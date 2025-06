Nederlandse 50five Group neemt laadpalen over van Shell Recharge

Shell heeft besloten zijn laadactiviteiten voor thuis en op het werk over te dragen aan 50five Group. De Nederlandse leverancier van laadoplossingen neemt de bestaande laadpunten over in zes Europese landen, waaronder Nederland en België.

50five werd onder meer gekozen vanwege zijn geografische spreiding, zegt Shell in een persbericht. Het bedrijf zal de laadpunten beheren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg. De samenwerking tussen Shell en 50five blijft bestaan. Shell richt zich op het laden onderweg, 50five wordt verantwoordelijk voor de laadpunten bij woningen en bedrijven. De diensten zijn vooral gericht op leasemaatschappijen en zakelijke vloten.

Zodra de deal is afgerond, start de technische migratie van de laadpunten naar 50five. Klanten worden hierover rechtstreeks geïnformeerd. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse ondernemingsraad. In andere markten blijft Shell Recharge Solutions actief met thuis- en werkladers.