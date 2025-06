Imec presenteert solidstateaccu met energiedichtheid van 1070Wh/l

Het Belgische onderzoeksinstituut imec presenteert een prototype van een solidstateaccu met een energiedichtheid van 1070Wh/l. De accu bestaat uit lithiummetaal en zou uiteindelijk voor elektrische voertuigen gebruikt moeten worden.

Bron: imec

Het instituut maakte de solidstateaccu in samenwerking met dertien 'Europese partners' op de EnergyVille-campus in Genk. De accu maakt alleen gebruik van vaste stoffen, in tegenstelling tot conventionele lithiumionaccu's. Volgens imec heeft het gebruik van vaste stoffen voor accu's in theorie meerdere voordelen, waaronder een hogere energiedichtheid, een verminderd brandgevaar, snellere oplaadtijden en een langere levensduur.

Vooralsnog vermeldt het onderzoeksinstituut alleen de energiedichtheid van de solidstateaccu. Met 1070Wh/l zou de energiedichtheid van het prototype zo'n 25 procent hoger zijn dan die van een gemiddelde lithiumionaccu. De laatstgenoemde samenstelling maakt doorgaans een dichtheid van tussen de 250 en 700Wh/l mogelijk, al gaat imec uit van een dichtheid van 800Wh/l.

Volgens imec verkeert de solidstateaccutechnologie nog in de 'opschalingfase'. Uiteindelijk moeten dergelijke accu's minder dan 150 euro per kWh kosten en geproduceerd worden op aangepaste bestaande lithiumionproductielijnen. Imec voorspelde in 2018 al dat de huidige doorbraak in 2024 zou plaatsvinden. Onlangs presenteerde een Japans bedrijf een vergelijkbare doorbraak waarbij een energiedichtheid van 1000Wh/l mogelijk was.