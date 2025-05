Vlaams subsidiebudget voor EV's is op, maar subsidie blijft doorgaan

Het beschikbare Vlaamse subsidiebudget voor elektrische auto's is waarschijnlijk op, zegt de Vlaamse overheid. De overheid had hier 26 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar inmiddels is er voor 27,7 miljoen euro subsidie aangevraagd. Vlaanderen gaat op zoek naar meer geld.

Medio april waren er 4980 subsidieaanvragen voor nieuwe EV's en 932 aanvragen voor tweedehands-EV's, blijkt uit cijfers die het Vlaamse Parlementslid Sofie Mertens opvroeg en deelde met VRT. Mochten al die aanvragen goedgekeurd worden, dan zou dit neerkomen op een subsidiebedrag van bijna 27,7 miljoen euro. Voor heel 2024 was er in een bedrag van 26 miljoen euro voorzien.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters zegt tegen VRT dat elke aangevraagde, ontvankelijke premie wordt gehonoreerd, ook subsidieaanvragen die nu nog worden ingediend. "Dat wil zeggen dat de Vlaamse regering in extra middelen zal voorzien." Het is niet duidelijk waar dit extra geld vandaan moet komen.

Vlamingen kunnen sinds februari dit jaar subsidie aanvragen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto, waarbij de nieuwprijs van een nieuwe auto niet hoger mag zijn dan 40.000 euro. Voor de tweedehandse auto is dit 60.000 euro. De subsidie is 5000 euro voor een nieuwe auto, met een maximum van 25 procent van de aanschafprijs, of 3000 euro voor een tweedehandsauto. De subsidie geldt alleen voor dit kalenderjaar.