Netcongestie: files op het stroomnet

Inleiding

"Netbeheerder: elektrische auto's niet opladen tussen 16.00 en 21.00 uur" kopte de NOS op 27 februari dit jaar. Het Financieele Dagblad ging op 29 juli nog wat verder: "Red het stroomnet, laad alleen op tijdens zonneschijn of harde wind". Ook op andere nieuwssites en in kranten lees je bijna dagelijks iets over netcongestie. Vorig jaar concludeerde De Telegraaf dat het 'stroomnet in grote delen van Nederland op slot' zit. Voor België speelt een vergelijkbare situatie, maar toch niet helemaal hetzelfde en in de rest van Europa zijn er opvallende verschillen te zien. De afname van stroom voor grootverbruikers (>3x80A) in Nederland. Zie de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland De snelle groei van de aantallen elektrische auto's, warmtepompen en andere vormen van elektrificatie lijkt zowel de overheid als de netbeheerders te hebben verrast, hoewel al lang duidelijk is dat we in een transitie zitten van een vraaggestuurd net, met gas- en kolencentrales, naar een aanbodgestuurd net, met meer fluctuerende energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens. Zonne-energie is met afstand de goedkoopste energiebron momenteel, maar de zon schijnt alleen overdag. Bovendien is de opbrengst in de winter een factor 5 tot 10 lager. Windenergie compenseert dat voor een groot deel, omdat het in de winter meer waait dan in de zomer, maar windstille dagen komen dan ook voor. Dat betekent dus dat er meer vraagsturing nodig is en mogelijkheden om overtollige elektriciteit op te slaan voor gebruik op een later moment. Bovendien is dit niet alleen een landelijk probleem, maar vooral ook lokaal. Het is kostbaar en minder efficiënt om elektriciteit honderden kilometers te transporteren, dus idealiter wordt elektriciteit die lokaal wordt opgewekt, ook zoveel mogelijk lokaal of regionaal gebruikt. In dit artikel bespreken we wat netcongestie is, wat de oorzaken en gevolgen zijn, welke uitdagingen en oplossingen zich aandienen en of (en hoe) dit probleem voor de korte en lange termijn kan worden verholpen. Netcongestie kun je zien als files op het stroomnet. Beeld: Mikechie Esparagoza, Pexels

Verouderd net en snelle verduurzaming

De oorzaak van netcongestie is primair de verschuiving van fossiele naar hernieuwbare bronnen, maar secundair ook de mate waarin hierop is geanticipeerd. Dit beleid was immers, direct of indirect, een keuze. Huizen moesten in de toekomst van het gas af, elektrisch rijden werd gestimuleerd en het investeren in zonnepanelen was lange tijd extreem aantrekkelijk vanwege de btw-aftrek en de aantrekkelijke salderingsregeling, waarbij je 1:1, voor hetzelfde tarief, stroom kunt terugleveren mits het niet meer is dan je verbruikt. Volgens Eefje van Gorp, woordvoerder van TenneT, is netcongestie sneller een probleem geworden dan vooraf geschat. "Het begon ongeveer zeven à acht jaar geleden, toen subsidies als de SDE++ de aanleg van grote zonneparken op goedkope grond stimuleerden, zoals in het noorden van het land. Veel boeren besloten hierin te investeren of verkochten hun land aan investeerders. Het probleem dat zich toen voordeed, was dat er in deze dunbevolkte gebieden veel opwekking van zonne-energie plaatsvond, maar weinig lokale afnemers waren. Hierdoor moest de overtollige zonne-energie worden getransporteerd naar dichtbevolkte gebieden in het westen, wat een zware belasting op het elektriciteitsnet veroorzaakte." Ook de elektrificatie van huishoudens en bedrijven ging sneller dan verwacht, wat het probleem verergerde. Van Gorp: "Mede door subsidies op zonnepanelen en elektrische voertuigen, en door dalende prijzen, hebben veel meer mensen dan verwacht dergelijke investeringen gedaan, waarbij de opwek van elektriciteit vaak niet aansluit bij het gebruik. De energiecrisis als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne leidde vervolgens tot sterk gestegen gasprijzen en daardoor zijn nog meer huishoudens versneld gaan verduurzamen, onder andere met zonnepanelen. Dit heeft geleid tot een vrij abrupte en ongekende toename van de vraag naar netcapaciteit." Beeld: TenneT/Babet Hogervorst Het verouderde net Om dat alles in goede banen te leiden, moet het elektriciteitsnet worden verzwaard, want de netaansluiting voor een gemiddeld huishouden is berekend op een belasting van 1,6kW. Voor traditionele huishoudens, die gas gebruiken en een brandstofauto rijden, is dat ook voldoende. Voor een modern huishouden, met een verduurzaamd huis met een warmtepomp, zonnepanelen en een (plug-in-) elektrische auto, is die 1,6kW echter niet toereikend. Bovendien is het Nederlandse systeem van elektriciteitsaansluitingen relatief royaal gedimensioneerd voor huishoudens en is er geen beperking voor het afnemen van vermogen, zolang de netaansluiting dat maar kan leveren. In Vlaanderen is dat anders, want daar geldt een capaciteitstarief per kW op kwartierbasis. Dat betekent dat je meer betaalt als je meer vermogen tegelijk gebruikt. Een 1x35A-aansluiting is zeer gangbaar voor oudere woningen. Zo'n eenfaseaansluiting heeft een maximaal vermogen van 7,7kW, wat voldoende is voor traditionele huishoudelijke toepassingen, maar zeer krap of onvoldoende voor huishoudens met een warmptepomp, een elektrische auto en/of veel zonnepanelen. Nieuwe en gemoderniseerde woningen hebben meestal een driefasen-3x25A-aansluiting. Dit heeft een maximaal vermogen van 17kW, wat ruim voldoende is voor een warmtepomp en het opladen van een elektrische auto. Luxere woningen gaan nog een stuk verder, met een 3x35A-aansluiting. Deze maakt een vermogen van 24kW mogelijk en is daardoor ook geschikt voor bijvoorbeeld een sauna, verwarmd zwembad of 22kW-laadpaal. De vaste kosten voor een 1x35A en 3x25A verschillen nauwelijks van elkaar, los van de eenmalige investering in verzwaring, waardoor 3x25A ondertussen vrij standaard is. Het net is dus gedimensioneerd op een belasting van 1,6kW per huishouden. De laagspanningskabel, de wijktrafo en het onderstation zijn prima in staat om af en toe een hoge elektriciteitsvraag van individuele huishoudens te verwerken, maar het probleem is de gelijktijdige belasting waarop het net niet berekend is. Oudere netten kunnen het niet aan als iedereen in de straat tegelijk 5kW per aansluiting gaat terugleveren of tegelijk rond 18.00 uur 11kW gaat afnemen om EV's op te laden. Met name tussen 17.00 en 20.00 uur leidt dat steeds vaker tot een enorme piek op het elektriciteitsnet. Ook het spectaculair toegenomen vermogen van zonnepanelen op daken leidt tot netcongestie. Zie kader. Beeld: CBS Uitvallende zonnepanelen Het komt steeds vaker voor dat de omvormers van zonnepanelen uitvallen. De panelen leveren dan niets op. Dit treedt op als er sprake is van overcapaciteit: lokaal te veel aanbod van elektriciteit en te weinig afnemers. Zodra de lokale netspanning boven de toegestane limiet van 253V stijgt (NEN-EN 50160), schakelen de omvormers van zonnepanelen zich automatisch uit om schade aan het net en aangesloten apparaten te voorkomen. Dit gebeurt het vaakst in wijken met een verouderde infrastructuur en is vooral het gevolg van de explosieve groei van het aantal zonnepanelen. Volgens het CBS lag er in 2013 nog 0,43GW aan vermogen op de daken van woonhuizen en in 2023 was dit met een factor 24 toegenomen tot 10,11GW. Het is daardoor niet gek dat zonnepanelen vaker uitvallen, in oude, maar ook in nieuwe wijken. Op basis van een voorstel van Netbeheer Nederland, wil de ACM de maximale toelaatbare netspanning in de toekomst verhogen. De huidige grens is ingesteld op 110 procent van het nominale vermogen van 230V (253V) en dat moet 115 procent worden (264,5V). Hierdoor moet de stabiliteit van het elektriciteitsnet verbeteren en moeten PV-omvormers minder vaak afschakelen. Momenteel is dit nog niet operationeel omdat meer onderzoek nodig is naar eventuele onwenselijke neveneffecten. Oude en nieuwe wijken Niet overal leiden verduurzaming van woningen, elektrificatie en uitrol van zonnepanelen tot problemen; er is een groot verschil tussen oude en nieuwe wijken. In oude wijken is de infrastructuur van het elektriciteitsnet vaak niet voorbereid op grootschalige elektrificatie en het grootschalig terugleveren van zonnestroom. De ondergrondse bekabeling is daar vaak ontworpen met lagere vermogenscapaciteiten. Zo hebben middenspanningslijnen in deze wijken vaak een spanning van 6 tot 10kV, terwijl de laagspanningsnetten doorgaans 230V leveren. De diameter van de gebruikte kabels is vaak beperkt, wat inhoudt dat ze slechts een bepaald maximum aan stroom kunnen transporteren. Wanneer deze capaciteit wordt overschreden, bestaat het risico op oververhitting en spanningsval. Daarnaast zijn veel van deze kabels al tientallen jaren in gebruik. Door veroudering kan de weerstand in de verbindingsstukken van kabels hoger worden (contactweerstand), wat de efficiëntie verder vermindert. De transformatorhuisjes in oude wijken zijn vaak gedimensioneerd voor een vermogen van 160 tot 250kVA, destijds ruim voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsverbruik van huishoudens. Deze transformators zijn ontworpen om de middenspanning van 10kV om te zetten in een laagspanning van 400/230V, geschikt voor een bepaald aantal huishoudens. Het belastingsprofiel waarop deze transformatorhuisjes zijn gebaseerd, gaat uit van een situatie waarin de meeste elektriciteit werd gebruikt voor verlichting, televisies en koelkasten, waarvoor het gemiddelde piekvermogen van 1,6kW per woning doorgaans voldoende was. Tegenwoordig is dat dus niet meer toereikend. In nieuwbouwwijken is de bekabeling vaak veel beter. Er worden bijvoorbeeld dikkere middenspanningskabels van 10kV of zelfs 20kV gebruikt, terwijl ook de laagspanningskabels robuuster zijn en beter bestand tegen grotere vermogens. Voor laagspanningsdistributienetten gebruiken netbeheerders dikke PVC-kabels met isolatie, met bijvoorbeeld 4x150 mm² aluminium. En voor aftakkingen naar huizen wordt cross-linked polyethylene (XLPE) gebruikt, op basis van koper (zoals 4x10 mm²). Middenspanningskabels worden doorgaans geïsoleerd met XLPE, maar sinds circa vijftien jaar wordt ook een alternatief toegepast: thermoplastische isolatie met een vergelijkbare temperatuurbestendigheid als XLPE, zoals polypropyleen-thermoplastisch elastomeer (PP-TPE). Dit materiaal wordt ook wel HPTE of P-LASER genoemd. Hoogspanningskabels zijn altijd geïsoleerd met XLPE, vanwege de uitstekende elektrische en thermische eigenschappen - PVC is vanwege zijn beperkte elektrische eigenschappen ongeschikt voor gebruik in midden- en hoogspanningskabels. Polyethyleen is daarvoor wel geschikt, en door het te vernetten tot XLPE, wordt de temperatuurbestendigheid aanzienlijk verbeterd. Moderne transformatorhuisjes veel krachtiger dan oude, met vermogenscapaciteiten van 400kVA of meer. En ze zijn vaak voorbereid voor slimme technologie, zoals loadbalancing en realtime monitoring, wat helpt om spanningsproblemen te voorkomen en de belasting gelijkmatig te verdelen over de verschillende fasen van het net. Hierdoor is de kans op netcongestie in nieuwbouwwijken aanzienlijk kleiner dan in oudere wijken, ook tijdens piekuren.

Fluctuerende energie en te weinig investeren

Los van het verouderde net dat niet was berekend op de snelle stijging van het aanbod van hernieuwbare energie en de voortgaande elektrificatie, wordt de uitvoering van de oplossingen ook bemoeilijkt. Zo is er te weinig technisch personeel en is er een wachtlijst voor energieopslag, zoals accuparken. Meer fluctuerende energiebronnen Het energielandschap is de afgelopen jaren flink veranderd. De stap naar meer hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, levert goedkopere en duurzamere energie op, maar is ook erg grillig. In de oude, vraaggestuurde situatie leverden kolencentrales en in mindere mate de Kerncentrale Borssele de baseload van energie en konden gascentrales flexibel worden ingezet om pieken op te vangen. Kolencentrales staan de laatste tijd in de pauzestand doordat duurzame energie goedkoper is, maar de prijs van aardgas is nog steeds relatief hoog en bepaalt voor een groot deel de elektriciteitsprijs. Hoewel de opbrengst van energie uit zon en wind vooraf redelijk goed te voorspellen is, zijn de omstandigheden veel grilliger dan bij fossiele centrales, die altijd beschikbaar zijn. Zeker in onze contreien komen periodes met veel bewolking regelmatig voor en zonnepanelen leveren dan beduidend minder op. Die fluctuatie moet dan bijvoorbeeld opgevangen worden door windenergie, maar die moet dan voldoende opleveren om de zonterugval te compenseren. Tegelijk zijn er steeds vaker negatieve uren, waarbij er meer aanbod van duurzame energie is dan vraag. Als er overtollige stroom is, worden windmolens en zonneparken als eerste afgeschakeld (curtailment). De energieopwek van zon (geel) en wind (blauw) op 9 augustus 2024. Beeld: energieopwek.nl Lange wachttijden voor energieopslag In de nabije toekomst zou die stroom deels moeten worden opgevangen door verschillende vormen van energieopslag, zoals stationaire accusystemen en de toekomstige productie van groene waterstof. Geen van beide komt echter goed van de grond, mede als gevolg van regelgeving, zoals vergunningen. Een vergunningstraject kan vele jaren duren. Naar verluidt zijn er 250 aanvragen voor in totaal 70GW aan vermogen voor accuopslag, maar Van Gorp van TenneT verwacht dat een groot deel daarvan nog zal afvallen. "We hebben voor 2030 'slechts' 4 tot 6GW nodig, is onze verwachting, dus een groot deel van de aangemelde projecten die op de wachtlijst staan, zal nog afvallen. Te veel accucapaciteit is ook niet goed. Tegelijk is het wel wenselijk dat er zo snel mogelijk accuparken komen, want die kunnen het net stabiliseren en congestie tegengaan. Daarvoor is echter eerst extra capaciteit op het net nodig, dus daar zijn we hard mee bezig." Buffalo-project in Lelystad Een al gerealiseerd accuproject is de GIGA Buffalo in Lelystad. Dit accupark werd in 2022 opgeleverd. Het heeft een vermogen van 24MW en een capaciteit van 48MWh. Eneco zet het in om het net te stabiliseren en netcongestie te verminderen. De Buffalo-accu is onderdeel van het smartgrid van Windnet en is direct verbonden met de windparken Mammoettocht en Neushoorntocht. Het gaat om LFP-cellen zonder kobalt, nikkel en mangaan. Volgens een artikel in Trouw bestaat zeker 60 procent van alle 888 projecten op de TenneT-wachtlijst uit geplande mega-accu’s. Die passen vooralsnog niet op het net, omdat de elektriciteitskabels hun afname en levering niet aankunnen. Ook staan er 7539 aanvragen voor nieuwe zonnepanelen en windturbines in de wacht. Voor bedrijven en industrieterreinen die eigen groene stroom willen opslaan en benutten, is dat een tegenvaller, aldus Trouw. Ook op het middenspanningsnet kunnen grote accuparken niet zomaar aangesloten worden. Tegelijk willen de initiatiefnemers van accuparken snel weten waar ze aan toe zijn. Veel kleine en middelgrote bedrijven plaatsen wel steeds vaker zelf accu's, omdat ze voorlopig van de netbeheerders niet meer transportcapaciteit kunnen krijgen. Daarmee kunnen ze hun hogere piekvraag toch opvangen, bijvoorbeeld door accu's op te laden in de uren dat er weinig bedrijfsactiviteit is, er veel eigen opwek is of de prijzen in de stroommarkt laag zijn. Netbeheerders willen de aanvragen van grote accu’s mogelijk met voorrang gaan behandelen, mits ze 'congestieverzachtend' zijn, want ze kunnen bij ongelimiteerd gebruik ook de congestie verergeren. De ACM wil dat de stroomtransporteurs in de toekomst zelf een proriteringskader mogen gebruiken, waarbij 'congestieverzachters' op de wachtlijst voorrang krijgen. Een accupark van Gigastorage Te weinig personeel Een atechnische oorzaak is het huidige gebrek aan technisch geschoold personeel, dat dringend nodig is voor de energietransitie. Bestaande netwerken moeten worden verzwaard, een op de drie straten moet worden opengebroken, kabels moeten worden vervangen door dikkere exemplaren, nieuwe hoogspanningslijnen moeten worden aangelegd en er zijn meer transformatorstations nodig. In de huidige economische hoogconjunctuur is het aantal werklozen laag en is er werk in overvloed. De vraag naar technisch personeel is in verschillende sectoren aanzienlijk gestegen, terwijl er onvoldoende mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Er is bovendien sprake van vergrijzing van de technische beroepsbevolking en een relatief lage instroom van nieuwe technici. Volgens TenneT zijn er de komende jaren duizenden extra technische professionals nodig om geplande projecten te kunnen realiseren, maar het is de vraag of die vacatures vervuld kunnen worden. Zo niet, dan dreigen projecten te worden vertraagd of in sommige gevallen zelfs tijdelijk stilgelegd. Te weinig investeringen Er is dus niet één oorzaak voor de huidige situatie rondom netcongestie, maar het is een cocktail van verschillende zaken. Zoals het steeds grotere aanbod van (tweedehands) elektrische auto's en ook veel meer modellen waaruit je kunt kiezen, inclusief meer betaalbare A- en B-segmenten. Warmtepompen zijn eveneens goedkoper geworden en in aanbod gegroeid. Daarbij is een hybride warmtepomp al snel interessant voor wie de transitie nog niet volledig wil maken, maar wel alvast een stap wil zetten en flink wat wil besparen. Ook het bedrijfsleven verduurzaamt snel. De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren spectaculair gedaald en de subsidies zijn nog steeds royaal, waardoor de terugverdientijd flink is afgenomen en je als huiseigenaar eigenlijk 'gek' bent als je er niet in investeert. Het levert immers direct financieel voordeel op, wat voor veel andere investeringen in huizen niet geldt. De terugleverheffingen en het einde van de salderingsregeling in Nederland veranderen de zaak wat, maar doordat zonnepanelen zo goedkoop zijn, blijven ze een interessante investering, al dan niet in combinatie met de eveneens steeds goedkoper wordende accusystemen. Het is niet gek dat al deze ontwikkelingen de druk op het elektriciteitsnet flink verhoogd hebben, maar een laatste factor kunnen we niet onbesproken laten. Netbeheerders hadden eerder én steviger kunnen investeren in de versterking van het net. Ze hadden dan waarschijnlijk de problemen niet helemaal kunnen voorkomen, maar ze wel kunnen verzachten. Het ging allemaal sneller dan gedacht, maar het is deels ook een keuze geweest om niet al eerder te beginnen met investeringen. Netbeheerders zijn eigendom van gemeenten en het is een publiek geheim dat die liever dividend uitgekeerd zagen dan flink te investeren in het net, zeker toen de nood nog niet zo hoog leek. Dat dividend kon vervolgens gebruikt worden om de budgetten van gemeenten te verhogen en andere plannen te realiseren. Nu moet er alsnog in het net worden geïnvesteerd en in een veel kortere tijd dan anders het geval zou zijn geweest. Hans Schneider, consultant energy transition bij Liander, noemt op LinkedIn op persoonlijke titel nog een andere reden: het systeem waarop netbeheerders worden afgerekend volgens het principe van maatstafconcurrentie. "Omdat netbeheerders monopolisten zijn, moeten ze elk jaar hun prestaties bij de ACM rapporteren. Bijvoorbeeld hoeveel storingen ze hadden, hoe tevreden de klanten waren en hoeveel geld ze hebben uitgegeven. Dit wordt allemaal beoordeeld en dat dwingt de netbeheerders om betrouwbaar te zijn, maar ook zuinig: géén storingen, maar ook géén ongebruikte netten. Die zijn er dus ook bijna niet, er zijn nauwelijks onderbrekingen in de stroomlevering en er is nauwelijks ongebruikte netcapaciteit. Laat een overmaat aan netcapaciteit nou juist zijn wat we hard nodig hebben voor een snelle en soepele energietransitie." Volgens Schneider hebben de angst voor overcapaciteit en de liefde voor 'lean & mean' tot een verkeerd soort zuinigheid geleid. "Die angst voor te veel investeren, voor overcapaciteit, is absoluut een deel van de verklaring voor het optreden van congestie. Er is echter een fundamentelere oorzaak: dat onderdelen van de energietransitie zich voltrekken met verschillende snelheden. De aanleg van meer elektriciteitsinfrastructuur gaat per definitie traag. Prognoses, planning, ontwerp, locaties zoeken en vinden, grondaankoop, inspraak, gesteggel, ruzie en rechtszaken over tracés en vergunningen, financiering, engineering, en de aanleg van vele kilometers kabel en onderstations zo groot als een paar voetbalvelden: dat kost allemaal heel veel tijd. De ontwikkeling van de stroomvraag en nieuw stroomaanbod daarentegen gaat heel snel, zeker als die wordt gestimuleerd met ruime en langdurige subsidies. Die ontwikkelingen gaan dan sneller dan de infrastructuur kan bijbenen. Congestie lijkt dus universeel en onvermijdelijk. Als de vraag naar transportcapaciteit explodeert, zoals nu overal ter wereld gebeurt onder invloed van economische groei én ten gevolge van de snelle elektrificatie van vraag én aanbod, hobbelt de benodigde netverzwaring daar gewoon ruim tien jaar achteraan. Het is niet anders." Overheidsbeleid De huidige problemen zijn overigens niet alleen de netbeheerders aan te rekenen. Ook de overheid had veel eerder het initiatief kunnen nemen met een langetermijnstrategie om het net te versterken, inclusief de benodigde investeringen. Het was van tevoren bekend dat de bouw van een nieuw hoogspanningsstation minimaal tien jaar in beslag neemt. Ook de trage uitrol van nieuwe wet- en regelgeving, zie de volgende pagina's, heeft het probleem verergerd. Al medio 2014 was het bekend dat elektriciteitsnet niet berekend was op de energietransitie. André Jurjus, oud-directeur van Netbeheer Nederland, zei in 2022 tegen Nieuwsuur. "De moeilijkheid voor ons was dat die problemen toen nog niet zichtbaar waren. In die eerste jaren van de energietransitie kon het elektriciteitsnet de duurzaam opgewekte stroom nog prima verwerken. Netbeheerders waarschuwden wel bij het ministerie en Tweede Kamerleden, maar de echte urgentie werd niet gevoeld. We konden alleen hypothetische, toekomstige problemen schetsen".

Oplossingen

Nu de primaire oorzaken besproken zijn, kijken we naar andere uitdagingen die nu en in de nabije toekomst spelen. Daarnaast kijken we naar de oplossingen, zowel tijdelijke maatregelen om de druk op het net te verminderen als structurele remedies voor de lange termijn. Tijdelijk probleem Van Gorp van TenneT denkt dat de problemen rondom netcongestie van tijdelijke aard zijn. "Ik verwacht dat de situatie rond 2030 een heel stuk beter is dan nu. Dat is dus relatief dichtbij. Tegelijk is het voor bedrijven die nu op een aansluiting wachten, nog heel ver weg. TenneT is bezig met forse investeringen, 60 miljard euro in de komende tien jaar, waardoor er tussen 2025 en 2030 veel capaciteit bijkomt. Uiteindelijk willen we het net klaarmaken voor een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van de elektriciteitsvraag. In de komende tien jaar komen er 2500 nieuwe verbindingen bij op het hoog-, midden- en laagspanningsnet. Het lastige is dat dit proces lang duurt. Van het moment van het besluit tot de oplevering ben je minstens acht jaar verder." Schakeltuin van TenneT in Weert. Beeld: Tennet/Babet Hogervorst Beter omgaan met de capaciteit Netcongestie is op lokaal en regionaal niveau soms ook een papieren probleem. Het elektriciteitsnet zit vol, maar vooral op specifieke uren. Bedrijven vroegen in het verleden vaak meer capaciteit aan voor hun netaansluiting dan ze daadwerkelijk nodig hadden, bijvoorbeeld voor toekomstige uitbreidingen of piekmomenten die slechts sporadisch voorkomen. Hierdoor blijft capaciteit onbenut, terwijl nieuwe aansluitingen worden beperkt door de schijnbare overbelasting van het net. Een oplossing hiervoor is het slimmer verdelen van de beschikbare capaciteit door dynamisch capaciteitsbeheer, waarbij bedrijven hun gebruik aanpassen aan de beschikbare netcapaciteit. Van Gorp: "Er is meer ruimte nodig voor nieuwe infrastructuur, maar in de tussentijd moeten we beter omgaan met de beschikbare capaciteit. Dit betekent dat we meer moeten delen, zowel infrastructuur als energiegebruik. Daarnaast is er aangepaste wet- en regelgeving nodig. Nieuwe contracten en aansluitingen, met name op midden- en hoogspanningsniveau, worden steeds vaker onder voorwaarden verstrekt. In ongeveer 20 procent van de gevallen moeten netbeheerders momenteel echter ‘nee’ verkopen, omdat de beschikbare capaciteit onvoldoende is. Bedrijven kunnen dynamische contracten afsluiten, waarbij ze bijvoorbeeld hun machines aanzetten op momenten dat er voldoende capaciteit op het net beschikbaar is, wat bijdraagt aan een betere spreiding van de belasting over het net." Vanaf 1 januari 2025 zullen grootverbruikers op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT een korting ontvangen voor beperkt gebruik tijdens piekuren, terwijl maximaal gebruik tijdens deze uren juist duurder wordt. Bovendien kunnen netbeheerders vanaf 1 april 2025 contracten aanbieden waarbij grootverbruikers, in ruil voor een lager tarief, hun aansluiting tijdens bepaalde drukke uren niet mogen gebruiken. Deze flexibele contractvormen zijn aantrekkelijk voor bedrijven die hun energiegebruik goed kunnen plannen. Voor grootverbruikers op regionale netten worden tijdsblokgebonden contracten geïntroduceerd, terwijl op het hoogspanningsnet tijdsduurgebonden contracten zullen gelden, waarbij de aansluiting minimaal 85% van de tijd beschikbaar blijft. Spitsmijden en cablepooling In Nederland wordt dat slimmere gebruik van het net nu al in de praktijk toegepast, zoals congestiemanagement van netbeheerder Enexis in Noord-Brabant en Limburg. Toen het net daar in 2022 tegen zijn limieten aanliep, werd aan bedrijven gevraagd om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen. Een soort spitsmijden, maar dan op het elektriciteitsnet. Dit was zeer succesvol; in totaal kwam er circa 1700MW aan extra capaciteit beschikbaar, waardoor bestaande aansluitingen alsnog op verzoek kunnen worden uitgebreid en er ruimte is voor nieuwe aansluitingen. Ook de leveringszekerheid van het net blijft hierdoor hoog. Netbeheerder Stedin gebruikt cablepooling om beter gebruik te maken van bestaande elektriciteitskabels. Zonne- en windparken worden bijvoorbeeld op één aansluiting aangesloten. De totale capaciteit van een aansluiting bĳ opwekinstallaties wordt in de praktijk meestal beperkt benut, doordat het doorgaans niet waait als de zon schĳnt en andersom. Met klanten is afgesproken dat ze tijdens piekmomenten, dus als het toch waait én tegelĳk de zon schĳnt, zelf de opwek van het zonne- of windpark terugschroeven zodat de elektriciteitskabel niet overbelast wordt. Met deze oplossing wordt het rendement op een aansluiting verhoogd, zĳn minder aansluitingen nodig en kan men meer opwekvermogen kwĳt op het net. Volgens Stedin biedt cablepooling eigenlĳk alleen voordelen, want klanten kunnen direct worden aangesloten en de netbeheerder heeft meer tijd om netverzwaring geleidelijk uit te rollen. In het jaarrapport van Stedin wordt gesteld dat als cablepooling bij slechts 1 procent (ongeveer 200) van de grootverbruikklanten wordt toegepast, er een jaar aan graafwerkzaamheden wordt bespaard. In 2023 zijn drie cablepoolingprojecten in Zeeland gerealiseerd, waardoor ruim 80MWp extra kon worden aangesloten op bestaande aansluitingen. Alliander doet iets vergelijkbaars en noemt dit ‘virtuele netverzwaring’. Verschillende gebruikers delen de beschikbare capaciteit op een efficiëntere manier, zonder dat fysieke netverzwaring direct noodzakelijk is. Zo wordt met negen agrarische ondernemers in de Wieringermeer, in samenwerking met Alliander-onderdelen Firan en Qirion Energy Consulting, cablepooling ingezet voor nieuwe duurzame projecten. Dit wordt een virtueel lokaal energiesysteem genoemd. Door zon en wind in elkaars nabijheid aan elkaar te koppelen in een virtueel lokaal energiesysteem, kan meer opwek gerealiseerd worden in congestiegebieden. Hierdoor kunnen twee locaties die op de wachtlijst stonden, met in totaal 725kW aan zonnepanelen, met dezelfde kabel worden aangesloten op een bestaande aansluiting van een windturbine op een boerenerf. Er moeten nog wel bepaalde technische en juridische zaken geregeld worden, want volgens de wet is deze manier van werken nog niet toegestaan. Netbeheerder Liander gedoogt momenteel dit pilotproject. De pilot is al gestart, maar de resultaten zijn nog niet bekend. Het deel van Sporenburg dat meedoet aan de FlexCity-pilot Een initiatief voor huishoudens waar Liander bij betrokken is, is FlexCity in de Amsterdamse wijk Sporenburg. In dit project hebben zo’n vijfhonderd huishoudens hun meterkast uitgerust met een geavanceerde meter die het stroomverbruik per seconde registreert en doorgeeft aan een centrale server. Via een app worden ze in real time geïnformeerd over hun energiegebruik en uitgedaagd om het stroomverbruik te optimaliseren. Zo worden bewoners beloond als ze huishoudelijke apparaten als wasmachines en vaatwassers tijdens zonnige uren gebruiken en aangemoedigd om hun verbruik te beperken tijdens piekmomenten. Het doel is om de pieken in het stroomverbruik te verminderen en de belasting op het lokale transformatorhuisje, dat het elektriciteitshart van de wijk vormt, te verlagen. Een volgende stap is om direct energie met bewoners onderling te delen. Hoewel dit op fysiek niveau al gebeurt, waarbij overtollige elektriciteit van zonnepanelen bijvoorbeeld direct naar de laadpaal van een buurman gaat, is er nog geen juridische basis om deze uitwisseling administratief te verrekenen. De nieuwe Energiewet biedt hier nog geen oplossing voor, maar voormalig minister Jetten sprak destijds zijn voornemen uit om die mogelijkheid later toe te voegen. FlexCity verkent wat binnen de huidige regelgeving technisch mogelijk is. Nieuw beleid Dit soort noodoplossingen kunnen de druk op het elektriciteitsnet verlichten, waardoor meer aansluitingen mogelijk worden zonder dat er meteen grootschalige infrastructuuraanpassingen nodig zijn. Zo ontstaat tijd om de achterstand in te lopen en alsnog het net te verzwaren voor de lange termijn. Er is echter ook nieuw beleid in de maak, dat zaken moet stroomlijnen. Tim van Dijk, woordvoerder van minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei, noemt enkele oplossingen. "Eerder dit jaar heeft de ACM een codebesluit genomen omtrent 'gotork': 'gebruik op tijd of raak kwijt'. Dit betekent dat bedrijven met een te grote transportcapaciteit het niet-gebruikte deel kunnen kwijtraken, waardoor nieuwe aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Nieuwe typen contracten of een tijdsduurgebonden contract helpen ook. Hiermee spreken de aangeslotenen en netbeheerder af dat de aangeslotenen 85 procent van de tijd, buiten de ‘spits’, gebruik mogen maken van de aansluiting." "Daarnaast werken de netbeheerders aan een codevoorstel voor de Groepstransportovereenkomst. In deze samenwerking kunnen bedrijven de capaciteit van groepsdeelnemers benutten die ze op dat moment niet zelf benutten. Gezamenlijk vraagt de groep niet meer transportcapaciteit, maar de individuele deelnemers kunnen op bepaalde momenten wel meer capaciteit benutten dan hun oorspronkelijk gecontracteerd transportvermogen. De ACM heeft een maatschappelijk prioriteringskader opgesteld, waarbij aanvragen met zwaarwegend maatschappelijk belang voorrang kunnen krijgen op de wachtrij. Zodra er ruimte op het stroomnet beschikbaar komt, kunnen ze dan eerder een aansluiting krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer veiligheid en onderwijs. Ook bedrijven die door middel van hun aansluiting congestie verzachten, kunnen voorrang aanvragen en daarmee bijdragen aan de oplossing." Meer kabels Naast het vervangen van bestaande kabels door nieuwe, dikkere exemplaren worden nieuwe 380kV-hoogspanningslijnen aangelegd, zoals de Randstad-380kV-ring, die de ruggengraat vormt voor de elektriciteitsvoorziening in stedelijke gebieden. Oude transformators worden vervangen door exemplaren met hogere capaciteit, waardoor de netten beter in staat zijn om piekbelastingen te verwerken en storingen te voorkomen. Verder wordt het middenspanningsnet uitgebreid om nieuwe decentrale opwekkingsinstallaties, zoals zonnepanelen op daken van boerderijen of middelgrote windmolens, aan te kunnen sluiten.

Laadpalen en elektrische auto's

Elektrische auto’s dragen ook bij aan netcongestie, hoewel het aandeel van EV’s in het totale elektriciteitsverbruik momenteel relatief klein is. Volgens recente gegevens wordt ongeveer 1,6 procent van alle elektriciteit in Nederland gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen. Tijdens piekuren, zoals aan het einde van de middag en het begin van de avond, kan dit aandeel echter aanzienlijk oplopen, mogelijk tot ongeveer 20 procent van het stroomverbruik op die momenten. Uitgesteld laden van elektrische auto's Regionale netbeheerder Stedin waarschuwde dat het elektriciteitsnet op bepaalde momenten van de dag, vooral tussen 16.00 en 21.00 uur, onder zware druk staat. Om overbelasting te voorkomen, stelde Stedin voor om openbare laadpalen tijdens deze piekuren uit te schakelen. De vraag naar elektriciteit is op deze momenten vaak hoger dan het aanbod, wat kan leiden tot spanningsproblemen en storingen in het net. Bovendien wordt gesteld dat het niet nodig is een EV direct na thuiskomst al te laden, omdat er ruim voldoende tijd is om dit in de loop van de avond en nacht te doen. Hoewel er al initiatieven zijn voor ‘slim laden’, waarbij het vermogen van laadpalen in piekuren wordt verlaagd, is dit volgens Stedin niet voldoende om de toenemende belasting op het net op te vangen. Onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van alle laadacties juist in deze piekuren wordt gestart, wat de druk op het net aanzienlijk verhoogt. Stedin heeft berekend dat een enkele laadpaal in de straat een vermogen vraagt dat vergelijkbaar is met het gelijktijdige gebruik van tien eengezinswoningen. Om de energievraag beter te kunnen beheersen, pleit Stedin voor een aanpak waarbij laadpalen in de avonduren volledig worden uitgeschakeld. Dit zou de druk op het net verlagen en ruimte scheppen om extra woningen aan te sluiten. Bovendien hoeven EV-rijders dus niet om 21.00 uur naar de laadpaal te rennen, omdat dit automatisch gaat. Als laadpalen in de avondpiek worden uitgeschakeld, kan er volgens Stedin in stedelijke gebieden ongeveer 25 procent van de nieuwe netcapaciteit beschikbaar komen voor andere toepassingen, zoals de bouw van nieuwe woningen. Gemeenten en laadpaalexploitanten spelen hierin een essentiële rol, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de concessies en contracten die het gebruik van laadpalen regelen. Om het laadgedrag van EV-rijders te veranderen, moeten deze contracten worden aangepast, zodat laadpalen ’s nachts of op momenten met een overschot aan zonnestroom meer gebruikt worden. De Vereniging Elektrische Rijders vindt dat de oproep van Stedin niet bijdraagt aan het stimuleren van elektrisch rijden. De oproep kan mensen afschrikken, is de vrees, vooral automobilisten die momenteel nog op benzine rijden en overwegen over te stappen op een elektrische auto. Deze onzekerheid komt boven op andere recente ontwikkelingen, zoals de aangekondigde afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en de onduidelijkheid over de tarieven van openbare laadpalen. De VER ziet liever dat meer wordt ingezet op slim laden en V2X, zoals verderop wordt besproken. Gezien de verwachte toename van elektrische auto’s van ruim 500.000 nu naar 2.000.000 in 2030 en de groei van het aantal openbare laadpalen van 150.000 naar 400.000 in diezelfde periode, is het duidelijk dat de uitdagingen alleen maar groter worden. Stedin benadrukt dat zonder flexibiliteit in het gebruik van het elektriciteitsnet, de vraag naar elektrisch vermogen niet kan worden bijgehouden met de huidige uitbreidingssnelheid van het net. Naar schatting moet een op de drie straten in Nederland worden opengebroken om 105.000km nieuwe kabels te leggen en 54.000 transformatorhuisjes te installeren. Geautomatiseerd slimmer laden Met slim laden kan het laadvermogen van elektrische voertuigen dynamisch worden aangepast op basis van de belasting van het elektriciteitsnet. Door communicatie tussen de EV, de laadpaal en het elektriciteitsnet kan netcongestie worden voorkomen. Als iemand bijvoorbeeld om 18.00 uur de auto inplugt, begint deze niet direct met laden, want dan staat de netcapaciteit onder druk. Het laden wordt automatisch verplaatst naar gunstigere momenten, met voldoende, bij voorkeur duurzame energie. Zo nodig wordt het vermogen gevarieerd op basis van beschikbaarheid. Het laden van een volledig lege EV duurt doorgaans een uur of zes, dus er is ruim voldoende tijd om de volgende ochtend weer vroeg te vertrekken. Gebruikers van deze methode krijgen een vergoeding voor het flexibel laden, die kan oplopen tot enkele honderden euro's per jaar. Uiteraard kan iemand op ieder moment afzien van slim laden en direct laden forceren. Slim laden kan worden verzorgd door een energieleverancier, een app, een loadbalancer of de laadpaal zelf. Het wordt meestal gefaciliteerd door een tussenpartij, die het laden van een vloot auto's kan aansturen. Deze verzamelt ten minste 1MW flexibel laadvermogen uit deze groep auto’s en plaatst een bieding op de energiemarkt waarbij de hoeveelheid beschikbare flexibiliteit en de prijs per MW worden aangeboden. Als TenneT, als beheerder van het hoogspanningsnet, behoefte heeft aan flexibiliteit, beoordeelt het de biedingen op volgorde van prijs. Als de bieding van de energieleverancier wordt geaccepteerd, stoppen de betrokken auto’s tijdelijk met laden, waardoor het beloofde flexvermogen wordt geleverd. De technologie wordt momenteel nog beperkt ingezet, onder andere bij een select aantal openbare laadpalen; in Utrecht wordt het al enkele jaren gefaciliteerd door WeDriveSolar. Ook Netbeheerder Stedin heeft hier de afgelopen drie jaar mee geëxperimenteerd, waarbij slim laden werd toegepast op 380 publieke laadpalen. Dit systeem maakte gebruik van flexibele nettarieven om elektrische auto’s buiten de piektijden op te laden, met als doel om netproblemen te voorkomen. Uit de resultaten bleek dat het slim inrichten van het laadproces leidde tot een vermindering van ongeveer 20 procent van de problemen op het elektriciteitsnet. Voor de meeste gebruikers van de laadpalen verliep dit zonder merkbare verschillen in hun laadervaring. De proef wees wel uit dat niet iedere EV hier even goed mee overweg kan; sommige auto's hervatten het laden niet als dat tijdelijk is stopgezet, dus er zijn nog wat aanpassingen nodig aan gestandaardiseerde laadprotocollen om dit breed uit te rollen. Een variant is ‘netbewust laden’, waarmee enkele netbeheerders experimenteren, zoals Liander. Hierbij wordt het laadproces niet onderbroken, maar wordt het vermogen tijdens piektijden beperkt om het net te ontzien. Dit kan op grotere schaal worden uitgerold, maar daarvoor is uiteraard afstemming met laadpaalproviders noodzakelijk. Die krijgen betaald per kWh en als het vermogen wordt teruggeschroefd, heeft dat ook gevolgen voor de inkomsten. ElaadNL, opgezet door de Nederlandse netbeheerders, liet Tweakers weten dat er nog geen wettelijke verankering is voor slim laden, hoewel dat wel de wens is. Het streven is om dit uiterlijk in 2026 te realiseren, bij voorkeur op Europees niveau. Tot die tijd worden praktische oplossingen toegepast. In regionale concessies kunnen lokale overheden eisen stellen aan de techniek van publieke laadpalen (smart charging ready) en de toepassing van slim laden. Dit gebeurt steeds vaker, maar verdere implementatie is noodzakelijk. Voor private locaties komt er een stimuleringsregeling om slimme laadpalen en diensten te bevorderen. Elaad: "Nederland loopt voorop in pilots en proeven voor smart charging, maar hinkt achterop qua wettelijke borging. In andere landen zien we al snellere ontwikkelingen, zoals nieuwe netwerktarieven, verplichte registratie van laadpunten, integratie met slimme meters en regulering van slim laden." Vehicle-to-X (V2X) Een andere technologie die we vaker op Tweakers besproken hebben, is Vehicle-to-X (V2X), waarbij de X voor verschillende dingen staat, zoals de H van home en de G van grid. In dit geval wordt een EV een soort rijdende powerbank, waarbij hij niet alleen stroom afneemt, maar ook kan terugleveren. Bijvoorbeeld aan het woonhuis in de avonduren, wanneer de zonnepanelen niets opleveren. Of aan het stroomnet, waarbij een klein deel van de accucapaciteit wordt gebruikt om het net te stabiliseren. Nog maar weinig EV's ondersteunen deze techniek officieel, maar Volvo, Volkswagen, Hyundai en Kia hebben actief uitgesproken dat hun wagens dit gaan ondersteunen. De Nissan Leaf doet dit al tien jaar, wat destijds mede geïnitieerd werd door de Japanse overheid. Die wilde na de ramp in Fukushima dat voertuigen als noodstroomvoorziening konden dienen. In Nederland loopt een aantal pilots, waarbij V2G al in de praktijk wordt ingezet. Het potentieel is op papier enorm. De accu van een auto kan voor meer doelen worden gebruikt dan alleen rijden. Stel dat de 500.000 EV’s die nu in Nederland rondrijden, elk slechts 4kWh ter beschikking stellen. Er ontstaat dan direct een beschikbaar vermogen van 2000MW, het equivalent van 400 hypermoderne windmolens op land. De implementatie van V2G wordt nog beperkt door fiscale regelgeving, zorgen van autofabrikanten over de impact op de levensduur van de accu’s en een beperkt aantal geschikte laders plus de benodigde infrastructuur in huis, zoals een home energy management system.

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