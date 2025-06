Vlaamse regering voert smartphoneverbod in voor middelbaar onderwijs

De Vlaamse ministerraad gaat het gebruik van smartphones verbieden in het middelbaar onderwijs. Volgens het Vlaamse regeerakkoord was die maatregel enkel van toepassing op het basisonderwijs. Het verbod gaat in vanaf volgend schooljaar, dat in september 2025 begint.

Het verbod geldt niet alleen voor smartphones, maar ook voor andere slimme apparaten zoals smartwatches. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Naast de klaslokalen is de maatregel van toepassing op de speelplaats en de schoolgangen, voor leerlingen uit de eerste en tweede graad. Scholen zijn zelf in staat om de sancties te bepalen wanneer leerlingen het verbod niet respecteren.

De onderwijsinstellingen kunnen ook een eigen beleid ontwikkelen voor buitenschoolse activiteiten tijdens de normale lestijden en buiten de lesuren voor de derde graad. Overigens mogen leerlingen hun telefoons alsnog gebruiken in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als dit voor lessen nodig is, in medische situaties of voor specifieke onderwijsbehoeften.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir is de maatregel 'gewoon gezond verstand'. "Dit zal de concentratie, de schoolresultaten en het welbevinden van de leerlingen verbeteren", stelt de minister. Het verbod moet ook de sociale druk op leerlingen en hun ouders verminderen om steeds de allerlaatste snufjes mee te hebben naar school.

De beslissing gaat een stap verder dan het Vlaamse regeerakkoord. Daarin werd besloten dat er een smartphoneverbod voor lagere scholen moest komen. Middelbare scholen konden dat zelf bepalen. Eerder dit jaar nam het Franstalige onderwijs in België een soortgelijke beslissing.