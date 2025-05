Samsung maakt prijzen bekend van zijn eerste PCIe 5.0 x4-ssd's voor consumenten

Samsung heeft de prijzen bekendgemaakt van zijn 9100 Pro-serie, de eerste PCIe 5.0 x4-ssd's voor consumenten die de fabrikant uitbrengt. De ssd's zonder heatsink zijn vanaf 200 euro te koop. De varianten met heatsink beginnen bij 220 euro.

Daarmee liggen de prijzen hoger dan in Duitsland. Samsung kondigde zijn 9100 Pro-serie eerder deze week aan en in een Duitse versie van het persbericht werd gesproken over prijzen vanaf 183 euro. Nu is een Nederlandse aankondiging verschenen, waarin de prijzen twintig euro hoger liggen.

De 9100 Pro-serie is de opvolger van de 990 Pro-serie. De nieuwe reeks ssd's heeft volgens het bedrijf een prestatiesprong van 99 procent ten opzichte van zijn voorganger. De drives kunnen sequentiële lees- en schrijfsnelheden halen tot 14.800MB/s voor lezen en 13.400MB/s voor schrijven. Ze halen voor lezen en schrijven respectievelijk 2,2 miljoen iops en 2,6 miljoen iops.

De 9100 Pro-serie verschijnt in vier capaciteiten, namelijk 1TB, 2TB, 4TB en 8TB. Alle varianten zijn met en zonder heatsink te koop. De 1TB-, 2TB- en 4TB-variant verschijnen op 18 maart. De 8TB-versie komt in de tweede helft van dit jaar op de markt. Wat deze versie gaat kosten, wordt later bekendgemaakt.