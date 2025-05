Scholen van 132.000 Belgische leerlingen verbieden smartphones

Meer dan 370 Franstalige scholen in België met in totaal meer dan 132.000 leerlingen krijgen in de loop van komend schooljaar een smartphoneverbod. Het verbod geldt op de hele school, niet alleen in het klaslokaal.

Het gaat om scholen van het Wallonie-Bruxelles Enseignement, meldt VRT. Een te grote blootstelling aan smartphones zorgt voor een negatieve invloed op gezondheid en schoolklimaat, zo redeneert de organisatie. Ook gaat het om een maatregel om pesten op scholen te verminderen. Het gaat om basisscholen en middelbare scholen.

Wel blijft er ruimte voor lessen over media-educatie en kunstmatige intelligentie waarvoor mogelijk smartphones gebruikt zullen worden, zo zegt het WBE. Ook blijven scholen werken met digitale hulpmiddelen.

In Nederland is er de afspraak dat middelbare scholen en basisscholen tablets en telefoons in de klas verbieden, maar in de pauzes kunnen leerlingen er wel gebruik van maken. Ook in Vlaanderen zit een verbod er niet aan te komen, onder meer omdat telefoons in gebruik zijn voor tweetrapsauthenticatie voor schoolsystemen.