achter de rug. Daarmee zijn ze nog niet productierijp, maar moeten ze verder worden ontwikkeld. De onderzoekers denken dat de technologie vooral interessant is voor energieopslagsystemen (EOS), zoals voor het opslaan van overtollige duurzame elektriciteit en het stabiliseren van het net om netcongestie tegen te gaan. De laatste maanden zijn bestaande accucellen, zoals lithiumijzerfosfaat (LFP) al flink in prijs gedaald, maar deze nieuwe vinding zou dat verder kunnen versnellen.