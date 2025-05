Vlaamse subsidie voor elektrische auto's stopt maand eerder, nu op 23 november

De Vlaamse premie voor elektrische auto's wordt vanaf 23 november stopgezet. Daarmee heeft een ruime meerderheid van het Vlaamse Parlement ingestemd. De subsidie startte eerder dit jaar, maar bleek al snel populairder dan voorzien.

De premie had eigenlijk tot eind dit jaar moeten gelden, maar wordt nu op 23 november stopgezet, schrijft onder meer HLN. Wie op of na die datum een elektrische auto koopt, kan dus geen aanspraak meer maken op de premie. Wie voor die datum een auto koopt, kan de subsidie tot 31 december aanvragen.

De subsidie werd in februari dit jaar ingevoerd. Wie een nieuwe auto koopt van maximaal 40.000 euro, krijgt 25 procent van de aanschafprijs als subsidie, met een maximum van 5000 euro. Wie een tweedehands auto kocht met een catalogusprijs van maximaal 60.000 euro, krijgt een premie van 3000 euro. De Vlaamse overheid had 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze subsidie, maar in mei bleek al dat dit was overschreden. Toch bleef de subsidie doorgaan.

Medio oktober was er subsidie aangevraagd voor 9736 nieuwe auto's en 1854 tweedehandsauto's. Daarom was het budget van de premie verhoogd van die eerder genoemde 26 miljoen euro naar 45 miljoen euro en wilde de nieuwe Vlaamse regering die sinds juli 2024 actief is, van de subsidie af.